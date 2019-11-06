Кроссовер отлично подготовлен для любых дорожных условий, да и вне дорог он совсем не промах

Есть такая категория товаров – ширпотреб. Всем необходимый, но эмоций не вызывающий. Ширпотреб не может быть «импульсной покупкой», ибо никаких импульсов не провоцирует по определению. Мы редко задумываемся, какие, например, яйца взять в гастрономе. Не мечтаем попробовать новые носки взамен старых… Но и обойтись без яиц и носков не можем.

В автомобильном мире то же самое: есть обычные машины – хорошие, надежные, современные, но массовые. И есть особая каста производителей. Land Rover – как раз из них. Британцы давно исповедуют философию «внедорожного премиума», и все их модели – яркие индивидуальности, способные вызывать порой очень даже бурные эмоции.

Чудеса маркетинга

В 2014 году менеджмент бренда решил, что из Discovery нужно сделать целое семейство моделей. Как результат, на место Freelander пришел Discovery Sport. Миссия у него была опасная, но благородная: показать народным массам, что их автомобильный ширпотреб никуда не годится, а все, что им нужно каждый день, есть и в линейке Land Rover. И ведь получилось же – Freelander позабыли!

За пять лет Discovery Sport разошелся по миру тиражом 475 тыс. единиц. Во многих странах он оказался даже популярен, чего, увы, не скажешь о России: ежегодно наши соотечественники покупали около тысячи таких автомобилей. Возможно, дело в том, что людей, привыкших к «обычным» Discovery, удивляло добавление нового формата, в котором бренд раньше замечен не был. Discovery Sport спроектировали по принципу «разумной достаточности» – без показной роскоши. Оснащение не уступало большинству премиум-моделей, но было реализовано с ранее несвойственной британцам скромностью. А наши люди любят, чтобы все видели, как им повезло, поэтому куда охотнее покупали Range Rover Evoque, созданный на той же платформе. Он, правда, чуть меньше, зато эффектнее. А то, что в Discovery Sport есть хоть и опциональный, но таки третий ряд, мало кому было важно.

Хотели как лучше, а получилось… еще лучше

Рестайлинг Discovery Sport должен подогреть интерес к модели. Внешность довели до фирменного лоска – переделали бамперы и светотехнику. Фары теперь только светодиодные, с динамическими указателями поворота, бамперы же просто переоформили, но итог радует глаз: машина стала ярче, живее, цельнее. От былой скромности не осталось и следа.

В интерьере – те же мотивы. Стало больше глянцевого пластика. Избавились от многих кнопок. Правда, в отличие от все еще соплатформенного Evoque дисплеев перед водителем «всего» два: приборы и медиасистема. Нижний сегмент центральной консоли монолитный, но с «крутилками» и сенсорными кнопками. Опция, нарушающая «умолчание», – электронное зеркало заднего вида. Штука забавная, хотя и неоднозначная: вроде и обзор с камеры, встроенной в «плавник» антенны, шире, чем с места водителя через зеркало, но оценить дистанцию до следующей машины трудно. На парковке «приподнятая точка зрения» тоже не помогает – она не видит, что творится прямо за бампером. Впрочем, для этого есть еще одна камера заднего вида, изображение с которой выведено на дисплей.

Общее настроение внутри и вправду поменялось, интерьер стал наряднее. Discovery Sport уже не стесняется своей принадлежности к элите полного привода. Вместо шайбы «автомата» – джойстик, как на Jaguar F-Type. Логично, сами британцы говорят, что в Discovery Sport сейчас больше этого самого «спорта». На самом деле во время поездки на новинке не покидала мысль: такой машина должна была быть изначально. Игра с показной скромностью не наш метод!

Все Discovery Sport в Европе теперь – «умеренные гибриды». Новая платформа PTA позволила внедрить 48-вольтовую сеть, а с ней и стартер-генератор с батареей 0,2 кВт.ч – эта хитрая электрика вступает в работу при старте, разгоне или движении накатом. Однако в Россию будут поставлять обычные силовые установки с 12-вольтовыми бортовыми сетями и привычными 2-литровыми дизельными и бензиновыми моторами Ingenium мощностью от 150 до 240 л.с. – в этом плане у нас все по-прежнему.

Ясности больше не стало

Едет обновленный «крошка Disco» здорово. Породисто. Более того – премиально. Подвеска мастерски маскирует и микропрофиль, и все остальные калибры дорожных недоразумений. Руль вроде не особо острый, но информацию о положении колес транслировать прямо в пятерни водителя умеет.

Разумеется, «спортивный» Disco очень недурен и вне дорог: клиренс 212 мм, есть «умная» система Terrain Response второго поколения, которой даже не надо подсказывать, по какому типу покрытия вы едете, – сама поймет и настроит срабатывание имитаций блокировок и реакцию на подачу топлива так, что водителю останется только крутить руль и смотреть… А вот здесь есть нюанс. Можно смотреть на дорогу по старинке, сквозь лобовое стекло, а можно задействовать любопытную функцию «прозрачный капот» и, глядя в монитор, включить своего рода «мультик»: отложенную на секунду трансляцию всего, что творится под днищем, с эмуляцией положения колес.

Словом, после рестайлинга Land Rover Discovery Sport однозначно стал во всех смыслах гармоничнее, но вместе с тем и отдалился от того «ширпотреба», с которым, по идее, должен конкурировать. И если в Европе такой апгрейд – хороший стимул многим обновить свой автопарк, то у нас он может вызвать еще больше путаницы – выбрать все же «младший Disco» или опять смотреть на Evoque? Ведь обе модели замечательны по-своему.

Видимо, ключевое слово здесь – «по-своему». Если иметь в виду именно обновленный Discovery Sport, то, кроме уже перечисленных достоинств, их у него еще множество. И можно с уверенностью говорить, что в статусе модернизированной модели он наверняка станет более популярным среди россиян. Добавим лишь, что базовая версия этого Discovery Sport с 200-сильным бензиновым мотором, полным приводом и 9-ступенчатым «автоматом» предлагается от 2 930 000 рублей.