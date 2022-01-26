В этом году Range Rover Sport в кузове L494 отметит 9-й день рождения. Солидный возраст. Актуальная модель – результат рестайлинга 2017 года. Тогда же появился и герой сегодняшнего повествования – самый мощный Range Rover в истории бренда – громогласный SVR с 575-сильным двигателем

Первый Range Rover Sport, являвшийся ближайшим родственником Land Rover Discovery 3/4, был эффектным, но не самым удобным. Тесный салон, совсем уж формальный второй ряд, но при этом – все внедорожные таланты, перешедшие прямиком от семейства Discovery. Второе поколение исправило эргономические просчеты первого, машина заметно прибавила в габаритах и стало первым внедорожником от Land Rover, презентацию которого устроили на гоночной трассе. В случае с российским рынком – на Moscow Raceway. Организаторы хотели показать, что настала новая эра автомобилей повышенной проходимости: теперь они могли не просто проехать по гоночному кольцу, но сделать это быстро и увлекательно для водителя.

Собственно, в том же 2013 году в модельном ряду Range Rover Sport появилась модификация с 510-сильным компрессорным бензиновым V8 объёмом 5 литров. Тем самым, что ставили на Jaguar. Это был потрясающий автомобиль, интересный в управлении на асфальте и сочетавший, казалось бы, взаимоисключающие свойства: убойную динамику и истинно британскую вальяжность.

Дебют топовой версии SVR сделал 510-сильную модификацию «одной из остальных». Но стоит ли гнаться за добавкой мощности в 65 л.с. и крутящего момента в 75 Нм? Я не об экономии бюджета, а о целесообразности. Полторы недели на лимитированной версии Range Rover Sport SVR Carbon помогли мне разобраться в этом вопросе. Хотел бы я ответить утвердительно, но… Впрочем, обо всём по порядку.

Золотой смокинг с карбоновыми пуговицами

Кузов Range Rover Sport вполне можно назвать одним из самых элегантных в классе. Он узнаваем, консервативен и, в то же время, не лишен прогрессивных черт вроде динамических «поворотников» и хитрой LED-оптики. Этому внедорожнику идут спокойные тона. Тестовый SVR Carbon был окрашен в золотой цвет, на фоне которого углепластиковые детали выглядя весьма контрастно. Для консервативной марки – смелый шаг.

Черные диски 21-го диаметра вблизи смотрятся шикарно, но стоит отойти от машины метров на пять, несколько теряются в больших колёсных арках. Да и резина 275/45 выглядит слишком оптимистично для наших дорог и сулит лишнюю информацию о качестве покрытия, передающуюся прямиком в копчик.

Интерьер вторит внешним контрастам – сочетание белой и чёрной кожи с полированным углепластиком, приправленное обилием полированных поверхностей, немного диссонирует с образом чопорной британской легенды. Этот отпрыск прославленной династии, похоже, появился «не благодаря, а вопреки». Впрочем, о вкусах не спорят. От себя добавлю лишь одно: хорошо, что зимой рано темнеет – буйство контрастов после 16 часов просто не видно.

Полгода назад Андрей Ладыгин уже испытал этот же SVR, поэтому не буду расписывать все расклады по эргономике и конструктиву. Сосредоточусь на личных эмоциях и выводах. Вкратце могу сформулировать впечатление так: мне Range Rover Sport показался избыточным. Я отношу себя к апологетам дизельных моторов, поэтому оптимальной считаю модификацию с 350-сильным двигателем Ingenium. Но если рассматривать бензиновые версии и забыть о транспортном налоге, 510-сильное исполнение представляется гораздо более… Нет, не оптимальным, но сочетающим свойства, за которые многие так любят продукцию Land Rover – убаюкивающую мягкость и громогласный мотор.

SVR отменно управляется безо всяких скидок и оговорок. Инженеры отделения Special Vehicles Operations настроили подвеску так, что кузов не раскачивается даже в быстрых связках поворотов, а подвеска, будто раздвигая законы физики, цепляется за покрытие гораздо дольше, чем ожидает водитель. На набережной Яузы еще осталось несколько виражей, где пока не повесили камеры и не перекопали тротуары. Так вот: я вываливался из ковшеообразных кресел раньше, чем чувствовал предел сцепления. Казалось, что сорвать колеса с траектории сможет только откровенный перебор скорости И это - на зимней резине. Браво! Но вот вопрос: а оно надо на Range Rover Sport?

Октет

Восемь цилиндров и компрессор в исполнении Range Rover – это всегда исключительный звук. А SVR добавляет к этому ансамблю еще и незаметную, но, по большому счету, самую главную во всем автомобиле сенсорную кнопочку с иконкой выхлопных труб – она открывает активные заслонки в выпуске и резонаторы начинают исполнять арию Зевса. Рык такой, что срабатывают дешевые сиганлизации припаркованных в радиусе 50 метров машин. И этот рёв, скажу я вам, «срывает башню». Хочется «поддать газу» не ради ускорения (хотя оно пушечное – 4,5 секунды до 100 км/ч), сколько ради раскатов выпускной системы. Переводим 8-ступенчатый «автомат» в мануальный режим и держим 2-3 ступень и катимся в темпе городского потока. Всё. Больше для счастья ничего не надо.

Настоящий Range Rover

В Подмосковье уже много лет работает полигон Jaguar Land Rover Experience. Я отправился туда, чтобы профессиональный инструкторы показали, на что способен SVR в опытных руках. Да, я мог бы поехать на дикое бездорожье, но побоялся поцарапать шикарные аэродинамически выверенные бамперы, да и 21-е диски на «изоленте» не вселяли оптимизма. А на полигоне есть полоса препятствий, рассчитанная на обычные Range Rover, плюс за рулем был инструктор, так что в случае форс-мажора можно всё свалить на него.

Так вот: SVR спокойно, даже играючи проходит всю трассу, на которую выпускают только крупные внедорожники. И горки с 60% подъёмом, и уклон в 40 градусов. И даже «слоновью тропу» - череду бетонных бугров с перепадом высот в полметра. И в этом – главное преимущество Range Rover Sport SVR над немецкими аналогами, названия которых у всех на слуху: они так не могут. Второе поколение системы Terrain Response само определит, какую программу движения включить. Даже думать не надо. Инструктор так и сделал: включил режим Auto и просто аккуратно давил на газ, и SVR невозмутимо полз от одного препятствия к другому. И нигде пластиковым обвесом не зацепил. Клиренс в 213 мм в стандартном положении уже гарантирует, что проблем при рутинной эксплуатации быть не должно. Во внедорожном режиме пневмобаллоны поднимут кузов до 335 мм! Правда, не уверен, что хотя бы один SVR, кроме тестового, хотя бы раз попадёт в условия, где может пригодиться такой просвет.

Не люблю заканчивать статьи на грустной ноте, но в этот раз придётся. Руководство Land Rover уже объявило, что с 2030 года вся линейка внедорожников будет переведена на электротягу. А недавно представленный флагманский Range Rover в моторной гамме пока имеет бензиновый V8 (530 л.с., 750 Нм), но уже купленный у BMW. Новое поколение Range Rover Sport с вероятностью 99% тоже получит баварский агрегат. Он экологичнее, легче, экономичнее. Британцы доработали впуск и масляный поддон, чтобы двигатель спокойно переносил эксплуатацию на серьёзном бездорожье. Но я очень сомневаюсь, что он звучит так же ярко, так же заразительно. Получается, исконно британский V8 доживает последние годы.

Технические характеристики Range Rover Sport SVR ГАБАРИТЫ, ММ 4879 х 2073 х 1803 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2923 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, М 213 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 780 / 1686 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2310 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V8, бензиновый, с компрессором РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 5000 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 575 / 6000 – 6500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 700 / 3500 — 5000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 280 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 4,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 12,8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 104