В кроссоверную версию XRAY конструкторы внесли столько изменений, что ее можно было бы позиционировать как новую модель

За пару десятков километров до Чарынского каньона в Казахстане есть отличная грунтовая дорога, похожая на раллийный доп. Если шасси позволяет, здесь можно мчать очень быстро. А шасси Lada XRAY Cross позволяет! Одна проблема – дорога каменистая. Камни барабанят об элементы подвески и могут запросто пробить колесо. А еще поговаривают, что местные браконьеры разбрасывают в этих краях шипы, – чтобы удирать от местной «полициясы».

Уж не знаю, камень это был или шип, но колесо я проколол, причем сразу этого и не заметил, что опять-таки говорит об отличных настройках шасси автомобиля. Просто вдруг спереди появился стук, и я подумал, что между рычагами подвески застрял камень. Замедлился, стал вращать руль влево-вправо, пытаясь камень сбросить, и тем самым… разбортировал колесо. Впрочем, поставить запаску не составило труда.

Кардинальные отличия

В последнее время на презентациях автоновинок представители различных брендов все меньше и меньше говорят о технических особенностях, делая акцент на всевозможных электронных прибамбасах, но представление Lada XRAY Cross стало приятным исключением из правил. Ведь здесь количество изменений по «железу» тянет на полноценную новинку.

Обычно при разработке «приподнятых» версий производители ограничиваются минимальным вмешательством в конструкцию. Как правило, увеличивают дорожный просвет, меняют пружины и амортизаторы да добавляют брутальности во внешность с помощью более мощных бамперов. Однако с XRAY Cross вазовцы «заморочились» по полной программе.

Начнем с того, что здесь совершенно оригинальные передняя подвеска и рулевое управление. Кроссовер получил свои рычаги и поворотные кулаки с тормозами, модернизированный подрамник, а также стабилизатор поперечной устойчивости с улучшенной геометрией. Амортизаторы и пружины тоже особенные, разработанные специально для этой машины.

Рулевое управление обрело электроусилитель и новый рулевой механизм, позволяющие нейтрализовать удары, приходящие на баранку от неровностей. Появилась регулировка руля по вылету, чего у автомобилей, построенных на платформе В0, отродясь не было. Напомню, что в России эту платформу используют модели Renault (Logan, Sandero, Duster), Nissan (Terrano и ранее Almera) и Lada (Largus, XRAY и вот теперь XRAY Cross).

Задняя подвеска тоже доработана. Она обзавелась модернизированными рычагами под дисковые тормоза, соответственно, таковыми тормозами и, естественно, новыми пружинами и амортизаторами. Добавим увеличенный на 20 мм по сравнению со стандартным XRAY дорожный просвет, который достиг 215 мм, и получим лучшую геометрическую проходимость, чем у родственного по платформе Renault Duster. У XRAY Cross не только клиренс выше, но и колесная база короче, разве что полного привода не хватает. На вопрос, появится ли в будущем полноприводная версия, представители марки отвечают отрицательно.

Автомобиль оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». На презентации модели сообщили, что других вариантов трансмиссии не планируется, но в пресс-релизе нашлись технические характеристики версии с роботизированной коробкой. То есть она, думаю, все-таки возможна.

Яркие черты

Внешность доработана по законам жанра. Кроссовер получил агрессивные бамперы с увеличенными углами въезда-съезда, защиту картера силового агрегата, накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях, рейлинги и «акулий плавник» антенны на крыше, а также оригинальные 17-дюймовые колесные диски в базовой комплектации. В переднем бампере, кстати, стоят «противотуманки» с функцией подсветки поворотов.

Салон, несмотря на общую с «донорским» XRAY архитектуру, воспринимается свежее благодаря контрастному стилю в оформлении – в зависимости от комплектации применяются оранжевые или черные вставки. Оранжевый цвет используется и в оформлении приборной панели.

Улучшена эргономика. Так, клавиши подогрева сидений наконец переехали с оснований их подушек на центральную консоль, при этом подогрев стал трехуровневым. Между передними креслами установлен подлокотник с боксом для мелочей, на тыльной части подлокотника расположились разъем USB, розетка и кнопки подогрева задних сидений.

На центральной консоли имеется еще одно новшество – селектор выбора режимов Lada Ride Select. В зависимости от условий движения водитель может включить одну из пяти различных настроек: «стандартную», «спортивную», режим «снег, грязь», «песок», а также функцию отключения системы стабилизации, которая задействуется до скорости 58 км/ч – при превышении этого порога система включается автоматически.

О передних сиденьях стоит поговорить отдельно. В стандартном XRAY они такие же, как у Renault Logan и Sandero, и к этим сиденьям много нареканий – они просто неудобные. Видимо, вняв жалобам владельцев, вазовские конструкторы изменили каркас спинки, увеличив ее боковую поддержку. И результат налицо! Точнее, на спину: сидеть стало гораздо удобнее. Я два дня провел в машине и чувствовал себя отлично!

Есть изменения и в конструкции зад­него дивана. Его нижнюю заднюю точку сдвинули назад на 25 мм и вниз на 4 мм, при этом верхнюю заднюю точку крепления не меняли. В итоге увеличилось пространство для ног, но посадка при этом стала более вертикальной.

Прибавилось места и для багажа. Все – благодаря складной спинке переднего пассажирского сиденья. Если ее сложить вместе со спинками дивана, получится ровная площадка. В подполье расположено 15-дюймовое запасное колесо, которое почему-то именуется «докаткой», хотя в реальности оно абсолютно полноценное.

Раллийные гены

Силовой агрегат мне уже знаком по стандартному XRAY, как и коробка передач. По паспорту версия Cross разгоняется до «сотни» на 0,5 с медленнее, а максимальная скорость на 5 км/ч ниже. Но этого незаметно. Зато очевидно, что тяга у мотора мощная и ровная, без провалов и подхватов. При этом двигатель достаточно тих даже на высоких оборотах. Так что разгон очень даже бодрый. Еще бы у коробки ходы были почетче и покороче. Впрочем, при выборе передач я не ошибся ни разу. Тормоза понравились однозначно – замедление ровно такое, какое должно быть при повседневной эксплуатации автомобиля.

Прямую на казахстанских автомагистралях XRAY Cross держит отлично, причем даже на запрещенной российскими правилами скорости. Устойчиво машина ведет себя и в пологих виражах. Да и в крутых поворотах снижения точности управления и валкости практически не наблюдается. Это значит, что кроссовер движется спокойно и надежно, при превышении скорости в вираже обнаруживая безопасную недостаточную поворачиваемость. И рулевое управление настроено отменно.

Но лучше всего характер автомобиля раскрывается на плохом асфальте и грунтовых дорогах. Энергоемкость у подвески потрясающая, не раскачивается кроссовер и на волнистом покрытии. Шасси легко нейтрализует не только разнокалиберные неровности, но также провалы и подбросы. То есть и на зажатой, и на разгруженной подвеске кроссовер продолжает отлично слушаться руля. Словом, все примерно так же, как и у XRAY, только немного лучше. И дороже.

По сравнению с аналогично укомплектованным XRAY версия Cross стоит на 85 000 – 94 000 руб­лей больше: цены на начальную версию стартуют с 729 900 рублей. В нее входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации движения, сигнализация, центральный замок, электропривод передних стеклоподъемников и многое другое. Самая дорогая комплектация оценена в 888 900 рублей. Она включает климатическую систему, круиз-контроль, электропривод задних стеклоподъемников, подогрев сидений, зеркал, рулевого колеса и лобового стекла, передние и задние датчики парковки, датчики дождя и света, навигационную систему, камеру заднего вида, а также множество других полезных функций. В общем, на любой вкус и цвет.

Технические характеристики Lada XRAY Cross Габариты, мм 4171х1810х1645 Колесная база, мм 2592 Дорожный просвет, мм 215 Объем багажника, л 361 Снаряженная масса, кг 1295 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, см³ 1774 Макс. мощность, л.с./об/мин 122/6050 Макс. момент, Нм/об/мин 170/3700 Привод передний Трансмиссия 5-ступенчатая механическая Шины спереди/сзади 215/50 R17 Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,9 Расход топлива (средний), л/100 км 7,5 Объем бака, л 50