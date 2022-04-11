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Lada Niva Travel (2021) вид спередиLada Niva Travel (2021) вид спередиLada Niva Travel (2021) вид сбокуLada Niva Travel (2021) вид сзадиLada Niva Travel (2021) вид сзади
Lada Niva Travel (2021) вид середи
А где же Х-образный дизайн? Похоже, он остался в прошлом. Передок Niva Travel теперь больше перекликается с моделями Toyota, а не Mitsubishi
Lada Niva Travel (2021) передний свет
На смену прежним, закруглённым фарам пришли новые, угловатые, сложной формы. Свет — вполне достойный. «Противотуманки» тоже есть
Lada Niva Travel (2021) вставки на передних крыльях
Вставки на передних крыльях — чисто декоративные, это не входные элементы воздухозаборников
Lada Niva Travel (2021) боковое зеркало
Наружные зеркала, как мне кажется, подросли в размерах. Электрорегулировки есть, но джойстик расположен неудобно: внизу центральной консоли
Lada Niva Travel (2021) колёсная арка
Каждая колёсная арка окантована мощной пластмассовой накладкой. Кузов в прямом смысле «играет мускулами»
Lada Niva Travel (2021) запасное колесо
Запасное колесо — в аккуратном фирменном чехле, повторяющем цвет кузова
Lada Niva Travel (2021) крепление кронштейна запаски
Так выглядит крепление кронштейна запаски к двери багажного отделения. Сама запаска — не полноразмерная, здесь это докатка, рассчитанная на скорость не более 120 км/ч
Lada Niva Travel (2021) задний фонарь
Очень стильно выглядят задние фонари с мелкоячеистыми рассеивателями
Lada Niva Travel (2021) задний бампер
Задние бамперы приобрели новую, более сложную и рельефную форму. Кстати, обратите внимание: у автомобиля по две буксирных проушины, как спереди, так и сзади
Lada Niva Travel (2021) дверь
«Уголок» верхней части внутренней панели водительской двери. Над ручкой видны клавиши электростеклоподъёмников, здесь эти механизмы только для передних дверей
Lada Niva Travel (2021) салон
Этот дизайн дожил до нас с 90-х годов прошлого века. Собственно, и материалы отделки салона остались теми же
Lada Niva Travel (2021) салон
Нажаты кнопки или нет? Включились фары или нет? Сразу не определишь. Кнопки работают невнятно, панель вокруг них «люфтит»
Lada Niva Travel (2021) приборная панель
Стиль оформления приборной панели заимствован у более современных «Лад». Однако борткомпьютер за много лет выпуска на этом автомобиле так и не появился
Lada Niva Travel (2021) приборная панель
Зарядное напряжение заслуживает оценку «отлично». Но где расход топлива? Почему на автомобиле XXI века мы должны рассчитывать его в уме?
Lada Niva Travel (2021) приборная панель
Местами качество стыковки деталей откровенно хромает
Lada Niva Travel (2021) салон
По большому счёту, дизайн передней части салона можно было бы и сохранить, как дань истории модели. Только «звонкие» старые пластики требуют однозначной замены
Lada Niva Travel (2021) монитор
Оригинально решено местоположение экрана мультимедиасистемы. И функционал устройства богат. Но… вы видите что-нибудь на экране?
Lada Niva Travel (2021) кнопки
Niva Travel способна порадовать и кондиционером, и обогревом всей площади ветрового стекла
Lada Niva Travel (2021) центральная консоль
Экран мультимедиа наверху, а органы управления системой — внизу. Там же «спрятались» джойстик управления электрозеркалами и клавиши подогрева сидений
Lada Niva Travel (2021) центральная консоль
Когда-то вращающиеся рукоятки управления «климатом» выглядели ультра-современными на фоне более ранних «ползунков». Но сколько лет назад это было?
Lada Niva Travel (2021) управление трансмиссией
Было три рычага, осталось два. Теперь для «понижайки» и блокировки «центра» используется один рычаг
Lada Niva Travel (2021) управление трансмиссией
Ходы у рычага управления «раздаткой» даже более чёткие, чем у рычага коробки передач. Обозначения на рукоятке тоже внятные
Lada Niva Travel (2021) емкость в подлокотнике
Оригинально выполнен подлокотник водительского сиденья и ёмкости под ним. Обратите внимание: в прямоугольной ёмкости есть зарядное гнездо USB
Lada Niva Travel (2021) кресло
Регулировки водительского сиденья, естественно, механические. Есть и настройка поясничного подпора, это пригождается
Lada Niva Travel (2021) дверь
Стеклоплодъёмники задних дверей всё ещё механические. В каком другом автомобиле вы увидите такой раритет?
Lada Niva Travel (2021) задний диван
Для двоих или для троих? У заднего дивана два подголовника, но три ремня безопасности. Вообще салон, конечно, узковат, и места для коленей сидящих сзади минимум
Lada Niva Travel (2021) задний диван
Интересно, что части спинки заднего дивана крепятся к таким вот дополнительным кронштейнам, прикреплённым к кузову болтами
Lada Niva Travel (2021) багажное отделение
Задний диван складывается частями, но «двухступенчато»: сначала поднимается и устанавливается вертикально подушка, затем на её место укладывается спинка
Lada Niva Travel (2021) багажное отделение
Багажник вместителен, но его недостаток в том, что здесь нет никаких углублений, ёмкостей, боксов
Lada Niva Travel (2021) багажное отделение
На полу багажника седана Lada Granta умещается четыре таких ящика, в «Ниве Тревел» — только два,...
Lada Niva Travel (2021) багажное отделение
...но зато здесь значительная высота под полкой (60 см), поэтому при необходипости такие ящики можно разместить в два «этажа»
Lada Niva Travel (2021) багажное отделение
Внутренняя панель двери багажника теперь отделана чем-то вроде ковролина. Но замечательной, очень стильной штыковой лопатки в специально держателе здесь больше нет
Lada Niva Travel (2021) задние амортизаторы
Нижние кронштейны крепления задних амортизаторов расположены существенно ниже балки моста и «убраны» внутрь колёс
Lada Niva Travel (2021) задний мост
Задний мост «Нивы Тревел» неразрезной, типа «банджо». Из картера вверх, под днище кузова выведена трубка, заканчивающаяся сапуном
Lada Niva Travel (2021) задняя подвеска
Задняя подвеска включает четыре продольных рычага и поперечную тягу Панара
Lada Niva Travel (2021) вид снизу
Снизу внедорожник практически не имеет заметно выступающих частей, и даже выпускной тракт приподнят выше уровня лонжеронов
Lada Niva Travel (2021) накладка на переднем бампере
Серебристая накладка на переднем бампере имеет чисто декоративное назначение. А вот защита картера двигателя позади неё — вполне серьёзная, стальная
Lada Niva Travel (2021) моторный отсек
Да-да, под капотом «Нивы Тревел» находится всё тот же «жигулёвский» мотор, как говорится, старый и добрый. Альтернативы ему пока нет
Lada Niva Travel (2021) моторный отсек
Воздушный фильтр заимствован у моделей ВАЗ-2110 и «Лада Приора»
Lada Niva Travel (2021) моторный отсек
Аккумулятор здесь средней «величины», его ёмкость составляет 64 Ач
Lada Niva Travel (2021) моторный отсек
Интересно, что вспомогательные агрегаты приводятся двумя ремнями: клиновым (внизу) и поликлиновым
Lada Niva Travel (2021) моторный отсек
Автомобиль снабжён гидроусилителем руля, но рулевой механизм по-прежнему червячный, а потому далеко не точный
Lada Niva Travel (2021) моторный отсек
А это — термостат, «дедовской» конструкции, однако удобный для замены хоть в полевых условиях. Был бы с собой запасной
Lada Niva Travel (2021) моторный отсек
На правом брызговике в подкапотном пространстве выстроились бачок омывателя ветрового стекла, расширительный бачок системы охлаждения и адсорбер
Lada Niva Travel (2021) вид спереди
Дорожный просвет «Нивы Тревел» превышает 200 мм, однако не всякий снежный бугор ей по «зубам». А если под ним находится что-то твёрдое, например, кусок дерева...
Lada Niva Travel (2021) вид спереди
Бездорожье в этом году своеобразное: снег глубиной по колено настолько плотный, что лёгкий автомобиль почти не проваливается даже на целине
Lada Niva Travel (2021) переднее колесо
Если забуксовали, есть риск «профрезеровать» снег и «сесть» на очень плотный наст, который даже стальной лопатой взять непросто, хоть лом применяй
Lada Niva Travel (2021) вид спереди
Небольшая масса — всего чуть больше тонны в снаряженном состоянии — очень существенный козырь «Нивы Тревел» на бездорожье
Lada Niva Travel (2021) вид спередиLada Niva Travel (2021) вид спередиLada Niva Travel (2021) вид сзади

Недавно в продаже появилась коллекционная модель автомобиля ВАЗ-2120 «Надежда», первого и единственного семиместного вазовского минивэна. К чему я вспомнил об этом? Мелкосерийную «Надежду» не критиковал только ленивый: и противокоррозионная стойкость её была крайне низкой, и детали были собраны с бору по сосенке, так что всерьёз о какой-либо внешней привлекательности говорить не приходилось. Но важно отметить тот факт, что силовой агрегат и трансмиссия у неё были «нивовские», то есть, модель имела полный привод, причём, серьёзный, с возможностью блокировки межосевого дифференциала

В достоинствах трансмиссии «Нивы» не сомневается никто. А вот во внешней её оболочке… Ну, не заслужила она высоких оценок. «Нива Легенд», которая в … году впервые стала обладательницей этой трансмиссии, в плане дизайна кузова тоже, безусловно, удалась, но внутренне устарела катастрофически. Что касается модели, которая до недавнего времени называлась Chevrolet Niva, то лично на мой вкус она не удалась ни снаружи, ни внутри. Ну, ни к чему был брутальному внедорожнику обтекаемый «био-дизайн». Тем не менее, я понимаю её покупателей: «Шеви Нива» была всё же более современной и практичной, чем её предшественница, «просто» «Нива». Так и «Надежда», и «Нива Легенд», и «Шеви Нива», собственно, и стали легендарными — по сути, от противного.

«Оперение» для… медведя?

Рестайлинговая Niva Travel, появившаяся в 2021-м году, стала очередной революцией. Настоящей революцией в плане дизайна. Глядя на неё, так и хочется сказать: а ведь получилось хорошо! Можем же, когда захотим. Или, скажем так, хотим давно, но нет возможности реализовать «хотелки». Теперь — есть. Первый шаг сделан, первое впечатление произведено, и оно достаточно сильное. Я скептически относился и к «Ниве», уж очень она мала в плане полезных объёмов, и к «Шеви Ниве» за дизайн и неуклюжий салон — но «Ниву Тревел» я себе хочу. Да, пусть она преобразилась пока только внешне, всё равно я на неё согласен. Внешность удалась дизайнерам на сто, да даже на все сто пятьдесят процентов.

Автомобиль теперь брутален и «квадратичен» не только на взгляд со стороны. Он выглядит основательным и из салона. Занимаешь место за рулём — и перед тобой открывается простор «рубленого» капота. Сразу чувствуешь, что ты во внедорожнике, и отсюда благодаря высокой посадке он кажется более внушительным, чем есть на самом деле. Посадка действительно высокая, смотришь из «Нивы» вокруг — и видишь, что сидишь на высоте водителей среднеразмерных кроссоверов.

Помимо капота, здесь много других интересных, ярких деталей. «Оквадраченные» фары. Решётка радиатора с массивной перемычкой. Серебристая накладка снизу на переднем бампере, с отверстиями под противотуманные фары. Новый задний бампер. Массивнейшие выпуклости на крыльях, окантовывающие колёсные арки. А каковы задние фонари! Нет, у этого автомобиля просто масса новых, интересных элементов, которые хочется рассматривать.

Если же их рассмотреть пристальнее, можно заметить, что кузов-то в целом остался прежним. Новое «оперение» облачает в целом старую конструкцию. Однако «Нива» в нём очевидно заиграла, и так и хочется спросить: а нужно ли больше? Имидж ведь — наше всё. К тому же не только имидж, техническая же часть тоже осталась прежней.

И, к сожалению, прежним остался салон. Ну, очень немногое здесь изменилось. Панель приборов новая, как говорят, в «корпоративном» стиле «Лады»: в оранжевом колере, с крупной «цифирью». Но ни шага к полноценному бортового компьютера сделано не было. Всё так же мини-дисплейчики показывают лишь общий и суточный пробег, температуру за бортом да зарядное напряжение. Всё. И это на фоне ультрасовременных борткомпьютеров на иномарках, с десятками показателей. А на «Ниве Тревел» даже средний расход топлива приходится высчитывать по убыли бензина в баке, сопоставляя её с одометром.

Побежали быстрее

Дополнительный дисплей мультимедиасистемы, с фирменным логотипом «Лада», всплывающим при каждом включении, работает автономно от системы зажигания, то есть, после выключения зажигания она не выключится, чем угрожает незаметно разрядить аккумулятор. Экран устройства отчаянно блекнет при дневном свете, что фактически сводит на нет наличие на борту системы навигации (Navitel) и камеры заднего вида. К тому же после каждого из двух звонков, поступивших мне во время поездок, её мультимедиасистема зависала: переставала реагировать на кнопки и даже выключаться. К счастью, устройство оба раза «отвисало» само.

Niva Travel комплектуется одним-единственным сочетанием агрегатов: 1,7-литровый мотор мощностью 80 л. с., пятиступенчатая механическая коробка передач и система полного привода с межосевым дифференциалом и понижающей передачей. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 19 с и может достичь максимальной скорости 140 км/ч. «Шоссейные» характеристики автомобиля не впечатляют, высокого комфорта от него на трассе тоже не ждите. Однако в этом плане он за несколько лет заметно «подтянулся».

Место, способ и качество установки экрана системы вызывают вопросы и даже критику, но — ладно. Я бы это простил. Но в обновлении нуждается и вся передняя панель. Пусть дизайн её максимально сохранится, но материалы следует изменить кардинально. Нынешний «звонкий» пластик состыкован неряшливо, некоторые детали на ходу или при касании их пальцами «играют» относительно других. Кнопки нажимаются или не нажимаются — порой сразу и не определишь. Интерьеры других «Лад» современнее, и в каждой из моделей тише, чем в «Ниве». Нет бы заимствовать из них что-то для внедорожника. Например, удобные рукоятки управления климатической установкой из «Гранты». Почему их не унифицировать?

Рычажные стеклоподъёмники задних дверей выглядят архаично, а я бы смирился. В конце концов, если уж совсем приспичит, можно и самому поменять «механику» на «электрику», в свое время делал это, было нетрудно. Вполне заслуживает своего места и запасное колесо на пятой двери. Выглядит стильно, держится прочно, по словам владельцев дополнительный вес не заставляет дверь быстрее провисать. Выступающий сегмент колеса, закрывающий стекло двери, невелик, обзору почти не мешает. К тому же ведь есть какая-никакая камера… Минус — отсутствие в багажнике какого-либо «подполья», пусть минимального. Но это, наверное, проблематично, чревато серьёзными изменениями структуры кузова. Хотелось бы вернуть лопатку, которая крепилась на внутренней панели двери багажника в специальном держателе. Очень аутентичная была вещь — но, к сожалению, её устранили. Жаль.

Первые наблюдения на ходу оказались самыми положительными. Автомобиль «пошёл» намного мягче и плавнее. Заслуга в этом, безусловно, принадлежит колёсам с новыми шинами, «дастеровской» размерности 215/65R16. На более широких покрышках внедорожник и выглядит основательнее. Кстати, когда он стоит рядом с «Дастером», сходства многих элементов видны невооружённым глазом. Может быть, со временем наш силовой агрегат, трансмиссию и ходовую действительно подведут под французско-румынский кузов? Было бы здорово, если бы это был обновлённый кузов «Дастера», потому что первый устарел вместе с салоном.

Об обратном обмене — сочетании «нивовского» кузова с «дастеровскими» агрегатами — хорошо не думаю. Потому что в нашей модели нуждаются в замене прежде всего внутренняя отделка и оснащение, а «технике» желательно лишь повысить качество. По параметрам она соответствует «Ниве» и, пожалуй, будет соответствовать ещё какие-то годы.

«Всего лишь» 80-сильный продольный мотор? Да, это тот самый «жигулёвский» агрегат, мощность которого была изначально меньше на 20 л.с., а рабочий объём — на треть. Пожалуй, возможности дальнейшего роста по этим параметрам у него исчерпаны, но, во-первых, другого продольного мотора в ассортименте АвтоВАЗа нет, да и у ближайших партнёров тоже. А поперечный агрегат под капот «Нивы», скорее всего, не поместится. К тому же надо помнить о том, что наряду с коробкой передач на нём должна висеть ещё и раздатка.

Минус нынешнего агрегата в том, что он мешает установить на «Ниву Тревел» реечный рулевой механизм. Что касается мощности и других характеристик, то они более-менее оптимальны. По старинке, мотор низкооборотный (если уж менять его, то на дизель, и, вроде, были же опыты с Peugeot). Конструкция отработанная, ремонтопригодная. Правда, топливную рампу системы впрыска «впихнули» внутрь изогнутого впускного трубопровода. Ну и чем это плохо? Место сэкономили, а в плане ремонта извлекать её так уж часто не требуется. Тем более, на бездорожье.

Коробка передач тоже ведёт родословную с незапамятных времён. Ну и пусть себе ведёт. Очередному поколению её прибавить бы качества, а то сейчас переключения крайне тугие и нечёткие. При пробеге за 10 тысяч километров детали должны были бы уже притереться (но ещё не износиться).

Так что в городском трафике не хватает именно чёткости выбора передач. Была бы она — ехать можно было бы и быстрее, а то столько времени тратится на поиск и «втыкание» нужной ступени. Конечно, двигатель особо шустрить не позволяет, ну и пусть. На этом автомобиле и нужно ехать небыстро, с достоинством — зная, что соперников у него сейчас практически нет. Только «Нива Легенд», да Suzuki Jimny, который воплотил всё лучшее в плане техники и стиля, однако взлетел в плане цены ровно вдвое выше.

Внешне автомобиль стал более чем точно соответствовать своему назначению. Теперь это компактный, но брутальный внедорожник с соответствующим техническим «вооружением». Но вот отделку салона ему просто необходимо улучшить. И новая мультимедиасистема фактически больше разочаровала, чем порадовала. Бортового компьютера при рестайлинге мы так и не дождались. Расход топлива в ходе теста пришлось подсчитывать в уме. Ориентировочно, от «лампочки» до «лампочки» автомобиль преодолел 640 км (город + трасса + бездорожье), то есть, средний расход за тест составил порядка 9 л на 100 км.

Верните лопатку!

Вспоминая своё первое впечатление о — тогда ещё — «Шеви Ниве», я запомнил её невероятно шумной в плане работы агрегатов. Сейчас это ушло, и даже коробка гудит значительно меньше, чем у переднеприводной «Гранты». Мостов тоже почти не слышно. В целом, конечно, дополнительная, может быть, самостоятельная «шумка» «Ниве Тревел» и не помешает, но это факультатив. Плавность хода искупает этот недостаток.

Далее. «Шеви Нива» отчаянно рыскала на скорости, нынешняя вариация — нет. Заслуга широких колёс. А раз меньше рыскает, значит, можно вести её быстрее. Помню, первоначально с опаской добирался даже до 100 км/ч, а позже удивлялся: как это люди на ней гоняют и под 120, и за 130? Оказывается — легко. В салоне становится шумнее, но ужаса не испытываешь. 100-110 км/ч — вполне рабочие скорости, да ещё в рамках действующих ограничений.

Но подвеска, конечно, как на шарнирах. Она и есть на шарнирах, резино-металлических, только вот они мягковаты. Особой раскачки ни на продольных, ни на поперечных «волнах» покрытия нет, но в целом поперечная жёсткость низкая. Это особенно чувствуется в поворотах. А руль с механизмом червячной конструкции далёк от точности реечного. К тому же оснащён гидроусилителем. Об оперативности и «строгости» управления можете не мечтать, в этом плане «Нива» живёт своей жизнью, приходится к ней приноравливаться.

Как я уже заметил, новый стайлинг кузова визуально увеличил автомобиль в размерах, в том числе и на взгляд из салона. На самом же деле, внедорожник не вырос и остаётся тесноватым, особенно сзади. Относительно невелик у него и багажник, так что рейлинги на крыше для фиксации на них дополнительного бокса фактически обязательны. Тем не менее, в Интернете удалось посмотреть ролик, как водитель извлекает из автомобиля… снегоход. И это не фейк. Просто речь идёт об эрзаце снегохода — мотобуксировщике («мотособаке») с лыжным модулем. К тому же это чудо техники перевозилось в «Ниве» в разобранном виде, и немудрено — его длина около 2,5 м. Тем не менее, судя по ролику, всё поместилось. Правда, конечно, со сложенным задним сиденьем.

Понятно, что на такой «собаке» можно забраться намного глубже в дебри, чем на «Ниве», особенно зимой. Но какой из автомобилей способен забраться туда, куда способна она? Сейчас, в феврале-марте, сложилась очень своеобразная ситуация: на бездорожье труднее попасть, чем преодолеть его. Повсюду вдоль дорог общего пользования стоят высоченные брустверы начищенного тракторами снега — и эти брустверы просто гранитной твёрдости! Ни переехать, ни пробить, лопатой — даже не пытайтесь, только лом нужен.

А далее «Нива Тревел» способна катиться хоть по целине, потому что и целина смёрзлась. Лёгкий автомобиль уходит в снег едва на толщину шины. Поначалу я даже не пользуюсь понижающей, а просто форсирую колеи, проложенные, судя по всему, лесовозом — тоже не глубокие! Преодолеваю их и вдоль, и поперёк, останавливаясь лишь там, где для преодоления отдельных бугров не хватает дорожного просвета. Ели буксовать, то да, шины «фрезеруют» толстый наст, вскрывая его рыхлую подложку, и вот тогда требуется межосевая блокировка. Но лучше до этого не доводить. Потому что, если засядешь, для выкапывания тоже может понадобиться лом. Или буксир — но лучше аналог «Нивы», потому что более тяжёлый внедорожник может близко не подъехать, провалится и сядет сам.

Оперирует раздаткой один-единственный рычажок с понятными позициями и — отмечу — лёгким и чётким перемещением между ними. Всё включается, ничего не надо судорожно искать и с силой «втыкать». Это устройство понравилось больше, чем основная коробка передач.

На заснеженных и обледенелых дорогах в сельской местности от полного привода толку меньше. Приходится либо жертвовать скоростью, иначе быстро износятся механизмы, либо постоянно ловить автомобиль, выказывающий заднеприводные повадки. Вот здесь помогает понижение передачи до четвёртой, а то и до третьей. На асфальте же, особенно на зимнем, азартно лучше не управлять — не играть с огём. «Нива» не для этого, у неё узкая специализация.

Но в своей специальности она заткнёт за пояс любой хорошо управляемый полноприводный кроссовер с весёлыми имитациями блокировок и «понижайки». Потому что «Нива» ничего не имитирует, в ней всё по-настоящему, по-гамбургскому. Она не для тех водителей, для которых бездорожье — лишь досадное препятствие, которое, о чудо, удаётся успешно преодолеть. Она для тех, для кого это преодоление является смыслом жизни или производственной необходимостью. Для этих людей менее важны внешний лоск и «возраст» агрегатов, потому что реальных альтернатив межосевому дифференциалу с блокировкой не придумано — только паллиативы. Также для них не являются пределом мечтаний автоматические трансмиссии, даже в некоторой степени имеющие преимущества на бездорожье. Зачем они нужны, если ты сам умеешь оперировать «механическими» передачами, если сам любишь преодолевать, а не ждёшь, что автомобиль сделает это за тебя?Внешне Niva Travel теперь более чем соответствует своему назначению и идеологии. Улучшить бы интерьер, добавить ему также ультра-стильных элементов, как у Jeep Renegade и Suzuki Jimny. Миниатюрную никелированную лопатку, которая когда-то украшала дверь багажника изнутри, следует вернуть просто обязательно.

В марте 2022-го года Niva Travel предлагалась к продаже в шести комплектациях, все — по цене свыше 1 млн рублей. Минимальная версия оценивалась в 1 066 900 рублей, максимальная — в 1 232 900 рублей. Напомним, что двигатели, трансмиссии и привод у всех вариантов одинаковы, различаются они только некоторыми элементами оснащения.

     

Технические характеристики Lada Niva Travel 1.7 5MT 4x4

ГАБАРИТЫ, ММ

4099 х 1804 х 1690

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2460

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

220

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

320 / 650

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1545

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1690

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

80 / 5000

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

127 / 4000

ТИП ТРАНСМИССИИ

механическая, 5-ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

140

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

19

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

10,2

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

58

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