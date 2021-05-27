Автомобиль Lamborghini построили из картона

Пока некоторые любители легендарных спорткаров ждут их как манны небесной, другие просто берут и делают… реплики из картона… ходовые реплики

YouTube-блогер Дэвид Джонс построил из картона почти полно¬размерную копию суперкара Lamborghini Aventador. Причем за основу были взяты лекала масштабной копии – Джонс просто увеличил их в несколько раз и достиг желаемого результата. Важно заметить, что у картонного спорткара присутствует и рама, и рулевое управление, и легендарные подъемные двери.

Любопытно, но твроец решил выставить свое создание на аукцион, рассчитывая на какую-то символическую сумму, он в итоге выручил за машину пару десятков тысяч долларов, но себе Джонс ничего не оставит – все пойдет на благотворительность.