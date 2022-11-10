Каким станет первый электрический Lamborghini

Lamborgini будет не первой компанией среди производителей спорткаров, которая занялась разработкой электромобилей. Соответственно, у компании было время проанализировать продукты конкурентов, чтобы создать свою уникальную машину

Удивительно, но в конечном итоге Lamborghini будет разрабатывать кроссовер, хотя руководство марки сознательно избегают данного термина, заявляя, что это будет машина для повседневного использования. Впрочем, уже официально объявлено, что электрическая «Ламба» будет четырехместной и с большим клиренсом. При этом, у нее будет некий уникальный форм-фактор кузова. К примеру, глава фирмы Стефан Винкельманн сообщил, что дверей у машины окажется только две.

Предполагаемая дата премьеры – 2028 год. На сегодняшний день у Lamborghini стоит еще одна важная задача – «гибридизация» всей своей модельной линейки.