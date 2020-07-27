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Какие инстинкты пробуждает новая версия Lada XRAY Cross
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О Lada Xray Cross

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Лада ИксРэй Кросс

Тест-драйвов
4 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
5 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 729 900
до 888 900
Lada Xray Cross 2019 вид спередиLada Xray Cross 2019 салонLada Xray Cross 2019 приборная панель
Lada Xray Cross 2019 подрулевой переключатель
Управление борткомпьютером осуществляется кнопками правого подрулевого переключателя
Lada Xray Cross 2019 центральная консольLada Xray Cross 2019 управление климатомLada Xray Cross 2019 АКППLada Xray Cross 2019 передние кресла
Lada Xray Cross 2019 задний диван
Сиденья и обшивка панелей выполнены из износостойких материалов
Lada Xray Cross 2019 багажное отделение
Подсветка багажника организована с помощью плафона на левой стенке отсека
Lada Xray Cross 2019 вид сзади

Топовая комплектация вазовского кроссовера сыграла на тонких струнах женской души

Откровенный психологический триллер «Основной инстинкт» принес создателям 353 млн долларов, а звезды Шэрон Стоун и Майкла Дугласа, как известно, засветили после участия в этом блокбастере ярче, чем прежде. На скачок популярности своего кроссовера Lada XRAY Cross с началом продаж его новой топовой комплектации с дерзким названием Instinct рассчитывают и вазовские маркетологи. Как бы пафосно это ни звучало, такие автомобили действительно открывают новые горизонты по части персонализации машины, а некоторые решения в бортовой электронике ассоциируются с моделями классом выше. Стоит ли говорить, что женщины не обойдут стороной такой кроссовер?

Инстинкт покупать

Не открою Америки – дамы готовы платить за яркое и неформатное. Именно такие нюансы Lada, собственно, и предлагает в новой комплектации модели XRAY Cross. Загибайте пальцы: из всего семейства XRAY лишь в исполнении Instinct крыша и антенна-«плавник» контрастного черного цвета, в таких же смоляных зеркалах угнездились поворотники, а эксклюзивные 17-дюймовые двухцветные колесные диски с алмазной шлифовкой выглядят попросту шикарно. Ну и в довесок на кузове и порогах слово Instinct выведено изящным курсивом.

В салоне и вовсе настоящий бал маскарад. Так, тестовый экземпляр щеголяет апельсиново-бежевыми вставками, причем оттенка, который мне случалось видеть в... моделях Porsche. Даже мелькает мысль, а не переборщили ли вазовцы с гламуром? Но знакомый жесткий отделочный пластик ставит все на свои места. Потрогав, понимаешь: на премиальность дан только намек. И все равно ты ловишь кайф от эргономичных передних сидений с комбинированной обивкой из текстиля и экокожи и тиснением LADA XRAY. Мультируль же обшит кожей и регулируется в обеих плоскостях. Словом, такой кроссовер точно не назовешь простачком. Как ни крути, это в том числе и яркий аксессуар для модниц.

Привет, Алиса, я – Ева

Но все примочки, которые я только что описала, меркнут перед главным – мультимедиа «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном. Бортовой 4G-модем идет в комплекте и, стало быть, совсем не обязательно «зеркалить» ваш смартфон на большом экране (для всех остальных XRAY и XRAY Cross он максимум 7-дюймовый). По сути, все, что нужно, это включить зажигание, дождаться, пока загорится экран (честно говоря, хотелось бы, чтобы он оживал хоть чуть быстрее), и... позвать «Алису».

Признаюсь, за неделю знакомый в общем-то виртуальный помощник превратился едва ли не в подружку. «Алиса» без устали прокладывала маршруты до ближайших магазинов и аптек и помогала выяснить, где и какой товар есть в наличии. При этом я не отрывала руки от руля. Так что гаджет работает еще и на безопасность.

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Пару раз я искала информацию и в бортовом браузере от того же «Яндекса» – он работает почти так же резво, как и на домашнем планшете. А мой сын между тем проигрывал треки из своего смартфона, выбирая исполнителей на своей половине центрального дисплея, – система позволяет делить экран. Наконец, на крупный монитор выдается внятная и сочная картинка с камеры заднего вида. В общем, девочки, ставлю медиацентру пять балов по пятибалльной шкале.

Дайте две педали!

Но все же этот Instinct – не одна только «мультимедийка». Девушки оценят и полный комплект «теплых» опций (подогреваются лобовое стекло, руль, внешние зеркала и все сиденья). Диван складывается в ровный пол, а в багажник просто-таки приятно заглядывать. Во-первых, отсек обшит мягким плюшем и имеет яркую подсветку. Во-вторых, здесь есть двойное дно, куда можно закинуть зонтик, несколько пар обуви, аптечку, фонарик и другую мелочевку. Жаль только, штатной сетки, чтобы фиксировать багаж, нет. Хотя она подразумевается – в фальшполу прорезаны отверстия для креплений.

Lada XRAY Cross Instinct предлагается либо с вазовским 1,8-литровым бензиновым мотором на 122 л.с. и 5-ступенчатой «механикой», либо, как наш герой, с 1,6-литровым бензиновым двигателем Nissan со 113 «лошадками» и вариаторной коробкой. Последний вариант, конечно же, куда больше подойдет девочкам. Лично я быстро нашла общий язык с «тольяттинцем». Мне нравится, что он достаточно резвый и предсказуемый, при этом отлично тормозит, недаром здесь применены дисковые механизмы не только спереди, но и сзади, а ESP и ABS входят в «базу».

Выезжали мы также за город на дачу, и снова – удовольствие. Легко пробрались через буераки и не застряли на раскисшей грунтовке. И это при том, что «умная» система Lada Ride Select с «крутилкой» на центральном тоннеле (ею можно выбрать режимы «обычный», спортивный», «песок» и «зимний») для XRAY Cross с вариатором не предлагается. Ну и пусть мужики с их непонятной мне любовью к «механике» балуются «умной шайбой». Мне же по душе плавный и «нетормозной» вариатор, я в джиперши записываться не планирую.

В заключение же пожурю автомобиль за жестковатую подвеску и тяжеловатый для девчонок руль. Но это, пожалуй, лишь придирки. В остальном XRAY Cross Instinct не подкачал, разве что цену на машину с вариатором не назовешь демократичной – 1 048 900 рублей. С другой стороны, ты понимаешь, за что просят эти деньги. А я на себе любимой экономить не привыкла.

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