Lamborghini не будет выпускать автомобили с V6

Компания Lamborghini не будет даже ради переходного периода сокращать по примеру Ferrari количество цилиндров в своих двигателях

Пусть и в рамках гибридных силовых установок, но Lamborghini собирается сохранять жизнь мощным моторам – V8 и V12. Ярким примером данной концепции станет преемник кроссовера Urus, который сохранит восьмицилиндровый двигатель. Спорткар Huracan тоже сохранит свой двигатель V10.

Первым полноценным электромобилем Lamborghini станет принципиально новая модель — гран-турер с четырьмя посадочными местами. Компания будет позиционировать его как автомобиль «на каждый день». Позже электрокаром станет и вышеупомянутый кроссовер Urus.