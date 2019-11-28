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О Lexus ES

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Лексус ЕС

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Lexus ES 2019 вид сбоку
ES нынешнего, седьмого, поколения стал на 60 мм длиннее и еще на 50 мм увеличилась его колесная база
Lexus ES 2019 вид спереди
Внешний вид ES 350 смотрится авангардно на фоне основных конкурентов
Lexus ES 2019 вид сбоку сзади
Облик ES не лишен и модных "тем", в нем явно читается купеобразный силуэт с его плавной линией крыши
Lexus ES 2019 вид сзади
Сзади прослеживаются фамильные черты, которые роднят ES с флагманом марки - LS
Lexus ES 2019 вид спереди
Безоговорочная доминанта передней части автомобиля - огромная решетка радиатора. У одних она вызывает ассоциацию с веретеном, у других - с песочными часами
Lexus ES 2019 передняя фара
Светодиодные фары ближнего и дальнего света с тремя линзами...
Lexus ES 2019 задний фонарь
... и светодиодные фонари сзади
Lexus ES 2019 багажное отделение
Багажник объемом 420 литров не назовешь рекордсменом по размеру, однако места в нем предостаточно...
Lexus ES 2019 багажное отделение
...и электропривод его крышки в качестве приятного бонуса
Lexus ES 2019 салон
В салоне почти нет прямых линий и поверхностей. Элементы дверей, передней панели и центральной консоли причудливо сочленяются и "перетекают" друг в друга
Lexus ES 2019 салон
Для задних пассажиров предусмотрен простор, особенно для сидящего справа...
Lexus ES 2019 салон
...прямо со своего места он может сдвинуть переднее сиденье вперед и опустить его спинку
Lexus ES 2019 салон
Дисплей мультимедийной системы не сенсорный. Частично помогают решить эту проблему кнопки выбора отдельных функций (радио, медиа) на центральной консоли и на руле
Lexus ES 2019 двигатель
Под капотом этого ES установлен двигатель объемом 3,5 литра -самый мощный из предлагаемых в российской линейке этой модели

Сейчас не лучшее время для седанов. Покупательские предпочтения уже несколько лет на стороне внедорожников и паркетников. И конца этому не видно. В модельных линейках автокомпаний если и остаются трехобъемники, то в чисто номинальном количестве. Одна, две, реже три модели. В более консервативном, премиальном, сегменте рынка седаны успешнее обороняют свою "территорию" от дерзких Эс Ю Ви. Здесь каждому из них приходится вести жесткую войну с конкурентами. Лексус использует для этого свой представительский седан, ES 350

Тестировать такие автомобили проще, чем остальные. В сегменте премиальных большеразмерных седанов все - индивидуальности. И по технике, и по дизайну, и по имиджу. Каждый из них выделяется чем-то особенным. Однако чем более уникальна модель, тем более жестко ограничена группа ее потенциальных покупателей.

Во время теста ES 350 я долго пытался подобрать слово, которым можно было бы наиболее точно описать эту модель. На ум пришло редко используемое - самобытная. Видимо, неспроста.

ES во многом такой же редкий, как и это прилагательное. На дорогах встречается нечасто, отличается уникальным дизайном. Причем его внешний вид смотрится авангардно на фоне основных конкурентов и сказать спасибо за это надо стилю марки Лексус в целом. Сейчас ее модели легко узнаваемы благодаря фамильным чертам - веретенообразной решетке радиатора, противоречивому, но яркому сочетанию плавных и резко очерченных элементов кузова, оригинальному решению фар и фонарей и другим деталям.

Да, облик ES не лишен и модных "тем", например, купеобразности силуэта с его плавной линией крыши, которая акцентирует низкую посадку и обтекаемость. Можно по-разному относиться к такому дизайнерскому решению, но аэродинамические свойства автомобиля от этого серьезно улучшаются.

По сравнению с предыдущим, шестым, поколением ES всего лишь на 5 мм ниже. Больше на визуальное восприятие влияет то, что автомобиль стал на 60 мм длиннее и вместе с тем еще на 50 мм увеличилась колесная база. 45 мм прибавки в ширине создают больший простор внутри и не столь "весомы" во внешнем облике седана.

Так вольготно играть размерами позволяет абсолютно новая платформа GA-K (Global Architecture - K), на которой и собран новый ES. GA-K - часть более глобальной тойотовской архитектуры TNGA. Буква "К" в названии указывает на разновидность платформы, предназначенной для больших седанов и внедорожников. Есть еще GA-B - для компактных автомобилей и GA-C - для среднеразмерных моделей. Впрочем, я отвлекся.

У меня на тесте ES 350 и индекс указывает на то, что у него под капотом установлен двигатель объемом 3,5 литра -самый мощный из предлагаемых в линейке этой модели в России. Чуть не написал "старый добрый", хотя бензиновый мотор серии 2 GR-FKS дебютировал на Лексусах сравнительно недавно, в 2015 году. Время от времени двигатели модернизируются, вот и новое поколение ES получило версию того же движка, но с повышенной мощностью. А в придачу - новую 8-ступенчатую автоматическую коробку Direct Shift.

Мощности V-образной "шестерки" в 249 лошадиных сил за глаза хватит большинству водителей, особенно не фанатам динамичной езды. Хотя ES 350, при массе под 1800 кг, резво разгоняется до 100 км в час. По паспорту - за 7,9 секунд, по ощущениям - тоже. Интересно было бы попробовать как с динамикой у двух других доступных для ES моторов, объемом 2,5 и, особенно, 2,0 литра. Как-нибудь в другой раз...

Модельная линейка ES богата на комплектации. Всего их восемь. С двигателем объемом 2.0 литра - Comfort за 2 640 000 рублей и Executive - 3 071 000 рублей. На ступеньку выше в модельном ряду ES 250 с моторами 2.5 литра в четырех комплектациях - Comfort - 2 769 000 рублей, Executive - 3 150 000 рублей, Premium - 3 368 000 рублей и Luxury - 3 852 000 рублей. И, еще две комплектации с двигателями 3.5 литра - Sport - 3 714 000 рублей и самая дорогая, побывавшая на нашем тесте, Luxury - 4 160 000 рублей .

Коробка на "триста пятидесятом" усыпляет мягкостью и плавностью работы. Ни единого намека на "задумчивость" при переключениях. За исключением, конечно, режима "кик-даун", который в повседневной жизни я не практикую и не считаю адекватным для оценки качества работы АКПП.

На тесте лишний раз убеждаюсь в том, что любой Лексус, перефразируя классика, есть плавность хода плюс близкая к абсолюту звукоизоляция салона.

Правда, за рулем автомобилей такого уровня появляется желание попривередничать. Подвеска ES на удивление жестковато реагирует на неровности дороги. Будь здесь адаптивная подвеска AVS (Adaptive Variable Suspension) с разными уровнями регулировки, я бы, с большой долей вероятности, снял свои претензии. Но она предлагается только в версии F SPORT, которая, к слову, дешевле Luxury.

Из-за отсутствия AVS топовая и самая дорогая версия лишена и двух дополнительных режимов движения системы Drive Mode Select - Sport+ и Custom (индивидуальный). Приходится довольствоваться тремя - Eco, Normal, Sport.

Сейчас редкий автомобиль из премиальных, да уже и не только из них, не оборудуется системами выбора режимов. В ES, как и других автомобилях, включение Eco переводит двигатель и КПП в более экономичный  режим. Динамика разгона уменьшается, передачи переключаются вверх на более низких оборотах. В спортивном режиме, наоборот, двигатель раскручивается более охотно, коробка не спешит повышать передачи. Где-то посередине между этими "крайностями" прозябает Normal. Уверен, он подойдет для большинства водителей ES, то есть, для размеренной спокойной и уверенной езды в стиле Лексус. Наверное, эту же мысль хотели выразить и дизайнеры по интерьеру, разместив селектор режима движения на козырьке щитка приборов. Именно там и место переключателю, который явно не станут часто трогать. 

В каком бы режиме я не ехал "триста пятидесятый" не провоцирует на агрессивную и динамичную езду. А вот для вальяжного передвижения по городу или трассе сложно придумать более подходящий автомобиль. Такое ощущение, что запас мощности даже немного избыточен, хотя и при активном его использовании дорогу ES держит прекрасно, повороты проходит без чрезмерных кренов.

Я бы предпочел более раннюю реакцию на нажатие педали тормоза и немного более внятный по информативности руль. Но, наверное, это уже сугубо индивидуальные предпочтения.

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На мой взгляд настройки и рулевого управления, и подвески, и реакции тормозов полностью соответствуют характеру или, скорее, философии этой модели. Нам же не придет в голову требовать от пассажирского авиалайнера таких же реакций на действия пилота как от истребителя.   

Я условно делю все интерьеры автомобилей на два типа - созданные инженерами и созданные дизайнерами. Первые можно полностью спроектировать, имея только циркуль и линейку, для вторых требуются лекала самой причудливой формы.

Думаю, вы догадались к какому типу относится салон ES. В нем почти нет прямых линий и поверхностей. Элементы дверей, передней панели и центральной консоли причудливо сочленяются и "перетекают" друг в друга. Здесь со вкусом использованы разные материалы отделки. При этом ни один из них не создает ощущения перегруженности или избыточности.

Если же придираться, то неприятно удивили места перехода деревянной вставки в верхней части руля в его приливы, выполненные из кожи. При хвате в этих местах большие пальцы рук постоянно цепляются за выступы, образованные кожанной отделкой, которая здесь по толщине чуть больше деревянной вставки.

Привыкать придется и к тому, что дисплей мультимедийной системы не сенсорный. Да, он расположен далеко от водителя и кажется, что тянутся к нему неудобно. С другой стороны каждый из нас уже на рефлекторном уровне привык водить пальцем по экрану всевозможных смартустройств. Не находя привычного тачскрина, доступного даже на смартфоне за 5000 рублей, в автомобиле такого класса, честно говоря, немного разочаровываешься.

Тачпад, он же сенсорная панель Remote-Touch, призванный решить проблему коммуникации между водителем и мультимедиа системой, сам по себе требует привыкания. Он удобно расположен на центральном тоннеле прямо под правой рукой водителя, когда она находится на подлокотнике. Однако перемещать курсор по экрану и переключаться между разделами мультимедиа с его помощью, да еще в движении, очень непросто. Частично помогают решить эту проблему кнопки отдельных функций (радио, медиа), которые вынесены на центральную консоль и на руль.

Mark Levinson PurePlay. Музыкальная система, заявленная Лексус как принципиально новая, подает звук в салон через 17 динамиков и изобилует настройками. На мой неподготовленный слух саунд - на высоте, однако и предыдущая "музыка" никаких претензий не вызывала. Другое дело, что, по-моему мнению, музыкальные системы у большинства премиальных марок и моделей не сильно отличаются друг от друга. А их звучные имена из мира Hi End техники гарантируют максимально высокий уровень, насколько позволяет акустика автомобиля. Как и в случае с ES у меня на тесте.

Сейчас в отчетах о тест-драйвах нечасто встречаются более-менее подробные впечатления и отзывы о климат-контроле. Вроде бы, что особенного можно написать. Тем не менее, в ES "климат" заслуживает не просто упоминания о том, что он трехзонный. Нечасто, даже в премиальном сегменте, приходилось встречать модель с такой хорошо настраиваемой системой вентиляции и кондиционирования. Не могу сказать ничего о положительном влиянии на мое здоровье ионизатора воздуха, хотя готов поверить, что лучше с ним, чем без него. Но даже, если бы он отсутствовал и не участвовал в создании атмосферы в салоне, климат-контроль достоин высшего балла.

ES 350 хорош именно этим - созданием приятной атмосферы, которая сопровождает во время движения. Он не для драйва, не для демонстрации статуса и не для того, чтобы выделиться в толпе. ES как бы подстраивается под ваше настроение и задачи. Едите в нем на переговоры - он бизнес-седан, по домашним делам, с родными - семейный автомобиль... В компании Лексус его правильно называют представительским. В том смысле, что он всегда представит своего владельца в любом качестве и с лучшей стороны.
      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEXUS ES 350

ГАБАРИТЫ, ММ

4975х1865х1445

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2870

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1725

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

V6, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³

3456

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН

249/5000-6600

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм/ОБ/МИН

356/4600-4700

ПРИВОД

передний

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая, 8-ступенчатая

ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ

235 / 45 R18

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С

7,9

РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ

8,8

ОБЪЕМ БАКА, Л

60

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