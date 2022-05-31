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31 май 2022

Стало известно название нового суперкара Lamborghini

Стало известно название нового суперкара Lamborghini
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini зарегистрировала новое название для своих моделей — это испанское слово Revuelto. Cообщается, что оформлено оно в категории электромобилей и гибридов

Надо сказать, что это уже третий раз, когда компания отходит от традиции называть автомобили словами, так или иначе связанными с корридой. К примеру, в случае с Lamborghini Murciélago название отсылает нас к имени быка, который выдержал  целых 24 удара мечом матадора и не умер. Что касается исключений, то ими стали модели Sesto Elemento (аллюзия на углерод - шестой элемент таблицы Менделеева и Countach (удивленный возглас мужчины на одном из итальянских диалектов).

Новое название же можно перевести как «взбитый» или «перемешанный». Словом «ревуэльто» называется также популярное испанское блюдо на основе яиц. Одним словом – странный выбор имени. Впрочем, есть гипотеза, что таким образом производитель хочет показать, что в новом спорткаре смешаются современные технологии и традиционные ценности.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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