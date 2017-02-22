Говорят, зимой возможности для отдыха сильно ограничены. Мы решительно не согласны с таким утверждением! И Чтобы развеять этот миф, взяли поистине универсальный Land Rover Discovery Sport и отправились в окрестности Сочи

С недавних пор черноморский курорт упоминается в основном в связке с проведенной там три года назад Олимпиадой. А ведь город и сам по себе представляет немалый интерес – во многом он попросту уникален. К примеру, его гости могут за считанные часы (или даже минуты) перенестись из теплой приморской зоны в прохладу горнолыжного курорта. На первый взгляд такая возможность не кажется сногсшибательной. Но только до тех пор, пока не испытаешь на себе поистине поразительный контраст от перемещения между климатическими зонами.

Заводной апельсин

Наверняка вам знакомо ощущение, когда в дальней дороге начинаешь замечать странные черты привычного автомобиля. И впрямь, в ходе многокилометрового забега можно обнаружить незамеченные ранее особенности.

Впрочем, так бывает далеко не всегда. К примеру, наш Discovery Sport оказался почти идеальным «спутником жизни». Он одинаково хорош в самых разных условиях – и в городской толчее, и на просторе шоссе, и на ухабистой грунтовке. Причем в любой обстановке обеспечивает седокам максимум комфорта. Для них предусмотрены удобные кресла, прекрасно продуманная эргономика органов управления, материалы отделки высочайшего качества. Не последнюю роль играет и весьма богатая комплектация. Так, в нашем автомобиле мы обнаружили отличную мультимедийную систему с навигацией и удобным управлением с помощью сенсорного экрана, всевозможные системы помощи водителю.

Но, пожалуй, больше всего впечатлило климатическое оборудование. Из-за того что в ходе пробега пришлось пересечь несколько климатических зон, это оказалось действительно важно. Во-первых, порадовало наличие разных подогревов: кожаные кресла «оттаивают» быстро, а встроенная в руль «грелка» позволяет даже после ночной стоянки на морозе ездить без перчаток. Во-вторых, автоматический климат-контроль поразил… своей незаметностью. Подчас бывает, что автоматика не совсем правильно подбирает режим обогрева или начинает назойливо обдувать, к примеру, только руки или ноги. Ничего этого здесь нет и в помине: достаточно один раз выставить комфортную температуру, и можно выбросить этот вопрос из головы – об остальном машина позаботится сама. Она будет аккуратно и абсолютно незаметно поддерживать благоприятную «погоду», заставив забыть о любом ненастье за бортом.

Ходовые возможности Discovery Sport впечатляют не меньше, чем комфорт. Его 2-литровый 180-сильный турбодизель отличается универсальным нравом: в городе радует ровными ускорениями и отсутствием шумов и вибраций, на трассе нельзя не обратить внимания на огромный запас тяги, позволяющий тратить на обгоны минимум времени, и… на почти полное отсутствие шумов и вибраций! Впрочем, тут свою лепту, безусловно, вносит и современный 9-диапазонный «автомат». Работает он столь ровно и плавно, что эту автоматическую трансмиссию можно принять за бесступенчатый вариатор – лишь при большом желании замечаешь микроскопическую «ступеньку», сопровождающую переключение передач.

Забегая вперед, скажем, что и на бездорожье Discovery Sport показал себя с лучшей стороны. Хотя это неудивительно – при такой-то вездеходной «фамилии»! Причем бороздить на нем скользкую грунтовую колею или снежные заносы можно не только без потери комфорта, но и с лихой удалью. Или наоборот – преодолевать тяжелый участок спокойно и неспешно, тут все зависит от желаний водителя. А уж активная система полного привода и система адаптации к дорожным условиям Terrain Response с легкостью помогут справиться даже с самой тяжелой задачей.

Страна контрастов

Поначалу внедорожный арсенал нам и не понадобился – трасса М4 «Дон» после долгого ремонта наконец превратилась в одну из лучших магистралей страны. Раздражает, пожалуй, лишь одно: на отрезке от Москвы до Воронежа расположено аж девять платных участков. Соответственно, на каждом надо подъехать к кассе, вынуть деньги, отсчитать нужное количество… Казалось бы, дело недолгое. Но в голове неотступно крутится мысль: неужели нельзя оплатить один раз за весь перегон вместо того, чтобы периодически делать вынужденные остановки. Хорошо еще, что мы едем, мягко говоря, не «в сезон» и на пунктах оплаты нет очередей. А что будет твориться летом, сколько лишнего времени придется тратить?

Зато проблем с автозаправками нет никаких. Их тут немало, и расположены они на разумном удалении друг от друга. Кстати, еще в начале пути мы обратили внимание, что вдоль трассы М4 увеличилось количество хороших брендовых АЗС. Мы решили заправляться на станциях «Газпромнефть» – отчасти из-за их количества, сервиса (как правило, есть магазин, кафе, туалет). Ну и основной фактор – это, конечно, проверенное топливо. Мы по работе уже не раз сталкивались с их топливом G-Drive, которым заправляли и крутые супер-кары, и рядовые авто. По завершении поездки, можем подтвердить: наш выбор оказался правильным – за весь немаленький пробег проблем с топливом у нас не возникло.

Сама же трасса «Дон» ныне действительно хороша. Почти везде двухрядная, с отличной разметкой, знаками и приличным покрытием. Так что мы сами не заметили, как добрались до моря. И вот тут-то, после поворота развилки на Джубгу и Новороссийск, нас словно сбросило с небес на землю. Дело в том, что даже ради прошедшей Олимпиады строители так и не перестроили идущую вдоль моря дорогу, она осталась узким, местами изрядно разбитым извилистым серпантином.

Для большинства машин этот отрезок пути стал бы непростым испытанием. Но не для Discovery Sport! Его великолепный запас тяги «на низах» и быстрый «автомат» позволили преодолеть тяжелый участок без затруднений. Даже с тяжелыми обгонами в складках рельефа силовой агрегат справляется играючи, оставляя водителю возможность изредка ненадолго отвлекаться от дороги и любоваться пейзажами. А они тут, безусловно, прекрасны! Сочетание гор с одной стороны и моря – с другой творит чудеса, настроение резко повышается. Причем настолько, что даже дорожные невзгоды воспринимаешь не как тяжелое испытание, а как причину для легкой досады.

Долго ли, коротко ли, но и сложный участок остался позади, и узкая дорожка сменилась широким шоссе, соединяющим старый Сочи с Адлером. Нам повезло, несмотря на зиму, курортный город встретил нас тепло (в буквальном смысле). А после заснеженной и морозной столицы это было особенно приятно! И еще больше захотелось осмотреть местные «летние» достопримечательности, коих имеется немало.

Начали, конечно, с прибрежного кластера. Здесь можно не только полюбоваться на разные олимпийские объекты, но и развлечься от души. Тут есть прокат самокатов и сегвеев, разные экскурсионные программы, целый парк аттракционов. А вечером нужно обязательно полюбоваться фонтаном, расположенным в самом сердце Олимпийской деревни. Вопреки ожиданиям, он работает круглый год, хотя зимой его включают только вечером на один час. Так что в любое время года гости города могут насладиться красотой этой очень необычной инсталляции.

Разумеется, не стоит забывать и о старой части Сочи. Там тоже немало привлекательных местечек. К примеру, стоит зайти в дендропарк, изобилующий экзотическими растениями. Можно полюбоваться на него и сверху, из кабинки канатной дороги, ведущей на верхнюю смотровую площадку. Оттуда открывается отличный вид на город, раскинувшийся на пологих склонах приморских холмов и скал.

Затем советуем заехать в старый морской порт, ставший визитной карточкой Сочи. После чего имеет смысл отправиться на небольшую прогулку на катере и осмотреть город с воды. А заодно получить шанс увидеть дельфинов в их естественной среде. Увы, повезет не всем – предсказать, когда стая зайдет в залив, практически нереально. Да и погода может подкинуть неприятный сюрприз: если в самом городе вам будет просто прохладно, то на морских просторах гарантированно замерзнете.

Наконец, нельзя обойти вниманием недавно открытый Sochi Discovery World Aquarium. Из всех сконцентрированных на побережье океанариумов он показался нам самым привлекательным. И не только из-за названия, созвучного с именем нашего автомобиля. На самом деле он очень впечатляет: на территории 6 тыс. кв. м расположено 30 аквариумов, общий объем которых превышает 5 млн л. В них плавают самые разные обитатели морских глубин – мелкие коралловые рыбки и цветастые карпы кои (более известные как императорские карпы), черепахи и скаты, осетры и рыба фугу. Но главная местная достопримечательность – это 44-метровый тоннель, ведущий по «дну» аквариума, объем которого составляет без малого 3 млн л. Так что у посетителей есть уникальная возможность разглядеть с необычного ракурса не только красивых рыбок, но и акул с муренами.

Снежные забавы

Но довольно летних развлечений, пора вспомнить, что настоящего тепла ждать еще долго! А потому мы выдвигается в сторону горного кластера. Дорога не отнимает много времени: даже при неспешной езде на перемещение из лета в зиму уходит меньше часа. Тем более что по дороге хочется разглядеть красоту горного ущелья и бегущей по нему реки Мзымта. Да и на «капсулу» высотного развлекательного Skypark стоит взглянуть. Впрочем, туда можно и заехать, чтобы пройтись по переброшенному через пропасть 439-метровому мосту, откуда открывается потрясающий вид с 207-метровой высоты! Ну а любители экстрима могут даже прыгнуть с этого моста на «тарзанке»-банджи, дабы получить максимальную порцию острых ощущений.

Наш же путь лежит дальше. Сперва добрались до уютной и современной «деревни», выстроенной специально для Олимпиады. Тут грех не отправиться на пешую прогулку – разные магазинчики и кафе соседствуют с многочисленными отелями (в том числе высококлассными) и пунктами проката горнолыжного снаряжения. И немудрено, ведь окрестные склоны покрыты приличным слоем снега! Так что даже в будни местные подъемники не ездят вхолостую, желающих покататься на сочинских склонах хватает.

Когда зимний спорт утомит вас, не спешите уезжать. Помимо ресторанов и торговых лавочек в горах прячется еще одна достопримечательность – Кавказский заповедник. Если времени у вас мало, то можно просто пройтись по небольшому зоосаду. Здесь в просторных вольерах обитают коренные «жители» этих мест – рыси, кабаны, волки, олени и даже дикие коты. Отдельного внимания заслуживает огромная клетка для птиц, в ней собраны все виды орлов, обитающих в кавказских предгорьях. Нам повезло: как только подошли к сетке, гордые хищники устроили настоящий концерт. Правда, голоса их приятными не назовешь. Зато потом можно рассказывать, какие звуки издает, к примеру, гриф или степной орел.

Кому-то столь короткого знакомства с местной природой может показаться мало. Специально для таких людей здесь есть пешие туристические маршруты. Некоторые из них рассчитаны на один-два дня, другие на пять-шесть. Так что всем желающим предоставляется возможность в любое время года свести с местной природой более близкое знакомство.

А наше путешествие тем временем подошло к концу, пора собираться в обратную дорогу. Снова переезжаем из горного холода в прибрежное тепло, снова неспешно выписываем петли на серпантине. Тут мы решили немного срезать дорогу и в Туапсе свернули в горы, чтобы проехать насквозь через Адыгею. Сразу скажем, повторять этот эксперимент всем подряд не советуем. Следовать по нашему пути стоит только в том случае, если ваш автомобиль хорошо подготовлен для бездорожья. Наш-то Discovery Sport с задачей справился на отлично, а вот какие-нибудь легковушки могут и застрять. Ведь здесь словно смешались сезоны – дорога местами оказалась покрыта смесью вязкого песка и снега. С такой густой кашей справится даже не всякий полноприводный кроссовер. Тем более отрадно, что наш Land Rover не посрамил своей «фамилии». Более того, он доказал, что внедорожный потенциал машины – отнюдь не повод отказываться от комфорта. Так что теперь мы можем смело говорить, что Discovery Sport прекрасно приспособлен для любых путешествий в любое время года, а иногда даже может служить связующим звеном между суровой зимой и теплым, ласковым летом.