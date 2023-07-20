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О Lada Vesta Cross

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Лада Веста Кросс

Тест-драйвов
3 (все тесты)
Двигателей
3 (открыть)
Комлектаций
7 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 763 900
до 859 900
Lada Vesta SW Cross (2023) вид сбоку
Профиль автомобиля выполнен в привычном X-стиле
Lada Vesta SW Cross (2023) вид сзадиLada Vesta SW Cross (2023) салон
Lada Vesta SW Cross (2023) приборная панель
Цифровая панель приборов предлагает водителю сотни полезных параметров. Система полностью совместима с приложением «Яндекс»
Lada Vesta SW Cross (2023) приборная панельLada Vesta SW Cross (2023) руль
Lada Vesta SW Cross (2023) кнопка "старт-стоп"
Нововедение: удобная кнопка «старт-стоп»
Lada Vesta SW Cross (2023) мониторLada Vesta SW Cross (2023) 5МКППLada Vesta SW Cross (2023) задний диван
Lada Vesta SW Cross (2023) багажное отделение
Объем багажника варьируется от 480 до 825 л
Lada Vesta SW Cross (2023) багажное отделениеLada Vesta SW Cross (2023) передняя фараLada Vesta SW Cross (2023) задний фонарь
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada Vesta SW Cross (2023)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada Vesta SW Cross (2023)

LADA Vesta нового поколения стала не просто очередным автомобилем на конвейере тольяттинского завода. Речь идет о трудовом подвиге всех, кто работал и продолжает работать над проектом

Значение новой генерации LADA Vesta для нашего автопрома, да и для страны в целом, трудно переоценить. Пусть это и звучит пафосно. Компания Renault, еще недавно владевшая контрольным пакетом акций тольяттинского автогиганта, уходила из России стремительно. Повинуясь политическому решению, она попросту бросила свои предприятия, обнародовав напоследок прелюбопытное исследование. В этом трактате умные маркетологи утверждали, что крах АвтоВАЗа без участия Renault попросту неизбежен. Как ни крути, а дальнейшей жизни после ухода европейских партнеров ожидать не стоит.

Но давайте ближе к проекту LADA Vesta NG. Каким образом решение бывших владельцев сказалось на запуске новой машины? Самым непосредственным. Прежде всего мы лишились европейских поставщиков, на которые приходилась поставка множества компонентов. Говоря простым языком, новую «Ладу» было не из чего делать. Не знаю, как объяснить то, что произошло. То ли русской смекалкой, то ли божьим промыслом или везением, то ли еще чем-то, но почти всех поставщиков для «Весты» нашли у себя дома. И вот АвтоВАЗ организует в Санкт-Петербурге первый тест-драйв новинки, причем сразу двух версий — седана и универсала.

И в хвост и в гриву

Про седан мы подробно рассказали в рубрике «Автомобиль с обложки», а тщательно протестировать решили именно универсал (LADA Vesta SW Cross). С коллегами долго пытались вспомнить, кто из других производителей предлагает сегодня универсалы в массовую продажу. Вспоминали-вспоминали и не вспомнили. Ни у кого, даже у вездесущих китайцев, универсала в российском модельном ряду пока нет. Ну и славно. Значит, еще один плюс АвтоВАЗу.

К запуску производства нового поколения заводские инженеры и испытатели подошли крайне тщательно. И это неудивительно, ведь в дебютанте использовано 650 новых деталей. Кроме того, как мы уже говорили, список традиционных поставщиков значительно обновился, и качество их продукции необходимо как следует проверить. В испытаниях принял участие 131 автомобиль, суммарно машины накатали 1,3 млн км. Проведено 27 краш-тестов, которые дебютант выдержал с честью.

Идеальное сочетание управляемости и проходимости

Скажу сразу для тех, кто волнуется, что Vesta полностью сохранила идеальное сочетание управляемости и проходимости, за что ее ценили российские автомобилисты. Существенные изменения произошли в экстерьере. Практически вся светотехника LADA Vesta теперь подчиняется светодиодным законам. Значительно — в два раза — возросла ширина пучка в ближнем и дальнем режимах. На 10% увеличилась дальность ближнего света. Габаритный огонь, дневной ходовой огонь и указатель поворота совмещены в едином световоде. Благодаря применению светодиодов нагрузка на бортовую сеть снижена в три раза по сравнению с обычными галогеновыми лампами. Самое приятное, что ресурс светодиодной оптики рассчитан на весь срок службы автомобиля, то есть про замену «галогенок» можно забыть. Круто!

Версию Cross, а именно такую мы тестируем, можно безошибочно вычислить по крупным ячейкам радиаторной решетки, свидетельствующей о внедорожном характере автомобиля. Конечно, тут нет полного привода, но с клиренсом в 203 мм LADA Vesta даст фору многим кроссоверам.

В угоду времени

Пора в дорогу. Внутри универсал кажется значительно больше, чем при внешнем осмотре. Нажимаю кнопку «Старт-стоп» — и салон наполняет мерный рокот 16 клапанного мотора. Центром панели приборов является… большой 10 дюймовый планшет. На него выводятся сотни, если не тысячи, разнообразных параметров. А еще он дружит со многими приложениями «Яндекса» — такими, как «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка» или голосовой помощник «Алиса». Все это вместе называется мультимедийной-системой LADA EnjoY Pro Vision. Ее устанавливали на «Весту» и раньше, но в новом поколении она получила множество новых функций.

Применение новой системе нашлось сразу. Питер знаю неплохо, но для безошибочного передвижения по намеченному маршруту подключаю американский смартфон, и через секунду привычный навигатор готов к работе на хорошо читаемом мониторе.

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Динамику автомобиля выдающейся не назовешь. Ускорение до сотни занимает 13 с., хотя для универсала это нормальный показатель. Гораздо важнее, что расход 92 го бензина за городом не превышает 5,8 л на 100 км пробега. В смешанном цикле он возрастает до 7,3 л. А в городе приближается к 9,9 л. При этом максимальная скорость LADA Vesta SW Cross — 173 км/ч. Остались еще в России места, где можно так разогнаться, не нарушая правил?!

Особо хочу выделить обновленное рулевое колесо. Теперь здесь появилась важная для нашей страны опция. Я имею в виду подогрев. Отныне с помощью 18 кнопок водитель может управлять различными функциями, не отрывая рук от руля. Безопасность прежде всего!

Единственный в своем роде

За два дня теста мы проехали на новом универсале около 600 км. Очень понравилась подвеска. Она представляет собой удачный компромисс между жесткостью и комфортом. Другими словами, золотая середина. А в остальном сильные стороны автомобиля остались прежними: вместительный салон и багажный отсек, большой дорожный просвет, топливная экономичность. Поэтому, если решите приобрести универсал, обязательно берите SW Cross. Другого универсала на рынке попросту нет. Но это не злая шутка, а добрая рекомендация. Машина получилась действительно достойная.

НОВАЯ МУЛЬТИМЕДИА
Новая мультимедиа-система LADA EnjoY Pro Vision получила новые функции. В нее встроены приложения «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка» и голосовой помощник «Алиса». С помощью мультимедиа можно настраивать звуковое сопровождение парковочного ассистента, а на 10 дюймовый хорошо читаемый планшет выводится индикация от датчиков парктроника. Регулируя звук, можно включить режим «перед сценой» или «звук вокруг». Звук в новой LADA Vesta стал лучше во многом благодаря применению мягкого пластика. Двойной микрофон с функцией шумоподавления обеспечивает высокое качество громкой связи. В цифровой кластер нового автомобиля входит цифровая панель приборов диагональю 10 дюймов, впервые примененная на LADA. Водитель имеет возможность выбрать один из трех понравившихся вариантов, которые можно менять в зависимости от погоды и настроения.

      

Технические характеристики Lada Vesta SW Cross

Габариты, мм

4445x1785x1522

Колесная база, мм

2635

Дорожный просвет, мм

203

Объем багажника, л

480–825

Снаряженная масса, кг

1275–1375

Тип двигателя

бензиновый L4, 16-клапанный

Рабочий объем, см³

1596

Макс. мощность, л.с./об/мин

106/5800 

Макс. момент, Hм/об/мин

148/4200 

Привод

передний

Трансмиссия

механическая 5-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

173

Время разгона 0–100 км/ч, с

13

Объем бака, л

55

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