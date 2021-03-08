Автоваз расширяет сферу применения одного из своих бестселлеров – обновленный внедорожник вступает в борьбу за благосклонность горожан

Недавно автомобильный Рунет запестрел заголовками «Новая Niva». Тогда грешным делом и я глазком заглянул в вазовское закулисье – интересно же! В этом, вероятно, отчасти и состоит неуловимая магия внедорожника из Тольятти: за его судьбой следишь поневоле. Тем более что свою «Ниву» я продал в 1999-м в силу нашего с ней возраста – к тому моменту установленные на ВАЗ-21213 диски «под хром» и декоративные «кенгурятники» своей ржавчиной сильнее притягивали гаишников, нежели прелестниц противоположного пола.

И все же добрая память о машине осталась. Помню, как гонял по астраханским степям. Как перебирал и чис­тил в ночном лесу карбюратор. Как не раз ходил за трактором. Как с закрытыми глазами снимал и вновь устанавливал «раздатку» – будто разбирал и собирал «Калашников» по нормативу. Честная была машина, ты всегда знал, что сломается следующим. И потому чинил быстро и за копейки.

С наступлением массовой автомобилизации Niva окончательно «нырнула» в народ, и стало ясно – недорогой внедорожник покупают из необходимости. Просто жизнь такая. Поэтому с конвейера все еще сходит модель, по сути, технически не изменившаяся с 1977-го. Лучшее, что было сделано в прошлые годы на АвтоВАЗе.

Свежим взглядом

Чтобы не заплутать в названиях, нужно понимать, что сегодня производятся две разные «Нивы»: Lada Niva Legend, более доступная версия внедорожника (бывшая Lada 4x4), и продвинутый вариант той же модели Niva Travel. О ней и пойдет речь. Мне удалось прокатиться на «новинке» в окрестностях Тольятти. Было круто!

Вазовцы говорят о смене имиджа: «Рожденная дикой, приучена к городу». Куда Niva Travel и отправилась за несвойственными для нее прежде покупателями. А в городе – иномарки, тут правят опции и комфорт. Например, машины без камеры заднего вида откровенно не жалуют. Обязателен тачскрин и протокол для подключения неотъемлемых аксессуаров урбанизма – смартфона и флешки. Так вот, представьте, у обновленного внедорожника все это имеется. А камера заднего вида даже с персональным омывателем плюс датчики парковки. Но «начинка» – полдела, в городе встречают по одежке.

«Прикид» у обновленного ветерана модный и функциональный. Благородная и отнюдь не «мыльная» форма кузова, где удачно сыграли резкие углы колесных арок, новые крылья и «взрослые» бамперы, не боящиеся царапин, в каждом из которых есть по две проушины для известных целей. Хороша новая передняя оптика с дневными ходовыми огнями. Но еще больше впечатляют задние, полностью светодиодные фонари. Да, Niva еще никогда не выглядела такой франтихой-щеголихой. А под костюмом угадываются традиционные козыри – завидная геометрическая проходимость, энергоемкая подвеска и стальной функционал полноприводной трансмиссии с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала.

Цены и ценности

Разброс цен от базовой версии Classic до топовой Luxe – от 747 900 до 890 900 рублей. Кроме того, тема бездорожья усилена модификацией Off-road, доступной для версий Comfort и Luxe за 844 900 и 905 900 рублей соответственно. Спецподготовка включает наличие внедорожных шин, неокрашенного обвеса кузова, шноркеля и черной обивки потолка в салоне.

Вашу «ручку», фрау-мадам

Роскошным салон не назовешь. Однако у кресла водителя имеется боковая поддержка и даже поясничный подпор. Обнаружилась регулировка сиденья по высоте – примета топовой комплектации. Печка дует как зверь, под рукой кнопки обогрева передних сидений и лобового стекла. На случай жары в двух топовых комплектациях есть кондиционер. В «базе» – передние электростеклоподъемники.

В мультимедиа интегрирована навигационная система с картами Navitel. Но уточню: мы говорим о максимальной комплектации Luxe, куда, помимо прочего, вошли центральный замок с дистанционным управлением, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски и усиленная тонировка зад­них стекол.

А главная опция – память. Махнул за рулем пару сотен верст, приехал запыленный и счастливый, обнял жену, взял на руки детей… И какое тебе дело до того, что достойную отдачу от 80-сильного мотора можно получить, лишь выкручивая его в «красное»? Завелся – все, ты полубог. Это сейчас завод балует 2-летней гарантией без ограничения пробега и предлагает круглосуточную помощь на дороге. Где была та помощь двадцать с лишним лет назад?

В салоне пусть сравнительная, но тишина. Трансмиссионные гул и зуд, которые имели место даже на Chevrolet Niva начала 2010-х, действительно пропали. И «ручка» больше не выпрыгивает из рук. Руль по-прежнему не блещет остротой, но на бездорожье это и ни к чему. Зато подвеска на кочках демонстрирует чудеса артикуляции: Niva Travel без труда переваливает через бревна изрядной толщины (лишь бы хватило клиренса в 220 мм). Но еще больший восторг приходит на грунтовке – лучшие плавность хода и ездовой комфорт сложно представить.

Вместо точки

Модель подорожала, однако прибавка незначительная: в среднем на 2% в сравнении с предыдущей версией. Конечно, машине можно предъявить претензии. Это и слабоватый двигатель, и нечеткая работа трансмиссии, и не слишком комфортабельный салон (особенно на втором ряду), и мелкий багажник... Но плюсы перевешивают.

Среди них есть рациональные – конкурентная цена, стоимость обслуживания, внедорожные возможности. Но главный плюс (как и 20 лет назад) рационального объяснения не имеет. Это харизма автомобиля, позволяющая чувствовать себя за рулем сильнее, моложе и свободнее, чем есть на самом деле. И сберечь это ощущение, по-моему, – ключевая задача бренда.

