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17 июн 2020

Lamborghini полностью отказалась от участия в автосалонах

Lamborghini полностью отказалась от участия в автосалонах
Автор фото: фирма-производитель

Итальянские суперкары больше не появятся на крупных выставках: фирма предпочла «более тесное общение с клиентами»

Альтернативой большим международным мероприятиям марка выбрала компактные вечеринки, организовывать которые будет самостоятельно. Формировать списки приглашенных гостей компания также будет индивидуально – это позволит более полно представлять новейшие продукты потенциальным покупателям. «Мы решили отказаться от автосалонов, потому что считаем, что ключевой аспект – это тесные отношения с клиентами. Выставки более не соответствуют нашей философии», - заявила изданию Autocar директор Lamborghini по маркетингу и коммуникациям Катя Басси.

По ее словам, покупатели суперкаров Lamborghini хотят чувствовать, что состоят в личных отношениях с компанией. Современные же тренды, включая резкий скачок популярности соцсетей и онлайн-взаимодействий, коренным образом поменяли традиционную роль автосалона как места демонстрации новых автомобилей и технологий. Ближайшей же новинкой от Lamborghini должен стать некий трековый суперкар от подразделения Squadra Corse. 

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