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Lexus GX 460 (2021) вид спереди
У GX 460 немного изменились фары и ДХО
Lexus GX 460 (2021) вид сбоку
Затемненные диски тестового автомобиля – от более высокой комплектации, Premium Sport
Lexus GX 460 (2021) вид сзади
Задние фонари – без изменений
Lexus GX 460 (2021) вид сзади
И сзади вид прежний
Lexus GX 460 (2021) салон
Темный салон для внедорожника – лучшее решение
Lexus GX 460 (2021) передние кресла
Как и иссиня-черная полуанилиновая кожа сидений
Lexus GX 460 (2021) передние кресла
Водительское кресло регулируется в 8 направления плюс регулировка поясничного подпора
Lexus GX 460 (2021) салон
Комбинированный руль очень красив, но деревянная часть обода не подогревается
Lexus GX 460 (2021) приборная панель
Приборная панель радует четкостью и не перегружена информацией
Lexus GX 460 (2021) приборная панель
Система MTS предлагает широкий выбор внедорожных условий. «Могул» – это крупные бугры
Lexus GX 460 (2021) приборная панель
В режиме Crawl Control автомобиль преодолевает бездорожье самостоятельно со скоростью в диапазоне от 1,5 км/ч до 8 км/ч
Lexus GX 460 (2021) 6АКПП
Компоновка центрального тоннеля – абсолютно новая
Lexus GX 460 (2021) центральная консоль
10,3-дюймовый тачскрин, как теперь принято, возвышается над передней панелью
Lexus GX 460 (2021) монитор
Благодаря такой картинке на экране GX можно вести по бездорожью буквально «по приборам»
Lexus GX 460 (2021) монитор
И даже задним ходом
Lexus GX 460 (2021) розетки
Под крышкой в нише – набор разъемов и 12-вольтовая розетка
Lexus GX 460 (2021) подстаканники
Откидная крышка прикрывает и подстаканники на центральном тоннеле
Lexus GX 460 (2021) центральный подлокотник
Положение центрального подлокотника может быть отрегулировано раздельно для водителя и для пассажира
Lexus GX 460 (2021) бокс
Огромный бокс внутри подлокотника имеет функцию охлаждения
Lexus GX 460 (2021) панорамная крыша
Люк полезен и зимой – с ним в салоне больше света
Lexus GX 460 (2021) второй ряд
На второй ряд в GX тоже надо взбираться
Lexus GX 460 (2021) ручка
Сделать это очень помогает ручка на средней стойке
Lexus GX 460 (2021) задний диван
Плоская подушка, плоская спинка – место для троих
Lexus GX 460 (2021) задний диван
Ну или для двоих с комфортом
Lexus GX 460 (2021) задний диван
Есть раздельная регулировка наклона спинки
Lexus GX 460 (2021) задний диван
Места для ног достаточно
Lexus GX 460 (2021) климат-контроль
В этой комплектации климат-контроль – трёхзонный
Lexus GX 460 (2021) третий ряд
Уже сам проход на третий ряд не вызывает желания сюда пройти
Lexus GX 460 (2021) третий ряд
Есть два места, но удобно не будет
Lexus GX 460 (2021) третий ряд
Кажется, даже просторно, но только кажется
Lexus GX 460 (2021) подстаканник
Из удобств здесь есть только неглубокий подстаканник
Lexus GX 460 (2021) задняя дверь
Дверь багажника открывается «по-японски», к левой стороне дороги
Lexus GX 460 (2021) задняя дверь
С изнанки двери под откидными крышками – два кармана для инструментов
Lexus GX 460 (2021) задняя дверь
Пятая дверь фиксируется в открытом положении легким поворотом корпуса штанги
Lexus GX 460 (2021) защитная накладка на бампер
Широкая защитная накладка на бампер крайне практична
Lexus GX 460 (2021) подъемное стекло
Подъемное стекло багажной двери позволяет загружать мелкую поклажу, не открывая тяжелую «калитку» целиком
Lexus GX 460 (2021) багажник
Разложенные сиденья третьего ряда делают багажник чисто символическим
Lexus GX 460 (2021) запасное колесо
Внедорожнику положено полноразмерное запасное колесо
Lexus GX 460 (2021) заднее колесо
Подвеска в положении Normal
Lexus GX 460 (2021) заднее колесо
В положении Hi – плюс 40 миллиметров
Lexus GX 460 (2021) вид спереди
Чтобы не загребать снег кромкой бампера, можно было бы поднять и переднюю часть автомобиля, но пневмоэлементы есть только сзади
Lexus GX 460 (2021) колесо

GX 460 остался настоящим «проходимцем»

В большой автомобильной семье Lexus за оффроуд отвечает среднеразмерный внедорожник GX. RX и все, кто ниже – чистые кроссоверы. Флагманский LX, вооруженный тем же внедорожным арсеналом, что и GX, для бездорожья все-таки великоват и слишком лощен. А GX – это утилитарность  (насколько это слово применимо к Lexus), надежность и проходимость. В 2021 году GX пережил обновление, с октября прошлого года он продается в России, цена – от 6,31 млн. У нас на тесте в motorpage.ru – семиместная версия, комплектация Premium.

С одной стороны, у GX сегодня репутация одного из самых неубиваемых. В 2021 году американский Consumer Reports назвал этот Lexus – внимание! – самым надежным из всех автомобилей мира, 100 баллов из 100 возможных. Но с другой – накопилась некоторая моральная усталость. Как-никак в этом году юбилей, GX двадцать лет на конвейере. Пусть нынешнее поколение уже второе, пережило два рестайлинга – неважно. В эпоху, когда автомобили все чаще делают, словно модные гаджеты – чтоб было броско, молодёжно, пусть сыровато, не беда, через год будет новая модель, – GX все чаще начинал выглядеть анахронизмом. «Японское старье, а якобы надежность – дак там ломаться-то нечему» – характерное мнение, дословная цитата с одного из автофорумов. Нынешнее обновление GX – лучший ответ злопыхателям.

Цифовизация классики

С виду GX – вроде тот же, что изменилось в нем с последнего рестайлинга 2019 года? Точно передняя оптика, кажется, решетка радиатора. У двух старших комплектаций Premium и Premium Sport теперь уже в базе есть система безопасности Lexus Safety System+. С ней GX умеет сам экстренно тормозить перед препятствием, распознавая даже пешеходов. Может автоматически переключать дальний свет на ближний, завидев встречный автомобиль, сигнализирует о выходе за пределы полосы и так далее. Навигация, помощь при парковке, электропривод складывания наружных зеркал – теперь уже в базе.

Но главные изменения –  в салоне. Полностью переделаны центральная консоль и тоннель между передними креслами. 8-дюймовый дисплей, утопленный в корпус консоли, сменился 10,3-дюймовым плоским тачскрином, по последней моде отдельно стоящим торчком над торпедо. Тумблеры управления внедорожными режимами превратились в поворотные верньеры, как в старшем LX, и переехали с центрального тоннеля на консоль, под обновленный блок управления климатической установкой. При этом слот для CD сохранился – вечная классика Lexus. На освободившееся на тоннеле место, справа от рукоятки АКПП, встала панель Remote Touch  – фирменный «лексусовский» трекпад. Мультимедиа теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Темно-серый пластик, такого же цвета кожа, черные деревянные вставки с лазерной гравировкой в дверных картах. Но коврики на полу – чёрные резиновые, а не мягкий ворс, как было в тестовом LX. Общий настрой – недешево, но практично. В такой Lexus уже можно сесть не в лакированных туфлях, а в сапогах, валенках, унтах, особенно такой снежной зимой, как нынешняя. Что я и делаю.

На высоте положения

Клиренс у GX – 215 миллиметров. У моего большого шведского кроссовера немногим меньше, 210. Но при этом пол в Lexus расположен намного выше, когда стоишь рядом с автомобилем, он находится на высоте колена – в основе конструкции мощная рама, которая добавляет высоты. Поэтому в салон GX нужно не садиться, а именно подниматься, встав на широкую подножку и схватившись рукой за мощную рукоятку на передней стойке. Высоко сижу, далеко гляжу, царь горы. Прекрасный обзор передней полусферы, большие окна, почти нет мертвых зон, большие наружные зеркала.

Нажатие на кнопку «старт-стоп» пробуждает 4,6-литровый бензиновый V8. Салон GX прекрасно заглушен – еще в 2001 году автомобили Lexus были признаны эталонными по части шумоизоляции, и с тех пор мало что изменилось, разве что младшие модели шумнее старших. Вот и сидя на месте водителя GX хорошо ощущаешь, каким количеством металла и шумоизоляции отделен от тебя двигатель, который трудится словно не впереди, за моторным щитом, а где-то далеко. Забегая вперед – при крейсерских 90 км/ч в салоне даже работа климатической установки слышнее. Но в режиме прогрева 296-сильный V8 успевает подать голос, и его рык поистине прекрасен. Кстати, расход топлива у GX – «не ужас-ужас», при 90 км/ч двигатель держит примерно 1500 оборотов, так что на трассе маршрутный компьютер показал 11,7 литров 95-го на сотню. В городе, конечно, предсказуемые 21 литр – все-таки две с половиной тонны снаряженной массы, где сотни килограмм явно приходятся на внедорожную трансмиссию. 

И как же прекрасно, что обновления не затронули главного и самого ценного в GX – рамной конструкции, атмосферного V8, шестидиапазонного «автомата», постоянного полного привода с механическим межосевым дифференциалом Torsen.

На дороге

По-настоящему ценность и смысл рамы проявляются на бездорожье, но даже на асфальте она делает GX вальяжно-тяжеловесным, принимая на себя большую часть вибраций и ударов, приходящих снизу от дорожных неровностей. Или все-таки дело в гидравлике системы KDSS, стабилизирующей кузов? Или в подвеске AVS, которая каждые 2,5 миллисекунды изменяет жесткость каждого амортизатора в зависимости от рельефа дороги? Переключатель AVS на центральной консоли позволяет выбрать один из трех режимов работы – мягкий Comfort, средний Normal или жесткий Sport. Разница, по ощущениям, невелика, но все-таки Comfort – оптимальный.

Электрический усилитель, похоже, несколько уменьшает информативность тормозов GX, чтобы машина замедлилась, надо уверенно нажимать на педаль и поначалу иногда перебарщиваешь. Клюет носом? А кто не клюет? Зато как GX проходит неровности, например, железнодорожный переезд. Чуть притормаживаешь, автомобиль с достоинством кивает рельсам, типа – «привет», – и продолжает движение.

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Это при том, что пневмоподвеска с регулируемой высотой в GX, на которую можно было бы списать плавность хода – тут не «по кругу», как в старшем LX, а только на задней оси. Единственное, пожалуй, удивляющее конструктивное решение, особенно когда на бездорожье хочется увеличить дорожный просвет. Так что прибавить к регулярным 215 миллиметрам (режим Normal) лишние 40 (режим Hi), или отнять от них 30 (режим Lo) могут лишь задние пневмоцилиндры. Разница особенно наглядна при выезде с зимней целины: даже подняв корму выше уровня снега, привозишь обратно на асфальт снежные «усы» на переднем бампере.

Максимальные 438 нМ двигатель GX выдает довольно поздно, на трех с половиной тысяч оборотов, но на разгоне плавно нарастающая равномерная тяга ощущается в любом диапазоне, хоть с места, хоть с трассовых 90 км/ч. В обещанные 8,3 секунд до сотни верится легко, но гнать не хочется. Нормальная скорость – субъективное понятие, она у каждого автомобиля своя. Бывает, 100 км/ч – это просто ни о чем, как пешком идешь. В GX как абсолютно комфортная ощущается скорость в 60–80 км/ч. 100 км/ч уже требуют внимания, 120-130 км/ч – верхний предел комфортности. Так что когда на заснеженной загородной двухполоске упираешься в «Москвич-2141», идущий впереди на скорости 60 км/ч при разрешенных 90 км/час, желания обгонять совершенно не возникает. Хотя, что называется, «папа может», GX все равно, что будет у него под колёсами при обгоне. Одна сторона может двигаться по протоптанной ленте асфальта, другая по снежной обочине – двигаясь прямолинейно, разницы автомобиль не заметит. Только на дуге, даже пологой, пределы курсовой устойчивости в снежно-ледяной каше обнаруживаются, приходится подруливать. А в повороте, если переборщить с «газом» на тех же скромных 60 км/ч, GX, обутый в зимние фрикционные шины 265/60 R18, может «поплыть», и секунду-другую, пока ловишь эти две с половиной тонны, страшновато. Может быть, потому что до сих пор автомобиль обещал тебе защищенность, даже неуязвимость: надо повернуть? да повернешь, никаких сомнений. А то что люди рядом едут – так в случае чего ты сквозь них пройдёшь как нож сквозь масло. Опасное чувство.

Бездорожье

«Для города и Подмосковья неуместная машина» – еще одно интернет-мнение о GX. Соглашусь с одним уточнением – если речь идет о лете. Но зимой…

Автомобиль должен радовать, это главное. Радость может быть разной – от динамики, от скорости, от управляемости. От того, как автомобиль разгоняется, от того, как он послушен на дороге. GX радует другим – ощущением независимости от бездорожья. За оффроудом в нашем климате далеко ходить не надо, он подстерегает тебя на каждом углу. Недавно у Яндекс.Карт появилась новая функция – высота снежного покрова в сантиметрах. И вот после ночного снегопада, собираясь в загородный дом, ты наводишь курсор на карту и видишь цифру 75. Хорошо, пусть это в поле, на целине, но все же. И только подъехав на GX к заваленному снегом поселку, трактор еще не приходил, ты понимаешь разницу между кроссовером и внедорожником. На кроссовере с полным приводом, который подключает муфта, было бы не проехать. А на GX, включив режим раздатки 4L и заблокировав механический межосевой дифференциал, ты получаешь режим абсолютной личной власти над глубоким снегом. Можешь спокойно останавливаться, возвращаться по своему следу, маневрировать. Сложный рельеф дороги, ее уклоны – все преодолимо. Даже на дорожной резине автомобиль равномерно гребет всеми четырьмя колесами, превращаясь почти в бульдозер. «Ползущий режим», в котором GX умеет самостоятельно карабкаться по камням, тащиться в грязи, можно даже не включать.

Это очень убедительная демонстрация силы. У каждого автомобиля есть свое назначение, и у GX оно – не ехать по трассе, не толкаться по городским улицам, не стоять в пробках. Этот автомобиль – для уверенного и комфортного преодоления повседневного бездорожья. И таким он и остался, проведенная цифровизация, по счастью, его не испортила.

     

Технические характеристики Lexus GX 460

ГАБАРИТЫ, ММ

4935x1885x1885

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2790

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

215

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

621

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2460 – 2495

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

V8, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

4608

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

296 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

438 при 3500 об/мин

ПРИВОД

Постоянный полный

ТРАНСМИССИЯ

6-ст, автомат

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

175

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,3

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

12,8

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