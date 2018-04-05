Концепт Lamborghini Huracan Performante Spyder - Штормовое предупреждение

Родстер Lamborghini Huracan Performante Spyder – это фирменные аэродинамические ухищрения, выдающаяся скорость и красота по-итальянски

Изюминка открытой версии Lamborghini Huracan Performante – это, во-первых, мягкий верх, который можно сложить или разложить всего за 17 с, а во-вторых, активные аэродинамические элементы ALA: заслонки в переднем сплиттере увеличивают прижимную силу в закрытом положении и снижают лобовое сопротивление – в открытом. Аналогичная история сзади – воздуховоды в районе «кормы» направляют поток в различные секторы антикрыла. Система ALA меняет уровень лобового сопротивления автоматически, в зависимости от условий движения, скорости или угла отклонения управляемых колес. Пружинная подвеска родстера дополнена системой магнитореологических амортизаторов. Взрывную динамику обеспечивает бензиновый 5,2-литровый V10 с отдачей 640 л.с. Тяга передается на колеса обеих осей через 7-ступенчатый «робот» LDF с двумя сцеплениями. Оправдывая свое название, итальянский родстер ускоряется до «сотни» всего за 3,1 с при «максималке» 325 км/ч. Еще один секрет выдающейся динамики и отличной управляемости – запатентованные кованые композиты, используемые для усиления жесткости кузова и снижения массы. Продажи Huracan Spyder Performante на европейском рынке начнутся летом.