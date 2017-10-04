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Цены
от 3 880 000
до 7 218 000
Land Rover Range Rover Velar 2018 вид спередиLand Rover Range Rover Velar 2018 вид сбокуLand Rover Range Rover Velar 2018 вид сверхуLand Rover Range Rover Velar 2018 вид сзадиLand Rover Range Rover Velar 2018 салонLand Rover Range Rover Velar 2018 руль
Land Rover Range Rover Velar 2018 виртуальный дисплей
Виртуальная графика – на уровне лучших образцов мирового автопрома
Land Rover Range Rover Velar 2018 монитор
Верхний центральный дисплей регулируется по углу наклона с помощью электропривода
Land Rover Range Rover Velar 2018 центральный туннельLand Rover Range Rover Velar 2018 передние кресла
Land Rover Range Rover Velar 2018 задний диван
Задний диван отформован под два индивидуальных места
Land Rover Range Rover Velar 2018 багажное отделение
Объем багажного отсека при сложенных спинках заднего дивана возрастает с 673 до 1731 л. Имеется лючок для лыж и функция бесконтактного открывания
Land Rover Range Rover Velar 2018 преодоление водной преградыLand Rover Range Rover Velar 2018 преодоление водной преградыLand Rover Range Rover Velar 2018 преодоление водной преграды

Новый Range Rover Velar – четвертый автомобиль в семействе роскошных внедорожников Range Rover. Он занимает нишу между моделями Evoque и Sport и становится опасным конкурентом немецким завсегдатаям класса: Mercedes Benz GLC, BMW X3 и Audi Q5

Редукционизм, как гласит пресс-релиз Range Rover Velar, – это шаг в сторону от нарочитой сложности к простым решениям с целью подчеркнуть истинные преимущества модели. Именно в этом ключе разработана внешность новинки. Дизайнеры провели месяцы, обрабатывая пластилиновый макет внедорожника, срезая миллиметры с профиля кузовных панелей, чтобы добиться идеальной игры света и тени. Они отсекали все лишнее, как при огранке бриллианта. И у них получился, не побоюсь этого слова, шедевр: экстерьер Velar не имеет никаких сложных поверхностей, но вместе с тем притягивает взгляд и завораживает гармоничностью облика.

Создатели модели настолько глубоко погрузились в этот самый редукционизм, что даже лишили автомобиль привычных дверных ручек: они, дескать, нарушают чистоту поверхностей кузова. Ручки у новинки выполнены заподлицо с дверями и выдвигаются при нажатии на кнопку. У меня, правда, сразу возникли опасения: а что будет, если под ручку при запирании замков попадет палец? Она его прищемит? И как все это будет действовать зимой после, к примеру, ледяного дождя?

Но представители компании развеяли сомнения – механизм максимально безопасен и продуман. Так, если ручка при утапливании встретится с помехой, то сразу прекратит движение и продолжит его лишь после того, как препятствие будет устранено. Конечно же, я испытал: нажал на кнопку запирания замков, сунул в щель палец, и… ничего страшного не произошло. Ручка и не надавила на меня как следует – даже ребенку больно не будет. А как только палец вынул, ручка закрылась. Что же до замерзания, то инженеры марки рассказали мне, что обливали двери водой и замораживали до очень низких температур, однако механизм все равно продолжал работать как ни в чем не бывало. Что ж, пока поверим им на слово и… подождем зимы. А там еще раз протестируем.

Проверенные решения

Технически Range Rover Velar идентичен родственному по компании кроссоверу Jaguar F-Pace. У них совпадает колесная база, хотя задний свес у Range Rover более длинный. Это сделано не столько ради объема багажного отсека, сколько из соображений эстетики: длинный задний свес в сочетании с коротким передним наделяет автомобиль классическими пропорциями.

И оснащен Velar богаче, чем F-Pace. Так, представителю «семейства кошачьих» недоступна пневматическая подвеска, а для Range Rover – пожалуйста. Хотя и обычные пружины имеются – правда, только у начальных версий. А еще для Velar можно заказать блокировку заднего дифференциала, потому что этот автомобиль призван передвигаться не только по асфальту, но и по бездорожью. И конечно, он оснащен фирменной системой Terrain Response с множеством вариантов настроек для различных типов поверхностей и рельефа. Пневмоподвеска позволяет увеличить дорожный просвет до внушительных 251 мм (со стандартных 205 мм), а глубина преодолеваемого брода составляет 650 мм (с пружинной подвеской дорожный просвет – 213 мм, брод – 600 мм).

Для новинки предлагаются 4-цилиндровые (объемом 2 л) и 6-цилиндровые (3 л) силовые агрегаты, работающие на бензине и солярке. Бензиновые двигатели развивают 250 и 300 л.с. в 2-литровом варианте и 380 л.с. – в 3-литровом. У турбодизелей тоже два варианта мощности для объема 2 л – 180 и 240 л.с., а 3-литровая версия развивает 300 л.с. Коробка передач для всех модификаций автоматическая 8-диапазонная.

Кнопки – зло?

Стремление к простоте продолжается в салоне. Куда делись все кнопки? Вместо них – сенсорные дисплеи. И если к виртуальным приборам и центральному экрану интерфейса мы уже начинаем привыкать, то тачскрин на центральной консоли пока еще в новинку. На глянцевой черной панели имеются три «крутилки», центральная из них отвечает за громкость, а боковые могут выполнять различные функции, которые выбираются с помощью сенсорных клавиш, расположенных рядом.

Так, вращая эти «кольца», можно регулировать температуру, настраивать интенсивность подогрева и вентиляции сидений либо переключать режимы, отвечающие за ходовые качества автомобиля. При этом все действо отражается на сенсорном экране с помощью великолепной графики. Кстати, свершилось! Наконец качество «картинки» у английского автомобиля не уступает эталонным в этом классе «немцам». Клавиши на рулевом колесе, к слову, тоже сенсорные. Например, чтобы увеличить или уменьшить громкость музыки, нужно совершить круговое движение пальцем по «кругляшу» на левой спице.

Что касается меня лично, то я ко всему этому сенсорному хозяйству отношусь настороженно, потому что во время движения виртуальными клавишами невозможно пользоваться на ощупь – приходится, хоть и ненадолго, отвлекаться от дороги. К тому же неизвестно, как все это будет работать в сильный мороз после долгой стоянки. Представители марки уверяют, что все будет нормально, разве что время реакции на прикосновение замедлится. А ведь и в тепле отзывчивость не моментальная, хотя задержки невелики и раздражения не вызывают. Ну и конечно, в перчатках управлять сенсорным экраном не получится. Но сейчас лето, и даже в Норвегии, где проходил тест-драйв, довольно-таки тепло.

В остальном по ощущениям Velar – настоящий Range Rover. Причем он гораздо ближе к «старшей» модели Sport, чем к «младшему» Evoque. Прямая и широкая, обшитая кожей передняя панель с тонкими щелями вентиляционных отверстий дарит ощущение простора, посадка за рулем высокая, а обзорность великолепная. Сиденья показались мне жестковатыми и не особо анатомическими, но со временем я, как говорится, всиделся и в течение всего теста чувствовал себя прекрасно. Поклонникам гаджетов сообщаю, что машина предоставляет 4G-интернет и точку доступа Wi-Fi, позволяющую подключить до восьми девайсов, USB-порты и розетки в наличии.

На втором ряду относительно просторно, но не более того. В этом классе есть автомобили, предлагающие больше места для ног. Зато здесь удобный диван, у которого к тому же имеется электрическая регулировка наклона спинок. А вот багажный отсек очень большой для своего сегмента: при раскладывании заднего дивана его объем возрастает с внушительных 673 л до почти бездонных 1731 л. Имеется и специальный лючок для лыж, а функция бесконтактного открывания пятой двери облегчает погрузку тяжелой поклажи. Еще для Velar, как и для новейшего Land Rover Discovery, предлагается водостойкий противоударный браслет, позволяющий запирать автомобиль, оставляя ключи в салоне.

Не спешить!

Организаторы тест-драйва предупредили, что в Норвегии штрафы за превышение скорости огромные и ни о каких +20 км/ч, как в России, речи быть не может. После чего предоставили мне самые мощные модификации новинки: с 300-сильным турбодизелем и 380-сильным бензиновым агрегатом. То есть разгоняться на них можно до… 80 км/ч! Дорог, позволяющих двигаться быстрее, просто не было. Впрочем, как впоследствии выяснилось, больше и не нужно. Потому что автомобиль не провоцирует на нарушение скоростного режима.

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Начинаю с бензиновой версии, оснащенной механическим нагнетателем, приводимым от коленвала двигателя и, соответственно, не имеющим турбопаузы. Действительно, двигатель тянет сразу с холостых оборотов. Разгон ровный «снизу доверху», а на нажатие педали акселератора мотор реагирует мягко даже в «динамическом» режиме. И автоматическая коробка передач работает плавно, никуда не спеша. В результате автомобиль воспринимается спокойным, несмотря на хорошо поставленный «голос» силового агрегата. Толику азарта можно получить разве что в тоннеле, если открыть окна и «погазовать», насладившись приятным звуком компрессорного двигателя.

На извилистом шоссе тоже быстро ехать не хочется. Рулевое управление достаточно острое (чуть больше 2,5 оборота от упора до упора) и точное, и с информативностью у него порядок, но автомобиль воспринимается тяжеловатым в виражах, хотя крены не сказать чтоб велики. Даже «зажатая» в «динамический» режим пневмоподвеска не обеспечивает этому SUV спортивных повадок. Впрочем, Velar управляется надежно и правильно. Cобственно, так и должен передвигаться автомобиль марки Range Rover, просто его стремительный внешний вид сбил меня с толку. Если поехать спокойнее, все встанет на свои места.

Пневматическая подвеска оказалась неожиданно жесткой. Но это немудрено на опционных 22-дюймовых дисках с низкопрофильной «изолентой» вместо резины (притом что в базовой комплектации Velar оснащается 18-дюймовыми колесами). Смотрятся они, конечно, красиво, но практическая ценность стремится к нулю. Да и гул от этих шин стоит неслабый.

Поэтому, когда организаторы устроили мне заезд в гору по каменистой грунтовке, за сохранность резины и колес я стал серьезно опасаться. Однако, несмотря на неподходящую «обувку», Velar вскарабкался наверх играючи, не потребовав даже переключиться во «внедорожный» режим. Обратный путь тоже прошел буднично благодаря системе помощи спуска с горы: сидишь, поджав ноги, а автомобиль сам контролирует скорость съезда. Пожалуй, в этом классе вряд ли кто сможет проехать по бездорожью лучше.

Под занавес теста пересаживаюсь на 300-сильную турбодизельную модификацию. О, этот двигатель нравится мне больше! Вибраций почти нет, звук благородный и тяга потрясающая. Вот только подвеска оказалась не столь собранной, как у бензиновой версии: в реакциях на управление появились запаздывания, и точность следования траектории ухудшилась. При этом плавность хода не лучше, несмотря на менее экстремальные, хотя и все равно очень большие 21-дюймовые колеса. Впрочем, опять же, если не подходить к этой модификации Velar со «спорткаровскими» мерками, претензий к ней не будет.

Итак, это типичный Range Rover, умеющий ездить не только по асфальту, но и по достаточно серьезному бездорожью, за что и любят внедорожники английской марки. Умения «вваливать» в виражи на большой скорости от них не требуется. Те же, кто любит отточенные асфальтовые повадки, покупают другие автомобили, в универсальности сильно уступающие Range Rover. И эта универсальность стоит денег. За начальные модификации (250 л.с., бензин и 180 л.с., дизель) дилеры просят от 3 880 000 рублей, а самая мощная, 380-сильная, версия обойдется минимум в 5 253 000 рублей. Первые товарные экземпляры новой модели в Россию начнут поступать в октябре 2017 года.  

Технические характеристики Range Rover Velar

Габариты, мм

4803х2032х1665

Колесная база, мм

2874

Диаметр разворота, м

11,6

Дорожный просвет, мм

205

Объем багажника, л

673

Снаряженная масса, кг

1884

Тип двигателя

V6 бензиновый с механическим компрессором

Рабочий объем, куб. см

2995

Макс. мощность, л.с./об/мин

380/6500

Макс. момент, Нм/об/мин

450/3500-5000

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

235/65R18

Макс. скорость, км/ч

250

Время разгона 0–100 км/ч, с

5,7

Расход топлива (городской), л/100 км

9,4

Объем бака, л

63

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