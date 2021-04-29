В Lamborghini готовятся представить свой новый трековый спорткар

Спортивное подразделение Lamborghini - Squadra Corse анонсировало свой новый проект – гоночный спорткар Huracan STO

Никаких подробностей о новинке не раскрывается. На ролике можно увидеть автомобиль с хищным аэродинамическим обвесом и гигантским антикрылом. По всей вероятности, данный автомобиль будет участвовать в некоей серьезной гоночной серии. Ни данные о силовой установке, ни какие-либо другие технические характеристики не раскрываются.

Есть предположение, что суперкар будет участвовать в серии GT3 Evo и Super Trofeo Evo. Помимо всего прочего автомобиль будет использоваться в собственной гоночной серии итальянского автопроизводителя. Напомним, что последний заряженный суперкар от Squadra Corse, который был оснащен 5,2-литровым V10, выдавал 650 лошадиных сил.