Новый суперкар Lamborghini: первые изображения

Опубликовано первое официальное изображение 1000-сильного гибридного суперкара Lamborghini Unica, премьера которого состоится во Франкфурте

В распоряжении издания TheSupercarBlog оказалось официальное изображение суперкара Lamborghini Unica, который станет первой моделью итальянской марки с гибридной силовой установкой. Судя по фото, дизайн модели будет перекликаться с концептуальным автомобилем Terzo Millennio, показанным в ноябре 2017 года. Кроме того, ряд элементов взят от нынешнего флагмана итальянской компании Aventador.

Что касается техники, то предварительно заявлено, что автомобиль оснастят гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового атмосферного двигателя V12, который будет работать вместе с 48-вольтовой системой с суперконденсаторами. Суммарная отдача агрегатов превысит 1000 лошадиных сил. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод- полный.