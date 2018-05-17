Этот городской кроссовер отлично ведет себя не только в мегаполисе, но и за его пределами, и вполне способен передвигаться вне асфальта

Едва появившись в 2016 году, LADA XRAY стал одним из бестселлеров российского рынка. Интерес к модели не иссякает, а инженеры LADA не сидят без дела и постоянно вносят изменения в ее конструкцию. В частности, XRAY перестал комплектоваться 1,6-литровым 110-сильным мотором (вариант 1,6 л мощностью 106 л.с. остался), а 1,8-литровая модификация, развивающая 122 л.с., помимо 5-ступенчатой роботизированной трансмиссии АМТ, стала оснащаться механической коробкой передач, тоже 5-ступенчатой (именно такой автомобиль у меня на тесте). Версия же с 1,6-литровым 106-сильным агрегатом, как и прежде, комплектуется «механикой» с точно таким же количеством передач.

Кроме того, XRAY получил клавишу деактивации системы стабилизации ESC. Это позволяет отключать функцию на скоростях ниже 50 км/ч, что обеспечивает уверенное движение на сыпучих покрытиях. Причем системой стабилизации автомобиль оснащается уже в базовой комплектации. Туда же – в «базу» – входят система распределения тормозных усилий, усилитель экстренного торможения, функция помощи при старте в гору, две подушки безопасности, ремни с преднатяжителями и ограничителями нагрузки, крепления детских кресел Isofix, блокировка задних дверей и система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». В качестве опции кроссовер можно оснастить обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, датчиками дождя и света и множеством других функций.

Наконец, модель 2018 года получила круиз-контроль и ограничитель скорости. Этими функциями оснащается комплектация Luxe 1.8 с пакетом Prestige, а также версия Exclusive. Исполнение Luxe теперь предлагает плафон освещения салона на втором ряду и подсветку входа-выхода спереди, ранее доступные лишь в комплектации Exclusive.

Эффектный снаружи, практичный внутри

Есть у модели 2018 года и одно дизайнерское отличие – новая декоративная пластиковая накладка порога пятой двери, облагородившая внешний вид багажного отсека. И, разумеется, кроссовер по-прежнему выглядит ярко и динамично. Фирменные выштамповки на боковинах кузова делают автомобиль «мускулистым» и стремительным, а яркие светодиодные дневные ходовые огни, помимо своих основных функций, подчеркивают оригинальный Х-образный дизайн передней части автомобиля.

В салоне отмечаю современные решения и точную подгонку панелей. Пластик везде жесткий, но в этом классе по-другому не бывает, к тому же он не кажется дешевым. Приборная панель смотрится по-настоящему дорого и отлично читается. Раньше она не подсвечивалась без включения внешних световых приборов, отчего в солнечную погоду циферблаты было плохо видно, но теперь проблема решена – подсветка работает всегда.

Эргономика в целом хороша. Посетую разве что на клавиши подогрева в основаниях сидений, по которым невозможно понять, включены они или выключены, да на кнопочную регулировку громкости на центральном сенсорном экране. Впрочем, я, как водитель, могу настраивать громкость прямо с рулевого колеса. Сам экран обладает логичным меню и качественной графикой.

Зато на левой спице рулевого колеса (где раньше была заглушка) появились клавиши круиз-контроля. Кнопка отключения системы стабилизации находится внизу «бороды» – рядом с прикуривателем. В дверных панелях сделаны удобные карманы под большие бутылки, под передним сиденьем расположен выдвижной вещевой контейнер, а перчаточный ящик имеет охлаждение.

Посадка за рулем высокая даже в самом нижнем положении сиденья, имеющего регулировку по высоте. Настраивается вверх-вниз и руль, а вот вытянуть его на себя нельзя, хотя лично мне хочется. В результате придвигаю к баранке сиденье и таким образом удобную посадку подбираю без труда. Обзорность во все стороны отменная благодаря большой площади остекления, тонким стойкам и крупным зеркалам. Второй ряд по меркам класса просторный.

В багажном отсеке места достаточно. Здесь есть шторка, крепления для сетки и ниши за колесными арками. Задний диван можно сложить в пропорции 3:2, при этом получится почти ровный пол без ступенек и уступов, под которым расположено запасное колесо.

Нам любые дóроги дорóги

Итак, как я уже заметил, под капотом моего тестового экземпляра находится 1,8-литровый 122-сильный силовой агрегат. Двигатель отечественный, а коробка передач французская. Ходы рычага довольно большие и при этом четкие. Сцепление информативное – я легко трогаюсь с первой попытки. Уже с 1500 об/мин появляется ровная тяга, которая заметно усиливается к 2000 об/мин. После этой отметки кроссовер становится очень резвым – настолько, что при желании можно с легкостью выигрывать большинство светофорных стартов. Причем двигатель совсем на досаждает шумом даже на оборотах, близких к предельным. Понравился мне и привод тормозов.

Баранка – три с четвертью оборота от упора до упора. С начала выпуска модели рулевое управление перенастраивали, и это чувствуется. Реактивное действие на руле насыщенное и информативное, а реакции автомобиля на управляющие действия хоть и не моментальные, но адекватные и точные. Благодаря прекрасной обратной связи я чувствую все нюансы поведения передних колес, ощущая себя в транспортном потоке как рыба в воде.

Управляемость на асфальте я бы назвал спокойной и надежной. Кроссовер, несмотря на высокий, 195-миллиметровый, дорожный просвет, четко держит курс на скоростном шоссе и не пасует на извилистой трассе, хотя и кренится в виражах (в этом классе иначе и не бывает). Поведение не самое азартное, зато я отлично чувствую автомобиль и мне нравится его надежное и честное поведение. Круиз-контролем, кстати, пользоваться проще простого, работает он отлично: на подъемах скорость не падает, а на спусках (не очень крутых) не растет за счет притормаживания двигателем. Выставляешь безопасные +19 км/ч к действующему ограничению скорости – и фактически отдыхаешь за рулем.

Но еще лучше раскрывается шасси кроссовера на грунтовке. Здесь запаздывания на управляющие действия роли не играют, но очень важен баланс автомобиля за пределами коэффициента сцепления шин. И баланс этот, скажу я вам, великолепный. Только надо отключить систему курсовой устойчивости. Под сброс «газа» XRAY послушно выставляется в занос и «метет» кормой, как заправский ралли-кар. При этом контролировать его в скольжении очень просто, если, конечно, имеешь навыки такой езды. Эх, такому бы шасси да полный привод… Жаль, что полноприводная трансмиссия для XRAY не предусмотрена. Впрочем, и без нее неплохо.

Подвеска плотная. Мой тестовый экземпляр оказался «обут» в крупные для этого класса 17-дюймовые колеса – на два размера больше базового варианта, что не могло не снизить плавность хода. Но и в этом случае кроссовер уверенно справляется с разнокалиберными неровностями, и даже задние пассажиры не испытывают дискомфорта. А на грунтовке и вовсе блеск – потрясающая энергоемкость позволяет, не снижая хода, мчать через ямы и канавы без какого-либо видимого ущерба машине и ее седокам. Хотя я все же выбрал бы стандартные 15-дюймовые колеса, поскольку с ними плавность хода еще повысится.

И шумоизоляция с базовыми дисками и более высокопрофильной резиной должна быть лучше, ведь в тестовом экземпляре шум от шин заметен. Впрочем, порога дискомфорта он не достигает. Двигатель, как я уже сказал, тоже не досаждает своим «голосом», да и ветер на высокой скорости посвистывает не сильно. Но самое главное, что все шумы сбалансированы и ни один из них не выделяется. Ну разве что шины чуть-чуть. Пожалуй, в своем классе LADA XRAY является одним из самых тихих автомобилей.

Напоследок замечу, что этот кроссовер отлично подготовлен к российским условиям эксплуатации. Так, его двигатели спокойно можно заправлять 92-м бензином, панели кузова имеют двустороннюю оцинковку, скрытые полости и днище обработаны антикором, а для защиты салона от грязи используются мощные резиновые уплотнители. Для очистки поступающего в салон воздуха применяется эффективный воздушный фильтр.

Тест-драйв городского кроссовера LADA XRAY показал, что он прекрасно подготовлен к любым дорожным условиям и, соответственно, может использоваться не только в городах. Более того, автомобиль с каждым годом становится лучше благодаря постоянным доработкам. А значит, модель будет еще популярнее. Цены на XRAY у официальных дилеров стартуют с 614 900 рублей за 1,6-литровую модификацию. Версия с 1,8-литровым мотором и механической коробкой передач оценивается от 664 900 рублей, а с роботизированной трансмиссией – от 689 900 рублей. Но даже эти цифры могут быть… заметно снижены из-за частых акций.

Технические характеристики LADA XRAY 1.8 5МТ Габариты, мм 4165х1764х1570 Колесная база, мм 2592 Диаметр разворота, м 10,8 Дорожный просвет, мм 195 Объем багажника, л 361 Снаряженная масса, кг 1190 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, куб. см 1774 Макс. мощность, л.с./об/мин 122/6050 Макс. момент, Нм/об/мин 170/3700 Привод передний Трансмиссия 5-ступенчатая механическая Шины спереди/сзади 195/65 R15 Макс. скорость, км/ч 185 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,4 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 50