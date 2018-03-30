Если вы не специалист, то открыв рекламный буклет, рассказывающий о многочисленных достоинствах нового Range Rover Velar, вы неизбежно столкнетесь с огромным количеством непонятных терминов и аббревиатур, за которыми, на самом деле, скрываются последние достижения инженерной мысли автомобилестроителей и новейшие наработки экспертов в области покорения бездорожья. Мы попытаемся объяснить вам, что же все они означают, и чем могут быть полезными на практике. Как на дороге, так и на бездорожье. Порой даже экстремальном

Дебютировавший в прошлом году Range Rover Velar несомненно является самым стильным и самым модным представителем легендарного семейства британских внедорожников. А еще, одной из самых современных моделей компании! Но когда по страницам специализированной (и не очень) прессы прокатилась волна первых тест-драйвов новинки, то едва ли не большая часть авторов восторгалась (или не восторгалась) эффектными дверными ручками, которые выезжают наружу, когда автомобиль отпирается, и убираются заподлицо с дверными панелями, когда машина заперта. По мнению директора по дизайну компании Jaguar Land Rover Джерри Макговерна, такое решение делает облик автомобиля более изысканным, чистым и лаконичным. Пожалуй, соглашусь, особенно учитывая то, что я сам слышал все эти доводы от него лично.

Но дело вовсе не в том, нравится или нет вам этот дизайнерский прием. Вот мне, например, не нравится то, что эти самые чертовы ручки буквально затмили собой все остальные особенности интереснейшей модели. Поверьте, обсуждая Range Rover Velar, есть о чем поговорить и помимо дизайнерских находок его авторов. И начать лучше всего с технических подробностей. Думаю, что это лучше всего поможет понять, что гламурная составляющая – это далеко не главное и отнюдь не единственное, что есть у этой модели. С точки зрения техники, она обладает всем, чем могут похвастать современные «Лэнд Роверы». Ну, хорошо, почти всем. Забегая вперед, скажу, что у Range Rover Velar нет понижающего ряда в трансмиссии. Весь остальной фирменный лэндроверовский арсенал в наличии. Причем, не просто в наличии, а в наиболее продвинутом на сегодняшний день исполнении. Так что же это?

Начнем с того, что лежит, как говорится, на поверхности и заметно всякому, даже совершенно неподготовленному пользователю. А постепенно дойдем и до «глубинных» систем автомобиля, о существовании которых, как показала практика, порой не подозревают даже люди, отъездившие на машинах марки Land Rover не один год.

Вид в профиль и анфас

Внешне Range Rover Velar – автомобиль не маленький. В модельном ряду компании Land Rover он занимает промежуточное место между Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

Впрочем, если сравнить его, например, с новым Land Rover Discovery, то Velar будет заметно короче и, главное, ниже. Особенно, если автомобиль оснащен пневмоподвеской и она находится в самом нижнем «парковочном» положении.

По умолчанию, дорожный просвет автомобиля с пневмоподвеской составляет 205 мм (213 на пружинах), но когда двигатель заглушен и селектор АКПП переведен в режим паркинг, автомобиль, благодаря системе Auto Access Height «приседает» еще на 40 мм (на фото вверху), чтобы облегчить посадку/высадку из машины.

Также клиренс автоматически меняется и с ростом скорости. Чтобы улучшить устойчивость и уменьшить расход топлива, по достижении скорости 105 км/ч дорожный просвет автоматически уменьшается на 10 мм по сравнению с «базовыми» установками. Но если вы выехали на серьезное бездорожье и выбрали соответствующий режим настроек, то Range Rover Velar приподнимется на 46 мм и тогда его максимальный клиренс составит 251 мм (на фото внизу). Согласитесь, неплохо! Много ли вы знаете внедорожников с таким дорожным просветом?

Длина колесной базы модели составляет 2874 мм, чего вполне достаточно для того, чтобы салон не казался тесным. А за счет относительно небольшой высоты кузова и тщательно выверенных форм (в том числе и за счет отсутствия выступающих дверных ручек) Velar обладает лучшей аэродинамикой среди всех моделей Range Rover и Land Rover. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,32, что очень неплохо для внедорожника и лишь самую малость больше, чем у большинства компактных хэтчбеков.

Раз уж мы начали рассматривать автомобиль анфас, то нельзя ничего не сказать про его высокотехнологичные фары Matrix Laser. Это опция. Понять, что на машине стоят именно такие фары проще всего по анимированным указателям поворота, которые загораются не сразу, а «волной». Вся прелесть таких фар заключается в том, что по своим характеристикам они значительно превосходят практически все другие типы осветительных приборов. Их дальнобойность превышает 500 м! А световой пучок состоит из множества вертикальных полос, что способствует улучшению обзора и, при необходимости, автоматически создает тени вокруг других участников движения, не снижая при этом освещенности свободных участков дороги. А при возникновении встречного автомобиля, фары сами переключаются на ближний свет.

Завершая обход Range Rover Velar снаружи мне бы хотелось сказать еще пару слов про его кузов. Он, понятно, несущий, но при этом необычайно прочен и легок для этого класса автомобилей. Дело в том, что на 80% он изготовлен из алюминия. Все остальное – высокопрочные стали. Благодаря такому сочетанию материалов производителю удалось снизить толщину кузовных панелей с общепринятых в мировом автопроме 1,5 мм до 1,1 мм.

На центральной стойке красуется фирменный логотип с силуэтом автомобиля, выгравированном на полированном алюминии. Если, вдруг, вам это будет интересно, то производитель с гордостью сообщает, что по истечении срока службы автомобиля 95% материалов кузова могут быть переработаны и повторно использованы. Но не будем пока даже думать об «окончании срока службы», а лучше заглянем вовнутрь.

«Невидимые» органы управления

Наверное, правильнее было бы сказать не невидимые, а виртуальные. Впрочем, пока двигатель не заведен, они действительно не видимы. Практически вся центральная консоль в нерабочем состоянии сверкает так называемым «рояльным лаком», но стоит включить зажигание, как на ней, как на огромном экране проявляются виртуальные кнопки и пиктограммы органов управления. Выглядит это все очень эффектно. Особенно, учитывая то, что экран – высококлассный. Картинка на нем четкая и насыщенная.

На этот экран по желанию можно вывести управление климатом и подогревом (или вентиляцией) сидений, настройки базовых функций автомобиля или, например, меню выбора радиостанций.

Аналогичное решение, которое дизайнеры Land Rover называют «редукционизм» или «долой все лишнее», если по-нашему, присутствует и на руле. Решив разгрузить рулевое колесо от многочисленных переключателей, инженеры сделали на его спицах сенсорные панели, которые в нерабочем виде тоже выглядят, будто их покрыли черным рояльным лаком.

При включенном зажигании на них, также, как и на экране центральной консоли высвечиваются соответствующие символы. По умолчанию, слева это управление «музыкой», телефоном и бортовым компьютером, а справа настройки активного круиз-контроля. Предусмотрены и универсальные виртуальные кнопки, на которые вы можете возложить те функции, которыми чаще всего пользуетесь в повседневной жизни.

Предмет особой гордости компании Jaguar Land Rover, это новейшая мультимедиа-система, установленная на Range Rover Velar. Она называется InControl Touch Pro Duo и, как видно из названия, состоит из двух сенсорных экранов. Про один из них, нижнем, который расположен на центральной консоли я уже упомянул. Его можно настраивать по своему желанию, но вывести, например, на него карту системы навигации нельзя. Для этого предназначен верхний 10-дюймовый дисплей, по центру передней панели.

Зато, когда верхний экран занят навигацией, на нижнем можно просматривать какой-либо мультимедийный контент, загруженный в систему. Но на деле удобнее всего использовать его, как я уже говорил, для прямого доступа к функциям регулировки климата. Установленная температура или режим подогрева/охлаждения кресел отображается, при этом, на маленьких экранчиках внутри кольцеобразных поворотных селекторов. Очень удобно!

Еще один экран выполняет здесь функцию приборной панели. Понятно, что на такой панели можно «нарисовать» все что угодно и вывести на нее любую вспомогательную информацию. К примеру, показания бортового компьютера или индикацию работы активного круиз-контроля (на фото внизу). Но лично мне показалось, что в дороге удобнее всего режим, когда между спидометром и тахометром отображается карта системы навигации. А на центральный дисплей вместо нее можно послать картинку цифрового ТВ. Жаль только, что на ходку смотреть его могут только задние пассажиры, у которых тоже есть свои собственные мониторы, вмонтированные в подголовники передних кресел.

Если вы думаете, что на этом с экранами мы закончили, как бы не так! В автомобиле есть еще проекционный дисплей, который выводит информацию на лобовое стекло непосредственно перед глазами водителя. Область проекции невелика, поэтому «по умолчанию» на ней отображается только текущая скорость, подсказки навигатора и предупреждения о дорожных знаках. Сделать внятную и качественную фотографию этой проекции нам так и не удалось, зато мы сфотографировали... экран моего смартфона, который тоже подключается к системе InControl Touch Pro и становится ее неотъемлемой частью.

Возможностью подключения смартфона к автомобилю сегодня никого уже не удивишь, это есть у многих. Но Land Rover шагнул чуть дальше и разработал специальное мобильное приложение, позволяющее контролировать свой автомобиль дистанционно. Оно совместимо с большинством аппаратов, работающих под управлением операционных систем iOS и Android, и называется InControl Remote. С его помощью можно на расстоянии отпирать или запирать двери, включать и выключать внешние световые приборы и даже удаленно управлять штатной климатической установкой. Очень удобно, когда надо заранее прогреть или охладить салон. Причем, для того, чтобы все это работало, вовсе не обязательно находиться поблизости от автомобиля. Это можно из любой точки мира, где есть телефонная связь! И, кстати, система позволяет дистанционно проверить состояние своего автомобиля. Например, закрыты ли двери и окна, какой в баке остаток топлива и даже то, где он в данный момент находится. Думаю, что это пригодится забывчивым дамочкам, которые вечно не могут вспомнить, где припарковали свою машину.

Между прочим, отпереть или запереть Range Rover Velar можно не только с помощью штатного ключа или телефона владельца. Представьте себе такую ситуацию: приехали вы, скажем, на машине на пляж и собираетесь пойти купаться. Ни ключ, ни телефон с собой в воду не потащишь. Но не оставлять же такие ценные вещи на берегу? Нет. Их можно оставить в машине. А на руку надеть специальный водонепроницаемый браслет Activity Key, который входит в число фирменных опций. Поднеся его к логотипу Land Rover на двери багажника вы откроете или закроете автомобиль, а в воде с таким гаджетом ничего не случиться. Тоже, между прочим, еще один орган управления и тоже, до поры до времени, не видимый!

Скромное обаяние буржуазии

Еще пару слов про дизайнерские и конструкторские изыски и переходим непосредственно к технике. Обещаю!

Рассказ про мультимедийную систему Range Rover Velar был бы неполным, без описания акустической системы от британской компании Meridian. В самом скромном исполнении, в ее состав входят 11 динамиков, которые обеспечивают «непревзойденное» (судя по пресс-релизу) качество звука. Но мой слух оставляет желать лучшего, поэтому говорить о широте, глубине и качестве прорисовки звуковой сцены я как-то не готов. Не мое это. Зато я могу рассказать про градации «музыкального тюнинга».

Как я уже отметил, 11 динамиков – это начальный уровень аудиосистемы Meridian. В более продвинутой комплектации громкоговорителей уже 17, плюс сабвуфер. Общей мощностью, между прочим, более 800 Вт. Такая «музыка» называется Meridian Surround Sound, и она обеспечивает превосходное объемное звучание для всех пассажиров салона. Но для настоящих аудиофилов компания Meridian предлагает систему Meridian Signature Reference. Знатоки cаraudio называют ее прорывом в своей области. Она позволяет звучание музыки под одного конкретного пассажира, независимо от того, в какой точке салоне он находится. Здесь уже в его распоряжении будет 23 динамика и двухканальный сабвуфер, которые сформируют звуковую сцену с такой точностью, что слушатель сможет определить, что скрипач стоит на полшага ближе к нему, чем, допустим, гитарист, а саксофонист, вообще, отошел куда-то к правой кулисе.

«Такая шикарная машина, а салон тряпичный!» - удивлялись охранники у меня на стоянке, когда я пригнал туда тестовый Land Rover Velar. Честно говоря, я не стал тратить время и силы на то, чтобы объяснить им, что эта «тряпка» дороже и престижнее, чем любая кожа. Боюсь, что они бы меня не поняли. Но сейчас я попробую это сделать.

Уникальный экологичный премиальный текстильный материал, используемый в качестве альтернативы коже, разработан ведущим производителем дизайнерских тканей в Европе, компанией Kvadrat. Эту обивку дополняют вставки из искусственной замши. Но секрет самой ткани не афишируется, специалисты говорят только то, что в ее состав входит натуральная шерсть и какие-то «переработанные» материалы. Технология производства тоже секретна, но благодаря ей по своим потребительским качествам, таким, как прочность, износостойкость и немаркость, такой текстиль превосходит традиционную кожу.

Если модная обивочная ткань может быть только двух основных цветов, то для настройки декоративной подсветки салона предлагается целая палитра. Вот она, отображается на центральном дисплее (на фото вверху). Будет ли кто-то ей пользоваться? Не знаю. Но чтобы найти эту опцию в бесчисленных пунктах меню, надо здорово постараться. Я знал заранее, что где-то она точно есть, и то, на ее поиски у меня ушло минут десять. Думаю, что большинство владельцев нового Range Rover Velar в этот раздел настроек даже не заглянут.

По дорогам и без них

Простите меня за набивший оскомину заголовок, но он как нельзя лучше отражает то, о чем я дальше буду рассказывать. А именно, о ходовых качествах новинки. Как дорожных, так и внедорожных. В конце концов, сколько можно обсуждать интерьер и интерьер? Пора бы сказать пару слов и о том, как этот автомобиль едет!

А едет он здорово. На бездорожье этому гламурному, казалось бы, автомобилю по плечу многое из того, что конкурентам даже не снилось. А вам слабо переехать «лежачего полицейского» высотой сантиметров 70? Range Rover Velar делает это легко и непринужденно. Надо только выбрать соответствующий пункт в меню настроек системы Terrain Response 2 и не бояться жать на газ.

Итак, Terrain Response – это уникальная система адаптации к дорожным условиям, разработанная специалистами компании Jaguar Land Rover. На «Веларе» стоит уже второе поколение этой системы. В зависимости от того, какой режим выберет пользователь, автомобиль сам выставит подходящие настройки двигателя, трансмиссии, дифференциала и шасси. Всего таких режимов шесть. Начнем по порядку, в той последовательности, как они предлагаются в меню на нижнем экране.

Динамичный режим (доступен только для версий R-Dynamic) – автомобиль хорошо слушается педали газа, автоматическая коробка передач не спешит переходить на высшие ступени. Обороты двигателя немного повышены. Подвеска достаточно жесткая, большая часть крутящего момента двигателя передается на заднюю ось.

Эко режим – из названия понятно, что при активации этой программы автомобиль переходит в наиболее экономичный и, соответственно, экологичный режим. Чувствительность педали газа слегка снижена, а автоматическая коробка передач стремится как можно быстрее переходить на более высокие ступени, чтобы не давать двигателю раскручиваться до высоких оборотов.

Комфортный режим – здесь тоже название говорит само за себя. Эта программа обеспечивает наиболее комфортабельный режим движения. Подвеска достаточно мягкая, переключения передач происходят максимально плавно, а при нажатии на педаль газа тяга двигателя нарастает постепенно, без каких-либо рывков или подхватов.

Трава/гравий/снег – этот режим подходит для уверенного движения по сложным поверхностям, которые создают тенденцию к пробуксовке колес. Таким, как, например, вода, жидкая грязь, трава, песок, рыхлый гравий или щебенка или даже тонкий слой песка. Эту программу также следует выбирать на обледеневших дорогах. Когда она активна, чувствительность педали акселератора очень низкая, сильное нажатие сопровождается незначительным изменением мощности двигателя. Это не дает колесам сорваться в пробуксовку и обеспечивает оптимальное тяговое усилие. При распределении крутящего момента предпочтение отдается передней оси. А троганье с места происходит не на первой, а на второй передаче.

Грязь/колея – такая программа актуальна не только на участках, которые покрыты грязью или изрыты канавами, но и на мягких и неровных поверхностях, на которых требуется максимальный ход подвесок автомобиля. Такой неровный рельеф также могут создавать массивные корни деревьев, заросли кустарников или бревна. При ее активации пневмоподвеска автоматически переводится в самое высокое положение. Межосевой дифференциалы блокируются по мере необходимости, а чувствительность рулевого управления снижена.

Режим песок – подходит для рыхлых и вязких поверхностей. Здесь чувствительность педали акселератора самая высокая, ведь в песке тягу двигателя надо наращивать очень быстро, чтобы не дать машине закопаться. Включенная передача удерживается максимально долго, при каждой возможности АКПП переходит на более низкую ступень. Межосевой дифференциал заблокирован, а система стабилизации практически отключена.

Автоматический режим – если выбран он, то система сама непрерывно анализирует дорожные условия и автоматически выбирает наиболее подходящий для них режим. По большому счету, в обычной жизни можно сразу включить его и начисто забыть про все остальное. Выбрать что-то другое вручную вам скорее всего понадобится только на действительно сложном бездорожье.

Кстати, этот режим появился только во втором поколении системы Terrain Response.

Совместно с системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response работает целый ряд очень важных и нужных подсистем, значительно облегчающих водителю жизнь на бездорожье. И прежде всего, как мне кажется, это Hill Descent Control, сокращенно HDC.

Система HDC помогает водителю безопасно спуститься по крутому склону (на фото вверху). Она работает совместно с АБС и если при движении под уклон торможения двигателем недостаточно для замедления автомобиля, HDC автоматически задействует тормоза для поддержания постоянной скорости, соответствующей включенному диапазону передач и положению педали акселератора. Система автоматически активируется при выборе специальной программы Terrain Response «Грязь/колея», но ее в любой момент можно включить и принудительно, нажав на соответствующий символ на нижнем экране.

Поддерживать постоянную скорость движения Range Rover Velar может и при движении по более-менее горизонтальным участкам тяжелого бездорожья. Например, по значительным рытвинам, камням или по глубокому снегу (на фото внизу).

Для этого надо задействовать систему All Terrain Progress Control. Ее еще частенько называют «внедорожным круиз-контролем», потому, что она работает абсолютно по такому же принципу, как и обычный круиз контроль, но только на скоростях до 30 км/ч. При движении по сложной поверхности она позволяет водителю выбрать постоянную скорость и больше не отвлекаться на управление педалью акселератора, а полностью сосредоточиться на рулении и поиске оптимальной траектории. Машина будет при этом медленно катиться вперед и двигатель не заглохнет, даже если потребуется преодолеть значительное препятствие.

Частенько, при штурме сложных внедорожных участков водителю приходится останавливаться на крутых и скользких подъемах, а потом снова трогаться. На обычном автомобиле это порой бывает не просто. Специально для подобных ситуаций придумана система Gradient Release Control. Во время фотосъемки для этого материала наш автомобиль легко трогался вверх на 60% подъеме (на фото вверху). А это, между прочим, более 30 градусов, в более привычных нам угловых единицах. Человек уже практически не может идти пешком в такую горку, приходится чуть ли не ползти, а автомобиль легко трогается с места, не откатываясь назад и без малейшего риска заглохнуть. Принцип действия этой системы основан на постепенном уменьшение давления в приводе тормозных механизмов при отпускании водителем педали тормоза, что помогает избежать отката и сохранить контроль над автомобилем.

Эффективно стартовать на скользких покрытиях, когда сцепление колес с дорогой явно недостаточное, помогает система Low Traction Launch. Она автоматически перераспределяет крутящий момент двигателя на те колеса, которые имеют лучший контакт с поверхностью. Понятно, что в большинстве случаев приоритет будет отдаваться колесам задней оси, которая всегда дозагружается при резком старте.

Уменьшить пробуксовку задних колес помогает и блокируемый задний дифференциал, входящий в список дополнительных опций для Range Rover Velar. Если автомобиль им не оборудован, то при проскальзывании одного из колес задней оси электронная противобуксовочная система ETC задействует тормозные механизмы с той стороны автомобиля, где сцепление с поверхностью лучше, и как бы придерживает прокручивающееся колесо. Таким образом создается эдакая эмуляция блокировки заднего дифференциала. Но это всего лишь полумера. Когда дифференциал блокируется по-настоящему, а происходит это практически мгновенно, крутящий момент на обоих колесах становится абсолютно одинаковым. А, например, на выходе из быстрого поворота (на фото вверху) когда из-за перераспределения веса автомобиля внешние, по отношению к центру поворота, колеса разгружаются, активный задний дифференциал позволяет передать больше момента на внутренние. За счет этого снижается склонность к заносу и повышается как устойчивость автомобиля, так и скорость прохождения поворота.

Поможет блокировка дифференциала и при диагональном вывешивании (на фото вверху). Впрочем, из подобной ситуации без особого труда выберется Velar и не оснащенный этой полезной опцией. Для того, чтобы тронуться с места, будет достаточно просто притормозить висящее в воздухе колесо. Это без проблем сделает и стандартная система ETC.

Судя по фотографиям, от преодоления бездорожья мы как-то постепенно перешли к динамичному движению по дорогам. А в этой дисциплине новый Range Rover Velar тоже многое умеет!

Система плавного и точного распределения тяги носит название Intelligent Driveline Dynamics. Она постоянно отслеживает контакт между шинами и дорожным покрытием и анализирует его со скоростью около 100 раз в секунду. Если сцепление задних колес с дорогой опасно падает, то по команде электроники крутящий момент плавно перенаправляется на переднюю ось. Также передние колеса подключаются в быстрых поворотах, во избежание заносов и для уменьшения отклонения автомобиля от заданной водителем траектории.

Одной из главных систем активной безопасности любого современного автомобиля является электронная система контроля устойчивости. На Land Rover Velar она называется DSC (Dynamic Stability Control). По большому счету ее можно рассматривать, как расширенную версию стандартной АБС, дополненной датчиками ускорения и угла поворота руля. Компьютер постоянно считывает и сравнивает показания, поступающие от этих датчиков и, в случае их расхождения с допустимыми значениями, дает команду на подтормаживание одного или даже нескольких колес. Этим компенсируется разворачивающий момент и автомобиль сохраняет прямолинейное движение. В принципе, в этой системе нет ничего нового, но без нее не смогли бы работать и все остальные электронные помощники водителя. Такие, как, например, система предотвращения переворачивания – Roll Stability Control (RSC).

Система RSC позволяет значительно снизить риск переворачивания из-за резкого маневра при объезде другого участника движения или препятствия на дороге. Она отслеживает параметры движения и величину центробежных сил, вовремя распознавая угрозу опрокидывания. В случае такого риска на внешнее к повороту переднее колесо передается тормозное усилие, что уменьшает центробежные силы, угрожающие устойчивости автомобиля.

Также пристально за безопасностью движения следит и адаптивный круиз-контроль, который задействуется нажатием сенсорного переключателя на правой спице руля.

Адаптивный круиз-контроль одинаково эффективен как на загородной трассе, так и в плотном городском трафике. На Range Rover Velar он поддерживает не только заданную скорость, но и дистанцию до впередиидущего автомобиля. Ее. Кстати, можно регулировать переключателем на руле. Если машина впереди начинает тормозить, то ваш автомобиль тоже будет замедляться вплоть до полной остановки. Когда поток снова двинется, вам достаточно будет только нажать на педаль газа, чтобы круиз-контроль снова заработал. В отличии от «внедорожного круиз-контроля» (All Terrain Progress Control) эта система работает только на относительно высоких скоростях – от 16 км/ч и выше.

В связке с адаптивным круиз-контролем работает подсистема экстренного торможения Autonomous Emergency Braking (AEB). Ее не надо специально включать или выключать, она всегда на страже, даже если сам круиз-контроль не активен. Если эта система (с помощью специальной камеры) обнаруживает угрозу лобового столкновения, например, вы не отвлеклись и не заметили то, что автомобиль впереди резко затормозил, она подает характерный звуковой сигнал и высвечивает предупреждающий знак на проекционном экране перед глазами водителя. Если же он не предпринимает никаких действий, не нажимает на педаль тормоза или не пытается перестроиться в другой ряд, чтобы уйти из-под удара, электроника сама осуществляет экстренное торможение.

Помимо встречных или попутных автомобилей AEB умеет распознавать и пешеходов, которые неожиданно оказались на пути автомобиля. Если угрозу лобового столкновения система способна предотвращать на скоростях от 5 до 80 км/ч, то наезд на человека она поможет избежать только если ваша скорость не превышает 60 км/ч. Но даже если что-то пойдет не так, то Range Rover Velar будет спасать незадачливого пешехода, как говорится, до последнего. Алюминиевый капот автомобиля, на который при таком ДТП и приходится основной удар, специально сделан достаточно мягким, чтобы минимально травмировать человека.

Среди «экзотических», редко встречающихся даже в современном автопроме опций, можно назвать систему Advanced Tow Assist. Она есть не на всех машинах, а только на тех, которые с завода оборудованы складным фаркопом и приспособлены для буксировки прицепа. Полуавтономная система Advanced Tow Assist позволит даже неподготовленному водителю маневрировать задним ходом с прицепом. Вместо того, чтобы вращать руль, пытаясь направить прицеп туда, куда ему надо, достаточно всего лишь поворачивать селектор мультимедийной системы на нижнем экране, а электроника сама выстроит правильную траекторию и рассчитает все необходимые движения руля. Правда, предварительно потребуется сообщить системе габаритные размеры самого прицепа. Также она поможет максимально точно подвести фаркоп автомобиля к трейлеру (за это отвечает подсистема Hitch Assist) и поможет без посторонней помощи проверить работу задних фонарей прицепа (Trailer Light Test).

И это еще не все... Но на этом обзор высокотехнологичной начинки Range Rover Velar мы, пожалуй, закончим. Подозреваю, что читатели уже изрядно утомились. Я понимаю, что данный материал не может претендовать на всеобъемлемость, что-то, как всегда, осталось за кадром. Но самые значимые, на мой взгляд, высокотехнологичные системы «Велара» в него все же попали. Причем, в таком объеме, который из-за недостатка места не возможен ни в одном стандартном тест-драйве. Впрочем, цели составить максимально подробную энциклопедию технологий Land Rover мы перед собой и не ставили.

А в заключении, вот вам те самые ручки, без которых обычно не обходится ни один материал, посвященный Range Rover Velar. Не станем изменять традиции.

Вот так они закрыты (на верхнем фото), а вот так, открыты (на нижнем). То, как это происходит в динамике, можно увидеть в нашем видеоролике, прикрепленном в конце материала.