До этого о Range Rover я знал немного: британский стиль, роскошь, капризная пневмоподвеска, глючная электроника, космические цены на сервис. В середине 2000-х мой приятель, топ-менеджер госкорпорации, разъезжал на служебном Range Rover Vogue. Как-то мы сидели в его комнате отдыха и, пыхая дымом Cohiba из глубин массажного кресла, Володя посмеивался: «Водитель удивляется: заехал в ремзону – сразу минимум 500 долларов. Хорошо, что служебная, а то я бы разорился». Еще однажды ночью мой друг на спор, опустив пневмоподвеску своего Range Rover, проехал на нем под одной из столичных магистралей через подземный переход и выехал с другой стороны. Штраф подоспевшей милиции заплатил по-кавказски щедро.

И вот прошло 15 лет, я отъезжаю от пресс-парка на обновлённом Range Rover Velar 2021 модельного года и слушаю по громкой связи инструкцию оператора спутниковой сигнализации, что-то вроде: радиометку с брелка не снимать, если заедете на мойку или в сервис, будьте готовы, что вам позвонят. За три с половиной года работы тест-редактором в motorpage.ru со мной такое впервые. Настораживает. Повышенная угоняемость? Кажется, даже тестовый Porsche Cayenne, стоивший 16 миллионов рублей, так не заботился о своей безопасности. А ведь этот Velar в комплектации R-Dynamic SE и с кучей опций, удваивающих его базовую стоимость, все равно вполовину дешевле, чем тот Cayenne, – 7 977 900 рублей.

Причем, это даже не старший Range Rover – «королевский», а Velar – на иерархической лестнице он располагается где-то между младшим Evoque и Sport. Хотя, конечно, Velar, наверное, самый эффектный представитель своего семейства. Самый обтекаемый Range Rover в истории марки, коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,32, знаменитые утопленные в корпус дверные ручки (если помыть зимой и оставить на морозе – не откроются, предупреждают владельцы). Крутобокая каравелла со вздернутой кормой, сигарообразная субмарина – в голову лезут почему-то военно-морские ассоциации. Возможно, это из-за цвета тестового Velar – официально этот глубокий синий называется Portofino Blue, более светлый синий доминирует и в отделке салона.

Программа новостей

Чтобы сразу покончить с обязательной программой, расскажу про обновления: теперь в Velar появилась новая мультимедийная система Pivi Pro с мощными процессорами, так что «тормознутость» мультимедиа Range Rover осталась в прошлом. Еще здесь новый руль, на его чёрных глянцевых спицах собраны виртуальные кнопки управления – и они, конечно, быстро покрываются отпечатками моих пальцев.

Вместо прежней поворотной «шайбы» автомата ZF на центральном тоннеле теперь – его электронный джойстик. Причем, случайно сбить коробку на ходу, например, в «нейтраль», просто положив руку на селектор, как в некоторых других автомобилях, не удастся: для переключения надо нажимать стопорную клавишу, которая еще и срабатывает со второго нажатия – «защита от дурака».

Кажется, изменились даже заставки режимов движения на «парящей панели», связывающий торпедо и центральный тоннель – Eco, Dynamic, Offroad. Velar изображен то на фоне черно-лилового леса в дымке, то на извилистой трассе меж полей, каждая картинка – настоящее произведение искусства, хочется остановиться и внимательно рассматривать, словно полотна Тернера в Tate Gallery.

Что еще? Линейка двигателей Velar пополнилась тремя новыми – бензиновым c технологией «мягкого» гибрида и двумя дизельными, под капотом тестового Velar – топовый 300-сильный трехлитровый турбодизель Ingenium, выдающий 650 Нм крутящего момента уже с 1500 оборотов в минуту. Рядная «шестерка» теперь – редкость, и это очень сбалансированный агрегат, звук которого, кстати, в салоне не слышен. Сравнить с дорестайлинговым Velar не могу, но знаю, что в том, что у меня на тесте, появилась система активного шумоподавления Active Road Noise Cancellation, снижающая шум в салоне минимум на 4 дБ.

Забегая вперед – не знаю, самовнушение это или нет, но на ходу в салоне Velar аэродинамических шумов действительно не слышно, кажется, только вокруг боковых зеркал шелестит воздух и гудят низкопрофильной резиной 20-дюймовые опциональные черные лаковые диски…

В общем, пора за руль.

Стиль как сумма ощущений

Тяжелая дверь без доводчика, так что в Velar входишь, как в небольшую крепость. Присевшую ради удобства твоей посадки, а на ходу она автоматически вернется в дорожное положение. И тут, на месте водителя, все оказывается именно так, как я себе и представлял в Range Rover. Сразу понимаешь, почему англичане – мировые законодатели моды, во всяком случае, одни из, и чем эффектность отличается от стиля. Сдержанность, достоинство, стиль. Ничего кричащего. Сочетание цветов: синяя обивка, чёрный глянец тачскринов. Белая строчка на дверях и на сиденьях. Светло- и темно-коричневый – это уже иконки и графика на ожившем экране.

И вроде невозможное сочетание цветов, как черные брюки с коричневыми ботинками, но выглядит убедительно и дорого. И любимая мишень автожурналистов, пресловутый гулкий пластик, который обнаруживается в дверном кармане и в боковине центрального тоннеля – ну гулкий, и что? Оказывается, не в этом дело, все равно – несомненная автомобильная культура.

И еще гены. Никаких сомнений, ты сидишь в Range Rover, пускай и не в старшем. И 8 миллионов рублей с тебя просят именно за совокупность ощущений, а не за сам по себе внушительный технический ассортимент, который ее обеспечивает. Velar «накрывает» тебя сразу, и ты понимаешь, что платишь за цельность стиля, данную тебе в ощущениях – от экстерьера и интерьера, до – опять забегая вперед – до управления и характера движения, динамики и торможения. Этот стиль, этот характер может тебе не понравиться, если ты поклонник BMW, например, но отрицать его наличие ты не можешь. И это редкое качество в современном автомобильном мире, даже в премиальном.

Дело, конечно, не интерьере или экстерьере Velar, не в количестве экранов и качестве их графики, а в том, как он едет.

Джентльмены предпочитают… стрелять

Тут все ожидаемо: темперамент у Velar джентльменский: изначальная медленность, вальяжность во всех деталях, от отзывчивости кресла на регулировочную клавишу до работы системы старт-стоп. Все отклики на педали, и газа, и тормоза, – как бы не торопясь, с достоинством. Но эта ленивость – мнимая, Velar в любой момент готов «выстрелить». Как в фильме Гая Ричи «Джентльмены», где герой (ездивший, кстати на Range Rover), спокойно пьет чай, а через несколько секунд стреляет в голову конкуренту, предложившему ему выйти из бизнеса, объясняя: «когда лев хочет есть – он ест». И будьте уверены, Velar так же молниеносно предъявит все свои силы, ньютон-метры и 6,5 секунды до сотни по первому требованию. Причем, характер разгона у него – тоже свой собственный. Если, например, у старших кроссоверов VAG он – «цифровой» и практически неощутим, то разгон двухтонного Velar – «тепловозный», в динамике автомобиль ощущается именно как тяжелый внедорожник. При этом скорость в нем так же незаметна, 80 воспринимаются как 40, 160 – как 80.

Один из сегментов на центральном дисплее Velar отвечает за экологичность движения. При движении на активном круиз-контроле он показывает 92%, но достаточно одного энергичного обгона и показатель сразу падает до 76%. В любом случае, средний расход в 8,6 литров, который показал Velar за время теста, для трёхлитрового V-образного дизеля – отличный показатель. Пробег на полном баке – 610 км, до чемпионских 1100 с небольшим километров на все тех же топовых дизельных внедорожниках VAG сильно не дотягивает: бак маловат, примерно 66 литров.

Легкое волнение

Дороги для Velar словно не существует, обратной связи от колёс, от дорожного покрытия, нет почти никакой. Мелкие и даже крупные неровности различимы только по звуку, автомобиль плывёт, как по морю. Но где море, там и волны, а где волны – там и продольная качка. На ходу Velar немного раскачивается вперед-назад при торможении и разгоне, как дорогая яхта, но это тоже воспринимается как признак класса, это очень приятное покачивание. Во всяком случае, для водителя и переднего пассажира – задние седоки иногда жалуются: нас тошнит. И еще: когда проходишь яму с острыми краями, подвеска проглатывает и ее, но звуки, доносящиеся снизу, сигнализируют о том, что резине и дискам приходится несладко, есть повышенный риск их убить.

Руль Velar с переменным усилием, на скорости «короткий» и тяжелый, а при маневрировании на месте или на малом ходу, например, в пробках или на бездорожье – «длинный» и легкий. Интересно, что все, кому удалось посидеть за рулём этого автомобиля, отдельно отмечали: как он прекрасно держит дорогу! Видимо, эффект обманутых ожиданий в чистом виде: у Velar такая уверенная тяжелая поступь внедорожника, что подсознательно ждёшь от него валкости и рысканий, а оказывается – прекрасная устойчивость на курсе.

Без колебаний

Кстати, о валкости. Помню, что меня поразило на площадке «Большого тест-драйва» автомобильной премии «ТОП-5 АВТО» при первом знакомстве с родственником Velar, Land Rover Discovery пятого поколения, – его невероятная, как сказали бы моряки, остойчивость. Несмотря на приличную высоту Discovery, казалось, завалить его нельзя даже при самых резких маневрах. И вот Velar – такой же ванька-встанька, такой же неваляшка. За это отвечает комплекс сразу несколько специальных электронных систем, включая систему предотвращения переворачивания. И в результате автомобиль словно цепляется за асфальт. Похожая кошачья цепкость запомнилась мне еще по Jaguar, E-Pace и даже по F-Pace, соплатформенному нашему Velar.

Все будет хорошо

Velar – идеальный психотерапевт. Именно из-за его, как бы, замедленности. Сев за руль Velar, ты не сможешь больше жить в привычном режиме бешеной белки и дергаться из-за того, что что-то не успел. Впереди только хорошее, успокаивает Velar. Даже внезапная мертвая пятичасовая пробка за город на Ярославском шоссе совершенно не раздражает. В другом автомобиле я бы весь давно извелся, хотя спешить некуда, все намеченное на день, сделано. А здесь – нет, сидишь себе спокойно в своем замке, ну хорошо, в шале, посматриваешь на соседей. Вырвавшись из пробки на волю, Velar настойчиво несколько раз предлагает мне отдохнуть, прежде чем ехать дальше, и заботливо подыскивает ближайшую стоянку большегрузного транспорта впереди по трассе.

Ты не один

Ничего, я не так уж и устал, электронных помощников-то целая армия. Шесть режимов вождения, чаще всего из которых, владельцем Velar, мне показалось, будет использоваться автоматический Terrain Response. Есть внушительный внедорожный набор, активный самоблокирующийся задний дифференциал, даже датчик глубины брода – никак не могу представить себе в реальной жизни роскошный Velar, преодолевающим брод заявленной в его паспорте 50-сантиметровой глубины, так что ума не приложу, кому из владельцев Velar и когда этот датчик мог бы пригодиться. Другое дело – чисто дорожные помощники и системы безопасности. В отличие от того, как работают, например, ассистенты удержания в полосе Volkswagen Touareg или Audi Q7, Velar подруливает очень деликатно. Ты не мечешься в узком коридоре, натыкаясь на стенки, – halt! zurück! – тебе просто мягко указывают границы. Единственное, к чему можно придраться – работа круиз-контроля. Velar не всегда замечает при движении на активном круиз-контроле помеху впереди, даже в сухую и ясную погоду. Иногда нервы не выдерживали и приходилось самому тормозить, когда автомобиль летел в хвост стоящей впереди пробки. Или вот еще: установил скорость, «сел на хвост» лидеру. Но когда на перекрестке лидер уходит направо и ты поворачиваешь вместе с ним, за поворотом Velar словно слепнет, теряя лидера из вида и начинает разгоняться ему в бампер, приходя в себя и обнаруживая помеху очень не сразу. В последний момент спохватывается и заполошно тормозит почти до остановки. А когда лидер успевает уехать уже метров на 20 – опять замечает его отсутствие и начинает догонять. Но это, скорее, в копилку рассуждений о нескором приходе к нам автопилотов.

Что в итоге

Роскошный стильный внедорожник, с артистической внешностью, вооруженный внушительным набором электронных и не только, оффроудных систем. Как и старший брат Range Rover, Velar, скорее всего, будет с максимальным комфортом доставлять своего владельца по асфальту от его коттеджа до гольф-клуба. Хотя в случае с Velar – скорее, в спа-салон, и это будет владелица. В России на Velar чаще ездят дамы – пока их спутники жизни, джентльмены на старших Range Rover, объясняют своим конкурентам правила игры в политике и в бизнесе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RANGE ROVER VELAR ГАБАРИТЫ, ММ 4797х2147х1683 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2874 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 213/251 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 673 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2068 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизель с турбонаддувом, R6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2996 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 300 при 4000 МАКС. МОМЕНТ, НМ 650 при 1500 – 2500 ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ АКПП, 8-ст МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 230 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 6,5 ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л 66