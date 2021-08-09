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О Land Rover Range Rover Velar

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Ленд Ровер

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Последнее поколение
I (открыть)
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Цены
от 3 880 000
до 7 218 000
Land Rover Range Rover Velar (2021) вид спереди
Пакет внешней отделки Dynamic с элементами Black делает Velar совершенно готическим
Land Rover Range Rover Velar (2021) вид сбоку
20-дюймовые 7-спицевые колесные диски с отделкой Gloss Black – недешевая опция
Land Rover Range Rover Velar (2021) вид сзади
В общем темном колорите экстерьера незаметна контрастная черная крыша. Но она есть
Land Rover Range Rover Velar (2021) вид сзади
Бейдж SE и шильд D300 входят в базовое оснащение
Land Rover Range Rover Velar (2021) ручка двери
Знаменитая выдвижная ручка двери
Land Rover Range Rover Velar (2021) дверь
Цветовая гамма подобрана правильно, словно в расцветке хорошего мужского галстука
Land Rover Range Rover Velar (2021) салон
В парковочном положении Velar приседает для облегчения посадки
Land Rover Range Rover Velar (2021) передние кресла
Формовка кресла с 14-ю регулировками неплоха, но все-таки бывает и удобнее
Land Rover Range Rover Velar (2021) салон
Цифры и буквы прекрасно читаются, ничего лишнего и отвлекающего
Land Rover Range Rover Velar (2021) руль
Новое рулевое колесо, с виртуальными кнопками управления на спицах
Land Rover Range Rover Velar (2021) приборная панель
Красная зона тахометра для двигателя D300 начинается с 4000 оборотов в минуту
Land Rover Range Rover Velar (2021) джойстик
Джойстик снабжен клавишами, страхующими от случайного переключения коробки
Land Rover Range Rover Velar (2021) подстаканник
Крышка люка с подстаканником открывается нажатием на овальную кнопку с фирменным логотипом
Land Rover Range Rover Velar (2021) розетки
Для первого ряда сидений есть 2 порта USB 3.0 (чтение и подзарядка) и розетка 12V
Land Rover Range Rover Velar (2021) верхний экран
Угол наклона верхнего экрана можно регулировать
Land Rover Range Rover Velar (2021) центральная консоль
Заставки режимов хочется рассматривать, как картины в музее. Жаль, мешают блики
Land Rover Range Rover Velar (2021) верхний экран
Во внедорожном режиме боковые камеры показывают онлайн-картину преодоления неровностей
Land Rover Range Rover Velar (2021) верхний экран
При движении по дороге на экран выводятся картинка с передней камеры и вид сверху
Land Rover Range Rover Velar (2021) второй ряд
Задний ряд номинально трехместный
Land Rover Range Rover Velar (2021) второй ряд
Пространства для ног при посадке «за собой» достаточно
Land Rover Range Rover Velar (2021) второй ряд
Но среднему седоку очень мешает выступ с воздуховодами
Land Rover Range Rover Velar (2021) багажное отделение
Широкий погрузочный проем, практичные ребристые накладки на заднем бортике
Land Rover Range Rover Velar (2021) задний диван
Задние спинки складываются с заметной «ступенькой»
Land Rover Range Rover Velar (2021) багажное отделение
Максимальный объем – 1811 литров
Land Rover Range Rover Velar (2021) запасное колесо
Полноценное 20-дюймовое запасное колесо – платная опция
Land Rover Range Rover Velar (2021) колесо
Подвеска в максимально высоком положении
Land Rover Range Rover Velar (2021) лючок

До этого о Range Rover я знал немного: британский стиль, роскошь, капризная пневмоподвеска, глючная электроника, космические цены на сервис. В середине 2000-х мой приятель, топ-менеджер госкорпорации, разъезжал на служебном Range Rover Vogue. Как-то мы сидели в его комнате отдыха и, пыхая дымом Cohiba из глубин массажного кресла, Володя посмеивался: «Водитель удивляется: заехал в ремзону – сразу минимум 500 долларов. Хорошо, что служебная, а то я бы разорился». Еще однажды ночью мой друг на спор, опустив пневмоподвеску своего Range Rover, проехал на нем под одной из столичных магистралей через подземный переход и выехал с другой стороны. Штраф подоспевшей милиции заплатил по-кавказски щедро.

И вот прошло 15 лет, я отъезжаю от пресс-парка на обновлённом Range Rover Velar 2021 модельного года и слушаю по громкой связи инструкцию оператора спутниковой сигнализации, что-то вроде: радиометку с брелка не снимать, если заедете на мойку или в сервис, будьте готовы, что вам позвонят. За три с половиной года работы тест-редактором в motorpage.ru со мной такое впервые. Настораживает. Повышенная угоняемость? Кажется, даже тестовый Porsche Cayenne, стоивший 16 миллионов рублей, так не заботился о своей безопасности. А ведь этот Velar в комплектации R-Dynamic SE и с кучей опций, удваивающих его базовую стоимость, все равно вполовину дешевле, чем тот Cayenne, – 7 977 900 рублей.

Причем, это даже не старший Range Rover – «королевский», а Velar – на иерархической лестнице он располагается где-то между младшим Evoque и Sport. Хотя, конечно, Velar, наверное, самый эффектный представитель своего семейства. Самый обтекаемый Range Rover в истории марки, коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,32, знаменитые утопленные в корпус дверные ручки (если помыть зимой и оставить на морозе – не откроются, предупреждают владельцы). Крутобокая каравелла со вздернутой кормой, сигарообразная субмарина – в голову лезут почему-то военно-морские ассоциации. Возможно, это из-за цвета тестового Velar – официально этот глубокий синий называется Portofino Blue, более светлый синий доминирует и в отделке салона.

Программа новостей

Чтобы сразу покончить с обязательной программой, расскажу про обновления: теперь в Velar появилась новая мультимедийная система Pivi Pro с мощными процессорами, так что «тормознутость» мультимедиа Range Rover осталась в прошлом. Еще здесь новый руль, на его чёрных глянцевых спицах собраны виртуальные кнопки управления – и они, конечно, быстро покрываются отпечатками моих пальцев.

Вместо прежней поворотной «шайбы» автомата ZF на центральном тоннеле теперь – его электронный джойстик. Причем, случайно сбить коробку на ходу, например, в «нейтраль», просто положив руку на селектор, как в некоторых других автомобилях, не удастся: для переключения надо нажимать стопорную клавишу, которая еще и срабатывает со второго нажатия – «защита от дурака».

Кажется, изменились даже заставки режимов движения на «парящей панели», связывающий торпедо и центральный тоннель – Eco, Dynamic, Offroad. Velar изображен то на фоне черно-лилового леса в дымке, то на извилистой трассе меж полей, каждая картинка – настоящее произведение искусства, хочется остановиться и внимательно рассматривать, словно полотна Тернера в Tate Gallery.

Что еще? Линейка двигателей Velar пополнилась тремя новыми – бензиновым c технологией «мягкого» гибрида и двумя дизельными, под капотом тестового Velar – топовый 300-сильный трехлитровый турбодизель Ingenium, выдающий 650 Нм крутящего момента уже с 1500 оборотов в минуту. Рядная «шестерка» теперь – редкость, и это очень сбалансированный агрегат, звук которого, кстати, в салоне не слышен. Сравнить с дорестайлинговым Velar не могу, но знаю, что в том, что у меня на тесте, появилась система активного шумоподавления Active Road Noise Cancellation, снижающая шум в салоне минимум на 4 дБ.

Забегая вперед – не знаю, самовнушение это или нет, но на ходу в салоне Velar аэродинамических шумов действительно не слышно, кажется, только вокруг боковых зеркал шелестит воздух и гудят низкопрофильной резиной 20-дюймовые опциональные черные лаковые диски…

В общем, пора за руль.

Стиль как сумма ощущений

Тяжелая дверь без доводчика, так что в Velar входишь, как в небольшую крепость. Присевшую ради удобства твоей посадки, а на ходу она автоматически вернется в дорожное положение. И тут, на месте водителя, все оказывается именно так, как я себе и представлял в Range Rover. Сразу понимаешь, почему англичане – мировые законодатели моды, во всяком случае, одни из, и чем эффектность отличается от стиля. Сдержанность, достоинство, стиль. Ничего кричащего. Сочетание цветов: синяя обивка, чёрный глянец тачскринов. Белая строчка на дверях и на сиденьях. Светло- и темно-коричневый – это уже иконки и графика на ожившем экране.

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И вроде невозможное сочетание цветов, как черные брюки с коричневыми ботинками, но выглядит убедительно и дорого. И любимая мишень автожурналистов, пресловутый гулкий пластик, который обнаруживается в дверном кармане и в боковине центрального тоннеля – ну гулкий, и что? Оказывается, не в этом дело, все равно – несомненная автомобильная культура.

И еще гены. Никаких сомнений, ты сидишь в Range Rover, пускай и не в старшем. И 8 миллионов рублей с тебя просят именно за совокупность ощущений, а не за сам по себе внушительный технический ассортимент, который ее обеспечивает. Velar «накрывает» тебя сразу, и ты понимаешь, что платишь за цельность стиля, данную тебе в ощущениях – от экстерьера и интерьера, до – опять забегая вперед – до управления и характера движения, динамики и торможения. Этот стиль, этот характер может тебе не понравиться, если ты поклонник BMW, например, но отрицать его наличие ты не можешь. И это редкое качество в современном автомобильном мире, даже в премиальном.

Дело, конечно, не интерьере или экстерьере Velar, не в количестве экранов и качестве их графики, а в том, как он едет.

Джентльмены предпочитают… стрелять

Тут все ожидаемо: темперамент у Velar джентльменский: изначальная медленность, вальяжность во всех деталях, от отзывчивости кресла на регулировочную клавишу до работы системы старт-стоп. Все отклики на педали, и газа, и тормоза, – как бы не торопясь, с достоинством. Но эта ленивость – мнимая, Velar в любой момент готов «выстрелить». Как в фильме Гая Ричи «Джентльмены», где герой (ездивший, кстати на Range Rover), спокойно пьет чай, а через несколько секунд стреляет в голову конкуренту, предложившему ему выйти из бизнеса, объясняя: «когда лев хочет есть – он ест». И будьте уверены, Velar так же молниеносно предъявит все свои силы, ньютон-метры и 6,5 секунды до сотни по первому требованию. Причем, характер разгона у него – тоже свой собственный. Если, например, у старших кроссоверов VAG он – «цифровой» и практически неощутим, то разгон двухтонного Velar – «тепловозный», в динамике автомобиль ощущается именно как тяжелый внедорожник. При этом скорость в нем так же незаметна, 80 воспринимаются как 40, 160 – как 80.

Один из сегментов на центральном дисплее Velar отвечает за экологичность движения. При движении на активном круиз-контроле он показывает 92%, но достаточно одного энергичного обгона и показатель сразу падает до 76%. В любом случае, средний расход в 8,6 литров, который показал Velar за время теста, для трёхлитрового V-образного дизеля – отличный показатель. Пробег на полном баке – 610 км, до чемпионских 1100 с небольшим километров на все тех же топовых дизельных внедорожниках VAG сильно не дотягивает: бак маловат, примерно 66 литров.

Легкое волнение

Дороги для Velar словно не существует, обратной связи от колёс, от дорожного покрытия, нет почти никакой. Мелкие и даже крупные неровности различимы только по звуку, автомобиль плывёт, как по морю. Но где море, там и волны, а где волны – там и продольная качка. На ходу Velar немного раскачивается вперед-назад при торможении и разгоне, как дорогая яхта, но это тоже воспринимается как признак класса, это очень приятное покачивание. Во всяком случае, для водителя и переднего пассажира – задние седоки иногда жалуются: нас тошнит. И еще: когда проходишь яму с острыми краями, подвеска проглатывает и ее, но звуки, доносящиеся снизу, сигнализируют о том, что резине и дискам приходится несладко, есть повышенный риск их убить.

Руль Velar с переменным усилием, на скорости «короткий» и тяжелый, а при маневрировании на месте или на малом ходу, например, в пробках или на бездорожье – «длинный» и легкий. Интересно, что все, кому удалось посидеть за рулём этого автомобиля, отдельно отмечали: как он прекрасно держит дорогу! Видимо, эффект обманутых ожиданий в чистом виде: у Velar такая уверенная тяжелая поступь внедорожника, что подсознательно ждёшь от него валкости и рысканий, а оказывается – прекрасная устойчивость на курсе.

Без колебаний

Кстати, о валкости. Помню, что меня поразило на площадке «Большого тест-драйва» автомобильной премии «ТОП-5 АВТО» при первом знакомстве с родственником Velar, Land Rover Discovery пятого поколения, – его невероятная, как сказали бы моряки, остойчивость. Несмотря на приличную высоту Discovery, казалось, завалить его нельзя даже при самых резких маневрах. И вот Velar – такой же ванька-встанька, такой же неваляшка. За это отвечает комплекс сразу несколько специальных электронных систем, включая систему предотвращения переворачивания. И в результате автомобиль словно цепляется за асфальт. Похожая кошачья цепкость запомнилась мне еще по Jaguar, E-Pace и даже по F-Pace, соплатформенному нашему Velar.

Все будет хорошо

Velar – идеальный психотерапевт. Именно из-за его, как бы, замедленности. Сев за руль Velar, ты не сможешь больше жить в привычном режиме бешеной белки и дергаться из-за того, что что-то не успел. Впереди только хорошее, успокаивает Velar. Даже внезапная мертвая пятичасовая пробка за город на Ярославском шоссе совершенно не раздражает. В другом автомобиле я бы весь давно извелся, хотя спешить некуда, все намеченное на день, сделано. А здесь – нет, сидишь себе спокойно в своем замке, ну хорошо, в шале, посматриваешь на соседей. Вырвавшись из пробки на волю, Velar настойчиво несколько раз предлагает мне отдохнуть, прежде чем ехать дальше, и заботливо подыскивает ближайшую стоянку большегрузного транспорта впереди по трассе.

Ты не один

Ничего, я не так уж и устал, электронных помощников-то целая армия. Шесть режимов вождения, чаще всего из которых, владельцем Velar, мне показалось, будет использоваться автоматический Terrain Response. Есть внушительный внедорожный набор, активный самоблокирующийся задний дифференциал, даже датчик глубины брода – никак не могу представить себе в реальной жизни роскошный Velar, преодолевающим брод заявленной в его паспорте 50-сантиметровой глубины, так что ума не приложу, кому из владельцев Velar и когда этот датчик мог бы пригодиться. Другое дело – чисто дорожные помощники и системы безопасности. В отличие от того, как работают, например, ассистенты удержания в полосе Volkswagen Touareg или Audi Q7, Velar подруливает очень деликатно. Ты не мечешься в узком коридоре, натыкаясь на стенки, – halt! zurück! – тебе просто мягко указывают границы. Единственное, к чему можно придраться – работа круиз-контроля. Velar не всегда замечает при движении на активном круиз-контроле помеху впереди, даже в сухую и ясную погоду. Иногда нервы не выдерживали и приходилось самому тормозить, когда автомобиль летел в хвост стоящей впереди пробки. Или вот еще: установил скорость, «сел на хвост» лидеру. Но когда на перекрестке лидер уходит направо и ты поворачиваешь вместе с ним, за поворотом Velar словно слепнет, теряя лидера из вида и начинает разгоняться ему в бампер, приходя в себя и обнаруживая помеху очень не сразу. В последний момент спохватывается и заполошно тормозит почти до остановки. А когда лидер успевает уехать уже метров на 20 – опять замечает его отсутствие и начинает догонять. Но это, скорее, в копилку рассуждений о нескором приходе к нам автопилотов.

Что в итоге

Роскошный стильный внедорожник, с артистической внешностью, вооруженный внушительным набором электронных и не только, оффроудных систем. Как и старший брат Range Rover, Velar, скорее всего, будет с максимальным комфортом доставлять своего владельца по асфальту от его коттеджа до гольф-клуба. Хотя в случае с Velar – скорее, в спа-салон, и это будет владелица. В России на Velar чаще ездят дамы – пока их спутники жизни, джентльмены на старших Range Rover, объясняют своим конкурентам правила игры в политике и в бизнесе.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RANGE ROVER VELAR

ГАБАРИТЫ, ММ

4797х2147х1683

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2874

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

213/251

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

673

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2068

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Дизель с турбонаддувом, R6

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2996

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

300 при 4000

МАКС. МОМЕНТ, НМ

650 при 1500 – 2500

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

АКПП, 8-ст

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

230

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

6,5

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л

66

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