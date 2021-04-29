Автомобильный портал Motorpage
29 апр 2021

В Lamborghini готовятся представить свой новый трековый спорткар

В Lamborghini готовятся представить свой новый трековый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Спортивное подразделение Lamborghini - Squadra Corse анонсировало свой новый проект – гоночный спорткар Huracan STO

Никаких подробностей о новинке не раскрывается. На ролике можно увидеть автомобиль с хищным аэродинамическим обвесом и гигантским антикрылом. По всей вероятности, данный автомобиль будет участвовать в некоей серьезной гоночной серии. Ни данные о силовой установке, ни какие-либо другие технические характеристики не раскрываются.

Есть предположение, что суперкар будет участвовать в серии GT3 Evo и Super Trofeo Evo. Помимо всего прочего автомобиль будет использоваться в собственной гоночной серии итальянского автопроизводителя.  Напомним, что последний заряженный суперкар от Squadra Corse, который был оснащен 5,2-литровым V10, выдавал 650 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Lamborghini готовятся представить последний спорткар с V12

29 марта 2021

Lamborghini готовится выпустить три новинки

19 марта 2021

В Lamborghini более не собираются ставить на скорость

18 марта 2021
Lamborghini Urus (2019)

Lamborghini Urus отзывают – могут сгореть

23 декабря 2020

У Lamborghini появился уникальный родстер

16 декабря 2020

Lamborghini остается дома

15 декабря 2020

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - путь к совершенству Автопутешествия
27 апреля 2021

Lada Largus Cross
"Путь к совершенству "
Hyundai Palisade - hyundai palisade (2020) что нужно hyundai palisade, чтобы прижиться в россии
Тест драйв
26 апреля 2021

Hyundai Palisade
"Что нужно Hyundai Palisade, чтобы прижиться в России"
Cadillac XT6 - cadillac xt6 (2020) своя ориентация
Тест драйв
23 апреля 2021

Cadillac XT6
"Своя ориентация"
Citroen Berlingo - citroen berlingo multispace (2019) просто, разумно, надежно
Тест драйв
22 апреля 2021

Citroen Berlingo
"Просто, разумно, надежно"

Написано новостей:

2 8 1 8 9