Когда я еду брать автомобиль на тест-драйв, то непроизвольно пытаюсь предугадать свои ощущения от его вождения. Дизайн к этому времени, как правило, осмыслен и оценен, так как чаще всего модель уже была "засвечена" либо на фотографиях, либо на презентации, либо попадалась на глаза в транспортном потоке. Впечатления от экстерьера уже сложились, и восторги или возмущения по этому поводу улеглись. Другое дело - впервые завести двигатель и поехать...

В этом смысле GX 460 был мне внешне хорошо знаком. Благо с начала продаж обновленной версии прошло уже почти шесть лет, и на дорогах нашей страны "японец" представлен повсеместно.

И вот размещаюсь в его салоне, как будто поднимаюсь на капитанский мостик. Сравнение приходит, как-то, само собой. Только представляется не рубка большого корабля, где капитан стоит и отдает приказы, а, скорее, роскошная яхта. На ней он занимает удобное кресло, прямо за штурвалом, а вокруг нет суеты многочисленных помощников, присущей большому судну.

В поисках идеальной посадки за рулем бесшумно, электрически, настраиваю водительское сиденье. Это занимает какое-то время, ведь оно перемещается, ни много - ни мало, в 8-ми направлениях. Финальную тонкую настройку довершаю с помощью электрической же регулировки руля по наклону и вылету.

Внедорожник высок сам по себе, плюс выставленное "командирское" положение сиденья. И, вот оно - завидное и желанное - будущее доминирование в потоке автомобилей, достигнуто.

Следующий шаг - запуск двигателя - обычно дело мимолетное и ничем не примечательное. Тем более, когда нужно, как в моем случае, просто нажать на кнопку. Но именно это рутинное действие дарит первые позитивные эмоции, так как за ним следует характерный звук мотора GX. При включении зажигания его обороты резко, буквально на секунду-две, возрастают и из-под капота вырывается мощный, лишь немного приглушенный, рык. Затем обороты снижаются и наступает практически тишина. На холостом ходу шума, а тем более каких-то вибраций от двигателя совсем не ощущается.

Далее - мощь.

Преодолевая некоторую неподатливость педали, нажимаю на газ. 4,6-литровый V8 мощностью 296 лошадиных сил разгоняет почти 2,5-тонный внедорожник до 100 км в час за 8,3 секунды. Вернее... может разогнать. Быть уверенным в этом - все, что нужно большинству владельцев GX.

На таких автомобилях, за редким исключением, не передвигаются в режиме взлета реактивного самолета. Другое дело - знать, что потенциально форсаж доступен в любую секунду.

Ради эксперимента утапливаю педаль в пол. Еще раз убеждаюсь, что самой подходящей фразой для описания того, что происходит дальше, может быть только: "и автомобиль бросился вперед". Субъективно, 6-ступенчатому автомату и полноприводной трансмиссии все же требуется слегка уловимое мгновение, чтобы начать передачу на колеса крутящего момента, который в максимуме достигает 438 Нм. Поэтому после получения от педали сигнала о кикдауне GX берет небольшую паузу, как бы запрашивая у водителя подтверждения, правда ли он этого хочет... И затем следует стремительное ускорение.

После разгона, на скорости и свыше 100 километров в час, если двигаться без суетливых перестроений и маневрирования, "четыреста шестидесятый" не подвержен раскачкам и рысканиям. Солидная масса внедорожника и настройки подвески дают о себе знать уверенным следованием курсу, что опять навевает ассоциации с яхтой.

При этом звукоизоляция салона отрабатывает по-лексусовски, на отлично, отсекая все аэродинамические и прочие лишние шумы до суперкомфортного уровня.

Глядя перед собой

По ходу движения утыкаюсь в небольшую пробку и появляется время на более детальный осмотр салона.

Панель приборов, по-моему, претендует на звание одной из самых минималистичных. В том числе и поэтому, а также благодаря традиционной для Лексуса оптитронной подсветке, все основные параметры движения и состояния машины отлично считываются.

Возможно, японские инженеры, создавая приборку GX, хотели, чтобы водитель особенно чутко следил за 3 показаниями. За положением и диапазоном переключения коробки передач, а также выбранным режимом пневматической задней подвески. На эту мысль наводит расположение и дизайн соответствующих индикаторов - они размещены практически по центру щитка приборов и постоянно бросаются в глаза благодаря своей сине-голубой подсветке. Если информацию об используемом в моменте времени режиме подвески я еще мог бы назвать важной, то положение КПП - с большой натяжкой. Во всяком случае оно уж явно не заслужило такого акцента на панели.

К спидометру и тахометру нет никаких замечаний, кроме того, что они безальтернативно аналоговые, что на автомобилях такого класса в наше цифровое время смотрится уже консервативно. Но, конечно, мне не стоило бы привередничать, ведь после обновления GX прошло почти шесть лет. Именно в это время на моделях этого сегмента как раз и начали активно внедряться дисплейные решения панели приборов, тач-скрины и прочие радости цифровизации.

Цветной экранчик бортового компьютера, зажатый аккурат между спидометром и тахометром, помимо стандартного набора выдаваемой информации (средний расход топлива, температура наружного воздуха и т.д.) таил в себе один сюрприз. Как я выяснил опытным путем, он способен показывать угол поворота передних колес. Причем отображаются по 3 разных положения колеса для поворота влево или вправо. Полезная мелочь при движении по бездорожью, особенно при трогании с места.

Руль вам в руки

Руль с красивыми деревянными вставками из красного дерева. Он дает, в прямом смысле слова, в руки водителя не только управление движением автомобиля, но и бортовым компьютером с возможностью настройки различных параметров, подрулевым переключателем круиз-контроля, монитором переднего и бокового обзора, аудиосистемой и телефоном.

Сразу отбрасываю идею привыкнуть к манипуляциям этими десятью кнопками и клавишами (не считая рычажка управления круизом) за короткое время теста. Хотя к их расположению, отклику на нажатие и удобству использования претензий у меня не возникло.

Если абстрагироваться от всего этого великолепия эргономики и перейти к управляемости, то отметил бы хорошую обратную связь, которую обеспечивает гидроусилитель. Особенно сильно настройки рулевого управления облегчают процесс маневрирования при парковке. За что, учитывая габариты GX, отдельное спасибо его разработчикам.

Не путать с кроссовером

Мир давно захвачен модой на кроссоверы, которые многие по привычке продолжают называть внедорожниками. GX 460 может быть очень наглядным пособием на тему: "Как отличить настоящий внедорожник".

Характерно, что при попытке найти в среднеразмерном сегменте настоящего, подчеркиваю, настоящего конкурента нашему подопытному, я ни одного так и не обнаружил. Попадались все больше либо роскошные, либо внедорожные. Но вот так, чтобы в одном лице и то и другое, нет. Без вариантов.

Вспоминаю весь внедорожный арсенал "Джи Икса" - и рамную конструкцию, и понижающую передачу, и систему MultiTerrain Select с возможностью выбрать 4 режима работы, и систему кинетической стабилизации подвески, и пневматическую заднюю подвеску с регулируемой высотой, и систему поддержания постоянной скорости на бездорожье - и не остается никаких сомнений. Что-что, а уверенное движение вперед, невзирая на дорожные условия, этот автомобиль просто гарантирует.

Протестировать такой внушительный набор ассистентов на бездорожье не входило в мои планы. По моему мнению, это не входит и в планы большинства владельцев GX 460. Сложно даже представить себе человека, которому понадобится в своих поездках включать помимо понижающей передачи и системы Crawl Control (поддержание постоянной скорости на бездорожье) еще и специальные режимы "гравий", "песок", "грязь", "снег". При этом контролируя всю земную поверхность вокруг автомобиля при помощи 4-х видеокамер системы MultiTerrain Select. Это где надо для этого ездить? И главное - зачем?

Символ

Другое дело - городские дороги и, максимум, проселочные хорошо укатанные гравийки, ведущие к коттеджным поселкам. Парадоксально, но именно здесь самое подходящее место для "проверки" японского внедорожника. Ведь передвигаясь именно в таких условиях, он органично проявляет себя прежде всего как роскошный автомобиль, символ достатка и статуса.

Прежде всего на это призван работать его дизайн. Внушительные габариты, брутально-массивная передняя часть с характерным для Лексусов "веретеном" решетки радиатора, переходящей книзу в основательный бампер. Визуально высокое, господствующее, положение на дороге и, одновременно, стремительный силуэт при взгляде сбоку. Массивные выштамповки на задних и передних крыльях, "обтекающие" сверху колесные арки, добавляют даже некий налет спортивности. GX выглядит динамично и благодаря стилистическому решению задних стоек, а также спойлеру над дверью багажника.

Нет, не зря в России у "четыреста шестидесятого" есть даже 2 комплектации с добавлением слова "SPORT" в названиях. И акценты в них сделаны именно на внешних штрихах, усиливающих спортивные нотки: аэродинамические накладки серебристого цвета на передний и задний бамперы, накладки на боковые зеркала специального дизайна, насадка на глушитель, а также затемненные легкосплавные колесные диски.

Держит марку

Салон в роскошных автомобилях должен, как говорится, соответствовать и держать марку. Внутри этого носителя марки Лексус все соответствует уровню. Счастливый владелец в буквальном смысле слова сможет окунуться здесь в уникальную атмосферу. Я попробовал оказаться на его месте и у меня получилось... прочувствовать ее.

Основных слагаемых для этого я определил два.

Пространство

Просторный салон дает в избытке места не только для водителя и переднего пассажира, но при необходимости еще пятерым. Третий ряд сидений, доступный в 2-х из 4-х российских комплектациях, не назовешь в полной мере просторным для взрослых. А вот для детей - вполне.

Все компоненты в отделке салона - высококачественная кожа, деревянные вставки и вставки "под металл" - использованы в оптимальной пропорции. Ни с одним из используемых материалов, на мой вкус, нет перебора, не чувствуется избыточности "дерева", как это зачастую бывает на премиальных автомобилях.

Лично мне не очень по душе абсолютно симметричное расположение всего и вся на передней панели и центральной консоли. Больше нравится, когда в чем-то есть тонкий, сознательно примененный, дисбаланс.

Хотя допускаю, даже уверен, что многим, наоборот, понравится, размеченный, как по линейке, центральный кластер GX с ровными рядами кнопок-прямоугольников и вкраплением нескольких круглых элементов - двух регуляторов аудиосистемы, да четырех кнопок установки температуры климат-контроля.

Мультимедиа

Еще раз убедился, что мультимедийная система на современных автомобилях несет в себе определенный дух противоречия. И GX - не исключение.

С одной стороны в ней имеется набор функций для решения абсолютно практичных задач: поговорить по телефону "без рук", проложить маршрут и попасть в пункт назначения с помощью навигации, посмотреть различные параметры и настройки на большом экране (здесь он 8-дюймовый, сенсорный).

С другой - эта же система может создать и особую атмосферу. От земных и утилитарных задач в считанные секунды можно перенестись в мир музыки. За это отвечает аудиосистема Mark Levinson c 17 динамиками. И справляется она с этим на высоком уровне.

Как и на серьезных концертных площадках, качество звучания определяется во многом акустикой пространства. Знаменитая "лексусовская" шумоизоляция салона проявила тут себя в лучшем виде.

Что важно?

Когда тестируешь автомобили премиального класса, в голову всегда закрадывается одно и то же сомнение. Так и тянет написать про цены - казалось бы, очевидный момент. То же самое и со стоимостью владения - вроде бы надо упомянуть...

А начинаешь сомневаться, так как прекрасно представляешь, что люди, которые рассматривают (совершают) покупку таких машин, богаты и обеспечены. Стоит ли обращать их внимание на то, что цены на GX 460 в России укладываются в диапазон 4 612 000 - 5 043 000 рублей? Или писать о том, что средний расход топлива достигал на тесте 17 литров на 100 км? Важно ли это для будущих владельцев GX? Безусловно. В конце концов богатые люди потому и богатые, что умеют считать деньги.

И все-таки, есть что-то поважнее. На мой взгляд, это 3 безусловных гарантии, которые герой моего теста предоставляет водителю. Первая из них - в чувстве высоты своего положения, вторая - в обладании настоящей мощью и третья - в спокойном уверенном движении вперед, невзирая на дорожные условия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEXUS GX 460 ГАБАРИТЫ, ММ 4880-4935 х 1885 x 1885 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2790 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М н.д. ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 215 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 621 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2340-2400 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 4608 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 296/5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 438/3500 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ автоматическая 6-ступенчатая ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ 265 / 60 R18 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 175 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,3 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), л/100 КМ 12,8 ОБЪЕМ БАКА, Л 87