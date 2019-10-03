Автомобильный портал Motorpage
Как новая трансмиссия изменила Lada XRAY Cross
Логотип Lada

О Lada Xray Cross

По-русски

Лада ИксРэй Кросс

Тест-драйвов
2 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
5 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 729 900
до 888 900
Lada Xray Cross 2019 вид спередиLada Xray Cross 2019 вид сбокуLada Xray Cross 2019 вид сзадиLada Xray Cross 2019 салонLada Xray Cross 2019 центральная консольLada Xray Cross 2019 АКППLada Xray Cross 2019 передние креслаLada Xray Cross 2019 задний диванLada Xray Cross 2019 салонLada Xray Cross 2019 багажное отделениеLada Xray Cross 2019 багажное отделение

Выделив своему кроссоверу ранее недоступный вариатор и локализованный мотор Альянса Renault-Nissan, тольяттинцы перевели автомобиль на более высокий уровень

Маршрут тест-драйва приводит к карьеру Приморский в Калининградской области, где ежегодно добывают более половины мирового объема янтаря. Экскурсовод демонстрирует, как при помощи шагающих экскаваторов и системы промывки породы морской водой из земли извлекают окаменевшую смолу, столь любимую модницами всего мира. В местном музее выставлены уникальные янтарные самородки весом более килограмма, а прямо у смотровой площадки карьера возведена настоящая янтарная пирамида – на ее создание потребовалось свыше 700 кг искрящегося охрой полудрагоценного минерала. И в этот антураж отлично вписалась Lada XRAY Cross с новой вариаторной трансмиссией. Причем дело не только в окраске кузова «Янтарь», но и в том, что эта модель, как и прибалтийские самоцветы, сочетает в себе яркий стиль и демократичность.

Выставка достижений

Глядя на XRAY Cross, трудно отделаться от мысли, что имеешь дело с улучшенной по всем статьям его предтечей – XRAY. Оптимизировано немало: расширенная колея, «взрослые» 17-дюймовые колеса, более выносливая подвеска и рулевая рейка, регулирующаяся в двух плоскостях, равно как ставший просторнее задний ряд и передовые компоновочные решения.

К примеру, спинка переднего пассажирского сиденья здесь складывается вместе с задним рядом в ровную поверхность – и вот к вашим услугам либо полноценное спальное место, либо площадка для транспортировки длинномеров. А как вам двухъярусный багажный отсек, улучшенная подсветка «приборки», камера заднего вида с крупной и внятной картинкой или, скажем, мультимедиа, поддерживающая голосовое управление, опираясь на функционал смартфонов на платформах iOS и Android? Как ни крути, такие «фишки» делают употребление термина «бюджетный» применительно к нашему испытуемому неуместным.

Но главная интрига калининградской презентации связана с вариаторной трансмиссией Jatco JF015E, ранее не представленной на вазовских моделях. На XRAY Cross эта коробка агрегатируется с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым мотором HR16. Руководитель проектов XRAY и Largus Олег Груненков особенно гордится тем, что специалисты Lada сумели адаптировать этот ниссановский «атмосферник» к работе на 92-м бензине, и замечает, что коллеги позаботились о большом ресурсе агрегатной связки, которая к тому же защищена трехлетней гарантией.

Спорт и ресурс

Уже на первых километрах за рулем машины с вариатором раскрывается ее ездовой характер. В режиме Drive электроника заботится об экономии топлива, поддерживая невысокие обороты. В результате на скорости около 100 км/ч стрелка тахометра едва приближается к отметке 2000 об/мин. Отсюда – отличная экономичность (менее 7 л/100 км в шоссейном режиме).

Однако инженеры предусмотрели алгоритм, который позволяет ускоряться агрессивнее. Нужно лишь качнуть селектор влево – так активируется псевдоручной режим, имитирующий переключение шести передач. Орудовать рычагом, смещая его между «минусом» и «плюсом», необязательно: вариатор имитирует переключения передач «вверх» и «вниз» самостоятельно, позволяя мотору раскручиваться до максимальных оборотов. Интересно, что вазовцы не считают такой режим «спортивным», хотя фактически он отлично подходит для активного драйва.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Renault Sandero Stepway
(хэтчбек 5-дв.)

Renault Sandero Stepway (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
II рестайлинг
Тест-драйвов
3

Lada Vesta Cross
(седан 4-дв.)

Lada Vesta Cross (седан 4-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

Volkswagen Polo Sedan
(седан 4-дв.)

Volkswagen Polo Sedan (седан 4-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
5

Беседуя с Олегом Груненковым, я выяснил еще одно важное преимущество новинки. Конструкторам удалось разместить трансмиссию выше подрамника, благодаря чему клиренс машины с вариатором не отличается от версии с 5-ступенчатой «механикой»: от нижней точки кузова до земли те же внушительные 215 мм. Тем не менее кроссовер с вариатором позиционируется как машина преимущественно для города – Jatco способен «переварить» лишь 160 Нм тяги, в то время как «механика» держит до 210 Нм. В том числе поэтому для автомобилей с CVT нельзя заказать фирменную систему выбора режимов движения Ride Select. ESP деактивируется кнопкой на центральном тоннеле для облегчения движения по рыхлым и скользким поверхностям. К тому же, поездив по песку у карьера Приморский, я убедился, что при пробуксовке электроника притормаживает колесо, имеющее худшее сцепление с дорогой. Вкупе с хорошей геометрической проходимостью это облегчает движение по проселку.

Еще один козырь новой модификации – собранная и потрясающе энергоемкая подвеска. Да, она собирает «мелочевку» и передает на руль легкие вибрации, но в случае с XRAY Cross применимо правило «выше скорость – меньше ям». Стоит ускориться хотя бы до 30 км/ч, и шасси начнет сглаживать ямы, бугры и дорожные стыки, точно утюгом. А в связке поворотов эта Lada отлично рулится, демонстрируя минимальные крены, хорошо тормозит благодаря дисковым тормозам на всех колесах, и, наконец, в сравнении с базовым XRAY у нее усилена шумоизоляция.

Словом, за такой автомобиль не жаль отдать 846 900 рублей. Тем более что в эту сумму уже включены фронтальные подушки безопасности, дисковые тормоза, ABS, ESP, система помощи при старте на подъе­ме, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, рейлинги и 17-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Lada Xray Cross:

Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора»
Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 …плюс роботизация всех моделей
Тест драйв
16 ноября 2018

Lada Xray Cross
"…плюс роботизация всех моделей"
Все тест-драйвы Lada Xray Cross

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Lada Xray Cross:

Renault Sandero Stepway
(хэтчбек 5-дв.)

Renault Sandero Stepway (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
3
Двигателей
4
Комлектаций
8
Поколение
II рестайлинг
Цены
от 709 900
до 896 990

Lada Vesta Cross
(седан 4-дв.)

Lada Vesta Cross (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
3
Комлектаций
7
Поколение
I
Цены
от 763 900
до 859 900

Volkswagen Polo Sedan
(седан 4-дв.)

Volkswagen Polo Sedan (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
5
Двигателей
5
Комлектаций
14
Поколение
II
Цены
от 579 500
до 889 900

SEAT Ibiza FR
(хэтчбек 3-дв.)

SEAT Ibiza FR (хэтчбек 3-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
IV
Цены
от 909 990
до 909 990
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 5 1 9