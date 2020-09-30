Такие автомобили начинают изживать себя - сейчас я говорю о больших и тяжелых рамных внедорожниках. Миром правят кроссоверы, электромобили, экология и прочая канитель, которая формирует современную картину мира, куда наш подопытный совсем не вписывается. Но окончательно такие автомобили нельзя списывать со счетов, они умеют дарить важное - эмоцию. Но какую?

Вот что-что, а с этим навыком у Lexus GX все в порядке. По крайней мере, когда я подхожу к автомобилю, он вызывает у меня трепет. А иначе никак с его-то габаритами. Судите сами: пять метров длины, громадный багажник в 621 литр (целый куб при сложенных задних креслах) и две тонны веса с хвостом - идеальный кандидат на определение хрестоматийного термина БЧД (Большой Черный Джип). Что характерно, он не выглядит громоздким, как его старший брат LX - здесь ощущается какая-то поджарость в силуэте, что только играет автомобилю на руку. Конечно, я понимаю, что вкус - дело интимное, но для меня GX даже красив, хотя предчувствую и комментарии вроде: "Lexus GX - неудачный симбиоз , когда "Прадик" слился с "Альфардом". Кстати, с салоном картина обстоит крайне интересным образом.

Во-первых, я отмечу удобство посадки. Да, машина высокая, но из-за достаточно прямых форм, ты влетаешь в нее, не пригибая головы, когда, например, в Pajero Sport мне приходилось беречь свою голову. Особенно процесс посадки и высадки упрощают отодвинутые кресло и руль, которые, при нажатии кнопки запуска мотора, автоматически возвращаются в рабочее положение.

Во-вторых, как только ты садишься в салон на тебя резко накатывает дух двухтысячных - все эти огромные кнопки, хромированные "крутилки", как на радиоприемниках, дерево... ну или что-то похожее на него и.т.д. Правда, надо отдать должное дизайнерам Lexus, которые пытаются разнообразить все это "безобразие" при помощи интересных сочетаний оттенков кожи, вроде красного и черного, да и давайте учитывать, что ДНК у автомобиля - простое, и даже утилитарное, ведь, по большому счету, GX - это перелицованный Prado, так что на люкс-уровень, наподобие RX, рассчитывать не приходится.

В любом случае, меня, например, порадовал внутренний простор - места для ног очень много, сидеть в позе кузнечика с задранными к ушам ногами, не приходится, и кресла неплохи - явно рассчитаны на крупных седоков. Музыка от Mark Levinson - шикарна, хотя сама мультимедийная система слабенькая - не очень отзывчивый интерфейс, простая графика, да и качество картинок на камерах могло быть и получше, но опять же - качество звука перевешивает остальные нюансы, включил Моцарта и едешь спокойно и расслабленно.

Да, именно спокойно и расслабленно. Что поделать, характер у автомобиля такой, да это и не мудрено, учитывая его рамную конструкцию и высокий центр тяжести. Нет, конечно же, автомобиль может дать, что называется, огня - разогнаться до сотни за восемь секунд. Все-таки V8 на 300 лошадиных сил под капотом - это серьезно, даже для автомобиля такой массы, но один вопрос, нужно ли вам все это? Дело в том, что автомобиль прожорлив, даже очень прожорлив - от 17 литров и выше на сотню в городе! Думаете, что на трассе вам удастся побыть экономным? Как бы не так, тут вам не Cadillac с технологичным отключением половины цилиндров - здесь настоящий хардкор - 300 лошадей, 438 Нм крутящего момента и паровозная тяга, которая доступна сразу здесь и сейчас. 12.5 литров на сто километров на трассе - это самый низкий показатель, которого мне удалось достичь при скорости около 100-110 км/ч. Жалко, что Lexus GX, в отличии от Toyota Prado, не предлагается на нашем рынке с дизельным двигателем.

Кстати, больше 110-ти мне и не шибко-то хотелось разгоняться, так как масса и размеры машины заставляют крепко цепляться за руль на скоростях свыше 130 км/ч, да и информативности руля зачастую не хватает, чтобы чувствовать себя максимально уверенно на скоростных магистралях. Впрочем, спишем это, опять же, на особенности конструкции, как и то, что в повороты автомобиль входит подобно яхте - с величественным креном, который проверит работу вашего вестибулярного аппарата. Так что проникнитесь машиной, примерьте на себя роль солидного господина и передвигайтесь также - степенно и солидно, в таком ключе автомобиль вас порадует, в том числе, и великолепной шумоизоляцией.

Что характерно, автомобиль прекрасно себя ведет и на грунтовках - подвеске просто, в буквальном смысле, наплевать, что у нее сейчас под колесами. Ты просто слышишь шуршание камней по днищу, но практически никакой разницы с ровным асфальтом не чувствуешь. Можно смело проходить сельские дороги в ритме небольшого ралли-марафона. Возможно здесь имеет место быть определенная техническая магия. Я имею в виду электронно-управляемую систему кинетической стабилизации подвески KDSS. Попробую объяснить ее механизм. По замкнутому контуру с гидроаккумуляторами, клапанами и датчиками циркулирует жидкость, проходя через два гидроцилиндра, соединяющих стабилизаторы поперечной устойчивости с кузовом. Если автомобиль движется по ровному шоссе, все клапаны системы закрыты, и жидкость теряет возможность свободно перемещаться по системе. Поршни гидроцилиндров блокируются, и стабилизаторы оказываются жестко связанными с кузовом, что в теории должно предотвращать крены в поворотах (я уже упоминал, что на практике крены присутствуют. Кстати, система совершенно не влияет на продольное раскачивание. При резком торможении машина будет клевать носом как и положено большому внедорожнику). Когда GX попадает на разбитый асфальт, клапаны гидроаккумуляторов открываются, компенсируя резкие перепады давления жидкости, что позволяет заметно снизить колебания кузова. На бездорожье электроника и вовсе отключает стабилизаторы. Все клапаны открыты, поршни внутри цилиндров получают полную свободу, и подвеска обретает способность совершать максимальные ходы, обеспечивая наилучшее сцепление колес с поверхностью.

К слову, сзади у автомобиля установлена пневма, причем с возможностью регулировки по высоте. Честно говоря, это несколько странная штуковина, так как диапазон ее невелик, да и если ехать на бездорожье, то там больше пригодилась бы регулировка передка... Почему? Да потому что передний свес здесь громаден - вот вам и расплата за стиль. Например, оторвать передний бампер при покорении просторов - легче легкого!

Хотя, внедорожный арсенал здесь солидный: огромные хода подвески, понижайка, система выбора внедорожных режимов Multi-Terrain Select, имитации блокировок. Здесь даже есть система Crawl control ("ползучий круиз", как его прозвали в народе) –внедорожник сам регулирует подачу топлива в зависимости от внедорожной ситуации и сам может решить, насколько допустить пробуксовку и когда притормозить на спуске. Кстати, при работе этой штуковины дорожная обстановка считывается аж четырьмя камерами. И все же пробовать весь этот арсенал не хочется - просто машину жалко. Для пампасов лучше использовать тот же самый Prado, а GX оставьте на покорение дорог и грунтовок - для этого он и предназначен.

Вспоминаю, как интересно о модели высказался мой коллега, заявив, что большой пафосный Lexus для себя и других водителей — это всегда Lexus. Он идеально иллюстрирует всю психологию дорожного движения в России, позволяя удовлетворить любые ваши наполеоновские замашки. Вот вам и эмоции...

Технические характеристики Lexus GX 460 ГАБАРИТЫ, ММ 4880-4935 х 1885 x 1885 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2790 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М н.д. ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 621 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2340-2400 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 4608 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 296/5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 438/3500 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ автоматическая 6-ступенчатая ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ 265 / 60 R18 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 175 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,3 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 12,8 ОБЪЕМ БАКА, Л 87