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Lexus ES научили генерировать восторг
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Lexus ES (2022) вид сбоку
Lexus ES (2022) вид сзади
Купеобразный кузов не ограничивает свободу на заднем ряду
Lexus ES (2022) салон
Lexus ES (2022) приборная панель
Дизайн приборной панели меняется в зависимости от выбранного режима движения
Lexus ES (2022) селектор-рожок
Селекторы-рожки отвечают за отключение ESP и выбор режима движения
Lexus ES (2022) передние кресла
Кресла обшиты кожей тончайшей выделки
Lexus ES (2022) тачпад
Lexus ES (2022) дверь
Кнопки памяти положений передних сидений встроены в карты дверей
Lexus ES (2022) задний диван
Управление «климатом», шторками на окнах, акустикой, подогревом сидений осуществляется на подлокотнике
Lexus ES (2022) багажное отделение
В перегородке между салоном и багажником предусмотрен лыжный лючок
Lexus ES (2022) колесо
Линейка колесных дисков включает варианты от 17 до 19 дюймов
Lexus ES (2022) боковое зеркало
Lexus ES (2022) передняя фара
Светодиодные прожекторы имеют продвинутую систему адаптивного управления
Lexus ES (2022) задний фонарь
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lexus ES (2022)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lexus ES (2022)

Японский бизнес-седан сделал ставку на клиентов, которым статус важен не меньше, чем драйверский азарт и внешняя эстетика

Перед тем как сесть за руль, я подробно изучил российскую веб-страницу бренда Lexus. И там об испытуемом было сказано, что он, цитирую, «воплощает удивительный симбиоз технологий и искусства» и «способен приводить вас в восторг при каждой поездке». Не скрою, декларации показались мне поначалу слишком пафосными. Но одновременно подогрели интерес. Так что в течение недели весь наш семейный экипаж пытался проверить, действительно ли в машине все так радужно, как обещает японский автопроизводитель.

Премиальная паутина

Дизайн рестайлинговой четырех­дверки седьмого поколения получился, с одной стороны, строгим, а с другой – с национальным колоритом. Длинный капот, покатая крыша и поджарая «корма» полны презентабельности. Подкатите на таком автомобиле к офису и можете не сомневаться: на вас будут смотреть с пиететом. Хотя радиаторная решетка с планками, напомнившая мне... огромную паутину, – это по меркам консервативной японской марки как-то даже слишком смело. Та же история с зигзагами светодиодных элементов фронтальной оптики, которая, кстати, снабжена омывателями и умеет автоматически переключаться с «ближнего» на «дальний».

При этом с дресс-кодом «самурая из офиса» отлично уживается еще и спортивная пластика. Дорожный просвет не так уж мал – 150 мм, и все же кажется, что ES стелется по земле, будто какой-нибудь спорткар, да и на водительском месте сидишь близко к земле, точно гонщик. Подоконная линия при этом задрана высоко, сужая обзор заодно с массивным спойлером на крышке багажника. Ситуацию, впрочем, спасают крупные зеркала на длинных ножках – благодаря им слепых зон оказывается минимум.

А вот багажное отделение, как ни крути, ложка дегтя в бочке японского меда. Если судить по спецификациям, все вроде бы неплохо – объем 420 л. Но на поверку выясняется, что отсек неглубокий – едва влезает чемоданчик кэбин сайз, поставленный вертикально. В не самом вместительном подполье нашлось место лишь для «докатки», но самое большое разочарование – невозможность сложить диван для увеличения погрузочного пространства. Предусмотрен только узенький лючок.

Зато наклон спинок сидений второго ряда регулируется электроприводом, и это далеко не единственная VIP-опция. К примеру, клавишами в блоке откидного подлокотника задние пассажиры могут настраивать «климат», поднимать и опускать шторки на окнах, подогревать и охлаждать сиденья и управлять акустической системой Mark Levinson с 17 динамиками.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
Система активной безопасности Lexus Safety System+ пополнилась ассистентом проезда перекрестков, предупреждающим о транспорте в поперечном направлении, и системой активного подруливания перед неожиданным препятствием. Адаптивный «круиз» получил функцию автоматического замедления перед поворотом.

Между сенсорами и кнопками

Настоящий фейерверк недавнего рестайлинга в передней части салона – 12,3 дюймовый дисплей, который сместился на 110 мм ближе к водителю и стал сенсорным. Так управлять мультимедиа гораздо удобнее. А вот фирменным тачпадом, сохранившим свои позиции на центральном тоннеле, орудовать все так же несподручно. Цифровая приборка оформлена неброско, причем этот нарочитый консерватизм усилен хронометром на окантовке тачскрина и россыпью физических кнопок. В Lexus как бы дают понять, что суть премиума в корпоративном понимании, в балансе сенсорики и аналоговых решений.

С другой стороны, интерьерщики не сдерживали креативности. Чего стоят одни только шайбы-рога (ведают отключением ESP и выбором режима движения) по обоим флангам щитка приборов! Если честно, в плане эргономики этот инструментарий не оптимален – до арт-тумблеров надо еще дотянуться.

Передовых решений в бортовой электронике тоже хватает. Тут вам и проектор данных на лобовое стекло, и беспроводная зарядка, и система кондиционирования с функцией ионизации воздуха. Последняя, к слову, генерирует заряженные микрочастицы, увлажняя кожу и волосы членов экипажа. Но, пожалуй, самая крутая «фишка» – это технология «Климат-консьерж». Инфракрасные датчики отслеживают в салоне температуру тел седоков и автоматически включают подогрев руля и сидений или же, наоборот, быстро охлаждают салон, когда это требуется.

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Не отнять у этого Lexus и простора на обоих рядах, удобных передних сидений с множеством электрорегулировок и функцией памяти для кресла водителя. Ну и, конечно, практически безукоризненно выполнена отделка – сплошь мягкий пластик, высококлассная кожа, вставки из лакированного бамбука и алюминиевые планки, которые в компании сравнивают с самурайскими мечами.

Эх, прокачу!

Создавая ES седьмого поколения, разработчики стремились сбалансировать ездовой комфорт с азартной управляемостью, и это им почти удалось. Благодаря удачной комбинации 3,5 литровой 249 сильной бензиновой «шестерки», выдающей 356 Нм, и вышколенного 8 диапазонного автомата «японец» ускоряется одновременно мощно и плавно – режим Sport не делает отклик на газ экстремально острым и не зажимает руль в электронных тисках. Однако почувствовать связь с машиной удается в полной мере, а быстрые обгоны в городском трафике и на трассе даются легко.

То, как подвеска расправляется с дорожным браком, впечатляет даже больше, чем динамический потенциал. Ходовая практически не собирает «мелочь», уверенно отсекает выбоины среднего калибра и держит удар на тотально разбитом асфальте. Разве что «лежачих полицейских» седан преодолевает грубовато. При этом инженеры сделали шасси собраннее, усилив стабилизаторы поперечной устойчивости и перекалибровав независимые подвески, а также добавили отзывчивости рулю с электроусилителем, смонтированным непосредственно на рейке.

Как это все воспринимается в движении? После того как я совершил пару энергичных перестроений на МКАД, мне захотелось продолжать езду в том же драйверском формате – прогно­зируемые и острые реакции седана, как и его умение мощно замедляться, вселяют в водителя уверенность и провоцируют ехать быстрее, чем дозволяют ПДД. Однако ES все-таки не спортседан. Как ни крути, заметны и боковые крены в крутых виражах, и кивки кузова при резком торможении. Если же утопить правую педаль «в пол» на старте, может возникнуть силовое подруливание. Проще говоря, рыскание. Все же переднеприводная компоновка в комбинации с тяговитым мотором дает о себе знать.

То есть, как вы поняли, ES задуман не для дорожных «шашечек» и отжига на серпантинах, а для энергичного и максимально комфортного перемещения из дома в офис или по делам. Вас точно впечатлит и добротная шумоизоляция. В этом смысле все реализовано не хуже, чем в «старших» моделях марки: паразитный гул, свист, рокот и прочие звуковые раздражители душатся буквально на корню. Разве что мотор напомнит о себе звучным рокотом, работая на высоких оборотах. Но это будет ненавязчивый и приятный аккомпанемент, который, кстати, еще и транслируется через аудиоколонки.

В общем, Lexus ES готов конкурировать на равных с Jaguar XF, Genesis G80, Volvo S90 и отнимать хлеб даже у игроков «большой немецкой тройки» – Audi A6, BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class. Дело за малым – удержаться на лихорадочном рынке и не потерять платежеспособного покупателя. Я же должен признать: пообещав покупателям чувство восторга в своих информационно-рекламных материалах, японцы душой не покривили.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Багажник Lexus ES оснащен крышкой с электроприводом и функцией бесконтактного открывания. Чтобы створка открылась, следует провести ногой рядом с датчиком под задним бампером. Отсек обшит мягким ковролином, а в качестве опции предлагается набор сеток для фиксации поклажи. 

                   

Технические характеристики Lexus ES

Габариты, мм

4975×1865×1445

Колесная база, мм

2870

Дорожный просвет, мм

150

Объем багажника, л

420

Снаряженная масса, кг

1725

Диаметр разворота, м

11,8

Тип двигателя

бензиновый V6

Рабочий объем, см³

3456

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/5000–6600 

Макс. момент, Hм/об/мин

356/4600–4700 

Привод

передний

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

210

Время разгона 0–100 км/ч, с

7,9

Объем бака, л

60

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