Топовая комплектация вазовского кроссовера сыграла на тонких струнах женской души

Откровенный психологический триллер «Основной инстинкт» принес создателям 353 млн долларов, а звезды Шэрон Стоун и Майкла Дугласа, как известно, засветили после участия в этом блокбастере ярче, чем прежде. На скачок популярности своего кроссовера Lada XRAY Cross с началом продаж его новой топовой комплектации с дерзким названием Instinct рассчитывают и вазовские маркетологи. Как бы пафосно это ни звучало, такие автомобили действительно открывают новые горизонты по части персонализации машины, а некоторые решения в бортовой электронике ассоциируются с моделями классом выше. Стоит ли говорить, что женщины не обойдут стороной такой кроссовер?

Инстинкт покупать

Не открою Америки – дамы готовы платить за яркое и неформатное. Именно такие нюансы Lada, собственно, и предлагает в новой комплектации модели XRAY Cross. Загибайте пальцы: из всего семейства XRAY лишь в исполнении Instinct крыша и антенна-«плавник» контрастного черного цвета, в таких же смоляных зеркалах угнездились поворотники, а эксклюзивные 17-дюймовые двухцветные колесные диски с алмазной шлифовкой выглядят попросту шикарно. Ну и в довесок на кузове и порогах слово Instinct выведено изящным курсивом.

В салоне и вовсе настоящий бал маскарад. Так, тестовый экземпляр щеголяет апельсиново-бежевыми вставками, причем оттенка, который мне случалось видеть в... моделях Porsche. Даже мелькает мысль, а не переборщили ли вазовцы с гламуром? Но знакомый жесткий отделочный пластик ставит все на свои места. Потрогав, понимаешь: на премиальность дан только намек. И все равно ты ловишь кайф от эргономичных передних сидений с комбинированной обивкой из текстиля и экокожи и тиснением LADA XRAY. Мультируль же обшит кожей и регулируется в обеих плоскостях. Словом, такой кроссовер точно не назовешь простачком. Как ни крути, это в том числе и яркий аксессуар для модниц.

Привет, Алиса, я – Ева

Но все примочки, которые я только что описала, меркнут перед главным – мультимедиа «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном. Бортовой 4G-модем идет в комплекте и, стало быть, совсем не обязательно «зеркалить» ваш смартфон на большом экране (для всех остальных XRAY и XRAY Cross он максимум 7-дюймовый). По сути, все, что нужно, это включить зажигание, дождаться, пока загорится экран (честно говоря, хотелось бы, чтобы он оживал хоть чуть быстрее), и... позвать «Алису».

Признаюсь, за неделю знакомый в общем-то виртуальный помощник превратился едва ли не в подружку. «Алиса» без устали прокладывала маршруты до ближайших магазинов и аптек и помогала выяснить, где и какой товар есть в наличии. При этом я не отрывала руки от руля. Так что гаджет работает еще и на безопасность.

Пару раз я искала информацию и в бортовом браузере от того же «Яндекса» – он работает почти так же резво, как и на домашнем планшете. А мой сын между тем проигрывал треки из своего смартфона, выбирая исполнителей на своей половине центрального дисплея, – система позволяет делить экран. Наконец, на крупный монитор выдается внятная и сочная картинка с камеры заднего вида. В общем, девочки, ставлю медиацентру пять балов по пятибалльной шкале.

Дайте две педали!

Но все же этот Instinct – не одна только «мультимедийка». Девушки оценят и полный комплект «теплых» опций (подогреваются лобовое стекло, руль, внешние зеркала и все сиденья). Диван складывается в ровный пол, а в багажник просто-таки приятно заглядывать. Во-первых, отсек обшит мягким плюшем и имеет яркую подсветку. Во-вторых, здесь есть двойное дно, куда можно закинуть зонтик, несколько пар обуви, аптечку, фонарик и другую мелочевку. Жаль только, штатной сетки, чтобы фиксировать багаж, нет. Хотя она подразумевается – в фальшполу прорезаны отверстия для креплений.

Lada XRAY Cross Instinct предлагается либо с вазовским 1,8-литровым бензиновым мотором на 122 л.с. и 5-ступенчатой «механикой», либо, как наш герой, с 1,6-литровым бензиновым двигателем Nissan со 113 «лошадками» и вариаторной коробкой. Последний вариант, конечно же, куда больше подойдет девочкам. Лично я быстро нашла общий язык с «тольяттинцем». Мне нравится, что он достаточно резвый и предсказуемый, при этом отлично тормозит, недаром здесь применены дисковые механизмы не только спереди, но и сзади, а ESP и ABS входят в «базу».

Выезжали мы также за город на дачу, и снова – удовольствие. Легко пробрались через буераки и не застряли на раскисшей грунтовке. И это при том, что «умная» система Lada Ride Select с «крутилкой» на центральном тоннеле (ею можно выбрать режимы «обычный», спортивный», «песок» и «зимний») для XRAY Cross с вариатором не предлагается. Ну и пусть мужики с их непонятной мне любовью к «механике» балуются «умной шайбой». Мне же по душе плавный и «нетормозной» вариатор, я в джиперши записываться не планирую.

В заключение же пожурю автомобиль за жестковатую подвеску и тяжеловатый для девчонок руль. Но это, пожалуй, лишь придирки. В остальном XRAY Cross Instinct не подкачал, разве что цену на машину с вариатором не назовешь демократичной – 1 048 900 рублей. С другой стороны, ты понимаешь, за что просят эти деньги. А я на себе любимой экономить не привыкла.