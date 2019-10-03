Выделив своему кроссоверу ранее недоступный вариатор и локализованный мотор Альянса Renault-Nissan, тольяттинцы перевели автомобиль на более высокий уровень

Маршрут тест-драйва приводит к карьеру Приморский в Калининградской области, где ежегодно добывают более половины мирового объема янтаря. Экскурсовод демонстрирует, как при помощи шагающих экскаваторов и системы промывки породы морской водой из земли извлекают окаменевшую смолу, столь любимую модницами всего мира. В местном музее выставлены уникальные янтарные самородки весом более килограмма, а прямо у смотровой площадки карьера возведена настоящая янтарная пирамида – на ее создание потребовалось свыше 700 кг искрящегося охрой полудрагоценного минерала. И в этот антураж отлично вписалась Lada XRAY Cross с новой вариаторной трансмиссией. Причем дело не только в окраске кузова «Янтарь», но и в том, что эта модель, как и прибалтийские самоцветы, сочетает в себе яркий стиль и демократичность.

Выставка достижений

Глядя на XRAY Cross, трудно отделаться от мысли, что имеешь дело с улучшенной по всем статьям его предтечей – XRAY. Оптимизировано немало: расширенная колея, «взрослые» 17-дюймовые колеса, более выносливая подвеска и рулевая рейка, регулирующаяся в двух плоскостях, равно как ставший просторнее задний ряд и передовые компоновочные решения.

К примеру, спинка переднего пассажирского сиденья здесь складывается вместе с задним рядом в ровную поверхность – и вот к вашим услугам либо полноценное спальное место, либо площадка для транспортировки длинномеров. А как вам двухъярусный багажный отсек, улучшенная подсветка «приборки», камера заднего вида с крупной и внятной картинкой или, скажем, мультимедиа, поддерживающая голосовое управление, опираясь на функционал смартфонов на платформах iOS и Android? Как ни крути, такие «фишки» делают употребление термина «бюджетный» применительно к нашему испытуемому неуместным.

Но главная интрига калининградской презентации связана с вариаторной трансмиссией Jatco JF015E, ранее не представленной на вазовских моделях. На XRAY Cross эта коробка агрегатируется с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым мотором HR16. Руководитель проектов XRAY и Largus Олег Груненков особенно гордится тем, что специалисты Lada сумели адаптировать этот ниссановский «атмосферник» к работе на 92-м бензине, и замечает, что коллеги позаботились о большом ресурсе агрегатной связки, которая к тому же защищена трехлетней гарантией.

Спорт и ресурс

Уже на первых километрах за рулем машины с вариатором раскрывается ее ездовой характер. В режиме Drive электроника заботится об экономии топлива, поддерживая невысокие обороты. В результате на скорости около 100 км/ч стрелка тахометра едва приближается к отметке 2000 об/мин. Отсюда – отличная экономичность (менее 7 л/100 км в шоссейном режиме).

Однако инженеры предусмотрели алгоритм, который позволяет ускоряться агрессивнее. Нужно лишь качнуть селектор влево – так активируется псевдоручной режим, имитирующий переключение шести передач. Орудовать рычагом, смещая его между «минусом» и «плюсом», необязательно: вариатор имитирует переключения передач «вверх» и «вниз» самостоятельно, позволяя мотору раскручиваться до максимальных оборотов. Интересно, что вазовцы не считают такой режим «спортивным», хотя фактически он отлично подходит для активного драйва.

Беседуя с Олегом Груненковым, я выяснил еще одно важное преимущество новинки. Конструкторам удалось разместить трансмиссию выше подрамника, благодаря чему клиренс машины с вариатором не отличается от версии с 5-ступенчатой «механикой»: от нижней точки кузова до земли те же внушительные 215 мм. Тем не менее кроссовер с вариатором позиционируется как машина преимущественно для города – Jatco способен «переварить» лишь 160 Нм тяги, в то время как «механика» держит до 210 Нм. В том числе поэтому для автомобилей с CVT нельзя заказать фирменную систему выбора режимов движения Ride Select. ESP деактивируется кнопкой на центральном тоннеле для облегчения движения по рыхлым и скользким поверхностям. К тому же, поездив по песку у карьера Приморский, я убедился, что при пробуксовке электроника притормаживает колесо, имеющее худшее сцепление с дорогой. Вкупе с хорошей геометрической проходимостью это облегчает движение по проселку.

Еще один козырь новой модификации – собранная и потрясающе энергоемкая подвеска. Да, она собирает «мелочевку» и передает на руль легкие вибрации, но в случае с XRAY Cross применимо правило «выше скорость – меньше ям». Стоит ускориться хотя бы до 30 км/ч, и шасси начнет сглаживать ямы, бугры и дорожные стыки, точно утюгом. А в связке поворотов эта Lada отлично рулится, демонстрируя минимальные крены, хорошо тормозит благодаря дисковым тормозам на всех колесах, и, наконец, в сравнении с базовым XRAY у нее усилена шумоизоляция.

Словом, за такой автомобиль не жаль отдать 846 900 рублей. Тем более что в эту сумму уже включены фронтальные подушки безопасности, дисковые тормоза, ABS, ESP, система помощи при старте на подъе­ме, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, рейлинги и 17-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.