Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Компания Lamborghini представила экспериментальный суперкар Huracan Sterrato, который получил подвеску с увеличенным дорожным просветом и иные технические решения от кроссовера Urus

Концепт призван дать представление о суперкаре, на котором без труда можно съехать с асфальта на проселок. Любопытно, что название модели, Sterrato, переводится с итальянского как «грунтовая дорога».

Технически, перед нами суперкар Huracan Evo. Однако многие технические решения были переняты у кроссовера Urus, например, модернизированная подвеска с увеличенным дорожным просветом. Кроме того, инженеры увеличили колею, а также применили 20-дюймовые колесные диски со специально разработанными вседорожными покрышками.

Что касается дизайна, то внедорожный суперкар получил защитные пластины днища спереди и сзади, усиленные алюминием боковые «юбки», а также защиту от проникновения камней в моторный отсек и воздухозаборники.