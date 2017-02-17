Семейство Lada XRAY пополнилось новой модификацией: кроссоверы с 1,8-литровым вазовским мотором, 5-ступенчатой «механикой» и целым комплексом улучшений во всей красе предстали на тест-драйве, прошедшем в окрестностях Тольятти

У подножья Жигулевских гор Волга меняет свое обычное течение – с севера на юг – и образует излучину. Это Самарская Лука, хорошо известное еще с древних времен место силы. Энергию, которую рождает крутой поворот реки, удерживает и сохраняет живописный горный массив. Логично, что организаторы тест-драйва модернизированного Lada XRAY проложили маршрут через эти места. Поднявшись на кроссовере по горному серпантину, ты почти физически чувствуешь витающую в воздухе энергию, восхищаешься красотой пейзажа с высоты птичьего полета и... невольно проводишь параллели с амбициями и конкурент-ным потенциалом вазовского субкомпакта.

Рука на пульсе

С момента дебюта XRAY в феврале 2016 года модель планомерно оптимизировали, причем многие улучшения стали ответом на замечания со стороны автожурналистов. Самый показательный пример – доработка панели приборов, циферблаты которой раньше подсвечивались только при включении внешнего освещения, а днем без подсветки были практически не видны. Участники первого, весеннего, теста попеняли на промах разработчикам. И вазовские инженеры обновили софт – подсветка спидометра и тахометра теперь включается при запуске мотора.

Замечания о том, что кроссоверу с неотключаемой системой стабилизации сложно взбираться на скользкие подъемы, тоже были услышаны. Теперь все XRAY оснащаются системой стабилизации ESC, которая деактивируется клавишей. При этом клиенты, купившие кроссовер до модернизации, могут, говоря современным языком, обновить его до свежей версии: доработки осуществят дилеры. Какие-то манипуляции произведут бесплатно, другие – по привлекательным ценам, которые, впрочем, пока не озвучены.

Новую агрегатную связку, где 1,8-литровый бензиновый мотор производства АвтоВАЗа агрегатирован с французской «механикой», так и подмывает сравнить со смешанным браком. На презентации в Тольятти директор проекта Lada XRAY Олег Груненков будто бы представляет жениха: «Наш силовой агрегат, хорошо зарекомендовавший себя еще во время работы на мелкосерийной версии седана Priora – Lada Premier, имеет передовые технологии (в частности, систему электронного регулирования фаз газораспределения VVT), выпускается на новой современной производственной линии». Хороша и «невеста» – французская коробка JR5-523, локализованная на АвтоВАЗе и сконструированная на базе действующей «механики» Renault JR5-518, применяемой в сочетании с вазовским 1,6-литровым мотором 21129.

Наконец, важным новшеством стали опционные 17-дюймовые колес-ные диски. С ними XRAY не просто похорошел – новшество обеспечило 8-миллиметровую прибавку к дорожному просвету (203 мм), а подкрылки, положенные машинам с самыми большими колесами, способствуют еще и лучшей шумоизоляции.

Зимняя история

Представители АвтоВАЗа, встречавшие в самарском аэропорту, искренне радовались: «Еще вчера дороги были сухие, но буквально накануне теста выпал обильный снег – отличная возможность испытать не только новую агрегатную связку, но и отключаемую систему стабилизации». Что ж, не мешкая, сажусь за руль.

Уже с первых километров дороги замечаю, что мотор и коробка настроены на городские ритмы. У двигателя богатые «низы» – машина уверенно стартует даже на обледенелом асфальте, а при ускорении ощущается бодрый «подхват». Третья скорость отлично подходит для быстрых обгонов на трассе, а четвертая и пятая сделаны «длинными» для комфортной и экономичной езды в шоссейных режимах. Эластичность тоже на высоте: при желании можно плестись в городе на «верхних» передачах. Что же до расхода топлива, он составил по итогам теста (заснеженные шоссе и серпантин) порядка 10 л/100 км – неплохо!

Полезной на заснеженных покрытиях оказалась и новая функция отключения ESC. Намеренно въезжаю на участок, покрытый 30-сантиметровым снежным покрывалом, с включенной системой стабилизации и чувствую, как последняя «душит» двигатель, машине буквально становится тяжело. Отключаю ESС прямо на ходу (благо клавишу легко нащупать), и XRAY, будто освободившись от пут, уверенно преодолевает снежное препятствие. Да и на обледенелых асфальтовых подъемах как с включенной, так и к отключенной ESC, я ни разу не застрял.

Шумоизоляция кроссовера тоже заслуживает похвалы, а вот о подвеске, как и во время весеннего теста, сложилось неоднозначное мнение. С одной стороны, она делает езду азартной, с другой – на участках разбитого асфальта мне хотелось бы чуть больше плавности хода. Я передал свои пожелания Олегу Груненкову – надеюсь, прислушается. Но главное, что союз российского мотора и французской коробки передач оказался гармоничным. Так что совет да любовь!