Колекционеры оценят: Разбитую “Ламбу” из фильма “Волк с Уолл-Стрит” продают за 2 миллиона долларов

Можно сказать, уникальный Lamborghini Countach 1989 года выпуска будет выставлен на аукционе Bonhams в честь финала Формулы-1

Говорить об особенностях в экстерьере данного авто можно долго. Особенно поражает его грустный и потрепанный вид, вспомните только, какая история была связана с ним в фильме. Можно ли простить персонажа Леонардо Ди Каприо за то, что он сотворил с этим автомобилем?

Сама по себе данная модель не простая. Это ограниченная серия 25th Anniversary Edition, приуроченная к юбилею компании и выполненная в полностью белом цвете. В связи с этим смотреть на нее становится вдвойне тяжело.

В лоте также участвует костюм главного героя, два DVD диска с фильмом, кресло режиссера фильма Мартина Скорсезе, а также кинохлопушка с автографами главных актеров.

На самом деле, этот автомобиль выставляется на торги уже не впервые. В августе на аукционе RM Sotheby’s в США его оценивали в те же 2 миллиона долларов.