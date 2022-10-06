Наш семейный хэтчбек был выпущен осенью 2016-го года, а приобрели мы его новым, в автосалоне в апреле 2017-го. С тех пор его пробег увеличился до 90 000 км. Расскажу об опыте эксплуатации этой модели

Конечно, нашему образу жизни более соответствовал бы универсал. Но на момент покупки «Иксрея» нам не было известно даже о планах АвтоВАЗа выпустить пятидверную «Весту» (не говоря уже о версии Cross). Конечно, существовал Largus, однако он не впечатлил жену: она посчитала, что салон его выглядит устаревшим. Так что дизайн вазовской новинки перевесил практичность.

Собственно говоря, это единственный, если можно так сказать, «коренной» недостаток модели: Xray маловат. У него и салон не особо просторен, и багажник оставляет желать. Правда, есть такое удобство, как «подполье» багажника, которое мы тут же заполнили всякой полезной и не очень всячиной. То же самое произошло и с запасным колесом. Так что, если правильно распорядиться пространством, Xray окажется весьма вместительным. Мы даже ухитрились организовать в нём пару спальных мест, правда, во время наших дальних поездок ими так и не воспользовались.

С мотором — никаких проблем

Дальних путешествий на долю нашего «Иксрея» выпало немного. Однако большую часть жизни он провёл на трассе, а не в городе. Чаще всего мы ездим на нём в наш деревенский домик в 400 км от Москвы. В большинстве случаев я езжу один, иногда у меня случается пассажир, реже два. Кажется, четырёх седоков автомобиль не принимал на борт ни разу. А вот грузы — принимал, и немалые. И комбикорм для сельскохозяйственной живности, и стройматериалы, и различную садовую технику — культиваторы, газонокосилки, настольные станки для деревообработки. Также в машине иногда ездят наши собаки.

Дальний вояж у нас был один: из деревни мы отправились в Санкт-Петербург и его окрестности, а также побывали в Пскове и Пушкинских Горах. В принципе, у нас с собой было всё для ночёвок на природе, однако в этом путешествии мы пользовались гостиницами.

Автомобиль эксплуатируется в оригинальном виде, тюнинг минимальный, все доработки проведены мной самостоятельно. Например, установлены рейлинги на крыщу и газовые упоры капота. На порог багажника и верхнюю поверхность заднего бампера наклеены элементы, защищающие от повреждений. В салоне добавлен бокс-подлокотник между передними сиденьями. Конструкция нештатного бокса оказалась хлипкой, пришлось дополнительно усилить «ножки» стальными уголками, а для их установки снимать по очереди передние сиденья. В общем, «геморрой» оказался немалый, к тому же крепление бокса всё равно со временем разболталось. Однако без подлокотника под правой рукой ездить всё же менее удобно.

Двигатель не дорабатывался. Работает, что называется, как есть. Примерно с 10-й тысячи километров пробега «питается» 92-м бензином (до этого заправлялся 95-м). Средний расход составляет от 7,8 до 8,2 л на 100 км и зависит в основном от скорости движения. Если превышать рубеж 120 км/ч, а это легко, то расход заметно возрастает.

Конечно, 106-сильный вазовский мотор не делает автомобиль «ракетой» (разгон с места до сотни — за 11,4 с). Однако интересная особенность этого двигателя в том, что он очень заметно «раскатывается». Постепенно мощность его как бы нарастает, и с 12 000 — 15 000 км пробега это совсем уже не тот мотор, что был «с нуля». Даже при «питании» 92-м бензином. Вам понравится.

Проблемы с мотором? Да никаких. К пробегу 80 000 км у него появилась странность: он начал подёргиваться после пуска «на тёплую», то есть, например, после короткой стоянки, когда ещё не до конца остыл. «Лечилось» это очень просто: достаточно было немного «погазовать». А «вылечилось» полностью ещё проще. В районе 80-й тысячи километров пробега автомобиль был сдан в сервис для плановой замены ремня ГРМ. Одновременно с заменой ремня система впрыска была промыта специальным составом, и подёргивание мотора «на тёплую» ушло.

Индикатор Check Engine загорался за всё время три или четыре раза. Удавалось гасить его при помощи общедоступного устройства, подключаемого к разъёму OBD (он находится в бардачке), и бесплатной программы на смартфоне. Поводы для включения индикатора были несущественные, на параметрах движения это не отражалось никак.

До 60-й тысячи километров пробега автомобиль проходил регулярные ТО на фирменном сервисе. Затем каждые 15 тысяч километров я менял масло и фильтр сам, а на сервис обращался только со сложными операциями. Их было немного. Для мотора применял полусинтетическое масло LiquiMoly вязкостью 10W40.

Механическая пятиступенчатая коробка передач работает без нареканий, разве что шумит изрядно, как у большинства «Лад». На 75-й тысяче заменил заводское масло на «трансмиссионку» Shell, однако от шума это не помогло. Впрочем, и хуже от замены не стало.

Тормозные диски с перфорацией — излишество

Подвеска без проблем «дожила» почти до 90-й тысячи километров. Неудивительно: автомобиль эксплуатировался аккуратно, по грунтовкам ездил, однако без фанатизма. Рычаги передней подвески в сборе с шаровыми опорами плюс стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости — всё это было заменено больше профилактически, чем по необходимости. Замена проводилась на сервисе.

Тормозная система проблем не доставляла. Тормоза, как у всех российских автомобилей, у «Иксрея» слабоваты, это не иномарка. Тем не менее, работают они терпимо. ABS безотказна. Особенно следует похвалить систему противоотката на уклоне. Поначалу её хотелось даже отключить, настолько интенсивно она подтормаживала автомобиль, можно было даже заглохнуть при трогании. Возможно, сейчас я к этому устройству просто привык и теперь удивляюсь случаям, когда на иномарках оно работает некорректно или вовсе отсутствует.

До 60-й тысячи километров передние колодки дослужили с запасом, но на сервисе был замечен износ дисков, и мне была предложена замена. Я решил сделать это сам. Диски установил перфорированные, комплект колодок — новый. И снова признаюсь: красивые супер-диски особого эффекта не принесли. Вполне можно было купить и установить обычные.

Задняя подвеска, задние тормозные механизмы и привод «ручника» пока в оригинале. «Ручник» я, правда, подтягивал, это можно сделать из салона. В принципе, при наших перевозках было бы не лишним установить более мощные задние пружины, но я просто пока не «заморачивался» этим вопросом и не знаю, существуют ли такие в природе.

Ситуация с электрооборудованием выглядит так. Аккумулятор до сих пор «родной» и не подаёт никаких признаков «усталости». Зимой мотор без проблем пускался при 25. Зарядное напряжение в норме, проверено различными тестерами, в том числе, на ходу: оно составляет от 13,8 до 14,2 В. Система автосвета исправна. Были случаи перегорания ламп в задних фонарях и фарах. Самостоятельная замена, в общем-то, совершенно не сложна: задние фонари легко отсоединяются, а фары снимать не требуется.

Кузов, по большому счёту, цел. Повреждения, к сожалению, есть. Оба они связаны с неудачной установкой домкрата, который «подкашивался» и повреждал пороги. Это всё. Есть мелкие сколы краски на капоте, однако они не ржавеют. При покупке был нанесён антикор на днище, скрытые полости я покрывал «Мовилем» сам, в том числе, снимая внутренние панели дверей. Где-то на третий год эксплуатации треснуло ветровое стекло — без видимой причины. Пока не меняли его. Несмотря на трещину, подогрев стекла в холодную погоду действует исправно. Точно так же работает и задний «дворник», он автоматически включается при движении задним ходом.

Оборудование кузова практически в полном порядке. Центральный замок срабатывает автоматически при начале движения. Сразу после покупки этого не было, случайно узнал из Интернета, как настроить систему на самосрабатывание, это очень легко. Заметный след износа — стёртая краска на одной из кнопок штатной магнитолы. Почему-то эта не самая употребительная кнопка быстрее всех лишилась родного чёрного колера. Сама магнитола работает безотказно. CD-привод исправен, смартфоны присоединяются по Bluetooth без проблем, флэшки читаются тоже. Вот радио хорошо ловит сигналы лишь на небольшом отдалении от столицы. Но это незначительный минус. А значительный плюс — хорошее звучание аудиосистемы.

«Тихоней» Xray не назовёшь, на ходу, особенно на неровных дорогах автомобиль любит чем-то побренчать. Чем — специально не выяснял и не шумоизолировал машину. Наклеил только несколько фрагментов «шумки» в нише запасного колеса, это практически не улучшило ситуацию. По большому счёту, к качеству сборки претензий нет, не верите — снимите внутренние панели дверей и посмотрите, как всё там подогнано. Но материалы отделки жёсткие, так что шумы при движении не удивительны.

Электростеклоподъёмники не капризничали ни разу. Бортовой компьютер — тоже. Вообще «иксреевская» комбинация приборов далека от идеала, как от Луны. Однако установить информативную тюнинговую «приборку» дорого, под 40 тысяч рублей. Ещё дороже обойдётся водительское сиденье от «Лады Гранты Спорт». «Родные» сиденья в Xray плоские, боковая поддержка не чувствуется вообще, подголовник находится в метре от затылка.

«Печка» в автомобиле под стать двигателю. В первое время эксплуатации она словно бы не реагировала на кнопки направления потоков воздуха, и корректный прогрев салона был возможен только при нажатии кнопки Auto. Насколько я знаю, многие владельцы «Лад» сталкиваются с аналогичным. По мере «раскатки» всё становится нормально. Кондиционер вообще проблем не доставлял, но где-то на середине данного пробега был дозаправлен при очередном ТО.

Вот таков хэтчбек Lada Xray при относительно аккуратной эксплуатации. Не так страшны «Лады», как их пытаются представить владельцы и продавцы иномарок. Да, в начале 2000-х годов универсал ВАЗ-2111 изрядно напугал меня огромным «букетом» хронических и случайных неисправностей. Думал, уже никогда не обращусь к продукции Волжского автозавода. Но вот, обратился. Честно — не жалею. Жалею, возможно, только о том, что не дождался выхода в свет универсала Lada Vesta. Но на момент покупки Xray в продаже был только седан, а на седанах наша семья не ездит.

Технические характеристики Lada Xray 1.6 5MT ГАБАРИТЫ, ММ 4165 х 1754 х 1570 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2592 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 195 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 361 / 1207 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1190 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1596 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 106 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 148 / 4200 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 176 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50