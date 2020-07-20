Модернизация открыла для компактного британского SUV новые горизонты статусности и комфорта

Фотограф застыл у «кормы» британского кроссовера, вглядываясь в «начинку» новеньких фонарей. Изучив зауженную светотехнику, он буравит взглядом «плавник» антенны со встроенной видеокамерой, затем переходит к «фасаду» и столь же внимательно исследует черную пластиковую вставку с надписью Airbag перед лобовым стеклом. Затем, не проронив ни слова, достает из багажника штативы со вспышками и расставляет их по своей фирменной схеме. Вижу, у коллеги в голове уже сложился четкий план съемки, и он спешит приступить к работе. И тут я его огорошиваю: «Ну а «прозрачный капот»-то будешь фотографировать?»

Вопросы этикета

Стиль «смарт кэжуал», как известно, позволяет разбавлять классические предметы гардероба неформальными атрибутами. Скажем, пиджак вполне может сочетаться с джинсами и клетчатой сорочкой. В эту концепцию отлично вписывается модернизированный Land Rover Discovery Sport. Многие приметы рестайлинга здесь – словно послабления в офисном дресс-коде, которые допускают­ся в «свободную», или «неформальную» пятницу.

Делюсь с фотографом своими наблюдениями и для иллюстрации включаю поворотник, демонстрируя одно из знаковых нововведений – бегущую светодиодную строку в фарах и фонарях. Коллега соглашается: гламурные нотки зазвучали сильнее. Рефреном отзываются колесные диски с алмазной шлифовкой, которые, кстати, теперь могут быть аж 21-дюймовыми, и ну очень стильная решетка радиатора. Но вот что интересно – пропорции и внешние габариты «входной» модели Land Rover почти не изменились. А ведь мы имеем дело далеко не с проходной модернизацией. Discovery Sport ни больше ни меньше перебрался на новую платформу PTA, соответственно, его допуск к самой передовой электронике расширился.

Но, может, мы что-то не разглядели с первого взгляда? После изучения матчас­ти выясняю, что кузов стал на 13% жестче, а новая система Smart Settings отныне распознает водителя по ключу-транспондеру (их два в комплекте) или Bluetooth сигналу смартфона и заранее активирует тонкие калибровки: положение кресла, настройки «климата», массажной системы (предлагается для модели впервые). И даже список телефонных номеров, которыми часто пользуешься. А что же заинтересовавшая фотохудожника подушка безопасности пешехода (она «выстреливает» из верхней части капота всего за 60 миллисекунд)? А вот это, строго говоря, не новшество, ноу-хау было внедрено задолго до рестайлинга.

Уютный гламур

Другое дело – свежеприобретенный «прозрачный капот». Электронный мозг «сшивает» изображения с нескольких видеокамер в картинку пространства под передними колесами. Скажете, бесполезный «мультик»? Никак нет! С таким подспорьем видишь куда больше препятствий под «ногами» машины и в тесном дворе, и на крутом грунтовом подъеме, и в лесной чаще. Получается, фирменный соглядатай лечит вас от страхов получше иного психотерапевта.

А вот еще один приятный сюрприз – салонное зеркало, превращающееся с нажатием нижнего рычажка в видео­экран. Картинка с внешней камеры четкая и сочная, угол обзора – широченный. Задние подголовники в поле зрения «цифровика», конечно же, не попадают, да и темной ночью с такого экрана считаешь куда больше информации, чем с «ослепшего» обычного зеркала.

А как удачно электронные новшест­ва вписались в архитектуру салона! Полноцветный 10,25-дюймовый экран мультимедиа Touch Pro одним махом повысил статус модели. И знаете еще что? Новый дисплей отлично реагирует на прикосновения пальцев даже в… резиновых перчатках. Актуально, не правда ли? Та же история с новым рулевым колесом, оборудованным чуткими сенсорными площадками. С другой стороны, классический селектор, вытеснивший с центрального тоннеля прежнюю шайбу, поддерживает привычный градус консерватизма.

В целом изменения в компоновке ощутимо повысили удобство. Взять хотя бы ранее недоступную беспроводную зарядку для смартфонов – положил «трубку» и не волнуешься, что она вырубится. Или, скажем, стало больше отделений для мелочевки, теперь не думаешь, куда приткнуть ключи, кипу салфеток, шариковые ручки. За кресло водителя с мощной поддержкой, сервоприводом и памятью настроек – отдельное спасибо: с такого не хочется вставать. И даже новые штрихи в оформлении работают на практичность. К примеру, глянцевые панели, сменившие прежний простенький пластик, во-первых, стойки к царапинам, а во-вторых, их легко очищать специальной автохимией для салона.

Но есть нюансы, выдающие, что это модель среднего, а не высшего премиального звена. Так, тачскрин блока климат-контроля, в отличие от старшего «брата» Land Rover Velar, здесь недоступен. Вместо него – пара поворотных рукояток, функционал которых меняется в зависимости от выбранного режима работы. А климат-контроль даже в максимальной комплектации только двухзонный. Хотя на микроклимат жаловаться грех, в том числе на «галерке»: сзади есть регулируемые дефлекторы вентиляции, да и сиденья с подогревом. Продольная регулировка дивана и настройка его спинки по наклону при этом теперь входят в штатное оснащение. А вот за доплату место в багажнике займет еще одна пара кресел. Однако, на мой взгляд, 5-местный вариант машины все же предпочтительнее 7-местного. Хотя бы потому, что здесь просторнее багажный отсек – 963 л против 840, если мерить от фальшпола до потолка. Как говорится, грузи не хочу.

И в свет, и на природу

Дизельный 2-литровый 180-сильный мотор влюбляет в себя тяговитостью, эластичностью и отсутствием навязчивого рокота. Скорострельный 9-диапазонный «автомат» не путается в передачах. Чуть придавил правую педаль – и машина уходит в отрыв. Рулевое управление точное и довольно острое. Так что купаешься в море обратной связи на руле и ловишь кайф от приемистости и курсовой устойчивости дизельного автомобиля. Шасси между тем мастерски отфильтровывает как дорожную мелочевку, так и неровности покрупнее, гасит раскачку на поперечных волнах и минимизирует крены при маневрировании, особенно если машина оснащена, как в нашем случае, электронно-управляемыми амортизаторами.

И все же снаряженная масса под две тонны, хочешь ты этого или нет, чувствуется. «Британцу» свойственна инерция в связках поворотов, да и тормоза здесь не такие цепкие, как, например, в более компактном родственном Range Rover Evoque. Зато по шумоизоляции наш герой не уступает своим более дорогим и статусным «собратьям». Единственное замечание: подвеска на неровностях работает излишне гулко. Но шум двигателя, шин и аэродинамических завихрений успешно блокируется – в салоне прямо-таки хочется самоизолироваться от внешнего мира.

Внедорожные же навыки после обновления как минимум не ухудшились. Съезжаю на проселок и загоняю SUV на крутой и скользкий подъем. Справимся или нет? Пробую сначала фирменный «внедорожный круиз», затем «автоматический» режим и алгоритмы «грязь/колея» и «песок» системы Terrain Response. И что бы вы думали? Становимся «царем горы» при любом варианте. Параметры геометрической проходимости тоже тому способствуют: клиренс – 212 мм, угол въезда – 25°, угол съезда – 30°. Шасси же после рестайлинга ничуть не утратило энергоемкости – то, что нужно для активной езды по «пересеченке».

Вот и получается, что Discovery Sport не просто оделся для «свободной пятницы» и вооружился новыми гаджетами. Автомобиль по-прежнему ведет себя молодцом и на бездорожье, и на шоссе, притом что общий уровень комфорта вырос. Вилка цен на версию со 180-сильным турбодизелем колеблется в пределах от 3 138 000 до 4 182 000 рублей. При этом в щедро оснащенном экземпляре будут – аудиосистема Meridian, адаптивный круиз-контроль, сис­тема предотвращения столкновений при перестроении и другие элементы сладкой жизни и безопасности.

Технические характеристики Land Rover Discovery Sport D180 AT9 Габариты, мм 4597х2069х1727 Колесная база, мм 2741 Дорожный просвет, мм 212 Объем багажника, л 963 Снаряженная масса, кг 1948 Диаметр разворота, м 11,8 Тип двигателя турбодизельный L4 Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 430/1500–3000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 9-диапазонная Макс. скорость, км/ч 202 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,7 Расход топлива (средний), л/100 км 5,6 Объем бака, л 65

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.