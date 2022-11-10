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10 ноя 2022

Каким станет первый электрический Lamborghini

Каким станет первый электрический Lamborghini
Автор фото: фирма-производитель

Lamborgini будет не первой компанией среди производителей спорткаров, которая занялась разработкой электромобилей.  Соответственно, у компании было время проанализировать продукты конкурентов, чтобы создать свою уникальную машину

Удивительно, но в конечном итоге Lamborghini будет разрабатывать кроссовер, хотя руководство марки сознательно избегают данного термина, заявляя, что это будет машина для повседневного использования. Впрочем, уже официально объявлено, что электрическая «Ламба» будет четырехместной и с большим клиренсом. При этом, у нее будет некий уникальный форм-фактор кузова. К примеру, глава фирмы Стефан Винкельманн сообщил, что дверей у машины окажется только две.

Предполагаемая дата премьеры – 2028 год. На сегодняшний день у Lamborghini стоит еще одна важная задача – «гибридизация» всей своей модельной линейки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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