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Lexus ES (2019) вид спередиLexus ES (2019) вид спередиLexus ES (2019) вид спередиLexus ES (2019) вид сбокуLexus ES (2019) вид сбокуLexus ES (2019) вид сзадиLexus ES (2019) вид сзадиLexus ES (2019) вид спередиLexus ES (2019) вид сзади
Lexus ES (2019) передняя фара
Фары-«молнии» не только эффектно выглядят, но и великолепно светят. Правда, функции адаптивного света на этом поколении модели нет
Lexus ES (2019) наружное зеркало
Наружные зеркала небольшие. Форма — аэродинамичная, конструкция — на «ножках». Есть функция автоскладывания на стоянке
Lexus ES (2019) дверь
Умные решения: канал вентиляции ведёт из торпедо внутрь полости двери, решетка в верхней части накладки направлена на угол стекла, обычно запотевающий
Lexus ES (2019) дверь
Внутренние ручки дверей выполнены очень изящными! Присутствует «налет» стиля ретро
Lexus ES (2019) дверь
А вот на подсветке клавиш электростеклоподъемников фирма по-«тойотовски» сэкономила
Lexus ES (2019) руль
Интересно, что функциональные клавиши на руле подсвечиваются и в темноте отлично видны
Lexus ES (2019) руль
Круиз-контроль, конечно, есть, но пока не адаптивный. Ждём обновления
Lexus ES (2019) руль
Руль версии F Sport украшен эффектной вставкой
Lexus ES (2019) руль
Оригинальные «рожки» управления различными системами уже встречались, например, в спортивном купе RC 350. Такая их дислокация — удобная и наглядная
Lexus ES (2019) руль
Повернешь на себя — получишь режимы ECO и Custom, от себя — попадешь в режимы Sport S и Sport S+. Нажатие кнопки в торце возвращает в режим Normal
Lexus ES (2019) приборная панель
3,5-литровый 249-сильный двигатель известен давно и, в общем, не поражает новизной конструкции. Однако топливо экономить он умеет, соответствуя современным трендам
Lexus ES (2019) приборная панель
Очень интересная функция борткомпьютера: можно отслеживать переключение передач автоматической коробкой
Lexus ES (2019) приборная панель
Вид шкалы тахометра в режиме Sport S...
Lexus ES (2019) приборная панель
...и в режиме Sport S+. Независимо от режима, при разгоне до 120 км/ч шкала тахометра становится оранжевой
Lexus ES (2019) приборная панель
А вот еще необычная индикация: система контроля давления в шинах следит и за запасным колесом!
Lexus ES (2019) приборная панель
Как и в купе RC, круг со шкалой тахометра механически двигается в сторону, и «приборка» расширяется. Однако информации на ней все равно как-то маловато
Lexus ES (2019) педали
Напольная педаль «газа» — это по-спортивному. Вообще, эргономика в Lexus ES на высоте, но площадка для отдыха левой ноги расположена далековато
Lexus ES (2019) салон
Покупателям ES доступны также виды отделки в бежевых и коричневых тонах. Модификация F Sport предлагает строгое сочетание красного и черного
Lexus ES (2019) часы
Издавна фирменная черта «Лексусов» — аналоговые часы на видном месте
Lexus ES (2019) монитор
Специально фотографирую 12-дюйсовый мультимедиаэкран в ночное время, чтобы показать четкость линий и качество красок. Это — главное меню и карта навигации
Lexus ES (2019) монитор
Анализируем информацию о поездке...
Lexus ES (2019) монитор
...и расход топлива за длительный период. Хоть иногда он и переваливал за «десятку», средний результат с городом оказался на уровне 8,9 л на 100 км
Lexus ES (2019) монитор
Экран разделен на две независимые части, информацию на которых вы можете отображать по своему желанию. Например, вывести на правую часть настройки «климата»
Lexus ES (2019) монитор
Система навигации «знает» многие дорожные знаки и камеры контроля скорости. На ходу предупреждения о них звучат постоянно
Lexus ES (2019) дизайн
Этот «треугольник» напоминает по дизайну новейшее поколение Toyota Camry, однако в «Лексусе» всё выполнено намного более стильно
Lexus ES (2019) климат-контроль
Температура в каждой из двух климатических зон передней части салона регулируется миниатюрными рычажками. При +21 и даже при +22-х градусах в салоне прохладно
Lexus ES (2019) центральный туннель
Под крышкой на туннеле пола обнаруживаются гнезда USB. А где же 12-вольтовая розетка? На ходу я сумел нащупать ее только сзади
Lexus ES (2019) тачпад
Управление мультимедиасистемой при помощи тачпада — решение, вызывающее много споров. Но одно его преимущество очевидно: экран системы всегда чист
Lexus ES (2019) тачпад
Пользуясь тачпадом, можно удобно расположить руку на мягкой подушечке. И вообще, в этой поездке тачпад показался мне гораздо более приятным устройством, чем раньше
Lexus ES (2019) АКПП
Миниатюрный селектор автомата отлично ложится в руку. В ручном режиме коробки я пользовался им чаще, чем подрулевыми лепестками
Lexus ES (2019) центральный туннель
Вот так отделан центральный туннель между передними креслами
Lexus ES (2019) центральный туннель
Крышка бокса в центральном туннеле открывается вбок — удобно для водителя. Внутри имеется панель для беспроводной зарядки смартфонов
Lexus ES (2019) передние кресла
Кресла выглядят красивыми, однако истинно спортивной посадкой не балуют. Но плечи прилегают к спинке, а подголовник к затылку, это плюсы
Lexus ES (2019) бокс-подлокотник
Так выглядит бокс-подлокотник с тыльной части. На полу кузова обнаруживается немаленький туннель — залог жёсткости
Lexus ES (2019) задний диван
Просторно? Хочется присесть и расслабиться? Да — но места для ног при посадке за мной будет, что называется, впритык: всего около 22 см
Lexus ES (2019) «лыжный» лючок
Спинка заднего дивана неподвижна, и единственное «окно» из салона в багажник — это «лыжный» лючок
Lexus ES (2019) «лыжный» лючок
Примечательно, что лючок со стороны салона можно запереть на ключ! Зачем? В него не только человек — кошка-то с трудом пролезет
Lexus ES (2019) рукоятка
Удобное и практичное решение: эта рукоятка служит и для подъема панели фальшпола, и для фиксации ее в поднятом положении
Lexus ES (2019) багажное отделение
Под фальшполом обнаруживается контейнер с инструментом и панель-накладка,...
Lexus ES (2019) запасное колесо
...под которой расположено полноразмерное запасное колесо на литом диске. Колесо уже использовалось, значит, не зря оно тут находится
Lexus ES (2019) багажное отделение
Крышка багажника не имеет электропривода, однако усилие амортизатора подобрано таким образом, что крышка поднимается плавно, а не подскакивает, как при пружинах
Lexus ES (2019) задний бампер
Два «окна» в нижней накладке бампера соответствуют двум патрубкам выхлопной системы и двум глушителям. Никакой бутафории
Lexus ES (2019) задняя подвеска
Задняя подвеска — независимая, на двойных поперечных рычагах
Lexus ES (2019) передняя подвеска
Передняя подвеска, конечно, тоже независимая. Но при заявленном клиренсе в 150 мм просвет под защитой картера, как минимум, на 10 мм меньше
Lexus ES (2019) моторный отсек
Мощный «завал» стаканов передних стоек подвески и дополнительная шумоизоляция — это первое, что обращает на себя внимание под капотом Lexus ES
Lexus ES (2019) моторный отсек
Эффектная крышка на самом деле меньше, чем V-образный шестицилиндровый двигатель,…
Lexus ES (2019) моторный отсек
...который, кажется, едва поместился в подкапотное пространство. Уверен, что обслужить агрегат непросто, рядные «четверки» в этом плане более удобны
Lexus ES (2019) моторный отсек
Элементы в левой части моторного отсека. Интересно, что кронштейн блока управления двигателем служит одновременно для передачи «массы» на кузов
Lexus ES (2019) моторный отсек
Воздухозаборник двигателя находится на уровне кромки капота — это для любителей преодоления водных преград
Lexus ES (2019) моторный отсек
Бачок омывателя спрятался в полости крыла, его крышка тоже не бросается в глаза
Lexus ES (2019) моторный отсек
Проводок лямбда-зонда приподнят на проволочном кронштейне над горячей поверхностью системы выпуска — изоляция не расплавится

Вот неожиданность: только что был анонсирован выход на российский рынок рестайлингового Lexus ES — а на тест Motorpage попадает предыдущая версия, выпускаемая с 2018-го года. Но я не жалею. Автомобиль вполне достоин того, чтобы о нем рассказать, а рассказывать о нем будут еще многие и многие годы, потому что надежные «Лексусы» живут долго. Да, обновляются, совершенствуются — а потом становятся классикой. Нередко доводится встречать на улицах весьма «возрастные» экземпляры в прекрасном косметическом — и наверняка техническом — состоянии

Если их поставить рядом…

...различия Toyota Camry и Lexus ES будут отчетливо видны даже невооруженным глазом. Хотя сходство очевидно, даже в деталях. Но «Лексус» более стремителен, более строен, более дизайнерски выверен. Как будто Camry нарочно оставляют «в тени», наделяют не самым выигрышным антуражем.

Салоны двух автомобилей тоже схожи общей «архитектурой», но, опять же, «Лексусу» досталось всё лучшее. В нём, например, обращает на себя внимание даже невероятная форма внутренних ручек дверей. Их дизайн — с «привкусом» ретро. Еще интересны воздуховоды: один, круглый, совпадающий с отверстием в торце торпедо, предназначен для вентиляции внутренней полости двери, второй, в виде решетки, направлен на передний нижний угол стекла. На многих автомобилях это проблемное место в плане запотевания, здесь оно исключено. Остальные элементы дверей более-менее стандартны, и немного расстраивает лишь «тойотовская» экономия на подсветке клавиш электростеклоподъемников.

Если у «Тойоты» панель приборов стандартная, с двумя шкалами основных приборов, то у «Лексуса» она цифровая, только с «физическим» элементом: кругом в центре. Этот круг способен в определенном режиме механически смещаться в сторону и освобождать слева поле для дополнительной информации. Однако этой информации, прямо скажем, немного, и обширное темное пространство, отведенное под «приборку», все равно кажется пустоватым. Всё точно так же, как в спортивном купе Lexus RC 350, который побывал на тесте Motorpage несколько лет назад.

Электрорегулировка обшитого перфорированной кожей руля — в четырех направлениях. Алые передние кресла с чёрными вставками удобны. После спортивных «ковшей» Porsche здесь говорить всерьез о боковой поддержке не приходится, тем не менее, на спинке она развита чуть лучше, чем в области бедер. И лопатки водителя плотно прилегают к выделяющимся «щёчкам», при спортивной посадке это важно. И подголовник соприкасается с затылком (заметим, на некоторых Porsche — почти нет). А валик поясничного подпора выдвигается на столько, что способен корректировать нарушенную осанку.

12-дюймовый экран мультимедиасистемы периодически раскрывает в ярких красках богатство содержимого этого устройства. Тут и история поездок, и картинка с камеры заднего вида, и настройки двухзонного «климата», и карта местности. Система навигации сообщает о скоростных ограничениях, высвечивая знаки, но с реальностью они совпадают не всегда, ограничения меняются, и отслеживать знаки водителю приходится самостоятельно, подсказки не всегда верны. Это же касается и камер контроля скорости. Да, еще: даже известные системе знаки не выводятся на HUD — дисплей на ветровом стекле перед глазами водителя.

Но в то же время у большого центрального экрана есть неоспоримый плюс: он всегда чист. Почему? Да потому что он не сенсорный, и нет необходимости постоянно касаться его поверхности пальцами. Как же им управлять? При помощи тачпада на центральном туннеле. Это фирменное устройство на других моделях, вызывавшее немало нареканий пользователей, да и моих тоже, в этот раз отработало прекрасно, курсор удавалось перемещать между нужными позициями на экране практически безошибочно. Что изменилось? Может быть, была немного снижена чувствительность панели? Во всяком случае, могу сказать, что в этот раз я остался совершенно доволен этим решением в автомобиле. Разве что иногда забывал о нем и периодически все-таки пытался касаться экрана. И за время теста не успел запачкать тачпад — а он этому подвержен, на него легко пролить воду, которую вы пьете на ходу, обсыпать крошками пищи.

С задним диваном не всё просто. Красная отделка украшает его, бесспорно. Но центральный туннель на полу неожиданно высок, может попытаться помешать посадке среднего пассажира. К тому же у него за спиной скроется такой удобный откидной и раскладной центральный подлокотник. За ним находится «лыжный» лючок — и это единственное «окно» из салона в багажник: спинки заднего дивана не складываются. Примечательно, что лючок можно запереть на ключ — как будто через него можно из багажника влезть в салон, или наоборот. Да в него рука еле пролезет. Или нога. Одна.

Ещё о багажнике. Он оборудован электрозамком и кнопками отпирания. Электропривода у крышки нет, но усилие амортизатора правой петли подобрано так, что крышка, словно влекомая электричеством, медленно поднимается вверх. Вниз, конечно, сама не идет. Еще интересное дело: рукояточка, за которую следует поднимать фальшпол багажника, служит одновременно и для фиксации этой панели в открытом положении. А запасное колесо — вот неожиданность — здесь полноразмерное! Причем, в данном конкретном автомобиле оно оказалось бывшим в употреблении, да ещё со  следами разбортовки и монтажа. Значит, пригождаются еще на наших дорогах запаски, не стоит относиться к ним пренебрежительно.

Дизайнерских элементов, подчеркивающих спортивность версии F Sport, в салоне немного. Логотипы видны на руле и подголовниках передних кресел. Собственно, это всё. По идее, на зажигательный, спортивный лад должен настраивать алый колер обивки салона, гармонирующий с цветом кузова. В свое время красным был салон и тестового седана Lexus GS F, тот, как мне кажется, сиял ярче. Впрочем, «за спорт» там говорил весь настрой автомобиля: и очертания кузова, и сумасшедшая отдача 8-цилиндрового V-образного атмосферника под капотом — 477 «лошадок», какие тут шутки. ES даже в версии F Sport .куда как более гражданский. У него и мотор почти вдвое менее мощный — всего 249 л. с. Такой же 3,5-литровыё объем и такую же мощность имеет двигатель семейного кроссовера Hyundai Santa Fe. Впрочем, 249 «лошадок» прячутся и под капотом Audi A5 — да не прячутся, а просто рвутся наружу. Посмотрим, чем ответит Lexus.

Плюс ступенька, минус три...

Селектор режимов движения у него там же, где и в купе RC: «растёт» вправо из козырька над панелью приборов (симметрично, слева, находится такой же селектор, включающий/выключающий систему стабилизации). Рукоятка селектора вращается от и на себя, при этом выбирается один из четырех режимов, а нажатием кнопки на торце все они сбрасываются до позиции Normal (как и при остановке и последующем пуске двигателя).

По большому счету, в среднем водителю вполне хватит и режима ЕСО. При резком добавлении «газа» и в этой позиции автомобиль за отдачей не постоит и проявит прыть. Но, конечно же, в Normal он резвее, а в Sport S и Sport S+ еще и еще. Режима Sport++, как в GS F,  здесь нет. Конечно же, нет и той сумасшедшей динамики — но, с другой стороны, укладывание в «восьмерку» (7,9 секунды с места до сотни) — очень хороший показатель.

Замечаю: в режиме Normal разгон более «линейный», в Sport S и Sport S+ более «взрывной», но с очевидными паузами в начале. Автомобиль словно предупреждает вас о намечающемся ускорении, готовит к нему. «Приседания» в этот момент на заднюю ось Lexus не демонстрирует.

Интересная функция борткомпьютера — шкала передач. Над пунктирной линией появляется номер выбранной ступени, показывается его смена. Примечательно, что «восьмерка» появляется здесь крайне редко, в основном ES балансирует между более низкими передачами, даже на прогонах по загородным трассам. Чуть хотя бы «погладишь» педаль «газа», и тут же следует понижение ступени на одну, две, а то и все три единицы.

Переводим трансмиссию в S — и становится еще интереснее. Какую передачу выберет автомобиль для дальнейшего движения, можно только гадать. Это то пятая ступень, то шестая, и от чего зависит выбор, совершенно неясно. На фотографии, сделанной, разумеется, на стоящем автомобиле, рядом с символом S почему-то застыла цифра 4. Последнее выбранное автоматом значение?

Кто и как тестировал автомобиль передо мной, мне всегда неведомо. Но косвенно судить о характере испытаний можно по расходу топлива. В данном случае японский седан недвусмысленно гоняли в хвост и в гриву, потому что «аппетит» его превышает 13 л на сотню. На сам ом деле, «вооруженный» 3,5-литровым шестицилиндровым мотором Lexus ES F Sport сравнительно экономичен. Так, в городском режиме он вполне способен уложиться в десять литров, а на трассе, при «круизе» с ограничением 120 км/ч, расход составляет около восьми литров на сотню. Кратковременные ускорения до высоких и очень высоких значений скорости к резкому повышению аппетита не привели: девять с небольшим литров — таков был средний итог за тест. Следовательно, предыдущие водители либо отчаянно гоняли автомобиль, либо проводили значительно больше времени в плотном городском трафике или же заставляли мотор долго «молотить» на холостом ходу.

А если разогнаться, сработает ли трансмиссия седана ES так же, как и на седане GS F, то есть, сбросит ли пять передач разом? Сбросит. Охотно. Только, конечно же, аналогичного спурта не ждите. Семь секунд на разгон с 80 до 120 км/ч — это всё, на что способен более гражданский седан в режиме D. В режиме S разгон в этом промежутке короче — примерно за 6,3 с, при этом коробка верхнюю из выбранных ею передач — шестую, пятую или четвертую — не превзойдет, а при кик-дауне переключится вниз на две ступени.

Но по-настоящему зажигательным разгон будет, если выбрать положение Sport S+. В нем седан ES реально проявляет характер спортсмена и улучшает разгон в диапазоне 80-120 км/ч до пяти секунд.  

Впрочем, если у вас есть время на то, чтобы смотреть на индикацию выбора передач или возиться с секундомером, то это, разумеется, не спорт. И 249 «лошадок» под капотом — это лишь начальный уровень общения с динамикой. Кстати, «лошадки» здесь любят раскрутку, так что, если хотите «оторваться» в городе, выбирайте Sport S+, переходите на ручное управление и не переключайтесь выше четвертой, а то чаще используйте третью. У «коллег» схожей мощности пятая передача может предложить хоть какую-то динамику, здесь вам ее точно не хватит.

Проникновение в салон шинного шума может быть связано с рисунком протектора резины и с его реакцией на зернистость асфальта. У покрышек Bridgestone Potenza рисунок оказался весьма разреженным, что видно на фото. На сухом асфальте сцепные свойства показались высокими, на влажном — тоже. Но при сильном дожде, который застал нас на трассе, мне показалось, что автомобиль пару раз попытался «всплыть» на водяном слое. Призываю водителей быть осторожнее с этим явлением, называемым «аквапланирование»: по ощущениям, оно сходно со скольжением по льду.

Островок спокойствия в море бытия

В «быту» спортивность/неспортивность автомобиля определяется просто: хочется вам быстрее пройти тот или иной поворот или нет. Стоит ли в вираже «на 80» поднять скорость до 120-ти или ну его нафиг? На Lexus ES — не так уж хочется, но, на самом деле, можно. Два-три прохождения — и вот вы уже значительно повысили планку, которая казалась недосягаемой. Автомобиль ведет себя строго по-переднеприводному и добавляет водителю ощущение уверенности при сбросе передачи. Это можно сделать и на короткое время, используя автоматический режим и подрулевые лепестки, а можно перебросить селектор автомата в позицию S и далее оперировать им, как в случае с «механикой», Рычажок-селектор удобный, отлично лежит в руке.

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Правда, надо быть готовым к не очень приятной черте характера ES. Он просто высококлассно амортизирует неровности разбитых асфальтовых дорог (грунтовок — еще лучше). Многие модели я «ловил» на том, что они на неровностях порой «соскакивали» в сторону, особенно неприятно — задней осью. Так вот, ES на прямом курсе вас этим не напугает, а в повороте — может. Так что уж если спуртовать и штурмовать повороты на скорости — то на гладких дорогах.

Динамичный разгон вполне соответствует курсовой устойчивости на прямых отрезках скоростных шоссе. Эта устойчивость поистине высококлассная, чертежнику на зависть. На многих машинах она хороша, но здесь это не то слово. Можно пожалеть, что в этом поколении автомобиля отсутствует система контроля разметки и подруливания в полосу. Механика подвески здесь отлично заменяет электронику.

В целом, несмотря на имидж этакого стрит-рейсера средней руки, модель нацелена прежде всего на комфорт. Амортизация неровностей, как крупных так и мелких, как плавных, так и резких — на высшем уровне.  Автомобиль «всплывает» на пологой волне — и тут же оседает до номинального уровня над дорогой, единственный раз, без намека на развитие колебаний. Хочется похвалить шумоизоляцию салона, которую «пробивают» разве что шины спортивного толка с разреженным, чисто асфальтовым рисунком протектора. Интересно, что, проникнув в салон при 100 км/ч, шум от шин к более высоким скоростям нарастает слабо. А другие шумы и вовсе отлично нивелированы, так что можно со всем удовольствием наслаждаться звучанием премиальной аудиосистемы Mark Levinson.

На неровных дорогах можно подметить, что элементы оборудования и отделки салона не всегда «беззвучны». Однако спишем это на работу автомобиля в пресс-парке. Кто знает, в скольких руках побывал тестовый ES F Sport, и в каких условиях его испытывали. Журналистские покатушки порой бывают весьма и весьма напряженными и жёсткими.

Однако в любом случае автомобиль, как и большинство других «Лексусов», оставил впечатление этакого «островка спокойствия», изолирующего вас от шумов и неприятностей внешнего мира, но вполне способного быстро перемещаться по течению. Против него — тоже.

Рестайлинговый седан ES, который вот-вот появится в продаже, безусловно, порадует новой электроникой. В нем появится и система контроля «слепых» зон, и ассистент удержания в полосе, и адаптивные фары, способные автоматически менять дальний свет на ближний и обратно, и — наверняка — активный «круиз». В общем — все те «навороты», без которых современный премиум-сегмент уже немыслим, но в то же время без которых я во время теста абсолютно спокойно обхожусь. Даже без оглядки на сегмент — общего «строя» автомобиля вполне достаточно, чтобы в своей нише пребывать на равных с одноклассниками. Похоже, это соответствует и концепции фирмы-производителя: при рестайлинге и внешность, и архитектура салона останутся очень похожими на нынешние.

Lexus ES седьмого поколения выпускается с 2018-го года. В России автомобиль доступен в шести основных комплектациях с моторами двух-, двух с половиной- и трех с половиной литрового объема, развивающими, соответственно, 150, 200 и 249 л. с. Все моторы бензиновые, атмосферные. Коробка передач — только восьмидиапазонный автомат. Привод — только передний. Цены — от 3 210 000 до 5 238 500 рублей. На тесте Motorpage побывала версия F Sport с 3,5-литровым 249-сильным мотором (также F Sport доступен с 2,5-литровым мотором, развивающим 200 л. с.).

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEXUS ES 3.5 8AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4975 х 1865 х 1445

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2870

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

150

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

472

СНАРЯЖЁННАЯ МАССА, КГ

1725

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

V6, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

3456

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С., ПРИ ОБ/МИН

249 / 5000 — 6600

МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ/МИН

356 / 4600 — 4700

ТРАНСМИССИЯ

8-ст., автоматическая

ПРИВОД

передний

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

7,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

9,5

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

60

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