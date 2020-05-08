Lamborghini Huracan сбросил крышу

Семейство Lamborghini Huracan пополнилось родстером Huracan Evo RWD Spyder. Презентацию новинки из-за пандемии COVID-19 провели виртуально на сайте марки, используя технологию дополненной реальности

Основа Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder — гибридное шасси из алюминия и углепластика, прикрытое внешними панелями из термопластичного композита. Подвеска собрана на двойных поперечных рычагах со стальными пружинами, гидравлическими отбойниками и адаптивными магнетореологическими амортизаторами. Сразу за сиденьями установлен «атмосферник» V10 5.2, развивающий 610 сил (560 Нм) и совмещенный с семиступенчатым «роботом» LDF с двумя сцеплениями. С ним родстер разгоняется до первой сотни за 3,5 секунды, до 200 — за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 324 километра в час.

Внешне отличить заднеприводный Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder от полноприводного родстера можно по иному сплиттеру, вертикальным лезвиям в переднем бампере и диффузору. По словам главы Lamborghini Стефано Доменикали, Huracan Evo RWD Spyder обещает водителю «нефильтрованную обратную связь, удваивая эмоции от вождения».