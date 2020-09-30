Автомобильный портал Motorpage
Последние танки Джоконды
Логотип Lexus

О Lexus GX

По-русски

Лексус

Тест-драйвов
9 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
III (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Lexus GX 460 2020 вид сбоку
Lexus GX – автомобиль громадный – около пяти метров в длину
Lexus GX 460 2020 вид сзади
Lexus GX 460 2020 вид спереди
Автомобиль идеально отражает термин «БЧД» (Большой Черный Джип)
Lexus GX 460 2020 вид спереди
Дизайн передка может прийтись по вкусу не всем
Lexus GX 460 2020 дверь
Яркие акценты в салоне и игра с оттенками материалов – отличительная черта Lexus
Lexus GX 460 2020 салон
Несмотря на размеры, забираться в салон удобно
Lexus GX 460 2020 салон
Ручки на стойках способствуют удобству посадки
Lexus GX 460 2020 кресло
Кресла рассчитаны на крупных седоков – диапазон регулировок солидный
Lexus GX 460 2020 салон
При выходе из автомобиля рулевое колесо и кресло отодвигаются в крайние положения – удобно
Lexus GX 460 2020 салон
В целом, салон радует простором
Lexus GX 460 2020 центральная консоль
Крупные кнопки и регуляторы – привет из начала нулевых, однако пользоваться ими удобно
Lexus GX 460 2020 багажное отделение
Багажник у GX460 огромен. При этом массивная пятая дверь распахивается "к тротуару", что менее удобно при погрузке-выгрузке на улицах с нашим, правосторонним, движением...
Lexus GX 460 2020 багажное отделение
... зато заднее стекло можно открывать отдельно, что нынче очень большая редкость
Lexus GX 460 2020 вид сбоку
В первую очередь GX460 – покоритель трасс и грунтовок
Lexus GX 460 2020 вид спереди

Такие автомобили начинают изживать себя - сейчас я говорю о больших и тяжелых рамных внедорожниках. Миром правят кроссоверы, электромобили, экология и прочая канитель, которая формирует современную картину мира, куда наш подопытный совсем не вписывается. Но окончательно такие автомобили нельзя списывать со счетов, они умеют дарить важное - эмоцию. Но какую?

Вот  что-что, а с этим навыком у Lexus GX все в порядке. По крайней мере, когда я подхожу к автомобилю, он вызывает у меня трепет. А иначе никак с его-то габаритами. Судите сами: пять метров длины, громадный багажник в 621 литр (целый куб при сложенных задних креслах) и две тонны веса с хвостом - идеальный кандидат на определение хрестоматийного термина БЧД (Большой Черный Джип). Что характерно, он не выглядит громоздким, как его старший брат LX - здесь ощущается какая-то поджарость в силуэте, что только играет автомобилю на руку. Конечно, я понимаю, что вкус - дело интимное, но для меня GX даже красив, хотя предчувствую и комментарии вроде: "Lexus GX - неудачный симбиоз , когда "Прадик" слился с "Альфардом". Кстати, с салоном картина обстоит крайне интересным образом.

Во-первых, я отмечу удобство посадки. Да, машина высокая, но из-за достаточно прямых форм, ты влетаешь в нее, не пригибая головы, когда, например, в Pajero Sport мне приходилось беречь свою голову. Особенно процесс посадки и высадки упрощают отодвинутые кресло и руль, которые, при нажатии кнопки запуска мотора, автоматически возвращаются в рабочее положение.

Во-вторых, как только ты садишься в салон на тебя резко накатывает дух двухтысячных - все эти огромные кнопки, хромированные "крутилки", как на радиоприемниках, дерево... ну или что-то похожее на него и.т.д. Правда, надо отдать должное дизайнерам Lexus, которые пытаются разнообразить все это "безобразие" при помощи интересных сочетаний оттенков кожи, вроде красного и черного, да и давайте учитывать, что ДНК у автомобиля - простое, и даже утилитарное, ведь, по большому счету, GX - это перелицованный Prado, так что на люкс-уровень, наподобие RX, рассчитывать не приходится.

В любом случае, меня, например, порадовал внутренний простор - места для ног очень много, сидеть в позе кузнечика с задранными к ушам ногами, не приходится, и кресла неплохи - явно рассчитаны на крупных седоков. Музыка от Mark Levinson - шикарна, хотя сама мультимедийная система слабенькая - не очень отзывчивый интерфейс, простая графика, да и качество картинок на камерах могло быть и получше, но опять же - качество звука перевешивает остальные нюансы, включил Моцарта и едешь спокойно и расслабленно.

Да, именно спокойно и расслабленно. Что поделать, характер у автомобиля такой, да это и не мудрено, учитывая его рамную конструкцию и высокий центр тяжести. Нет, конечно же, автомобиль может дать, что называется, огня - разогнаться до сотни за восемь секунд. Все-таки V8 на 300 лошадиных сил под капотом - это серьезно, даже для автомобиля такой массы, но один вопрос, нужно ли вам все это?  Дело в том, что автомобиль прожорлив, даже очень прожорлив - от 17 литров и выше на сотню в городе! Думаете, что на трассе вам удастся побыть экономным? Как бы не так, тут вам не Cadillac с технологичным  отключением половины цилиндров - здесь настоящий хардкор -  300 лошадей, 438 Нм крутящего момента и паровозная тяга, которая доступна сразу здесь и сейчас. 12.5 литров на сто километров на трассе - это самый низкий показатель, которого мне удалось достичь при скорости около 100-110 км/ч. Жалко, что Lexus GX, в отличии от Toyota Prado, не предлагается на нашем рынке с дизельным двигателем.

Кстати, больше 110-ти мне и не шибко-то хотелось разгоняться, так как масса и размеры машины заставляют крепко цепляться за руль на скоростях свыше 130 км/ч, да и информативности руля зачастую не хватает, чтобы чувствовать себя максимально уверенно на скоростных магистралях. Впрочем, спишем это, опять же, на особенности конструкции, как и то, что в повороты автомобиль входит подобно яхте - с величественным креном, который проверит работу вашего вестибулярного аппарата. Так что проникнитесь машиной, примерьте на себя роль солидного господина и передвигайтесь также - степенно и солидно, в таком ключе автомобиль вас порадует, в том числе, и великолепной шумоизоляцией.

Что характерно, автомобиль прекрасно себя ведет и на грунтовках - подвеске просто, в буквальном смысле, наплевать, что у нее сейчас под колесами. Ты просто слышишь шуршание камней по днищу, но практически никакой разницы с ровным асфальтом не чувствуешь. Можно смело проходить сельские дороги в ритме небольшого ралли-марафона. Возможно здесь имеет место быть определенная техническая магия. Я имею в виду электронно-управляемую систему кинетической стабилизации подвески KDSS. Попробую объяснить ее механизм. По замкнутому контуру с гидроаккумуляторами, клапанами и датчиками циркулирует жидкость, проходя через два гидроцилиндра, соединяющих стабилизаторы поперечной устойчивости с кузовом. Если автомобиль движется по ровному шоссе, все клапаны системы закрыты, и жидкость теряет возможность свободно перемещаться по системе. Поршни гидроцилиндров блокируются, и стабилизаторы оказываются жестко связанными с кузовом, что в теории  должно предотвращать крены в поворотах (я уже упоминал, что на практике крены присутствуют. Кстати, система совершенно не влияет на продольное раскачивание. При резком торможении машина будет клевать носом как и положено большому внедорожнику). Когда GX попадает на разбитый асфальт, клапаны гидроаккумуляторов открываются, компенсируя резкие перепады давления жидкости, что позволяет заметно снизить колебания кузова. На бездорожье электроника и вовсе отключает стабилизаторы. Все клапаны открыты, поршни внутри цилиндров получают полную свободу, и подвеска обретает способность совершать максимальные ходы, обеспечивая наилучшее сцепление колес с поверхностью.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Porsche Cayenne S
(универсал 5-дв.)

Porsche Cayenne S (универсал 5-дв.)
Поколение
II рест.
Тест-драйвов
2

Bentley Bentayga
(универсал 5-дв.)

Bentley Bentayga (универсал 5-дв.)
Поколение
I рестайлинг
Тест-драйвов
2

Land Rover Defender 90
(универсал 3-дв.)

Land Rover Defender 90 (универсал 3-дв.)
Поколение
III
Тест-драйвов
7

К слову, сзади у автомобиля установлена пневма, причем с возможностью регулировки по высоте. Честно говоря, это несколько странная штуковина, так как диапазон ее невелик, да и если ехать на бездорожье, то там больше пригодилась бы регулировка передка... Почему? Да потому что передний свес здесь громаден - вот вам и расплата за стиль. Например, оторвать передний бампер при покорении просторов - легче легкого!

Хотя, внедорожный арсенал здесь солидный: огромные хода подвески, понижайка, система выбора внедорожных режимов Multi-Terrain Select, имитации блокировок. Здесь даже есть система Crawl control ("ползучий круиз", как его прозвали в народе) –внедорожник сам регулирует подачу топлива в зависимости от внедорожной ситуации и сам может решить, насколько допустить пробуксовку и когда притормозить на спуске. Кстати, при работе этой штуковины дорожная обстановка считывается аж четырьмя камерами. И все же пробовать весь этот арсенал не хочется - просто машину жалко.  Для пампасов лучше использовать тот же самый Prado, а GX оставьте на покорение дорог и грунтовок - для этого он и предназначен.

Вспоминаю, как интересно о модели высказался мой коллега, заявив, что  большой пафосный Lexus для себя и других водителей — это всегда Lexus. Он идеально иллюстрирует всю психологию дорожного движения в России, позволяя удовлетворить любые ваши наполеоновские замашки. Вот вам и эмоции... 

   

Технические характеристики Lexus GX 460

ГАБАРИТЫ, ММ

4880-4935 х 1885 x 1885

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2790

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М

н.д.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

215

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

621

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2340-2400

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый, V8

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³

4608

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН

296/5500

МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН

438/3500

ПРИВОД

полный

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая 6-ступенчатая

ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ

265 / 60 R18

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

175

ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С

8,3

РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ

12,8

ОБЪЕМ БАКА, Л

87

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Lexus GX:

Lexus GX - lexus gx 2020
Тест драйв
05 февраля 2020

Lexus GX
"Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов"
Lexus GX - lexus gx 460 2014 капитан на мостике!
Тест драйв
31 июля 2019

Lexus GX
"Капитан на мостике!"
Все тест-драйвы Lexus GX

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Lexus GX:

Porsche Cayenne S
(универсал 5-дв.)

Porsche Cayenne S (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
II рест.

Bentley Bentayga
(универсал 5-дв.)

Bentley Bentayga (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I рестайлинг
Цены
от 20 000 000
до 20 000 000

Land Rover Defender 90
(универсал 3-дв.)

Land Rover Defender 90 (универсал 3-дв.)
Тест-драйвов
7
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
III

BMW X5 M
(универсал 5-дв.)

BMW X5 M (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
G05
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 6 5 5