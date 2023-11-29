Тест драйв

Выбор LADA Vesta SW Cross для нашего Ресурсного теста не случаен. По сути, это единственный универсал, который официально продают на российском рынке. Другими словами, поклонникам такого вида кузовов выбирать не приходится. Нет у них этого выбора. Тем интереснее испытать такой безальтернативный автомобиль с помощью бескомпромиссных экспертов «Автопанорамы»

Механика Ресурсного теста

Сегодня на рынке России практически еженедельно дебютируют новые автомобили. Большая часть имеет прямое отношение к КНР, и их непривычные для русского уха названия пока мало говорят отечественным автомобилистам. Характеристики и эксплуатационные свойства лишь подливают масла в огонь, внося дополнительную неразбериху.

Чтобы расставить все точки над i и максимально подробно познакомить россиян с новинками рынка, «Автопанорама» начинает серию потребительских испытаний под общим названием «Ресурсный тест». На всех этапах испытаний в них примут участие 10 экспертов, которые будут оценивать автомобиль по десяти параметрам (дизайн экстерьера, дизайн интерьера, комфорт, динамика разгона, управляемость, практичность, экономичность, технологичность, багажное отделение, соотношение «цена-качество»).

Первый этап испытаний назван «Примерка». Речь идет о материале-знакомстве, в котором представлена подробная информация об испытуемом автомобиле.

Второй этап знакомит с ходом испытаний и различных происшествиях, произошедших во время теста. Кроме того, читатели «Автопанорамы» получают полезную потребительскую информацию об автомобиле.

На третьем этапе эксперты «Автопанорамы» подводят итоги «Ресурсного теста», сообщая читателям о достигнутых результатах.

Примерка

LADA Vesta нового поколения стала не просто очередным автомобилем на конвейере Волжского автозавода.

Речь идет о результате глобальных экономических, социальных, политических процессов. Французская компания Renault, еще недавно владевшая контрольным пакетом акций тольяттинского автогиганта, уходила из России очень быстро. Повинуясь приказу своего президента, она попросту бросила свои предприятия, обнародовав напоследок любопытное исследование. В этом трактате продвинутые маркетологи утверждали, что крах АвтоВАЗа без участия Renault попросту неизбежен. То есть дальнейшей жизни после ухода европейских партнеров ожидать не стоит.

Но давайте ближе к проекту LADA Vesta NG. Каким же образом решение бывших владельцев сказалось на запуске новой машины?

Александр Пикуленко, журналист

ВОЗМУЖАВШАЯ

Обновленная LADA Vesta хоть и подорожала, но в разумных пределах. При этом любой желающий сможет подобрать комплектацию на свой вкус, широкий выбор модификаций это позволяет. К тому же автомобиль стал не только привлекательнее снаружи и внутри, но и обзавелся новейшими медийными технологиями, сохранив свои традиционные ценности. Новая LADA Vesta явно «возмужала».

Прежде всего мы лишились европейских и азиатских поставщиков, на которые приходилась поставка множества компонентов. Говоря простым языком, новую LADA не из чего было делать.

И если перезапуск более простой и бюджетной «Гранты» произошел через пару месяцев после разрыва отношений с Альянсом, то в случае с «Вестой» пришлось сделать более долгую паузу. За это время ее производство не только перенесли в Тольятти (попутно заложив ресурс под увеличение объемов сборки), но и переформатировали пул поставщиков.

И вот перед нами обновленный универсал из Тольятти, ездовая премьера которого состоялась в великолепном Санкт-Петербурге одновременно с версией седан.

LADA Vesta нового поколения или New Generation, как кому больше нравится, получила 650 новых деталей. При этом львиная доля изменений (80 %) непосредственно касается качества применяемых материалов и комфорта. Свои главные конструктивные особенности автомобиль полностью сохранил — это просторный салон, крепкий оцинкованный кузов и практически идеальное сочетание управляемости и проходимости. Так утверждают инженеры, работавшие над машиной, и базируется их мнение на итогах испытаний. Хоть конструкция автомобиля отработана и известна, но поставщики новые, поэтому фактически произошел реинжиниринг машины. А значит и комплекс валидационных испытаний пришлось провести заново. Суммарный пробег испытуемых автомобилей превысил 1,3 млн км, было проведено 26 краш-тестов.



МАШИНА-ПРОВОКАТОР

Сейчас это кажется уже байкой и шуткой, но президент компании Михаил Зиничев, MotorPage.ruСейчас это кажется уже байкой и шуткой, но президент компании Porsche Эрнс Фурман встречался в 1975 году с министром автомобильной промышленности СССР Виктором Поляковым. В итоге в январе 1980 года было подписано соглашение по проекту «Гамма». Инженеры немецкой фирмы занимались доводкой двигателя, подвеской, аэродинамикой. В результате получилась машина, которую мы знаем как LADA 2108. Садясь в Vesta, конечно, не находишь и малейшего сходства с тем, что выпускал АвтоВАЗ в прошлом, она ушла далеко вперед. Но заводится двигатель, отпускается сцепление — и ты начинаешь верить в науку генетику, автомобиль провоцирует, хочется хулиганить, перестраиваться, нарушать… Эта машина сделана для водителя, для того, кто любит и умеет водить.

Испытания

Итак, в чем основные изменения? Передняя и задняя светотехника LADA Vesta отныне стала светодиодной. При этом ширина пучка в ближнем и дальнем режимах увеличена вдвое. Кроме того, в режиме ближнего света на 10 % выросла его дальность.

Что это дает на практике? Ближний свет стал заметно более эффективным. Дальний свет кажется, достает до горизонта. Ну и с точки зрения стиля светодиоды сделали автомобиль более современным. А еще впервые в практике серийных LADA фара «разделена» молдингом. Это приветик от нашумевшего в свое время концепт-кара XCODE.

Тимур Хасанов, Gazeta.ru

САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Lada Vesta без сомнения — самый лучший автомобиль, который когда-либо был в истории АвтоВАЗа. По внешности Vesta не теряется на фоне иномарок, а теперь еще и стала современной внутри: мультируль, сенсорная мультимедиа с выводом «Яндекс.Навигатора» на приборку, неплохая экокожа. При этом автомобиль хорошо управляется. Хорошо бы, если б Vestа была и более доступна по цене, впрочем, цены определяет спрос.

Благодаря применению светодиодов нагрузка на бортовую сеть снижена втрое по сравнению с обычными галогеновыми лампами. Самое приятное, что ресурс светодиодной оптики рассчитан на весь срок службы автомобиля, то есть про замену «галогенок» можно забыть.

На нашем Ресурсном тесте испытанию эффективности светотехники мы уделили повышенное внимание. Хорошая освещенность особенно важна зимой, когда световой день короток, а освещение дорог зачастую находится не на должном уровне. Проверка фар проходила и на скоростных магистралях, где «расплавленная» реагентами каша залепляет всю переднюю часть машины, и на неосвещенных загородных дорожках, и в лесу. По возможности качественно осветить дорогу LADA Vesta находится в передовом отряде. За это без всяких сомнений ставим твердую пятерку.

Если говорить о дизайне кузова, тут изменения проведены прежде всего в области бамперов, которые стали более рельефными. Некоторые мелочи призваны сделать облик более цельным, к примеру, заднюю буксирную проушину убрали, сделав съемной. Выхлопная система выполнена скрытой, зато на заднем бампере появились декоративные «раструбы». Есть еще и незаметные глазу изменения, связанные с крепежом новых элементов салона… в целом же кузов остался в своем прежнем экспрессивном дизайне с выраженной фирменной «Икс-графикой». Собственно, именно интерьер стал главным объектом обновления. Здесь переделано абсолютно все, от потолка до обивок сидений.

Впервые в истории LADA во всех комплектациях (это касается и универсалов, и седанов) появилась кнопка «Старт-стоп». При изготовлении новой панели приборов дизайнеры и инженеры применили мягкое покрытие: благородную податливость обеспечивают 8 миллиметров вспененного материала.

Один из вариантов интерьера предусматривает эффектную двухцветную панель приборов, чёрную сверху, бежевую снизу. На задних дверях появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона — его можно положить туда и подзарядить от отдельной, специально предусмотренной USB-розетки.

Андрей Ладыгин, MotorPage.ru

ПЯТЬ ЛИТРОВ НА СОТНЮ

LADA Vesta SW до скорости 100 км/ч ускоряется с места за средние 13 с. Нормальный результат для универсала. А вот показатели экономичности можно назвать выдающимися. Судите сами, расход 92 го бензина в загородном режиме не превышает 5,8 л на 100 км пробега. В смешанном цикле потребление топлива возрастает до 7,3 л. В городских условиях приближается к 9,9 л. Остается добавить, что «максималка» универсала LADA Vesta SW Cross — 173 км/ч.

Еще одно нововведение — цифровой кластер, объединяющий комбинацию приборов и мультимедийную систему LADA EnjoY Pro Vision, в которую встроены сервисы Яндекса: «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка» и голосовой помощник «Алиса». Мультимедиа полностью интегрирована в бортовую сеть автомобиля. К примеру, с помощью 10 дюймового планшета можно настраивать звуковое сопровождение парковочного ассистента, сюда же выводится и индикация от датчиков парктроника. Регулируя звук, можно включить режим «перед сценой» или «звук вокруг». Двигая по экрану «курсор», можно регулировать направление звука, его баланс между водителем и пассажирами. Двойной микрофон с функцией шумоподавления обеспечивает высокое качество громкой связи, в чем я убедился, подключив телефон через блютуз и поговорив с коллегами, не снимая рук с руля. Хороший звук обеспечивают не только настройки, но и материалы салона — тот самый мягкий пластик на панели и добротный пластик обивок дверей, где тоже есть мягкие вставки.

Комбинация приборов, входящая в цифровой кластер нового автомобиля, выводит на свой горизонтальный 10 дюймовый экран массу информации. Это и сведения о звучащем треке, и данные бортового компьютера, и карта навигатора. Кстати, переключая режимы экрана, можно расширить карту на всю его площадь.

В ходе нашего теста применение новой мультимедийной системе нашлось сразу. Мы с коллегами проехали по окрестностям Питера, и потом решили махнуть в саму Северную столицу. Такая поездка позволила в сжатый промежуток времени проверить дебютанта на скоростной магистрали, на легком бездорожье и на обычных дорогах общего пользования. Город на Неве знаю неплохо, но подстраховка не помешает. Для безошибочного передвижения по намеченному маршруту подключаю смартфон, и через секунду привычный навигатор готов к работе на хорошо читаемом мониторе.

Теперь о ездовых характеристиках. Динамику автомобиля выдающейся не назовешь. Ускорение до сотни занимает 13 с, хотя для семейного универсала это нормальный показатель, к тому же в городе тяги мотора вполне хватает. Гораздо важнее, что расход 92 го бензина за городом не превышает 5,8 л на 100 км пробега. В смешанном цикле он возрастает до 7,3 л. А в городе приближается к 9,9 л.

Особо хочу выделить обновленное рулевое колесо, на котором имеется существенная для нашей страны опция. Я имею в виду подогрев, который включается одной из 18 кнопок. Остальные кнопочки позволяют управлять мультимедиа, не отрывая рук от руля, не отвлекая взгляда. Безопасность прежде всего!

Станислав Павлов, «Автопанорама»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

С одной стороны, трудно оценивать автомобиль, который присутствует на рынке в единственном экземпляре. Я имею в виду версию универсал. Конкурентов у этой машины попросту нет — не продает машины с таким типом кузова ни один производитель. С другой стороны, LADA Vesta SW получилась настолько продуманной, что в любом случае заняла бы почетное призовое место. Новинка хороша и с точки зрения ходовой части, и в том, что касается оснащения современными цифровыми устройствами. Мультимедийная система прекрасно дружит со всеми современными смартфонами, перенося на панель приборов и центральный монитор множество полезных параметров. Чего, например, стоит отличная демонстрация навигатора или управление любимым плей-листом?! Модно, стильно, современно!

Подведение итогов

За несколько месяцев интенсивных тестов мы проехали на новом универсале более 5 тыс. км. Очень понравилась подвеска, которая представляет собой удачный компромисс между жесткостью и комфортом. Во всем диапазоне скоростей автомобиль послушно следует за движениями руля, как будто читает мысли водителя. При этом машина не заставляет кланяться каждой кочке и не вздрагивает на стыках асфальта.

А в остальном сильные стороны автомобиля остались прежними: вместительные салон и багажный отсек, топливная экономичность, большой дорожный просвет. Благодаря клиренсу в 203 мм автомобиль даже без полного привода может дать фору многим кроссоверам! Без преувеличения можно утверждать, что LADA Vesta SW Cross — один из самых лучших и востребованных российских автомобилей современности.

Анатолий Саутин, PR-специалист

УДАЧНЫЙ КОМПРОМИСС

В новом тольяттинском универсале очень понравилась подвеска. Она не расхлябанная, в меру жесткая и одновременно комфортная. Другими словами, вазовским инженерам, безусловно, удалось найти драгоценную золотую середину. При этом обновленная машина сохранила свои сильные стороны —такие, как большой вместительный салон, клиренс, как у настоящего кроссовера, топливную экономичность. А это дорогого стоит!

Технические характеристики LADA Vesta SW Cross ГАБАРИТЫ, ММ 4445 x 1785 x 1522 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2635 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 203 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 480 / 825 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1275 / 1375 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый L4, 16-клапанный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1596 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 106 л.с. при 5800 об/мин МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 148 Нм при 4200 об/мин ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 173 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 13 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55