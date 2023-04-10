Автомобильный портал Motorpage
10 апр 2023

Lamborghini не будет выпускать автомобили с V6

Lamborghini не будет выпускать автомобили с V6

Компания Lamborghini не будет даже ради переходного периода сокращать по примеру Ferrari количество цилиндров в своих двигателях

Пусть и в рамках гибридных силовых установок, но Lamborghini собирается сохранять жизнь мощным моторам – V8 и V12.  Ярким примером данной концепции станет преемник кроссовера Urus, который сохранит восьмицилиндровый двигатель. Спорткар Huracan тоже сохранит свой двигатель V10.

Первым полноценным электромобилем Lamborghini станет принципиально новая модель — гран-турер с четырьмя посадочными местами. Компания будет позиционировать его как автомобиль «на каждый день». Позже электрокаром станет и вышеупомянутый кроссовер Urus.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Появилась информация о первом электрокаре Lamborghini

03 апреля 2023

Lamborghini раскрыла информацию о новом спорткаре

29 марта 2023

Lamborghini будет «сдерживать» свои суперкары

21 марта 2023

Lamborghini вспомнила о Miura

20 февраля 2023
Lamborghini Invencible (2023)

Компания Lamborghini попрощалась с Aventador

06 февраля 2023

Взгляните на уникальный Lamborghini Countach

20 января 2023

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому» Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"
Aurus Senat - aurus senat (2019) монумент оправданных ожиданий
Тест драйв
05 апреля 2023

Aurus Senat
"Монумент оправданных ожиданий"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"
Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась
Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"

Написано новостей:

3 2 7 7 3