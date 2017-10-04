Новый Range Rover Velar – четвертый автомобиль в семействе роскошных внедорожников Range Rover. Он занимает нишу между моделями Evoque и Sport и становится опасным конкурентом немецким завсегдатаям класса: Mercedes Benz GLC, BMW X3 и Audi Q5

Редукционизм, как гласит пресс-релиз Range Rover Velar, – это шаг в сторону от нарочитой сложности к простым решениям с целью подчеркнуть истинные преимущества модели. Именно в этом ключе разработана внешность новинки. Дизайнеры провели месяцы, обрабатывая пластилиновый макет внедорожника, срезая миллиметры с профиля кузовных панелей, чтобы добиться идеальной игры света и тени. Они отсекали все лишнее, как при огранке бриллианта. И у них получился, не побоюсь этого слова, шедевр: экстерьер Velar не имеет никаких сложных поверхностей, но вместе с тем притягивает взгляд и завораживает гармоничностью облика.

Создатели модели настолько глубоко погрузились в этот самый редукционизм, что даже лишили автомобиль привычных дверных ручек: они, дескать, нарушают чистоту поверхностей кузова. Ручки у новинки выполнены заподлицо с дверями и выдвигаются при нажатии на кнопку. У меня, правда, сразу возникли опасения: а что будет, если под ручку при запирании замков попадет палец? Она его прищемит? И как все это будет действовать зимой после, к примеру, ледяного дождя?

Но представители компании развеяли сомнения – механизм максимально безопасен и продуман. Так, если ручка при утапливании встретится с помехой, то сразу прекратит движение и продолжит его лишь после того, как препятствие будет устранено. Конечно же, я испытал: нажал на кнопку запирания замков, сунул в щель палец, и… ничего страшного не произошло. Ручка и не надавила на меня как следует – даже ребенку больно не будет. А как только палец вынул, ручка закрылась. Что же до замерзания, то инженеры марки рассказали мне, что обливали двери водой и замораживали до очень низких температур, однако механизм все равно продолжал работать как ни в чем не бывало. Что ж, пока поверим им на слово и… подождем зимы. А там еще раз протестируем.

Проверенные решения

Технически Range Rover Velar идентичен родственному по компании кроссоверу Jaguar F-Pace. У них совпадает колесная база, хотя задний свес у Range Rover более длинный. Это сделано не столько ради объема багажного отсека, сколько из соображений эстетики: длинный задний свес в сочетании с коротким передним наделяет автомобиль классическими пропорциями.

И оснащен Velar богаче, чем F-Pace. Так, представителю «семейства кошачьих» недоступна пневматическая подвеска, а для Range Rover – пожалуйста. Хотя и обычные пружины имеются – правда, только у начальных версий. А еще для Velar можно заказать блокировку заднего дифференциала, потому что этот автомобиль призван передвигаться не только по асфальту, но и по бездорожью. И конечно, он оснащен фирменной системой Terrain Response с множеством вариантов настроек для различных типов поверхностей и рельефа. Пневмоподвеска позволяет увеличить дорожный просвет до внушительных 251 мм (со стандартных 205 мм), а глубина преодолеваемого брода составляет 650 мм (с пружинной подвеской дорожный просвет – 213 мм, брод – 600 мм).

Для новинки предлагаются 4-цилиндровые (объемом 2 л) и 6-цилиндровые (3 л) силовые агрегаты, работающие на бензине и солярке. Бензиновые двигатели развивают 250 и 300 л.с. в 2-литровом варианте и 380 л.с. – в 3-литровом. У турбодизелей тоже два варианта мощности для объема 2 л – 180 и 240 л.с., а 3-литровая версия развивает 300 л.с. Коробка передач для всех модификаций автоматическая 8-диапазонная.

Кнопки – зло?

Стремление к простоте продолжается в салоне. Куда делись все кнопки? Вместо них – сенсорные дисплеи. И если к виртуальным приборам и центральному экрану интерфейса мы уже начинаем привыкать, то тачскрин на центральной консоли пока еще в новинку. На глянцевой черной панели имеются три «крутилки», центральная из них отвечает за громкость, а боковые могут выполнять различные функции, которые выбираются с помощью сенсорных клавиш, расположенных рядом.

Так, вращая эти «кольца», можно регулировать температуру, настраивать интенсивность подогрева и вентиляции сидений либо переключать режимы, отвечающие за ходовые качества автомобиля. При этом все действо отражается на сенсорном экране с помощью великолепной графики. Кстати, свершилось! Наконец качество «картинки» у английского автомобиля не уступает эталонным в этом классе «немцам». Клавиши на рулевом колесе, к слову, тоже сенсорные. Например, чтобы увеличить или уменьшить громкость музыки, нужно совершить круговое движение пальцем по «кругляшу» на левой спице.

Что касается меня лично, то я ко всему этому сенсорному хозяйству отношусь настороженно, потому что во время движения виртуальными клавишами невозможно пользоваться на ощупь – приходится, хоть и ненадолго, отвлекаться от дороги. К тому же неизвестно, как все это будет работать в сильный мороз после долгой стоянки. Представители марки уверяют, что все будет нормально, разве что время реакции на прикосновение замедлится. А ведь и в тепле отзывчивость не моментальная, хотя задержки невелики и раздражения не вызывают. Ну и конечно, в перчатках управлять сенсорным экраном не получится. Но сейчас лето, и даже в Норвегии, где проходил тест-драйв, довольно-таки тепло.

В остальном по ощущениям Velar – настоящий Range Rover. Причем он гораздо ближе к «старшей» модели Sport, чем к «младшему» Evoque. Прямая и широкая, обшитая кожей передняя панель с тонкими щелями вентиляционных отверстий дарит ощущение простора, посадка за рулем высокая, а обзорность великолепная. Сиденья показались мне жестковатыми и не особо анатомическими, но со временем я, как говорится, всиделся и в течение всего теста чувствовал себя прекрасно. Поклонникам гаджетов сообщаю, что машина предоставляет 4G-интернет и точку доступа Wi-Fi, позволяющую подключить до восьми девайсов, USB-порты и розетки в наличии.

На втором ряду относительно просторно, но не более того. В этом классе есть автомобили, предлагающие больше места для ног. Зато здесь удобный диван, у которого к тому же имеется электрическая регулировка наклона спинок. А вот багажный отсек очень большой для своего сегмента: при раскладывании заднего дивана его объем возрастает с внушительных 673 л до почти бездонных 1731 л. Имеется и специальный лючок для лыж, а функция бесконтактного открывания пятой двери облегчает погрузку тяжелой поклажи. Еще для Velar, как и для новейшего Land Rover Discovery, предлагается водостойкий противоударный браслет, позволяющий запирать автомобиль, оставляя ключи в салоне.

Не спешить!

Организаторы тест-драйва предупредили, что в Норвегии штрафы за превышение скорости огромные и ни о каких +20 км/ч, как в России, речи быть не может. После чего предоставили мне самые мощные модификации новинки: с 300-сильным турбодизелем и 380-сильным бензиновым агрегатом. То есть разгоняться на них можно до… 80 км/ч! Дорог, позволяющих двигаться быстрее, просто не было. Впрочем, как впоследствии выяснилось, больше и не нужно. Потому что автомобиль не провоцирует на нарушение скоростного режима.

Начинаю с бензиновой версии, оснащенной механическим нагнетателем, приводимым от коленвала двигателя и, соответственно, не имеющим турбопаузы. Действительно, двигатель тянет сразу с холостых оборотов. Разгон ровный «снизу доверху», а на нажатие педали акселератора мотор реагирует мягко даже в «динамическом» режиме. И автоматическая коробка передач работает плавно, никуда не спеша. В результате автомобиль воспринимается спокойным, несмотря на хорошо поставленный «голос» силового агрегата. Толику азарта можно получить разве что в тоннеле, если открыть окна и «погазовать», насладившись приятным звуком компрессорного двигателя.

На извилистом шоссе тоже быстро ехать не хочется. Рулевое управление достаточно острое (чуть больше 2,5 оборота от упора до упора) и точное, и с информативностью у него порядок, но автомобиль воспринимается тяжеловатым в виражах, хотя крены не сказать чтоб велики. Даже «зажатая» в «динамический» режим пневмоподвеска не обеспечивает этому SUV спортивных повадок. Впрочем, Velar управляется надежно и правильно. Cобственно, так и должен передвигаться автомобиль марки Range Rover, просто его стремительный внешний вид сбил меня с толку. Если поехать спокойнее, все встанет на свои места.

Пневматическая подвеска оказалась неожиданно жесткой. Но это немудрено на опционных 22-дюймовых дисках с низкопрофильной «изолентой» вместо резины (притом что в базовой комплектации Velar оснащается 18-дюймовыми колесами). Смотрятся они, конечно, красиво, но практическая ценность стремится к нулю. Да и гул от этих шин стоит неслабый.

Поэтому, когда организаторы устроили мне заезд в гору по каменистой грунтовке, за сохранность резины и колес я стал серьезно опасаться. Однако, несмотря на неподходящую «обувку», Velar вскарабкался наверх играючи, не потребовав даже переключиться во «внедорожный» режим. Обратный путь тоже прошел буднично благодаря системе помощи спуска с горы: сидишь, поджав ноги, а автомобиль сам контролирует скорость съезда. Пожалуй, в этом классе вряд ли кто сможет проехать по бездорожью лучше.

Под занавес теста пересаживаюсь на 300-сильную турбодизельную модификацию. О, этот двигатель нравится мне больше! Вибраций почти нет, звук благородный и тяга потрясающая. Вот только подвеска оказалась не столь собранной, как у бензиновой версии: в реакциях на управление появились запаздывания, и точность следования траектории ухудшилась. При этом плавность хода не лучше, несмотря на менее экстремальные, хотя и все равно очень большие 21-дюймовые колеса. Впрочем, опять же, если не подходить к этой модификации Velar со «спорткаровскими» мерками, претензий к ней не будет.

Итак, это типичный Range Rover, умеющий ездить не только по асфальту, но и по достаточно серьезному бездорожью, за что и любят внедорожники английской марки. Умения «вваливать» в виражи на большой скорости от них не требуется. Те же, кто любит отточенные асфальтовые повадки, покупают другие автомобили, в универсальности сильно уступающие Range Rover. И эта универсальность стоит денег. За начальные модификации (250 л.с., бензин и 180 л.с., дизель) дилеры просят от 3 880 000 рублей, а самая мощная, 380-сильная, версия обойдется минимум в 5 253 000 рублей. Первые товарные экземпляры новой модели в Россию начнут поступать в октябре 2017 года.

Технические характеристики Range Rover Velar Габариты, мм 4803х2032х1665 Колесная база, мм 2874 Диаметр разворота, м 11,6 Дорожный просвет, мм 205 Объем багажника, л 673 Снаряженная масса, кг 1884 Тип двигателя V6 бензиновый с механическим компрессором Рабочий объем, куб. см 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 380/6500 Макс. момент, Нм/об/мин 450/3500-5000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/65R18 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,7 Расход топлива (городской), л/100 км 9,4 Объем бака, л 63