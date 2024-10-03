С утра пораньше пью кофе и еду в пресс-парк. Полтора часа на общественном транспорте — и я на другом конце Москвы, в Химках, в салоне LADA, где находится пресс-парк АВТОВАЗа. Быстро улаживаю все формальности, и вот уже передо мной стоит новенькая LADA Vesta GFK350. Именно так она значится в Свидетельстве о регистрации. В этих шести символах зашифрованы основные параметры автомобиля — такие, как кузов SW Cross, двигатель 1,8 л, вариатор

Я знаком с этим автомобилем с момента «его рождения», но все равно стою и несколько минут любуюсь четкими линиями кузова. На мой взгляд, они смотрятся просто бомбически! Приподнятый «мускулистый» кузов производит впечатление, и особенно приятно смотреть на него, осознавая, что дизайнеры АВТОВАЗа так мастерски смогли обыграть утилитарный запрос на увеличение проходимости автомобиля. Иллюзий никто не строит, это не внедорожник, и для участия в разнообразных трофи он не подходит. Зато отлично преодолевает плохие дороги, причем с солидным грузом на борту. Универсал вместительный, в чем я уже не раз убеждался. Забегая вперед, скажу, что и в этот раз Vesta поработала грузовичком — пришлось помочь приятелю, который решил сменить район. И восемь внушительных картонных коробок (такие используют при переездах) с легкостью разместились в багажнике и на задних сиденьях SW Cross. А приятель с комфортом ехал на месте переднего пассажира. В теории можно было бы придумать более грамотный вариант размещения груза, но автомобиль как раз и хорош своей приспособленностью к работе, тем, что коробки можно поставить на задний диван и не переживать за сохранность экокожи. Да и мыть ее легко.

Александр Андреев

журналист

«LADA Vesta SW Cross автомобиль вроде бы по современным меркам недорогой, но в нем есть решения, по которым я за последнее время очень соскучился, поскольку они почти перестали встречаться. Например, регулировать температуру в салоне, скорость вентилятора и другие климатические показатели я могу, не отрывая взгляд от дороги. И это при том, что я сел в эту машину после большого перерыва. Для владельца или человека, который постоянно ездит на Vesta, это точно не составит никаких проблем. Это безопасность, и это дорогого стоит».

Заглядываю внутрь, хорошее не испортили, плюс добавился большой мультимедийный экран. Такого я еще не видел. Вернее, видел, но в других машинах. И приятно, что в LADA это решение реализовали на уровне. Что не так просто и не всем удается.

Навигация на крупном 10,4 дюймовом экране — это просто здорово, особенно в дальних поездках! Я постоянно пересаживаюсь из машины в машину и в каждой ищу место для мобильного телефона. Поставить его нужно так, чтобы мне было хорошо видно экран, а сделать это можно далеко не всегда. В SW Cross я с удовольствием убрал мобильник и включил «Яндекс.Навигатор».

Алексей Грамматчиков

«Автопанорама»

«Автоматические трансмиссии очень востребованы на российском авторынке. В докризисные времена «Автостат» фиксировал данные, согласно которым почти 70% всех продаж приходилось на модели с АКПП. Поэтому предложение LADA Vesta SW Cross в версии с двумя педалями — важный шаг для продвижения модели в продажах. Машина с новым вариатором едет без нареканий, признаться, были опасения по поводу повышенного расхода топлива. Но они не оправдались: при движении в смешанном цикле расход топлива держится на уровне 7 л на 100 км».

Приборы отлично читаются, мультируль хоть и не толстый, но с ощутимыми наплывами, обшит кожей, держаться за него удобно и приятно. Функционал руля очень неплох, эргономика на высоте. Здесь уж точно нет никаких китайских экспериментов, подобных управлению зеркалами на руле. В отличие от скромных способностей многих современных машин подороже, руль в этой LADA регулируется и по вылету, и по высоте. В каждом втором автомобиле, который попадает мне на тест в последнее время, этого нет! Здесь же устроиться удобно не составляет проблем. Яркая полоса, идущая по торпедо и имеющая продолжение на дверных картах, смотрится органично и точно поднимала бы мне настроение в серые зимние дни. Салон двухцветный, основной цвет — черный, но значительная часть сидений коричневая. Эта комбинация оживляет внутреннее пространство, казалось бы, давно знакомого автомобиля.

Кресло не отстает от руля. Благодаря выраженной боковой поддержке оно обнимает водителя, как бы обволакивая его. Большие перегоны на этой машине для водителя не проблема.

Михаил Козлов

журналист

«Внешне Lada Vesta SW Cross выглядит стильно и агрессивно. Спортивный силуэт тут сочетается с внедорожным обвесом, который включает пластиковые накладки на колесные арки, на пороги и защиту днищу. Но все это не только придает машине брутальный вид, но и действительно улучшает проходимость. Летящая из-под колес мелкая щебенка и другие неприятности на плохой дороге уже не так страшны для кузова».

Но самое интересное впереди. Для меня главное, как обновленная LADA Vesta SW Cross едет. Ведь здесь речь идет о связке мотора 1,8 с новым китайским вариатором.

Машина уверенно трогается с места, когда я снимаю ногу с педали тормоза. Педаль газа отзывчивая. В последние год-полтора во время тестов мне пришлось повидать многое, здесь к ее настройкам нет никаких претензий. Конечно, многих интересует, как отразился на автомобиле вынужденный переход на новые вариаторы из КНР. Скажу честно — никак. Компания хорошо известна в Китае и производит коробки передач для многих брендов. Такими же вариаторами, как на тестовой Vesta, оснащаются кроссоверы, которые значительно тяжелее ее. Кроме того, их конструкция максимально простая и надежная. Потому каких-то неприятностей я бы в этом вопросе ждать не стал.

Александр Зотиков

MotorPage

«Подвеска у LADA Vesta SW Cross — удачный компромисс между жесткостью и комфортом. Как на больших скоростях, так и при маневрировании в городе машина послушно следует за движением руля. При этом не беспокоит вздрагиванием от неровностей на асфальте. Ну а дорожный просвет в 203 мм — это сейчас показатель даже лучший, чем у многих кроссоверов».

Выезжаю на Ленинградское шоссе, быстро добираюсь до МКАД и попадаю на новые московские хорды, по которым мне и предстоит проехать большую часть пути домой. Для тех, кто не был в последнее время в столице, скажу, что хорды — это современные трассы с разрешенной скоростью 90 км/ч и постоянными плавными изгибами. И на них SW Cross раскрывается в полной мере. Связка двигателя и коробки с легкостью обеспечивает мне возможность комфортно держаться в потоке. А большой дорожный просвет никак не мешает выписывать дуги. От управления этой машиной получаешь огромное удовольствие. Никаких неприятных кренов, только стабильность и спокойствие водителя, который понимает, что машина находится под его полным контролем. Прибавьте достаточное количество динамики — и вы получите хорошо сбалансированный по своим качествам автомобиль. На загородных трассах у меня тоже не возникало никаких сложностей. Умеренно неровную дорогу машина проходит жестко, зато остается под полным контролем водителя.

Андрей Ладыгин

MotorPage.ru

«LADA Vesta SW Cross всем своим видом буквально подначивает съехать с асфальта: тут есть и агрессивный пластиковый защитный обвес и штатная металлическая защита картера двигателя. Кстати, и геометрическая проходимость неплоха: углы въезда и съезда составляют 18,1 и 17,7 градусов. Подспорьем при преодолении грунтовых подъемов является также отключаемая система стабилизации. В итоге на сельском проселке машина ведет себя достойно, вот только при отсутствии полноприводной трансмиссии лезть на серьезное бездорожье не стоит».

И, конечно, на такой машине нельзя обойти стороной грунтовку. Подвеска работает адекватно, по проселку на такой Vesta можно ехать быстро, 60 км/ч не предел. Резкого увеличения уровня шума не происходит, и, если не разгоняться до скорости, при которой каждая кочка становится трамплином, ничего не гремит и не стучит. И это при ее больших и тяжелых 17 дюймовых дисках! Никаких противопоказаний к поездкам на природу нет, главное — подолгу не буксовать и не втыкаться колесами в препятствия. Такого не любит ни один вариатор.

Михаил Калинин

журналист

«Я рисовал спортивный универсал, а не утилитарный фургончик», — сказал в свое время про LADA Vesta SW Cross создатель его облика дизайнер Стив Маттин. Со своими фирменными X-росчерками боковых выштаповок, радиаторной решеткой и начинкой светотехники автомобиль действительно выглядит всегда готовым к агрессивному преодолению дорожного пространства. Крыша тут кажется парящей, а если взглянуть на машину в профиль, то увидите на задних стойках очертания акульего плавника».

Важный фактор, особенно в длительных поездках, — шумоизоляция. При обычной спокойной езде в салоне достаточно тихо. Тише, чем во многих китайских кроссоверах за три с лишним миллиона рублей. Если приходится нажать газ в пол, двигатель в салоне слышно хорошо. Свой вклад в звуковое оформление вносит и вариатор. Но ездить в таком режиме постоянно нет никакого смысла, он может потребоваться лишь для совершения обгона на трассе.

Василий Сергеев

журналист

«Vesta в кузове универсал уверенно стоит на скоростной прямой, азартно входит в поворот и сглаживает неровности среднего и крупного калибра. На бетонке и асфальте неважного качества в салон транслируется микропрофиль, однако такой аккомпанемент не раздражает, скорее дает дополнительную информацию о дорожном покрытии. Шасси же Vesta Cross SW, помимо прочего, имеет солидный запас по энергоемкости: чтобы заставить амортизаторы сработать до упора, нужно очень и очень постараться. В то же время подвеска мастерски гасит неровности любого калибра».

Расход сдержанный, при ра­зумном подходе можно уложиться в 8 л на 100 км пробега, и это соответствует заводским показателям для движения в смешанном цикле.

Такие машины покупают надолго, поэтому важно, как покрашен кузов. Vesta полностью оцинкована, слой краски достаточный, и, что отмечу, она нанесена равномерно, поэтому нет провальных мест с очень тонким слоем краски. Я как ни бегал вокруг машины с толщиномером, плохо прокрашенные места найти не смог.

Игорь Моржаретто

журналист

«Открываешь двери, садишься на водительское место и понимаешь, что у LADA Vesta и эргономика, и сам интерьер — на самом высоком уровне. Вертикально расположенный 10,4 дюймовый сенсорный экран монитора со встроенной навигацией «Яндекс» работает быстро и управляется логично. Приборная панель с «нарисованной» комбинацией приборов порадовала возможностью вывести не только необходимые именно вам показатели, но и навигационную карту».

Возникали ли во время теста какие-то шероховатости? Да, конечно, они бывают с каждой машиной. Бортовой компьютер жаловался на разряженный ключ, хотя, заметив эту проблему при первом включении двигателя, я попросил поменять батарейку, что и было сделано. Я слышал об этом глюке, и вот столкнулся с ним сам. Но быстро привык к такому поведению электронных мозгов и на эксплуатацию это не повлияло. А Vesta после возвращения в пресс-парк обещали быстро «вылечить».

Андрей Иванов

журналист

«В автомобиле понравилась передняя и задняя светодиодная светотехника. А ресурс этой оптики рассчитан на весь срок службы автомобиля, то есть теперь про необходимость замены лампочек можно не вспоминать. Кроме того, светодиоды втрое снижают нагрузку на бортовую сеть автомобиля. Но главное, ближний и дальний свет стал более эффективным, а, например, зимой, когда световой день короток, это особенно важно».

Что ж, написать я могу еще много, но пора подводить итоги. LADA Vesta SW Cross — это не очень дорогая по меркам нынешнего автопрома, но при этом уважаемая в России машина. Автомобиль из разряда на все случаи жизни. На вкус и цвет все фломастеры разные, однако мне внешний вид машины нравится, и подходить к ней каждый раз приятно.

К плюсам, о которых еще не говорил, я бы добавил прозрачные цены АВТОВАЗа, машину можно купить без дилерских накруток. Это по нынешним временам редкое явление. Мало того, так еще и цены на ТО обнародованы, понятны и прозрачны. Это преимущество, ведь дилеры других брендов часто не могут назвать точную цену обслуживания.

Михаил Зиничев

MotorPage

«Утилитарность и практичность LADA Vesta SW Cross демонстрирует багажный отсек универсала. Двойной пол и набор хитроумных компоновочных решений в виде сеточек, крючков, фиксирующих ремней и органайзеров помогают перевозить поклажу максимально удобно. И это уже не говоря о том, что при сложенном диване объем багажника просто огромен».

В результате получаем хороший крепкий автомобиль без подводных камней. В наши трудные времена что может быть лучше.

Технические характеристики LADA Vesta SW Cross 1.8 АТ Габариты 4445x1785x1522 мм Колесная база 2635 мм Дорожный просвет 194 мм Объем багажника 480–825 л Снаряженная масса 1275–1375 кг Двигатель бензиновый L4, 1774 см3 Мощность 122 л.с. при 5900 об/мин Крутящий момент 170 Нм при 3700 об/мин Трансмиссия вариатор Привод передний Макс. скорость 174 км/ч Время разгона 12,7 с до 100 км/ч Расход топлива (средний) 7,7 л/100 км Объем бака 55 л