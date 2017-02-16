Маршрут 18-й экспедиции на внедорожниках Land Rover в рамках проекта «Открывая Россию» был проложен по Среднему Уралу – региону с богатой историей и красивейшими ландшафтами текст

По сути, именно здесь, на Урале, в XVIII веке происходило становление российской тяжелой промышленности – основы экономики и военной мощи всякого развитого государства. Некогда примитивные заводы с большой долей ручного труда постепенно превращались в мощные предприятия, соответствующие мировому техническому уровню. В годы Великой Отечественной войны на Урале ковалось оружие победы.

И сегодня местные заводы вносят весомый вклад в экономику нашей страны. Наследие прошлого бережно сохраняется в музеях, так что участникам нашей экспедиции было на что посмотреть. А заодно полюбоваться красотой гор в осеннем убранстве и, что называется, прикоснуться к ним руками: уральское бездорожье не желало сдаваться без боя.

Золото под ногами

Стартуем в обновленном аэропорту Екатеринбурга, и первым пунктом нашего маршрута становится город-спутник Берёзовский. После находки здесь золотосодержащих руд в начале XVIII века местных жителей охватила настоящая золотая лихорадка! Шахт выкопано столько, что до сих пор под домами обнаруживаются подземные пустоты.

Основным транспортом золотодобытчиков были конные подводы, здесь насчитывалось до 800 лошадей. Суммарная же мощность восьми автомобилей нашего каравана превышает 1500 л.с. Шесть кроссоверов Land Rover Discovery Sport «вооружены» 190-сильными дизелями, у двух «техничек» Discovery 4 – моторы по 249 л.с.

В музее Берёзовского узнаем немало интересного о золоте. Например, слиток величиной со смартфон весит около 10 кг, а полулитровая бутылка, наполненная золотым песком, – целый пуд (16 кг). Из слитка весом один грамм можно вытянуть золотую нить длиной 3 км!

Россия стабильно занимает второе-третье место в мире по добыче золота с результатом около 200 т в год. Доля берёзовских приисков – порядка 500 кг драгоценного металла. Местные запасы истощаются, но пока они есть. Часть золота добывает драга, работающая на близлежащих болотах с 30-х годов прошлого века. Управляют ею всего три человека, и плавучее сооружение на удивление легко маневрирует. Конвейер из более чем 80 ковшей может заглубляться на 11 м. Позади остаются безвредные отвалы пустой породы и водоемы, в которых быстро разводится рыба. Машины рыбаков встречаются нам на внедорожном участке, проложенном по насыпям среди болот. Почва вокруг и так пропитана влагой, а тут еще и дождь. Мой экипаж замыкает колонну, и нам достаются самые глубокие колеи. Впрочем, спецучасток в первый день оказывается коротким.

Асфальт в окрестностях Екатеринбурга не блещет качеством, встречаются бугры, выбоины, колеи. Discovery Sport переносит напасти стоически. Пассажирам сложнее. Проведя некоторое время на просторном заднем ряду, я почувствовал: кроссовер жесткий! Спереди это не так заметно, водителю жесткость подвески только на руку. Смущает провал при резком добавлении «газа»? Выберите «динамичный» режим в настройках автомобиля, и его реакция на нажатие педали акселератора обострится.

«Старинные часы еще идут…»

На следующий день выдвигаемся к памятнику природы «Семь братьев» – 40-метровым скалам-останцам, источенным ветром и дождями. Это место известно уже не одно столетие, оно притягивает любителей пикников и скалолазов. И без специальных навыков и снаряжения на скалы лучше не взбираться, хотя виды сверху открываются просто фантастические.

К «Семи братьям», чьи силуэты действительно напоминают человеческие фигуры, ведет множество маршрутов. Мы движемся по самым сложным, то и дело прибегая к таким режимам фирменной лендроверовской системы Terrain Response, как «грязь/колея» и «камни». Камней здесь в изобилии, а между ними – влажная лесная почва. Впервые на маршруте вступают в дело наши «технички»: дважды требуется трос.

Затем путь лежит в старинный Невьянск, знаменитый «падающей» башней Демидова. Известный промышленник, сподвижник Петра Первого, затеял это статусное сооружение, но при постройке доведенная до половины высоты башня начала крениться. Разбирать ее не стали, а сделали верхние ярусы более близкими к вертикали. Со стороны видно, что 57-метровое строение имеет серповидную форму. Часы на нем возрастом свыше 200 лет бьют каждые четверть часа, заводят же их вручную. Правда ли, что где-то здесь Демидов тайно «шлепал» фальшивые серебряные монеты? Достоверных следов подпольного производства до сих пор не найдено.

Знакомство с Нижним Тагилом начинаем с завода-музея. Металлургический комбинат им. В.В. Куйбышева вел свою родословную с 1725 года и проработал до 2014-го! По сохранившимся сооружениям и механизмам можно проследить всю историю «железного дела», узнать отличия доменных печей от мартеновских и другие интересные факты. Здесь проводят экскурсии, но пока в полноценный музей завод не превращен. Впрочем, и в нынешнем виде он необычайно интересен, тем более что многое здесь еще можно потрогать руками.

Улица Вагоностроителей

Так в шутку именуется конвейер другого известного в Нижнем Тагиле, да и во всей стране предприятия – «УралВагонЗавода». И неудивительно, общая длина цеха по выпуску вагонов превышает километр!

Сюда не попадешь с экскурсией, но для нас сделано исключение. Мы видим, как гигантский стапель «кантует» будущий вагон, поворачивая его под нужными для сварщиков углами. Колесные тележки поступают из соседнего цеха, расположенного «через улицу», по подземному туннелю. В цехе производства осей для колесных пар жарко даже зимой, ведь повсюду лежат штабеля остывающих заготовок-поковок, напоминающих бревна. Трудно поверить, но эти тяжеленные раскаленные чушки еще не так давно транспортировались по цеху фактически вручную, и лишь в последние 10 лет была проведена масштабная модернизация.

А вообще УВЗ был основан в 1933 году именно как производство вагонов. Танки на нем начали выпускать в годы войны, тогда с конвейера сошло больше 25 тыс. «тридцатьчетверок». Одна из них стоит в заводском музее, а рядом – современный танк Т-90, способный развивать скорость до 100 км/ч, преодолевать на одной заправке до 700 км, «питаться» разными видами топлива и форсировать броды глубиной до 1,2 м. Land Rover Discovery Sport, по заявлениям производителей, также не привередлив к солярке, но водные преграды для него ограничены 60 см. К слову, у него есть прибор Wade Sensor, определяющий глубину брода и сообщающий о ней водителю.

Встретился на нашем маршруте и брод – через реку Чусовую. Впрочем, основной идеей был сплав по ее отрезку на плоту, как во времена СССР, когда здесь пролегал всесоюзный туристический маршрут №1. Плавно двигаясь по спокойной реке, туристы любовались окрестной тайгой и высоченными, до 70 м, скалами-«камнями» с собственными названиями: Омутной, Дыроватый, Олений. А еще эти скалы называют бойцами. Почему? В прошлые века по Чусовой на барках сплавляли продукцию демидовских заводов. Для придания скорости течению в заводских поселках открывали плотины, и вал воды нес суда вниз по реке. На поворотах сплавщики порой не справлялись с тяжелыми барками, и те бились о скалы. Но легким плотам туристов это не грозит.

Из Азии в Европу

Екатеринбург, Берёзовский, Невьянск, Нижний Тагил – все эти точки нашего маршрута находились по «ту» сторону Уральского хребта. Недалеко от поселка Висим пересекаем символическую границу двух континентов. И направляемся в необычное место – село Молёбка, считающееся центром зоны аномальных явлений. Каких только чудес не приписывают ему! Будто и климат здесь весьма полезен для здоровья, и через особые «порталы» можно проникнуть в иные миры, и инопланетянина встретить. Последнее – легко, своеобразный памятник пришельцу установлен на въезде в село со стороны Перми.

Но мы прибываем сюда с противоположной стороны и снова штурмуем бездорожье. Discovery Sport мастерски справляется с грязевыми колеями, но местами ему не хватает дорожного просвета (212 мм), а «повысить» машину нельзя. Любителям экстрима не помешает установить защиту моторного отсека, такая была на каждом из наших автомобилей.

Экспедиция завершилась в Перми, в… Театре оперы и балета. Признаюсь, сочетание классического сюжета спектакля с модерновыми декорациями выглядело куда более странно, чем комфортабельные и богато оснащенные английские автомобили в российской грязи. Думаю, у каждого из нас останутся самые лучшие воспоминания об этой в меру экстремальной и очень познавательной поездке по границе двух континентов. Куда Land Rover проложит маршрут в следующий раз? Скоро узнаем.