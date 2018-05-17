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LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе
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О Lada XRay

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Лада ИксРэй

Тест-драйвов
5 (все тесты)
Двигателей
3 (открыть)
Комлектаций
5 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
2 (прочитать)
Цены
от 589 000
до 723 000
Lada XRay 2018 вид спереди
Lada XRay 2018 вид сбоку
Подвеска XRAY позволяет не обращать внимание на качество дорог
Lada XRay 2018 вид сзади
Lada XRay 2018 салон
Стильный интерьер качественно собран
Lada XRay 2018 приборная панель
Приборы хорошо читаются при любом освещении
Lada XRay 2018 центральная консоль
Картинка у экрана четкая
Lada XRay 2018 передние кресла
Lada XRay 2018 задний диван
Задний диван удобный. По меркам класса места достаточно по всем направлениям
Lada XRay 2018 багажное отделение
Для перевозки длинномеров спинки заднего дивана можно сложить
Технологическая карта тест-драйва автомобиля LADA XRAY 2018
Технологическая карта тест-драйва автомобиля LADA XRAY 2018

Этот городской кроссовер отлично ведет себя не только в мегаполисе, но и за его пределами, и вполне способен передвигаться вне асфальта

Едва появившись в 2016 году, LADA XRAY стал одним из бестселлеров российского рынка. Интерес к модели не иссякает, а инженеры LADA не сидят без дела и постоянно вносят изменения в ее конструкцию. В частности, XRAY перестал комплектоваться 1,6-литровым 110-сильным мотором (вариант 1,6 л мощностью 106 л.с. остался), а 1,8-литровая модификация, развивающая 122 л.с., помимо 5-ступенчатой роботизированной трансмиссии АМТ, стала оснащаться механической коробкой передач, тоже 5-ступенчатой (именно такой автомобиль у меня на тесте). Версия же с 1,6-литровым 106-сильным агрегатом, как и прежде, комплектуется «механикой» с точно таким же количеством передач.

Кроме того, XRAY получил клавишу деактивации системы стабилизации ESC. Это позволяет отключать функцию на скоростях ниже 50 км/ч, что обеспечивает уверенное движение на сыпучих покрытиях. Причем системой стабилизации автомобиль оснащается уже в базовой комплектации. Туда же – в «базу» – входят система распределения тормозных усилий, усилитель экстренного торможения, функция помощи при старте в гору, две подушки безопасности, ремни с преднатяжителями и ограничителями нагрузки, крепления детских кресел Isofix, блокировка задних дверей и система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». В качестве опции кроссовер можно оснастить обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, датчиками дождя и света и множеством других функций.

Наконец, модель 2018 года получила круиз-контроль и ограничитель скорости. Этими функциями оснащается комплектация Luxe 1.8 с пакетом Prestige, а также версия Exclusive. Исполнение Luxe теперь предлагает плафон освещения салона на втором ряду и подсветку входа-выхода спереди, ранее доступные лишь в комплектации Exclusive.

Эффектный снаружи, практичный внутри

Есть у модели 2018 года и одно дизайнерское отличие – новая декоративная пластиковая накладка порога пятой двери, облагородившая внешний вид багажного отсека. И, разумеется, кроссовер по-прежнему выглядит ярко и динамично. Фирменные выштамповки на боковинах кузова делают автомобиль «мускулистым» и стремительным, а яркие светодиодные дневные ходовые огни, помимо своих основных функций, подчеркивают оригинальный Х-образный дизайн передней части автомобиля.

В салоне отмечаю современные решения и точную подгонку панелей. Пластик везде жесткий, но в этом классе по-другому не бывает, к тому же он не кажется дешевым. Приборная панель смотрится по-настоящему дорого и отлично читается. Раньше она не подсвечивалась без включения внешних световых приборов, отчего в солнечную погоду циферблаты было плохо видно, но теперь проблема решена – подсветка работает всегда.

Эргономика в целом хороша. Посетую разве что на клавиши подогрева в основаниях сидений, по которым невозможно понять, включены они или выключены, да на кнопочную регулировку громкости на центральном сенсорном экране. Впрочем, я, как водитель, могу настраивать громкость прямо с рулевого колеса. Сам экран обладает логичным меню и качественной графикой.

Зато на левой спице рулевого колеса (где раньше была заглушка) появились клавиши круиз-контроля. Кнопка отключения системы стабилизации находится внизу «бороды» – рядом с прикуривателем. В дверных панелях сделаны удобные карманы под большие бутылки, под передним сиденьем расположен выдвижной вещевой контейнер, а перчаточный ящик имеет охлаждение.

Посадка за рулем высокая даже в самом нижнем положении сиденья, имеющего регулировку по высоте. Настраивается вверх-вниз и руль, а вот вытянуть его на себя нельзя, хотя лично мне хочется. В результате придвигаю к баранке сиденье и таким образом удобную посадку подбираю без труда. Обзорность во все стороны отменная благодаря большой площади остекления, тонким стойкам и крупным зеркалам. Второй ряд по меркам класса просторный.

В багажном отсеке места достаточно. Здесь есть шторка, крепления для сетки и ниши за колесными арками. Задний диван можно сложить в пропорции 3:2, при этом получится почти ровный пол без ступенек и уступов, под которым расположено запасное колесо.

Нам любые дóроги дорóги

Итак, как я уже заметил, под капотом моего тестового экземпляра находится 1,8-литровый 122-сильный силовой агрегат. Двигатель отечественный, а коробка передач французская. Ходы рычага довольно большие и при этом четкие. Сцепление информативное – я легко трогаюсь с первой попытки. Уже с 1500 об/мин появляется ровная тяга, которая заметно усиливается к 2000 об/мин. После этой отметки кроссовер становится очень резвым – настолько, что при желании можно с легкостью выигрывать большинство светофорных стартов. Причем двигатель совсем на досаждает шумом даже на оборотах, близких к предельным. Понравился мне и привод тормозов.

Баранка – три с четвертью оборота от упора до упора. С начала выпуска модели рулевое управление перенастраивали, и это чувствуется. Реактивное действие на руле насыщенное и информативное, а реакции автомобиля на управляющие действия хоть и не моментальные, но адекватные и точные. Благодаря прекрасной обратной связи я чувствую все нюансы поведения передних колес, ощущая себя в транспортном потоке как рыба в воде.

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Управляемость на асфальте я бы назвал спокойной и надежной. Кроссовер, несмотря на высокий, 195-миллиметровый, дорожный просвет, четко держит курс на скоростном шоссе и не пасует на извилистой трассе, хотя и кренится в виражах (в этом классе иначе и не бывает). Поведение не самое азартное, зато я отлично чувствую автомобиль и мне нравится его надежное и честное поведение. Круиз-контролем, кстати, пользоваться проще простого, работает он отлично: на подъемах скорость не падает, а на спусках (не очень крутых) не растет за счет притормаживания двигателем. Выставляешь безопасные +19 км/ч к действующему ограничению скорости – и фактически отдыхаешь за рулем.

Но еще лучше раскрывается шасси кроссовера на грунтовке. Здесь запаздывания на управляющие действия роли не играют, но очень важен баланс автомобиля за пределами коэффициента сцепления шин. И баланс этот, скажу я вам, великолепный. Только надо отключить систему курсовой устойчивости. Под сброс «газа» XRAY послушно выставляется в занос и «метет» кормой, как заправский ралли-кар. При этом контролировать его в скольжении очень просто, если, конечно, имеешь навыки такой езды. Эх, такому бы шасси да полный привод… Жаль, что полноприводная трансмиссия для XRAY не предусмотрена. Впрочем, и без нее неплохо.

Подвеска плотная. Мой тестовый экземпляр оказался «обут» в крупные для этого класса 17-дюймовые колеса – на два размера больше базового варианта, что не могло не снизить плавность хода. Но и в этом случае кроссовер уверенно справляется с разнокалиберными неровностями, и даже задние пассажиры не испытывают дискомфорта. А на грунтовке и вовсе блеск – потрясающая энергоемкость позволяет, не снижая хода, мчать через ямы и канавы без какого-либо видимого ущерба машине и ее седокам. Хотя я все же выбрал бы стандартные 15-дюймовые колеса, поскольку с ними плавность хода еще повысится.

И шумоизоляция с базовыми дисками и более высокопрофильной резиной должна быть лучше, ведь в тестовом экземпляре шум от шин заметен. Впрочем, порога дискомфорта он не достигает. Двигатель, как я уже сказал, тоже не досаждает своим «голосом», да и ветер на высокой скорости посвистывает не сильно. Но самое главное, что все шумы сбалансированы и ни один из них не выделяется. Ну разве что шины чуть-чуть. Пожалуй, в своем классе LADA XRAY является одним из самых тихих автомобилей.

Напоследок замечу, что этот кроссовер отлично подготовлен к российским условиям эксплуатации. Так, его двигатели спокойно можно заправлять 92-м бензином, панели кузова имеют двустороннюю оцинковку, скрытые полости и днище обработаны антикором, а для защиты салона от грязи используются мощные резиновые уплотнители. Для очистки поступающего в салон воздуха применяется эффективный воздушный фильтр.

Тест-драйв городского кроссовера LADA XRAY показал, что он прекрасно подготовлен к любым дорожным условиям и, соответственно, может использоваться не только в городах. Более того, автомобиль с каждым годом становится лучше благодаря постоянным доработкам. А значит, модель будет еще популярнее. Цены на XRAY у официальных дилеров стартуют с 614 900 рублей за 1,6-литровую модификацию. Версия с 1,8-литровым мотором и механической коробкой передач оценивается от 664 900 рублей, а с роботизированной трансмиссией – от 689 900 рублей. Но даже эти цифры могут быть… заметно снижены из-за частых акций. 

Технические характеристики LADA XRAY 1.8 5МТ

Габариты, мм

4165х1764х1570

Колесная база, мм

2592

Диаметр разворота, м

10,8

Дорожный просвет, мм

195

Объем багажника, л

361

Снаряженная масса, кг

1190

Тип двигателя

L4 бензиновый

Рабочий объем, куб. см

1774

Макс. мощность, л.с./об/мин

122/6050

Макс. момент, Нм/об/мин

170/3700

Привод

передний

Трансмиссия

5-ступенчатая механическая

Шины спереди/сзади

195/65 R15

Макс. скорость, км/ч

185

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,4

Расход топлива (средний), л/100 км

7,4

Объем бака, л

50

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