В нашем случае речь идет о приросте мощности обновленной версии Range Rover Sport SVR 2018-го модельного года. Отдача его двигателя увеличилась с 550 до 575 л. с. Может ли показаться, что этого мало?

Всего в гамме Range Rover Sport, помимо 575-сильного, еще семь вариантов моторов – три дизельных (249 – 339 л. с.) и четыре бензиновых (300 – 525 л. с.). Все они отвечают экологическому стандарту Евро 6. Но у «гражданского болида» есть немало других ярких особенностей. В том числе внешних. Например, зарешеченные вырезы в нижней части переднего бампера – не бутафорские, за ними видны соты радиаторов охлаждения. Капот с двумя огромными «обратными» воздухозаборниками частично окрашен, частично похож на отделанный карбоновой «плетенкой». Но это не обманка: он ЦЕЛИКОМ выполнен из углеволокна. А вот дизайнерские элементы на крыльях – действительно всего лишь декор.

Легче и быстрее

Весь же кузов теперь выполнен из алюминия, впервые в данном классе внедорожников. Он на 39 процентов легче стального. Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,36, очень хорошо (но это на 0,02 выше, чем у флагманского Range Rover).

Особая «статья» – фары. На этой модели доступны четыре варианта фар: Premium (24 светодиода, функция «автосвет»), Matrix (матричные, 52 светодиода), Pixel (пиксельные, 142 светодиода) и Pixel-Laser LED (144 светодиода плюс четыре лазерных диода). «Затемнение» части светодиодов позволяет избежать ослепления водителей встречных автомобилей при использовании дальнего света, а также подсвечивать повороты.

В новом Range Rover Sport мы обнаруживаем тот же, что и в «главном» Range Rover, набор высококачественных дисплеев «ягуаровской» мультимедиасистемы Touch Pro Duo. Два сенсорных экрана, каждый с диагональю 10 дюймов, расположены на центральной консоли. С их помощью вы можете управлять различными системами автомобиля, группировать наиболее востребованные водителем функции, выводить на один из дисплеев информацию (или развлечения) для пассажира, а также слегка разворачивать верхний экран с картой системы навигации по вертикали.

На уровне нижнего дисплея появились новые вращающиеся переключатели для настройки температуры в зонах посадки водителя и пассажира, интенсивности подачи воздуха и реализации функции массажа.

Приборная панель Range Rover Sport – 12-дюймовый дисплей высокого разрешения. Есть здесь и проекционный дисплей, выводящий на ветровое стекло скорость движения и рекомендации навигационной системы. В автомобиле установлен десяток с лишним точек подключения различных устройств, плюс доступно голосовое управление рядом функций и подключение к Интернету до восьми устройств через 4G Wi-Fi. А прослушивать музыку – 40 миллионов музыкальных треков из хранилища в глобальной сети – можно и без подключения смартфона.

Система Terrain Response 2 включает те же режимы, что и на Range Rover: Grass Gravel Snow, Mud/Ruts, Sand и Rock Crawl. Плюс система Low Traction Launch, оказывающая «помощь» при трогании на скользкой поверхности (мокрая трава, рыхлый гравий, снег) а также режим Eco, помогающий снижать расход топлива при движении по бездорожью путем демпфирования педали «газа», изменения алгоритма переключения передач, отключения ряда функций комфорта.

Новое в подвеске: отныне все «Рейндж Роверы» с приставкой Sport, в том числе и для российского рынка, будут оснащаются пневмоэлементами и возможностью увеличить, либо уменьшить высоту кузова над дорогой. Уменьшение клиренса на 15 мм (номинально он составляет 210 мм) доступно при движении со скоростями выше 105 км/ч, это позволяет снизить сопротивление встречного потока воздуха на 2 процента. Увеличить же высоту можно на 40 мм (режим Off-Road Ride Height 1) или на 75 мм (Off-Road Ride Height 2), оба варианта доступны на скоростях до 80 км/ч, что поможет при движении по «кривым» грунтовкам и бездорожью. Отдельно меняется высота задней части автомобиля (минус 50 мм или плюс 90 мм) для облегчения загрузки багажника или буксировки прицепа.

Во время наших скоростных заездов я обратил внимание на значение максимальной перегрузки во время разгонов, которое выводилось на центральный дисплей. Оно достигло 0,7g. В фирменном видеоролике можно заметить показатель 0,83g. Это примерно в 6-8 раз меньше пикового значения для истребителя, однако все равно вдавливало в кресло.

Система контроля полосы движения (LDW), система автоматического экстренного торможения (AEB), система мониторинга слепых зон (Blind Spot Monitor), адаптивный ограничитель скорости (Adaptive Speed Limiter), система мониторинга состояния водителя (Driver Condition Monitor), система распознавания дорожных знаков (Traffic Sign Recognition), адаптивный круиз-контроль при движении в плотном потоке (Adaptive Cruise Control with Queue Assist), «круговая» система помощи при парковке (Parking Aid), система мониторинга движения позади автомобиля (Rear Traffic Monitor), система безопасности выхода из автомобиля (Clear Exit Monitor), HiEnd-аудиосистема компании Meridian мощностью от 380 до 1700 (!!) Ватт с 12-ю, 18-ю или 22-мя динамиками – неполный список оснащения нового Range Rover Sport.

Но версия SVR привлекает нас, конечно же, не этим. Не возможностями на бездорожье и даже, по большому счету, не роскошью оснащения. Вот сиденья-«ковши» Supersport (к слову, дополнительно облегчающие автомобиль на 30 кг и за счет небольшой толщины освобождающие больше пространства для ног задних пассажиров) – иное дело. А главное, конечно, 5,0-литровая бензиновая V-образная «восьмерка» с нагнетателем, самый мощный мотор в истории бренда, созданный командой Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO). 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента – таковы параметры обновленного двигателя. Он разгоняет модификацию SVR с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды и позволяет ей набирать максималку в 280 км/ч (таким будет ограничение для российской версии).

Разгоняться надо уметь

Нам, группе журналистов из России, предоставлена уникальная возможность проверить потрясающую динамику SVR на фирменном полигоне в Солихалле. Это бывший аэродром, рекорд данной трассы – триста с лишним километров в час. Новый Range Rover SVR под управлением некоторых моих коллег в нашем случае порой превышал скорость в 150 миль в час (240 км/ч). На свою видеокамеру я с заднего сиденья сумел зафиксировать превышение моим товарищем рубежа в 140 миль в час. Сам же едва добрался до 133-х... почему?

Действо было обставлено со всем традиционным антуражем. В каждой машине – инструктор полигона. Выезд на трассу строго по очереди, общение инструкторов с «башней» – по дорогостоящим радиостанциям. Разгон только на прямых участках, незадолго до закруглений – торможение, замедление до 50-ти миль в час (80 км/ч) и только на такой скорости прохождение кривых. Настройки автомобиля тоже контролирует инструктор, он устанавливает динамические режимы всех систем, за исключением подвески – ее сохраняет комфортной. Отмечаю, что все термины на экране воспроизводятся на русском языке.

Так вот, при разгоне лично мне не хватает «длины лыжни», как выразился на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане наш лыжник Александр Большунов после того, как на дистанции 50 километров занял второе место. У меня же, пожалуй, и не десятое... Продавливаю педаль «газа» до пола, двигатель ревет на оборотах у красной зоны, но до отметки даже в 140 миль в час стрелка спидометра так и не добирается. Мой коллега считает, что я рановато начинал тормозить, задолго до отметочных конусов. Может, и рановато, но на оставшейся до них дистанции я все равно не набрал бы недостающих миль в час.

Может быть, ручной режим поможет? Нет. Разгон на четвертой и пятой передаче происходит очень быстро и прерывается строго на рубеже красной зоны оборотов. В этот момент коробка автоматически и неизбежно переключается «вверх», и ручной выбор теряет какой-либо смысл, реализовать максимум момента, растянутый на гигантской «полке» от 2500 до 5500 об/мин, не удается. Коробку, конечно, стоит похвалить: восьмидиапазонный аппарат ZF реализует свои функции великолепно, меняет ступени четко, плавно, но в то же время молниеносно. Как в ручном режиме, так и в автоматическом. Значит, двигатель? Закрадывается сомнение: а вдруг мотор нашего автомобиля во время предыдущих заездов слегка перегрелся, и электроника ограничила мощность? Никаких подтверждений этому на панели приборов нет, «горячие» предупреждения на электронной панели приборов не загораются. Только циферблаты при наборе скорости краснеют.

Кстати, обратил внимание на центральный дисплей во время заездов моего коллеги. Здесь появляется информация о максимальной перегрузке во время разгонов. Значение достигло 0,7g. В фирменном видеоролике можно заметить показатель 0,83g. Это примерно в 6-8 раз меньше пикового значения для истребителя, однако все равно "внушает" - вдавливает в кресло.

Может быть, дело в... тормозах? Припомнилась передача о том, как летчики не смогли поднять самолет, потому что во время взлета один из них давил на педаль тормоза, расположенную на данном лайнере не так, как ему было привычно. В SVR, конечно, это было бы невозможно, все педали на нужных местах, не промахнешься и сразу две не нажмешь. Но собственно процесс торможения вызвал вопросы.

По предварительным данным, Range Rover Sport 2018-го модельного года будет продаваться в России по цене от 8 929 000 руб., при этом потребуется доплатить за цвет «металлик», кроме того, в «базу» не будут входить адаптивный круиз-контроль, система контроля «мёртвых зон», система автоматической парковки, вентиляция сидений, люк или панорамная стеклянная крыша. Другие комплектации Range Rover Sport оцениваются, в зависимости от мощности двигателя и уровня оснащения, в 4 852 000 – 7 929 000 рублей.

Ярко-красные многопоршневые фирменные суппорты позади лакированных черных 22-дюймовых дисков внушают пиетет, но при первом замедлении у отметки из конусов я, честно говоря, ожидал большей цепкости. Ладно, спишем на баснословную скорость за сотню миль в час (а вы знаете, как замедляется ВАШ автомобиль при торможении со скорости свыше 160 км/ч?). Более резкие торможения на SVR оказываются эффективнее, но инструктор возражает против них. Так накладки колодок за трековый день спилить можно. К тому же в этих случаях мощнейший внедорожник заметно виляет передними колесами. Не так сильно, как это делало спортивное заднеприводное купе Lexus во время нашего теста, но замечаю это виляние не только я. У SVR полноприводная трансмиссия работает с легким «перевесом» задней оси, так что сравнение возможно.

С другой стороны, руль у этой версии просто великолепен. Какая приятная тяжесть! Какая точность! Подвеска? Жёсткая, но не до зубодробительности – а ведь выбран был комфортный режим, непонятно почему, для трека я бы его охотно «ужесточил». Но так решили организаторы. А в данном случае усомнился в том, что подвеска здесь пневматическая (оснащенный такой опцией Porsche Macan показался гораздо более мягким и кренистым). При скоростных заездах моего коллеги на трассе в Солихалле меня на заднем сиденье ни капли не укачивало и не растрясало, хотя местами она далека от зеркальной ровности. Вполне «гражданский» комфорт, точно для дорог общего пользования, по которым мы затем поколесим еще минимум пару часов и, наверное, на протяжении почти сотни миль.

Вот только на обычных дорогах общую спортивную настройку SVR лучше сменить на какую-либо другую. Мы опробуем и «нормальную», и ЕСО. Динамика в спортивном режиме, конечно, приятнее, но заряженный внедорожник уж очень громко рычит настроенным выхлопом, делая это при малейшем касании педали «газа». С заднего дивана этот звук слышен лучше, но и спереди постепенно начинает досаждать. Правда, злобного рыка можно добиться, резко повысив обороты и в любом другом режиме. Звучит примерно так же громко, как BMW X4 в версии М, но тон пониже.

И нарушать тишину среди коттеджей старой доброй Англии как-то не хочется. Хотя агрессивных конкурентов Range Rover Sport SVR тут носится хоть отбавляй. Правда, в основном, это спортивные легковушки, в частности, Lamborghini, Porsche, Aston Martin. Наряду с современными моделями то и дело мелькают раритеты очень почтенного возраста, но любовно восстановленные. А внедорожники, даже дорогие и престижные, встречаются не так уж часто, гораздо реже, чем у нас. Из породы больших полноприводников в Британии наиболее распространены пикапы фермеров, строителей, ремонтников.

В общем, похоже, Range Rover Sport SVR ждет отдельный, более скрупулезный тест на наших просторах – с подсчетом секунд разгона и литров на сто километров. На английских дорогах наш экземпляр продемонстрировал 14-литровый аппетит (в понятных нам единицах). Но мы, несмотря на всю спортивность этого монстра, старались не превышать островных скоростных значений. Думаю, российские владельцы будут нарушать скоростной режим намного чаще. Особенно там, где нет камер контроля - а у нас их, по сравнению с родиной «Рейндж Роверов», считайте, нет вообще. Но, несмотря на их обилие, британские ученые вынуждены были признать: система этих мер не работает, как ожидалось. Нарушают англичане, и не так уж редко, не дисциплинирует их повсеместный контроль.

И все равно, на наших дорогах маститые «Рейндж Роверы» кажутся гораздо более уместными, чем в теснинах у себя на родине. Узкие дороги, малюсенькие таун-хаусы с «копеечными» участками перед ними... Да в России любой дачный дом значительно больше, не говоря о коттеджах, участки просторнее, дороги намного шире. Мы же богаты, во всяком случае, землей, только не всегда умеем правильно ею распорядиться. Этому богатству весь мир завидует. И «поля» применения моделей Range Rover у нас гораздо шире. Так что велкам на наш рынок, господа обновленные версии. Ждем-с!

Технические характеристики Range Rover Sport SVR ГАБАРИТЫ, ММ 4879 х 2073 х 1803 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2923 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 489 / 1761 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2310 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V8, бензиновый, компрессорный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 5000 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ / МИН 575 / 6000–6500 МАКС. МОМЕНТ, Нм, ПРИ ОБ / МИН 700 / 2500–5500 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 280 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 4,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 12,8 ОБЪЕМ БАКА, Л 77