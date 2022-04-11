Недавно в продаже появилась коллекционная модель автомобиля ВАЗ-2120 «Надежда», первого и единственного семиместного вазовского минивэна. К чему я вспомнил об этом? Мелкосерийную «Надежду» не критиковал только ленивый: и противокоррозионная стойкость её была крайне низкой, и детали были собраны с бору по сосенке, так что всерьёз о какой-либо внешней привлекательности говорить не приходилось. Но важно отметить тот факт, что силовой агрегат и трансмиссия у неё были «нивовские», то есть, модель имела полный привод, причём, серьёзный, с возможностью блокировки межосевого дифференциала

В достоинствах трансмиссии «Нивы» не сомневается никто. А вот во внешней её оболочке… Ну, не заслужила она высоких оценок. «Нива Легенд», которая в … году впервые стала обладательницей этой трансмиссии, в плане дизайна кузова тоже, безусловно, удалась, но внутренне устарела катастрофически. Что касается модели, которая до недавнего времени называлась Chevrolet Niva, то лично на мой вкус она не удалась ни снаружи, ни внутри. Ну, ни к чему был брутальному внедорожнику обтекаемый «био-дизайн». Тем не менее, я понимаю её покупателей: «Шеви Нива» была всё же более современной и практичной, чем её предшественница, «просто» «Нива». Так и «Надежда», и «Нива Легенд», и «Шеви Нива», собственно, и стали легендарными — по сути, от противного.

«Оперение» для… медведя?

Рестайлинговая Niva Travel, появившаяся в 2021-м году, стала очередной революцией. Настоящей революцией в плане дизайна. Глядя на неё, так и хочется сказать: а ведь получилось хорошо! Можем же, когда захотим. Или, скажем так, хотим давно, но нет возможности реализовать «хотелки». Теперь — есть. Первый шаг сделан, первое впечатление произведено, и оно достаточно сильное. Я скептически относился и к «Ниве», уж очень она мала в плане полезных объёмов, и к «Шеви Ниве» за дизайн и неуклюжий салон — но «Ниву Тревел» я себе хочу. Да, пусть она преобразилась пока только внешне, всё равно я на неё согласен. Внешность удалась дизайнерам на сто, да даже на все сто пятьдесят процентов.

Автомобиль теперь брутален и «квадратичен» не только на взгляд со стороны. Он выглядит основательным и из салона. Занимаешь место за рулём — и перед тобой открывается простор «рубленого» капота. Сразу чувствуешь, что ты во внедорожнике, и отсюда благодаря высокой посадке он кажется более внушительным, чем есть на самом деле. Посадка действительно высокая, смотришь из «Нивы» вокруг — и видишь, что сидишь на высоте водителей среднеразмерных кроссоверов.

Помимо капота, здесь много других интересных, ярких деталей. «Оквадраченные» фары. Решётка радиатора с массивной перемычкой. Серебристая накладка снизу на переднем бампере, с отверстиями под противотуманные фары. Новый задний бампер. Массивнейшие выпуклости на крыльях, окантовывающие колёсные арки. А каковы задние фонари! Нет, у этого автомобиля просто масса новых, интересных элементов, которые хочется рассматривать.

Если же их рассмотреть пристальнее, можно заметить, что кузов-то в целом остался прежним. Новое «оперение» облачает в целом старую конструкцию. Однако «Нива» в нём очевидно заиграла, и так и хочется спросить: а нужно ли больше? Имидж ведь — наше всё. К тому же не только имидж, техническая же часть тоже осталась прежней.

И, к сожалению, прежним остался салон. Ну, очень немногое здесь изменилось. Панель приборов новая, как говорят, в «корпоративном» стиле «Лады»: в оранжевом колере, с крупной «цифирью». Но ни шага к полноценному бортового компьютера сделано не было. Всё так же мини-дисплейчики показывают лишь общий и суточный пробег, температуру за бортом да зарядное напряжение. Всё. И это на фоне ультрасовременных борткомпьютеров на иномарках, с десятками показателей. А на «Ниве Тревел» даже средний расход топлива приходится высчитывать по убыли бензина в баке, сопоставляя её с одометром.

Побежали быстрее

Дополнительный дисплей мультимедиасистемы, с фирменным логотипом «Лада», всплывающим при каждом включении, работает автономно от системы зажигания, то есть, после выключения зажигания она не выключится, чем угрожает незаметно разрядить аккумулятор. Экран устройства отчаянно блекнет при дневном свете, что фактически сводит на нет наличие на борту системы навигации (Navitel) и камеры заднего вида. К тому же после каждого из двух звонков, поступивших мне во время поездок, её мультимедиасистема зависала: переставала реагировать на кнопки и даже выключаться. К счастью, устройство оба раза «отвисало» само.

Niva Travel комплектуется одним-единственным сочетанием агрегатов: 1,7-литровый мотор мощностью 80 л. с., пятиступенчатая механическая коробка передач и система полного привода с межосевым дифференциалом и понижающей передачей. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 19 с и может достичь максимальной скорости 140 км/ч. «Шоссейные» характеристики автомобиля не впечатляют, высокого комфорта от него на трассе тоже не ждите. Однако в этом плане он за несколько лет заметно «подтянулся».

Место, способ и качество установки экрана системы вызывают вопросы и даже критику, но — ладно. Я бы это простил. Но в обновлении нуждается и вся передняя панель. Пусть дизайн её максимально сохранится, но материалы следует изменить кардинально. Нынешний «звонкий» пластик состыкован неряшливо, некоторые детали на ходу или при касании их пальцами «играют» относительно других. Кнопки нажимаются или не нажимаются — порой сразу и не определишь. Интерьеры других «Лад» современнее, и в каждой из моделей тише, чем в «Ниве». Нет бы заимствовать из них что-то для внедорожника. Например, удобные рукоятки управления климатической установкой из «Гранты». Почему их не унифицировать?

Рычажные стеклоподъёмники задних дверей выглядят архаично, а я бы смирился. В конце концов, если уж совсем приспичит, можно и самому поменять «механику» на «электрику», в свое время делал это, было нетрудно. Вполне заслуживает своего места и запасное колесо на пятой двери. Выглядит стильно, держится прочно, по словам владельцев дополнительный вес не заставляет дверь быстрее провисать. Выступающий сегмент колеса, закрывающий стекло двери, невелик, обзору почти не мешает. К тому же ведь есть какая-никакая камера… Минус — отсутствие в багажнике какого-либо «подполья», пусть минимального. Но это, наверное, проблематично, чревато серьёзными изменениями структуры кузова. Хотелось бы вернуть лопатку, которая крепилась на внутренней панели двери багажника в специальном держателе. Очень аутентичная была вещь — но, к сожалению, её устранили. Жаль.

Первые наблюдения на ходу оказались самыми положительными. Автомобиль «пошёл» намного мягче и плавнее. Заслуга в этом, безусловно, принадлежит колёсам с новыми шинами, «дастеровской» размерности 215/65R16. На более широких покрышках внедорожник и выглядит основательнее. Кстати, когда он стоит рядом с «Дастером», сходства многих элементов видны невооружённым глазом. Может быть, со временем наш силовой агрегат, трансмиссию и ходовую действительно подведут под французско-румынский кузов? Было бы здорово, если бы это был обновлённый кузов «Дастера», потому что первый устарел вместе с салоном.

Об обратном обмене — сочетании «нивовского» кузова с «дастеровскими» агрегатами — хорошо не думаю. Потому что в нашей модели нуждаются в замене прежде всего внутренняя отделка и оснащение, а «технике» желательно лишь повысить качество. По параметрам она соответствует «Ниве» и, пожалуй, будет соответствовать ещё какие-то годы.

«Всего лишь» 80-сильный продольный мотор? Да, это тот самый «жигулёвский» агрегат, мощность которого была изначально меньше на 20 л.с., а рабочий объём — на треть. Пожалуй, возможности дальнейшего роста по этим параметрам у него исчерпаны, но, во-первых, другого продольного мотора в ассортименте АвтоВАЗа нет, да и у ближайших партнёров тоже. А поперечный агрегат под капот «Нивы», скорее всего, не поместится. К тому же надо помнить о том, что наряду с коробкой передач на нём должна висеть ещё и раздатка.

Минус нынешнего агрегата в том, что он мешает установить на «Ниву Тревел» реечный рулевой механизм. Что касается мощности и других характеристик, то они более-менее оптимальны. По старинке, мотор низкооборотный (если уж менять его, то на дизель, и, вроде, были же опыты с Peugeot). Конструкция отработанная, ремонтопригодная. Правда, топливную рампу системы впрыска «впихнули» внутрь изогнутого впускного трубопровода. Ну и чем это плохо? Место сэкономили, а в плане ремонта извлекать её так уж часто не требуется. Тем более, на бездорожье.

Коробка передач тоже ведёт родословную с незапамятных времён. Ну и пусть себе ведёт. Очередному поколению её прибавить бы качества, а то сейчас переключения крайне тугие и нечёткие. При пробеге за 10 тысяч километров детали должны были бы уже притереться (но ещё не износиться).

Так что в городском трафике не хватает именно чёткости выбора передач. Была бы она — ехать можно было бы и быстрее, а то столько времени тратится на поиск и «втыкание» нужной ступени. Конечно, двигатель особо шустрить не позволяет, ну и пусть. На этом автомобиле и нужно ехать небыстро, с достоинством — зная, что соперников у него сейчас практически нет. Только «Нива Легенд», да Suzuki Jimny, который воплотил всё лучшее в плане техники и стиля, однако взлетел в плане цены ровно вдвое выше.

Внешне автомобиль стал более чем точно соответствовать своему назначению. Теперь это компактный, но брутальный внедорожник с соответствующим техническим «вооружением». Но вот отделку салона ему просто необходимо улучшить. И новая мультимедиасистема фактически больше разочаровала, чем порадовала. Бортового компьютера при рестайлинге мы так и не дождались. Расход топлива в ходе теста пришлось подсчитывать в уме. Ориентировочно, от «лампочки» до «лампочки» автомобиль преодолел 640 км (город + трасса + бездорожье), то есть, средний расход за тест составил порядка 9 л на 100 км.

Верните лопатку!

Вспоминая своё первое впечатление о — тогда ещё — «Шеви Ниве», я запомнил её невероятно шумной в плане работы агрегатов. Сейчас это ушло, и даже коробка гудит значительно меньше, чем у переднеприводной «Гранты». Мостов тоже почти не слышно. В целом, конечно, дополнительная, может быть, самостоятельная «шумка» «Ниве Тревел» и не помешает, но это факультатив. Плавность хода искупает этот недостаток.

Далее. «Шеви Нива» отчаянно рыскала на скорости, нынешняя вариация — нет. Заслуга широких колёс. А раз меньше рыскает, значит, можно вести её быстрее. Помню, первоначально с опаской добирался даже до 100 км/ч, а позже удивлялся: как это люди на ней гоняют и под 120, и за 130? Оказывается — легко. В салоне становится шумнее, но ужаса не испытываешь. 100-110 км/ч — вполне рабочие скорости, да ещё в рамках действующих ограничений.

Но подвеска, конечно, как на шарнирах. Она и есть на шарнирах, резино-металлических, только вот они мягковаты. Особой раскачки ни на продольных, ни на поперечных «волнах» покрытия нет, но в целом поперечная жёсткость низкая. Это особенно чувствуется в поворотах. А руль с механизмом червячной конструкции далёк от точности реечного. К тому же оснащён гидроусилителем. Об оперативности и «строгости» управления можете не мечтать, в этом плане «Нива» живёт своей жизнью, приходится к ней приноравливаться.

Как я уже заметил, новый стайлинг кузова визуально увеличил автомобиль в размерах, в том числе и на взгляд из салона. На самом же деле, внедорожник не вырос и остаётся тесноватым, особенно сзади. Относительно невелик у него и багажник, так что рейлинги на крыше для фиксации на них дополнительного бокса фактически обязательны. Тем не менее, в Интернете удалось посмотреть ролик, как водитель извлекает из автомобиля… снегоход. И это не фейк. Просто речь идёт об эрзаце снегохода — мотобуксировщике («мотособаке») с лыжным модулем. К тому же это чудо техники перевозилось в «Ниве» в разобранном виде, и немудрено — его длина около 2,5 м. Тем не менее, судя по ролику, всё поместилось. Правда, конечно, со сложенным задним сиденьем.

Понятно, что на такой «собаке» можно забраться намного глубже в дебри, чем на «Ниве», особенно зимой. Но какой из автомобилей способен забраться туда, куда способна она? Сейчас, в феврале-марте, сложилась очень своеобразная ситуация: на бездорожье труднее попасть, чем преодолеть его. Повсюду вдоль дорог общего пользования стоят высоченные брустверы начищенного тракторами снега — и эти брустверы просто гранитной твёрдости! Ни переехать, ни пробить, лопатой — даже не пытайтесь, только лом нужен.

А далее «Нива Тревел» способна катиться хоть по целине, потому что и целина смёрзлась. Лёгкий автомобиль уходит в снег едва на толщину шины. Поначалу я даже не пользуюсь понижающей, а просто форсирую колеи, проложенные, судя по всему, лесовозом — тоже не глубокие! Преодолеваю их и вдоль, и поперёк, останавливаясь лишь там, где для преодоления отдельных бугров не хватает дорожного просвета. Ели буксовать, то да, шины «фрезеруют» толстый наст, вскрывая его рыхлую подложку, и вот тогда требуется межосевая блокировка. Но лучше до этого не доводить. Потому что, если засядешь, для выкапывания тоже может понадобиться лом. Или буксир — но лучше аналог «Нивы», потому что более тяжёлый внедорожник может близко не подъехать, провалится и сядет сам.

Оперирует раздаткой один-единственный рычажок с понятными позициями и — отмечу — лёгким и чётким перемещением между ними. Всё включается, ничего не надо судорожно искать и с силой «втыкать». Это устройство понравилось больше, чем основная коробка передач.

На заснеженных и обледенелых дорогах в сельской местности от полного привода толку меньше. Приходится либо жертвовать скоростью, иначе быстро износятся механизмы, либо постоянно ловить автомобиль, выказывающий заднеприводные повадки. Вот здесь помогает понижение передачи до четвёртой, а то и до третьей. На асфальте же, особенно на зимнем, азартно лучше не управлять — не играть с огём. «Нива» не для этого, у неё узкая специализация.

Но в своей специальности она заткнёт за пояс любой хорошо управляемый полноприводный кроссовер с весёлыми имитациями блокировок и «понижайки». Потому что «Нива» ничего не имитирует, в ней всё по-настоящему, по-гамбургскому. Она не для тех водителей, для которых бездорожье — лишь досадное препятствие, которое, о чудо, удаётся успешно преодолеть. Она для тех, для кого это преодоление является смыслом жизни или производственной необходимостью. Для этих людей менее важны внешний лоск и «возраст» агрегатов, потому что реальных альтернатив межосевому дифференциалу с блокировкой не придумано — только паллиативы. Также для них не являются пределом мечтаний автоматические трансмиссии, даже в некоторой степени имеющие преимущества на бездорожье. Зачем они нужны, если ты сам умеешь оперировать «механическими» передачами, если сам любишь преодолевать, а не ждёшь, что автомобиль сделает это за тебя?Внешне Niva Travel теперь более чем соответствует своему назначению и идеологии. Улучшить бы интерьер, добавить ему также ультра-стильных элементов, как у Jeep Renegade и Suzuki Jimny. Миниатюрную никелированную лопатку, которая когда-то украшала дверь багажника изнутри, следует вернуть просто обязательно.

В марте 2022-го года Niva Travel предлагалась к продаже в шести комплектациях, все — по цене свыше 1 млн рублей. Минимальная версия оценивалась в 1 066 900 рублей, максимальная — в 1 232 900 рублей. Напомним, что двигатели, трансмиссии и привод у всех вариантов одинаковы, различаются они только некоторыми элементами оснащения.

Технические характеристики Lada Niva Travel 1.7 5MT 4x4 ГАБАРИТЫ, ММ 4099 х 1804 х 1690 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2460 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 220 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 320 / 650 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1545 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1690 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 80 / 5000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 127 / 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 5-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 140 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 19 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 58