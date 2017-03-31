Range Rover – это звучит. Нет, даже не гордо, а всеобъемлюще! Достаточно лишь вскользь упомянуть, что он, мол, ездит на «Рендж Ровере», как у окружающих в сознании тут же создастся определенный образ этого человека. Дальнейшие описания его характера, социального статуса, жизненных достижений уже не обязательны. А что можно сказать о том, кто владеет «Ренджем» с приставкой Sport? Это же совсем другой Range Rover… Или не совсем?

Наверное, вы не поверите, но я еще помню те времена, когда автомобильных платформ было много, а самих автомобилей, я имею в виду моделей, мало. Например, «Лэнд Роверов» было всего два – Defender и Discovery, а Range Rover, и вовсе, один. Причем, котировался он, конечно, тоже высоко, но не настолько заоблачно, как сегодня. Vogue, Autobiography, Supercharged были уже тогда, но подавляющее большинство обывателей такие частности не различало. Даже потенциальные покупатели частенько узнавали о существовании этих версий уже в автосалоне. Как-то в компании, наверное, решив блеснуть эрудицией, я обмолвился, что о том, какой двигатель стоит под капотом Range Rover, в ряде случаев можно судить по цвету логотипа на радиаторной решетке. Меня чуть ли не на смех подняли – все же знают, что фирменный шильдик land Rover зеленый. Даже дети. Пришлось вести всех на улицу и искать на ближайшей парковке Supercharged. Нашли. Убедил, что «Ренджи» бывают разными.

Сегодня все стало проще и сложнее одновременно. Автопроизводители пошли на поводу у маркетологов и оперативно освоили все потенциально перспективные рыночные ниши. Моделей стало много, двигателей и платформ, как я уже говорил, меньше. По модельной линейке компании Land Rover теперь можно водить экскурсии: вот, посмотрите налево, посмотрите направо…. Точнее, слева направо: два совершенно разных Discovery, дальше сразу четыре «Рендж Ровера». Компактный Evoque, который, кстати говоря, тоже един в двух лицах, потом, новичок Velar, наш Range Rover Sport и, наконец, Его Величество «просто», если про него можно так сказать, Range Rover. Сам, собственной персоной. Автомобиль королей, потомственных аристократов и, увы, головокружительно высокопоставленных коррупционеров.

Кузов Range Rover Sport второго поколения полностью алюминиевый. Благодаря этому, он не только поразительно прочный, но еще и очень легкий. Подозреваю, что самый легкий в своем классе. Практически все элементы подвески, тоже изготовлены из алюминия. Это крайне благотворно влияет на динамику и управляемость автомобиля. Снаряженная масса огромного внедорожника составляет всего две тонны. И это с учетом многочисленного дополнительного оборудования и всех установленных опций.

Нам, может быть, аристократизма и не занимать, но сегодня мы не станем штурмовать вершину автомобильного мира. Наши цели, в этот раз, скромнее. Остановимся не доходя ступеньки до верху. Даже, я бы сказал, полступеньки. Наш дизельный Range Rover Sport в исполнении Autobiography стоит без малого семь миллионов рублей. При желании, за эти деньги вполне можно топовый Range Rover с бензиновым V6 под капотом. Кстати, даже в престижной комплектации Vogue. Если же говорить про условно «базовые» версии, то Range Rover Sport будет более, чем на миллион дешевле своего старшего брата. Забирая тестовый автомобиль в салоне, я специально поинтересовался ценами: на модель Sport они сейчас начинаются от 4 170 000 руб. Понятно, что такая машина будет поскромнее нашей, но сравнивать уровни исполнения мы сегодня не станем. Аргументированно рассуждать о качестве выделки кожи и об утонченной колористике декоративных вставок я как-то не готов. Рассказываю про красоту салона, я наверняка собьюсь и вместо архитектурных или даже скульптурных форм начну нахваливать столь поразившее меня водительское кресло с 14 (!) электрическими регулировками. Затмевает, знаете ли! Зато я точно смогу, что называется, на пальцах и без запинки объяснить, чем же так хорош «второй сверху» Range Rover.

Вы наверняка помните, что деление «Рендж Роверов» на более мелкие рыночные ниши началось в 2005 году, именно с появлением модели Sport. Рискну навлечь на себя критику коллег из компании Land Rover, заметив, что лично мне эта модель никогда особо не импонировала. Да и «Рендж Ровером» она была скорее по шильдику, чем по праву рождения. Все дело в том, что тот, самый первый, Range Rover Sport был построен на тележке, да и, большей частью, на агрегатах, модели Discovery. И, по сути, являлся тем же самым «Диско», но с другим кузовом и улучшенным, в стиле старшего брата, интерьером. С его внешностью, опять же на мой взгляд, все тоже было не столь однозначно. Range Rover Sport первого поколения однозначно проигрывал по брутальной утилитарности своему младшему брату Discovery, а по утонченной изысканности явно недотягивал до старшего «Ренджа».

Пневмоподвеска с электронной системой управления позволяет выбрать один из двух вариантов дорожного просвета. При движении по бездорожью клиренс можно увеличить на 65 мм по сравнению с обычной высотой кузова. Но если скорость превысит отметку 50 км/ч, электроника поймет, что неприятности кончились, под колесами что-то более-менее приличное и сама опустит машину в исходное состояние. По умолчанию дорожный просвет нового Range Rover Sport составляет 213 мм. Но при посадке/высадке пассажиров она автоматически уменьшается на 50 мм.

Впрочем, на вкус и цвет, как говорится… Бог ему судья, об ушедших – либо хорошо, либо никак. Модель продержалась на конвейере без малого десять лет, была популярна, пережила пару рестайлингов и стала для многих «входным билетом» в мир Range Rover. Голову готов дать на отсечение, что подавляющее большинство бывших обладателей Range Rover Sport первого поколения пересели либо на большой «Рейндж», либо на совсем новый Sport, дебютировавший на российском рынке в 2014 году. Третьего не дано, в этом, как мне кажется, и заключена главная сила автомобилей марки Land Rover – люди к ним привыкают, привязываются и другие бренды уже воспринимают лишь в сравнении. Верьте мне, я знаю – сам болею.

Но, кажется, я опять отвлекся. Range Rover Sport второго поколения – не чета первому. Совсем другое дело! С предшественником его роднит только общее название. Новую модель построили на совсем другой платформе. Ее позаимствовали у старшего брата – «Ренджа» четвертого поколения с «405-м» кузовом. От него же Sport получил и большинство агрегатов. На нашем рынке доступны модификации с двумя трехлитровыми дизелями, мощностью 249 и 306 л.с., соответственно. Есть и восьмицилиндровый дизельный мотор, выдающий 340 сил при просто ураганном крутящем моменте. А также сразу четыре бензиновых агрегата на выбор: два трехлитровых и два пятилитровых V8, мощностью от 339 до запредельных 550 л.с. В общем, на любой вкус. Те, кто мыслит рационально и склонен экономить на налогах выберет младшую в гамме дизельную версию. Привыкшие покупать все «самое-самое» наверняка остановятся на машине с V8. Мне же кажется, что оптимальной для этой модели будет мощность около 300 сил. Этого вполне достаточно, чтобы оправдать спортивный имидж, и еще не выглядит вызывающе. Именно поэтому, для нашего тест-драйва мы выбрали автомобиль со средним в гамме 306-сильным дизелем под капотом. И, как водится у Land Rover, с полным внедорожным арсеналом.

На Range Rover Sport 2017-го модельного года применяется система Terrain Response второго поколения. У нее есть автоматический режим, позволяющий оптимизировать работу двигателя и трансмиссии к текущим дорожным условиям. По большому счету, обычно достаточно активизировать его и больше ни о чем не думать. Для тех же, кто не склонен доверять автоматике, и выбирать режим вручную, к стандартным пяти предустановкам Terrain Response здесь добавлена шестая – Dynamic. Она делает управляемость автомобиля еще острее, гарантируя молниеносный отклик системы на любые действия водителя.

И снова позволю себе сделать небольшое отступление: мне неоднократно приходилось видеть и слышать утверждения, что модель Sport оснащается упрощенной трансмиссией без пониженной передачи и блокировок дифференциалов. Коллеги, откуда вы это взяли? Я таких машин не видел. Может быть, чисто теоретически, такая комплектация возможна, но на нашем Range Rover Sport был и легендарный Terrain Response, причем, с автоматическим режимом работы – умеющий сам подстраиваться под текущие условия и тип дорожного покрытия, и пониженный ряд трансмиссии, и полноценная «пневма», позволяющая менять клиренс и эффективно компенсировать крены в поворотах. Единственное заметное отличие от «большого» Range Rover – это более жесткая и чуть менее длинноходная подвеска. Ну, это закон жанра. Sport по праву считается самым динамичным «Рендж Ровером», а динамика без управляемости, как говорится, деньги на ветер. Не нужно и небезопасно. Вот, и пришлось британским инженерам чуть «поджать» подвеску.

Это, несомненно, дало свой эффект. Управляется Sport четче и, я бы сказал, интереснее, чем старший в линейке Range Rover. Если еще учесть, что он ниже почти на десять сантиметров и легче в среднем на 100 кг (точное значение зависит от комплектации), то это вполне закономерно. За рулем «обычного Ренджа», особенно, если ехать достаточно динамично, чувствуется некоторая разобщенность кузова с колесами. Что-то там происходит под днищем, как-то артикулирует подвеска, на какой-то угол повернут, или не повернут, руль… Черт его знает! Кузов не шелохнется, в салоне тишь и благодать. Информативность принесена в жертву комфорту. Отчасти, конечно. Модель Sport понятнее и, за счет этого, интереснее. Посетовать можно лишь на то, что электромеханический усилитель излишне навязчиво «подзакусывает» руль в центральном положении, да пассажиров заднего ряда изрядно потряхивает. Ну а что вы хотели – спорт!

Вне зависимости от типа двигателя, все версии Range Rover Sport оснащаются только восьмиступенчатой автоматической коробкой передач от компании ZF. Работает она поразительно четко и незаметно. В технической документации, указано, что смена передач происходит менее, чем 200 миллисекунд. Поэтому подрулевые «лепестки», которые устанавливаются на автомобиль в качестве опции и позволяют переключать скорости вручную, лично мне кажутся излишеством – вряд ли вы сможете быть быстрее!

Зато автомобиль эталонно следует заданной траектории и при этом совершенно не чувствителен к мелким внешним раздражителям. Ямки и мелкие выбоины на дороге, накатанная асфальтовая колея – пятой точкой все это, естественно, ощущается, но рулить ничуть не мешает. Даже мощный боковой ветер, а динамику автомобиля мы снимали на одном из подмосковных аэродромов, где в тот день из-за сильных порывов даже отменили полеты, не может сбить Range Rover Sport с намеченного курса.

Почему, кстати, аэродром? Ну а где еще можно оставаясь в рамках закона и здравого смысла попытаться «положить» стрелку спидометра и вдоволь насладиться динамикой трехсотсильного дизеля? Хулиганить на М9, как в старые добрые времена, теперь небезопасно! Остаться без прав никому не охота. А динамика, надо сказать, хороша. Паспортный разгон до «сотни» занимает чуть больше семи секунд. 7,2, если быть точным. Да, для приземистого гоночного суперкара это вечность. Но для огромного внедорожника – мгновение. И мгновение прекрасное! Но еще прекраснее то, что даже если на скорости под 150 км/ч резко вдавить педаль акселератора в пол, то автомобиль незамедлительно ответит тебе весомым подзатыльником подголовника: смотри, мол, сам дурак, если что! Да, с такой машиной надо быть внимательнее и почаще поглядывать на спидометр, особенно, если ездишь не по аэродрому, а по дорогам общего пользования. Стоит только немного забыться, как скорость начинает расти. Кажется, что по-прежнему едешь в пределах ненаказуемых +20 к установленному ПДД лимиту, а на деле уже балансируешь на грани «лишенческих» +60. И это совсем не чувствуется. Отрезвляют только внушительные цифры, транслируемые проекционным дисплеем на ветровое стекло. Надеюсь, что «писем счастья» к нам в редакцию не поступит.

Ортодоксальным ретроградом меня вряд ли кто-то назовет, но все же, некоторые «олдскульные» мелочи вызывают у меня просто умиление. Так, например, селектор переключения передач на Range Rover Sport - он здесь традиционной формы! Низкий поклон дизайнерам, что не новомодная лэндроверовская, точнее, даже ягуаровская «шайба», к которой я не могу привыкнуть уже который год. Здесь привыкать не надо. Вперед – R, назад – L, влево – спортивный режим, позволяющий переключать скорости вручную. Все, как всегда. Мелочь, а как приятно.

Так что, здорово, что мы приехали на аэродром! В процессе подготовки теста мы долго спорили с фотографом, куда нам отправиться. Он, поднаторевший в съемках всевозможных «Лэнд Роверов», предлагал грязь и уже пристрелянные им ранее буераки. Я убеждал его, что в данном случае они неуместны. Не те колеса стоят на автомобиле, да и сам он немного «не про это». Нет, поймите меня правильно, я ни секунды не сомневаюсь, что, случись такая оказия, он сможет. Сдюжит. Проедет, не забуксует и не зависнет беспомощно на брюхе. Но намеренно окунать такую красоту в раскисший подмосковный суглинок у меня просто рука не поднимается, и нога на педаль не опускается. Жалко. Подходящую грязь мы, пожалуй, найдем в следующий раз. Летом. Если, конечно, коллеги из Land Rover будут не против. Сыграем, так сказать, на контрасте.

А пока, история другая. На аэродроме, где базируются легкие спортивные самолеты, Range Rover Sport выглядит исключительно уместно. Настолько, что едва мы подъехали к шлагбауму, как сторож выскочил из своей будки и без лишних вопросов поспешил пропустить нас внутрь. А что, в местный ландшафт мы вписались очень органично. На чем еще может приехать частный пилот-любитель какого-нибудь Cetus RV или Dynamic WT (его, кстати, вы можете видеть на наших фото)? Конечно же, на «Рендже»! И именно на Range Rover Sport, чтобы все видели, что он молод душой, спортивен, азартен и динамичен. Но если, когда-нибудь, летная медкомиссия забракует и закроет дорогу в небо, то придется пересесть на Range Rover. Другие варианты, как я уже говорил, не рассматриваются!

Благодарим за помощь в организации съемок администрацию аэродрома «Орловка»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RANGE ROVER SPORT ГАБАРИТЫ, ММ 4850 x 2073 x 1780 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2923 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 12,1 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 784/1761 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2115 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, турбодизель РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2993 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С. 306 МАКС. МОМЕНТ, НМ 700 при 1500-1750 об/мин ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст. автомат МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 7,2 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 7,0 ОБЪЕМ БАКА, Л 89