АвтоВАЗ в последние годы просто-таки фонтанирует новинками. Вслед за «приподнятым» седаном Lada Vesta Cross увидели свет обновленные «Гранты». А на конец года запланированы премьеры седана Vesta Sport и мини-кроссовера Xray Cross. Но главная новинка – техническая. Компания серьезно переработала роботизированную коробку передач AMT, и на тест-драйве мы имели возможность убедиться: изменения – к лучшему

Мир, данный нам в ощущениях

Доработки коробки пока не окончательные. Покупателей ждут дополнительные улучшения устройства. В частности, оно получит такие функции / режимы работы, как «Снег» и «Спорт». Этих «волшебных» кнопок в тестовой «Весте Кросс» мы не обнаружили. Но первые же метры пути на ней дали понять, что АвтоВАЗ нас не обманул. Потребителей тоже.

Дело в том, что до сих пор ни в каких документах, прилагаемых к автомобилю ВАЗ, вы не можете найти указания на то, какое поколение «робота» трудится в паре с мотором. А выпускаются при этом и первая (менее удачная), и вторая генерация. На модели Xray обновленный «робот» пока не прописался, как и на 106-сильных «Грантах». Сейчас он положен только «Весте» и «Весте Кросс».

Селекторы у агрегатов двух поколений выглядят одинаково. Но упоминание о том, что разница в их работе ощущается с первых же метров, не преувеличение. Новый «робот» предлагает водителю «ползущий» режим, аналогичный таковому у обычной коробки-автомата. То есть, теперь автомобиль с «роботом» при включении режима А (читаем – D) и отпускании педали тормоза поползет вперед. А раньше он трогался с места только при добавлении «газа».

Считается, что новый режим – плюс. Он, дескать, помогает в пробках, когда надо то слегка продвинуться вперед, то притормозить. Инженеры ВАЗа называют этот режим еще и «городским». В общем-то, он облегчает жизнь водителю (особенно водительнице): не надо постоянно переносить ногу с педали «газа» на педаль тормоза и обратно. Но если зазеваешься, увлечешься происходящим на экране смартфона… Тольяттинские модели пока не обучены распознавать препятствия и тормозить перед ними самостоятельно.

Главное же достоинство обновленного «робота» – это сокращение времени его реакции, то есть, смены передач. За что ругали потребители первый вариант этой коробки? Прежде всего, за нерасторопность, за чудовищные «провалы» в ситуациях, когда просто необходимо было дать автомобилю ускорение. Представьте, что вам требуется встроиться с боковой улицы в быстрый поток машин, несущийся по широкому проспекту. Вы нажимаете педаль «газа», ожидая, что ваш автомобиль «выстрелит», а он вместо этого «задумывается»! Слева, между тем, на большой скорости приближается «помеха»… Даже за время недельного тест-драйва Lada Vesta с «роботом» я несколько раз оказывался в подобных ситуациях и, надо сказать, приятных ощущений не получил. А каково владельцам «Вест», годами ездящим с такими «роботами»?

Вот и сейчас рядом со мной в машине находится коллега-журналист, эксплуатирующий «Весту» и накатавший на ней около 20 тысяч километров. Нерасторопный «робот» – главный повод для его недовольства. Есть и другие, но их он считает мелкими и субъективными. Например, ему не нравится форма подголовников у водительского и переднего пассажирского сиденья. А вот мне, наоборот, кажется, что кресла «Весты» удобнее, чем кресла Xray. Тот же подголовник в «Весте» я ощущаю затылком, а в «Иксрее» нет, он далековато расположен от головы.

Что же произошло, как вазовцам удалось перевоспитать строптивый «робот»? Обошлись, как выяснилось, «аппаратными» методами, «железо» затронуто не было. Просто изменили настройки блоков управления, и это помогло. Только вот перенастроить старые «роботы» не получится. Их владельцам либо придется привыкать к «нервному» характеру работы трансмиссии, либо чаще пользоваться ручным режимом.

«Аппаратными» методами инженеры ВАЗа сумели сократить время переключения передач на 30 процентов. Не до «нуля», но существенно, даже очень. Тесты Vesta и Xray с «роботами», честно говоря, и побудили меня при выборе автомобиля полтора года назад остановиться на «механике». Сейчас, познакомившись с новым «роботом», я бы крепко подумал…

Немного статистики. «Роботами» АМТ комплектуются все современные модели Lada: «Гранты» с кузовами седан, хэтчбек, универсал и лифтбек (но только со 106-сильными моторами), «Весты», в том числе с приставками SW и Cross, а также Xray. Но обновленный «робот» получат пока не все автомобили, а в первую очередь «Весты». Причем, коробка АМТ, не претерпевшая изменений, будет еще некоторое время выпускаться параллельно с новой. В обозначении модификаций новое поколение «робота» никак не отражается. Правда, на цене оно не отражается тоже.

И не только в милисекундах дело. Вазовцы уверяют, что конструкция коробки стала еще надежнее. Ее постарались максимально защитить, как говорят, от «дурака», то есть, от неумелых действий водителя. Желаете «сжечь» сцепление? У вас это может получиться, но автомобиль предупредит о перегреве диска миганием индикатора неисправности на панели приборов. Желаете поменять масло в коробке или сервис настойчиво навязывает вам эту услугу? Пожалуйста, только в ней нет никакого смысла. Коробка заправлена маслом на весь срок службы. В качестве применяемых российских трансмиссионных масел представители АвтоВАЗа не сомневаются.

А вот я сомневаюсь… По звуку трансмиссии «Ладу» пока легко отличить на тихой улице от одноклассницы-иномарки. Интересно, что автомобили этого завода производят одинаковый звук, независимо от мотора под капотом и настройки системы выпуска, которая у разных двигателей уж наверняка различная.

В будущем вазовский «робот» (собственно, электронные «корни» у него немецкие, от ZF) предложит водителям дополнительные режимы движения – «Зимний» и «Спортивный». Машины с этими опциями уже тестируются, но пока признаны «сырыми», не готовыми для показа въедливым журналистам. И еще. Со временем «роботы» пропишутся под капотами всех «Лад», за исключением «Ларгуса» и «Лады 4х4». Но сейчас обновленная АМТ доступна только покупателям «Весты».

Кроссовки нынче в моде

По идее, микрокроссовер Xray изначально должен был быть таким, как Xray Cross. Но то ли компания решила сэкономить, то ли попыталась сначала прозондировать покупательскую аудиторию: будут брать модель или нет? Стоит ли ее дополнительно «фаршировать» и, как следствие, делать дороже?

Как владелец, однозначно отвечу: да, новый «фарш» достоин внимания. Ранний «Иксрей» не только микрокроссовер, он еще и как бы недокроссовер. Да, «сидит» он повыше популярной корейской соперницы. Но в целом из кроссоверного у него только дизайн. Да и тот с оговорками. В общем, это больше хэтчбек. Даже шинами он комплектуется чисто шоссейными. А жаль.

Иное дело Cross. Сядьте в него после обычного «Иксрея», и вы поймете, какой из автомобилей вправе называться кроссовером, а какой нет. Клиренс новинки был увеличен до 215 мм (а первоначально составлял 190 мм). Ходы подвесок теперь достигают 203 мм – хороший результат! 17-дюймовые колеса «обуты» в шины 215/50, не часто встречающийся размер. Но он был признан оптимальным, и шины здесь особенные, так сказать, «личные» для данной модели. Их создатели попытались найти компромисс между шоссейными и внедорожными качествами, и они его нашли.

Немного статистики. Модификации автомобилей Lada с приставками Cross оказались очень востребованными на нашем рынке. Так, среди покупателей универсала Vesta SW вариант Cross выбирают 59 процентов, а среди тех, кто выбрал «Калину»/«Гранту» с таким кузовом, эта доля увеличивается аж до 66 процентов. Largus Cross в сравнении с обычным «Ларгусом» предпочли 38 процентов, и только у седана Vesta Cross пока маловато приверженцев – всего 10 процентов. Но эта модель присутствует на рынке едва ли полгода.

Конечно, особый вид, если хотите, шарм автомобилю придают детали внешней отделки, по простому говоря, обвес. Пластмассовые накладки теперь пролегают над колесными арками, тянутся по порогам и нижним частям дверей. Все накладки крепятся к кузову не только пистонами, но еще и специальной двусторонней клейкой лентой. Серебристые рейлинги на крыше стали штатными. Бамперы изменили форму, слегка «поджались», благодаря чему у автомобиля возросли углы въезда и съезда.

Кузов остался прежним, и отверстия для крепления накладок – единственное его отличие. Чего не скажешь о подвесках. Здесь обновлено практически всё. И у подрамника передней подвески есть новые элементы, и передние рычаги иные, и тормоза, и рулевой механизм с электроусилителем. Некоторые детали унифицированы с другими моделями АвтоВАЗа, но далеко не все. Поворотные кулаки и тормозные диски – от «Весты», балка задней подвески и вакуумный усилитель тормозов – от Renault Duster. Амортизаторы же и пружины у «Кросса» свои.

При сохранении габаритов кузова и салона компоновщики ухитрились сделать интерьер просторнее, особенно сзади. За счет чего? Просто был изменен угол наклона спинки заднего дивана, теперь он составляет 24 градуса вместо прежних 26-ти. Это позволило сохранить объем багажника, здесь, надо сказать, небольшого. Но хоть меньше не стал… А на самом деле, стал… больше. В автомобиле впервые для модельного ряда «Лады» применена складывающаяся спинка правого переднего сиденья. Это существенно увеличивает возможности в плане перевозки длинномеров.

Но не только в этом первенствует новый Xray Cross. В его активе – поворотный свет, реализованный с помощью противотуманных фар. Он оснащается – тоже впервые – подогревом рулевого колеса. И это колесо здесь регулируется не только по высоте, но еще и по вылету. Подогрев передних сидений теперь трехступенчатый, и у этих сидений заметно увеличены валики боковой поддержки (правда, не особо ощутимые седоками в летней одежде). Есть подогрев и у подушки заднего дивана.

А еще мини-кроссовер получил переключатель режимов движения. Эта система называется Lada Ride Select, она предлагает выбор из четырех позиций. В обычном режиме Xray Cross – просто кроссовер (трансмиссия у него пока только механическая пятиступенчатая, двигатель – 1,8-литровый 122-сильный. В варианте «Спорт» автомобиль заметно оживляется, двигатель начинает работать в зоне более высоких оборотов, около 3000, в то время как в обычном режиме обороты находятся у отметки «2000», может быть, немногим выше. Интересен характер этого мотора: в динамике 1,8-литровый Xray едва ли много выиграет у 1,6-литрового 106-сильного собрата. Но 123-сильный мотор более «моментный», он обеспечивает намного более отчетливую тягу «внизу», и это радует. Сравним: при скорости 130 км/ч «старший» мотор демонстрирует на тахометре около 3000 об/мин, «младший» же на этой скоростной отметке давно вышел бы за 4000 об/мин.

Самое же «вкусное» в кроссовере – это, безусловно, внедорожные режимы «Снег/Грязь» и «Песок». Организаторы тест-драйва новых «Лад» в окрестностях Сочи предложили нам опробовать автомобиль на горной дороге, больше напоминающей русло от недавно сошедшего селя. По большому счету, справиться с данным маршрутом можно было бы и в обычном режиме, может быть, отключив ESC. Но режим «Снег/Грязь» упрощает задачу. Двигатель более плавно реагирует на добавление «газа», и автомобиль не срывается с места и не стремится пробуксовать. Дорога настолько круто поднимается в горы, что приходится переходить местами даже на первую передачу. В то же время режим «Песок», дополнительно препятствующий разгону (именно набору скорости, а не тяге), кажется мне здесь избыточным, чересчур внедорожным. Важно подчеркнуть: меняя режимы, вы отчетливо ощущаете изменения характера автомобиля. Всё по-честному!

Честно признать надо и то, что по оснащению Xray Cross превосходит иностранных одноклассников того же ценового уровня. Его цена начинается с 730 000 рублей и достигает «потолка» в 889 000 рублей. При этом, даже базовая версия оснащена системами стабилизации и контроля тяги, а также 17-дюймовыми легкосплавными колесами. Но в ней нет кондиционера. Обычный Xray, для сравнения, обойдется чуть не на сотню тысяч рублей дешевле. Но, взглянув на Cross, а особенно опробовав его на ходу, вы, ручаюсь, сделаете выбор в его пользу. И пусть вас не смущает отсутствие полного привода. Во-первых, сегодня он не так уж и востребован (более половины покупателей мини-кроссоверов предпочитают монопривод). А во-вторых, внедорожные режимы, предлагаемые новым «Иксреем Кросс», реально дорогого стоят.

Спорт без прикрас и натяжек

Несмотря на то, что спрос на кроссоверы и различные паллиативы с приставкой Cross (таковых в «портфеле» Lada уже пять) растет, как на дрожжах, АвтоВАЗ потрафил и тем, кто предпочитает не «повыше», а побыстрее. На мой взгляд, это даже гораздо более верный вектор развития, той же модели «Веста», например. Как ни крути руль в поворотах, длинноходная подвеска и высокий клиренс не улучшают управляемость, в крайнем случае, она остается на уровне обычных версий, но не более того. Чтобы автомобиль лучше рулился, не в последнюю очередь он должен иметь низкий центр тяжести. А еще – точный руль с выраженным «нулем». А еще надежные тормоза. И «горячий» звук выхлопа, как же без него. Всего этого в достатке у очередной новинки АвтоВАЗа – «Лады Весты» в исполнении Sport.

Немного статистики. В «Ладе Веста Спорт» применена 121 модернизированная деталь, плюс 107 новых компонентов. Подъемная сила на передней и задней осях снижена: спереди с 33 до 7,8 кг, сзади – с 22,2 кг до 11,6 кг. По цене Lada Vesta Sport конкурирует с топовыми модификациями Hyundai Solaris , Kia Rio и Skoda Rapid, но настолько же спортивных версий у этих моделей нет. Она есть у Volkswagen Polo (GT), и, хотя спортивная «Веста» чуть дороже, она дарит больше азарта. Мы знакомились с версией Polo GT, ее преимуществом был прежде всего 125-сильный мотор. «Веста Спорт» на 20 л. с. мощнее.

Особые сиденья с выраженной – действительно выраженной и действительно очень хорошо ощутимой – боковой поддержкой. Красные вставки в отделке – это даже не половина дела, важнее собственно посадка. Заметно более низкая, чем у обычной «Весты» и уж тем более «Весты Кросс». Еще бы, клиренс спортивной версии понижен до 147 мм. Hyundai Solaris и VW Polo «сидят» более высоко. Теперь пустите двигатель и послушайте… нет, насладитесь звуком настроенного выхлопа. Этот звук отлично прослушивается в салоне. Еще лучше – снаружи, у среза сдвоенного патрубка, с характерными «отсечками», как реакцией на добавление «газа».

«Причина» такого выхлопа – не только настройка, но и сам двигатель. 1,8-литровый стандартный мотор на «Весте Спорт» форсирован со 122-х до 145-ти лошадиных сил. Его «металлика» не претерпела больших изменений. Да, применены новые распределительные валы и регулируемые фазы газораспределения, но в остальном новые настройки – аппаратные. Это увеличенное давление в топливной системе и перекалибровка электронного блока управления. И вот всё это вместе…

…всё это вместе формирует совершенно иную «Весту». Такую, на которой не просто перемещаешься в пространстве, но получаешь от этого удовольствие. Массивный набалдашник рычага коробки передач четко перемещается в нужные позиции. Не спешите переводить его в пятую, задержитесь на третьей-четвертой, подержите обороты мотора на уровне около 3000 и получите от автомобиля максимум. Почувствуйте, какой тяжестью налито рулевое колесо с красной «нулевой» меткой. И какие крены в поворотах, даже в резких – минимальные! Правда, не удивляйтесь 19-литровому (!!) расходу топлива. Фирма заявляет о 7,9-литровом расходе в смешанном цикле, однако в нашем случае борткомпьютер показал то, что мы увидели (с учетом того, что нам довелось не только «облизать» несколько километров серпантинов, но и потолкаться в длинной пробке).

Справедливости ради, надо сказать, что крены в поворотах все же есть. И динамика «Весты Спорт» отстает от звука выхлопа, хочется большего. И все-таки мы имеем автомобиль с отличным шасси, проверено на серпантинах Большого Сочи. Из трех предложенных нам маршрутов – для трех вариантов тестовых автомобилей – организаторы точно не ошиблись с двумя: для Xray Cross и Vesta Sport. Я бы только добавил к отведенному на каждую модель времени еще по паре часов. А лучше по целому дню.

Помимо серпантинов, хотелось бы еще и «зажечь» на прямых, свободных трассах, где можно, без опасности попасть под «прицелы» камер контроля скорости, оценить динамику с применением секундомера. Опробовать ESC со спортивными настройками и возможностью ПОЛНОГО отключения. Проверить усиленные тормоза, дисковые на обеих осях, да еще с увеличенными (по сравнению со стандартной «Вестой») тормозными дисками, колодками и поршнями суппортов. Помощник при старте на подъемах? Да, эта штуковина работает, как и на всех современных «Ладах», в одном из узких мест, при встречном разъезде с груженым самосвалом, я с легкостью тронулся в горку задним ходом. А вот для оценки уменьшенной подъемной силы спереди и сзади опять требуется свободное «бесконтрольное» шоссе или, еще лучше, овал полигона.

Мой коллега заявляет, что на этом автомобиле испытывает стойкое желание пожечь резину на старте. Однако Vesta Sport не поощряет его, хотя пока не балует «лаунч контролем» в списке опций. Честно говоря, у нее и спортивный обвес какой-то неяркий, пока не приглядишься к деталям. «Антикрылышко» на крышке багажника, накладки на порогах, красные вставки на переднем и заднем бамперах – да, всё это здорово. Но 17-дюймовые диски, украшающие стандартную «Весту», здесь кажутся маленькими, а 50-процентный профиль шин – большим. Что еще? Тормозные диски хоть и увеличились в размерах, но опять же как-то неявно. Но ступицы с пятью точками крепления колес – это эффектно. У остальных современных «Лад» этих точек – четыре.

Какие из «спортивных» решений перекочуют на стандартные «Весты»? Это пока неизвестно, как и то, какие изменения претерпит нынешний мини-кроссовер Xray после появления модификации Xray Cross. По словам представителей АвтоВАЗа, они ждут реакции потребителей, их запросов, требований, замечаний и при модернизации моделей, а также при проектировании новых модификаций учитывают их. Правда, не стоит рассчитывать, что изменения к лучшему произойдут прямо завтра или послезавтра. Так, стало известно, что процесс совершенствования коробки АМТ занял аж полтора года. Часть времени, конечно, ушла не собственно на технику и испытания, но на бюрократические согласования, в том числе, с немецкими партнерами (компанией ZF). И все равно, обратим внимание, обновление волжских автомобилей теперь происходит практически ежегодно. Раньше этого приходилось ждать десятилетиями, причем, безуспешно… Компания учится работать, так сказать, в мировом «ключе», и это радует. О полном доверии потребителей к бренду Lada говорить пока не приходится, но процесс восстановления доброго имени уже идет.

Технические характеристики Lada Xray Cross ГАБАРИТЫ, ММ 4171 х 1810 х 1645 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2592 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 361 / 1514 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1295 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1774 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 122 / 6050 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 170 / 3700 ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 10,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,5 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 50