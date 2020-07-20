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Как вместе с платформой изменился характер Land Rover Discovery Sport
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Land Rover Discovery Sport 2020 вид спереди
Land Rover Discovery Sport 2020 вид сбоку
С переходом на новую платформу удалось усилить жесткость кузова на 13% и снизить шумы и вибрации
Land Rover Discovery Sport 2020 салон
Land Rover Discovery Sport 2020 руль
Сенсорные кнопки на руле эргономически выверены
Land Rover Discovery Sport 2020 приборная панель
Виртуальный дисплей борткомпьютера синхронизирован с аналоговой «приборкой»
Land Rover Discovery Sport 2020 джойстик
Удобный нефиксируемый джойстик пришел на место выдвижной шайбы
Land Rover Discovery Sport 2020 передние кресла
Передние сиденья с развитым профилем разделены широким боксом подлокотником
Land Rover Discovery Sport 2020 передние кресла
За доплату доступна функция запоминания настроек кресел
Land Rover Discovery Sport 2020 задний диван
Диван с анатомической конфигурацией подогревается
Land Rover Discovery Sport 2020 логотип
Land Rover Discovery Sport 2020 боковое зеркало
Зеркала подсвечивают околодверное пространство
Land Rover Discovery Sport 2020 внешняя подушка безопасности
Внешняя подушка безопасности «выстреливает» за 60 миллисекунд
Land Rover Discovery Sport 2020 видеокамера
Видеокамера в «акульем плавнике» антенны почти не загрязняется
Land Rover Discovery Sport 2020 багажное отделение
Объем багажника «под крышу» вырос у пятиместной версии до 1179 л
Land Rover Discovery Sport 2020 розетка
В левую внутреннюю стенку отсека встроена розетка на 12 В
Land Rover Discovery Sport 2020 запасное колесо
Семиместные версии оснащаются «докаткой», в пятиместных — полноразмерная запаска
Land Rover Discovery Sport 2020 передняя фара
Светодиодные фары имеют алгоритм автоматического включения и выключения дальнего света
Land Rover Discovery Sport 2020 задний фонарь
Land Rover Discovery Sport 2020 вид сзади
В модернизированной системе Terrain Response 2 к четырем режимам движения – «Комфорт», «Песок», «Трава/Грязь/Снег», «Грязь» – добавлен «автоматический» алгоритм
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Land Rover Discovery Sport D180 AT9 2020
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Land Rover Discovery Sport D180 AT9 2020

Модернизация открыла для компактного британского SUV новые горизонты статусности и комфорта

Фотограф застыл у «кормы» британского кроссовера, вглядываясь в «начинку» новеньких фонарей. Изучив зауженную светотехнику, он буравит взглядом «плавник» антенны со встроенной видеокамерой, затем переходит к «фасаду» и столь же внимательно исследует черную пластиковую вставку с надписью Airbag перед лобовым стеклом. Затем, не проронив ни слова, достает из багажника штативы со вспышками и расставляет их по своей фирменной схеме. Вижу, у коллеги в голове уже сложился четкий план съемки, и он спешит приступить к работе. И тут я его огорошиваю: «Ну а «прозрачный капот»-то будешь фотографировать?»

Вопросы этикета

Стиль «смарт кэжуал», как известно, позволяет разбавлять классические предметы гардероба неформальными атрибутами. Скажем, пиджак вполне может сочетаться с джинсами и клетчатой сорочкой. В эту концепцию отлично вписывается модернизированный Land Rover Discovery Sport. Многие приметы рестайлинга здесь – словно послабления в офисном дресс-коде, которые допускают­ся в «свободную», или «неформальную» пятницу.

Делюсь с фотографом своими наблюдениями и для иллюстрации включаю поворотник, демонстрируя одно из знаковых нововведений – бегущую светодиодную строку в фарах и фонарях. Коллега соглашается: гламурные нотки зазвучали сильнее. Рефреном отзываются колесные диски с алмазной шлифовкой, которые, кстати, теперь могут быть аж 21-дюймовыми, и ну очень стильная решетка радиатора. Но вот что интересно – пропорции и внешние габариты «входной» модели Land Rover почти не изменились. А ведь мы имеем дело далеко не с проходной модернизацией. Discovery Sport ни больше ни меньше перебрался на новую платформу PTA, соответственно, его допуск к самой передовой электронике расширился.

Но, может, мы что-то не разглядели с первого взгляда? После изучения матчас­ти выясняю, что кузов стал на 13% жестче, а новая система Smart Settings отныне распознает водителя по ключу-транспондеру (их два в комплекте) или Bluetooth сигналу смартфона и заранее активирует тонкие калибровки: положение кресла, настройки «климата», массажной системы (предлагается для модели впервые). И даже список телефонных номеров, которыми часто пользуешься. А что же заинтересовавшая фотохудожника подушка безопасности пешехода (она «выстреливает» из верхней части капота всего за 60 миллисекунд)? А вот это, строго говоря, не новшество, ноу-хау было внедрено задолго до рестайлинга.

Уютный гламур

Другое дело – свежеприобретенный «прозрачный капот». Электронный мозг «сшивает» изображения с нескольких видеокамер в картинку пространства под передними колесами. Скажете, бесполезный «мультик»? Никак нет! С таким подспорьем видишь куда больше препятствий под «ногами» машины и в тесном дворе, и на крутом грунтовом подъеме, и в лесной чаще. Получается, фирменный соглядатай лечит вас от страхов получше иного психотерапевта.

А вот еще один приятный сюрприз – салонное зеркало, превращающееся с нажатием нижнего рычажка в видео­экран. Картинка с внешней камеры четкая и сочная, угол обзора – широченный. Задние подголовники в поле зрения «цифровика», конечно же, не попадают, да и темной ночью с такого экрана считаешь куда больше информации, чем с «ослепшего» обычного зеркала.

А как удачно электронные новшест­ва вписались в архитектуру салона! Полноцветный 10,25-дюймовый экран мультимедиа Touch Pro одним махом повысил статус модели. И знаете еще что? Новый дисплей отлично реагирует на прикосновения пальцев даже в… резиновых перчатках. Актуально, не правда ли? Та же история с новым рулевым колесом, оборудованным чуткими сенсорными площадками. С другой стороны, классический селектор, вытеснивший с центрального тоннеля прежнюю шайбу, поддерживает привычный градус консерватизма.

В целом изменения в компоновке ощутимо повысили удобство. Взять хотя бы ранее недоступную беспроводную зарядку для смартфонов – положил «трубку» и не волнуешься, что она вырубится. Или, скажем, стало больше отделений для мелочевки, теперь не думаешь, куда приткнуть ключи, кипу салфеток, шариковые ручки. За кресло водителя с мощной поддержкой, сервоприводом и памятью настроек – отдельное спасибо: с такого не хочется вставать. И даже новые штрихи в оформлении работают на практичность. К примеру, глянцевые панели, сменившие прежний простенький пластик, во-первых, стойки к царапинам, а во-вторых, их легко очищать специальной автохимией для салона.

Но есть нюансы, выдающие, что это модель среднего, а не высшего премиального звена. Так, тачскрин блока климат-контроля, в отличие от старшего «брата» Land Rover Velar, здесь недоступен. Вместо него – пара поворотных рукояток, функционал которых меняется в зависимости от выбранного режима работы. А климат-контроль даже в максимальной комплектации только двухзонный. Хотя на микроклимат жаловаться грех, в том числе на «галерке»: сзади есть регулируемые дефлекторы вентиляции, да и сиденья с подогревом. Продольная регулировка дивана и настройка его спинки по наклону при этом теперь входят в штатное оснащение. А вот за доплату место в багажнике займет еще одна пара кресел. Однако, на мой взгляд, 5-местный вариант машины все же предпочтительнее 7-местного. Хотя бы потому, что здесь просторнее багажный отсек – 963 л против 840, если мерить от фальшпола до потолка. Как говорится, грузи не хочу.

И в свет, и на природу

Дизельный 2-литровый 180-сильный мотор влюбляет в себя тяговитостью, эластичностью и отсутствием навязчивого рокота. Скорострельный 9-диапазонный «автомат» не путается в передачах. Чуть придавил правую педаль – и машина уходит в отрыв. Рулевое управление точное и довольно острое. Так что купаешься в море обратной связи на руле и ловишь кайф от приемистости и курсовой устойчивости дизельного автомобиля. Шасси между тем мастерски отфильтровывает как дорожную мелочевку, так и неровности покрупнее, гасит раскачку на поперечных волнах и минимизирует крены при маневрировании, особенно если машина оснащена, как в нашем случае, электронно-управляемыми амортизаторами.

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И все же снаряженная масса под две тонны, хочешь ты этого или нет, чувствуется. «Британцу» свойственна инерция в связках поворотов, да и тормоза здесь не такие цепкие, как, например, в более компактном родственном Range Rover Evoque. Зато по шумоизоляции наш герой не уступает своим более дорогим и статусным «собратьям». Единственное замечание: подвеска на неровностях работает излишне гулко. Но шум двигателя, шин и аэродинамических завихрений успешно блокируется – в салоне прямо-таки хочется самоизолироваться от внешнего мира.

Внедорожные же навыки после обновления как минимум не ухудшились. Съезжаю на проселок и загоняю SUV на крутой и скользкий подъем. Справимся или нет? Пробую сначала фирменный «внедорожный круиз», затем «автоматический» режим и алгоритмы «грязь/колея» и «песок» системы Terrain Response. И что бы вы думали? Становимся «царем горы» при любом варианте. Параметры геометрической проходимости тоже тому способствуют: клиренс – 212 мм, угол въезда – 25°, угол съезда – 30°. Шасси же после рестайлинга ничуть не утратило энергоемкости – то, что нужно для активной езды по «пересеченке».

Вот и получается, что Discovery Sport не просто оделся для «свободной пятницы» и вооружился новыми гаджетами. Автомобиль по-прежнему ведет себя молодцом и на бездорожье, и на шоссе, притом что общий уровень комфорта вырос. Вилка цен на версию со 180-сильным турбодизелем колеблется в пределах от 3 138 000 до 4 182 000 рублей. При этом в щедро оснащенном экземпляре будут – аудиосистема Meridian, адаптивный круиз-контроль, сис­тема предотвращения столкновений при перестроении и другие элементы сладкой жизни и безопасности.

     

Технические характеристики Land Rover Discovery Sport D180 AT9

Габариты, мм

4597х2069х1727

Колесная база, мм

2741

Дорожный просвет, мм

212

Объем багажника, л

963

Снаряженная масса, кг

1948

Диаметр разворота, м

11,8

Тип двигателя

турбодизельный L4

Рабочий объем, см³

1999

Макс. мощность, л.с./об/мин

180/4000

Макс. момент, Нм/об/мин

430/1500–3000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 9-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

202

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,7

Расход топлива (средний), л/100 км

5,6

Объем бака, л

65

     

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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