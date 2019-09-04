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4 сен 2019

Lamborghini представили супергибрид

Lamborghini представили супергибрид
Автор фото: фирма-производитель

Новинка оказалась самой мощной серийной моделью Lamborghini. Кстати, если ваши руки уже потянулись к кошелькам, то уберите их обратно - весь тираж автомобилей раскуплен

Хотя чего греха таить, новинка получилась дерзкой и вызывающей. Кстати  название модели, Sian, в переводе с одного из европейских диалектов означает "Молния", и это слово, по мнению создателей, вполне уверенно отражает сущность новинки.  Если говорить о внешности, то вспомните концепт-кар Terzo Millennio – общие черты между двумя моделями прослеживаются невооруженным взглядом.

Что касается силовой установки, то ее сердцем стал фирменный 6,5-литровый V12. Отдачу двигателя подняли на 15 л.с. – до 785 л.с.  Кроме того мотор обзавелся 48-вольтовой электрической "надстройкой", которая добавляет еще 34 л.с. В итоге совокупная мощность, которой располагает Sian, составляет 819 л.с. – и это возводит новинку на пьедестал. Правда, в динамике автомобиль не смог обогнать  родственный Aventador, например, до сотни оба автомобиля разгоняются за 2.8 секунды. 

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