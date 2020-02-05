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Страшно, аж жуть! обновленный Lexus GX распугивает французских аборигенов
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Один из самых харизматичных внедорожников в очередной раз подвергся модернизации

Южная провинциальная Франция, где проходил тест обновленного «японца», большими автомобилями небогата, поэтому Lexus GX смотрится здесь самым настоящим великаном, которого местные жители благоговейно опасаются. А после того как они замечают на внедорожнике российские номера, в их глазах я вижу даже неподдельный страх. Ну что ж, боятся – значит уважают. Впрочем, я бы и сам испугался (и зауважал), увидев эту огромную веретенообразную решетку радиатора и грозный взгляд новых трехлучевых светодиодных фар.

Тщательный отбор

Помимо обновленных решетки радиатора и оптики модель может похвастаться и другими изменениями. Так, Lexus GX обзавелся новыми внедорожными функциями, в том числе селектором системы помощи при движении по бездорожью Multi Terrain Select. Кроме того, автомобиль получил четыре видеокамеры по периметру кузова, систему кругового обзора, а также функцию поддержания постоянной скорости на бездорожье с пятью фиксированными скоростями.

То есть теперь при движении за пределами асфальта можно контролировать перемещение через фронтальную, заднюю и боковые камеры, изображение с которых выводится на экран навигационной системы. При этом функция Multi Terrain Select, позволяющая выбрать один из пяти режимов движения, будет автоматически менять степень допустимой пробуксовки колес, попутно управляя тормозами и отзывчивостью дроссельной заслонки. Следовательно, водитель может сконцентрироваться на «рулежке».

И, конечно, GX стал безопаснее. Для этой цели он получил комплекс под названием Lexus Safety System+,  в составе которого – функция автоматического торможения, реагирующая на машины и пешеходов, система оповещения о смене полосы движения, адаптивный «круиз» и, наконец, те самые новые диодные фары с интеллектуальным управлением дальним светом, самостоятельно включающие ближний свет, когда появляется встречный или попутный транспорт.

По «железу» внедорожник не изменился, но в этом плане у него и так все в порядке. «Олдскульный» 4,6-литровый 296-сильный атмосферный V8 чувствует себя великолепно. В базовой комплектации «японец» оснащается адаптивной регулируемой подвеской AVS, «пневмой» на задней оси, межосевым дифференциалом с электронной блокировкой, понижающей передачей и прочими системами, контролирующими все и вся.

Мне в «танке» можно все

В салоне я ничего нового не наблюдаю. Впрочем, на мой взгляд, интерьер улучшений и не требует. В отделке используется полуанилиновая кожа и дерево с лазерной (!) гравировкой. Руль, отделанный кожей и деревом, имеет подогрев. Высокая передняя панель вызывает чувство защищенности. В ночное время уюта добавляет атмосферная диодная подсветка. Эргономика привычная – все на местах. Экран «мультимедийки» одновременно отражает до трех секций, что весьма удобно. В салоне аж четыре USB-порта.

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Мне нравится, как едут рамные внедорожники. Хоть такая конструкция больше неактуальна даже за пределами асфальта, есть у нее одно преимущество над несущим кузовом: имею в виду совершенно бесшумную работу подвески. Рама настолько изолирует водителя и пассажиров от работы шасси, что возникает ощущение езды в танке. Еще это можно назвать чувством вседозволенности. А уж во французской глубинке я и вовсе ощущаю себя королем. Машины тут мелкие какие-то и старые, и все прямо разбегаются, завидев мой «танк». Даже на редкие кроссоверы смотрю свысока, причем в буквальном смысле, потому что из-за руля Lexus GX и они кажутся маленькими.

Этим автомобилем нужно управлять не спеша, вальяжно развалившись в кресле и небрежно, одной рукой, вращая рулевое колесо. За окном медленно проплывает горный ландшафт, а под капотом сыто урчит атмосферный V8, готовый при необходимости заставить этот «танк» показать недюжинную прыть. Но я не буду этого делать, потому что спешить не хочется. Да и не создан этот внедорожник для атаки горных серпантинов, потому что может укачать, причем не только пассажиров, но и водителя. Я лучше остановлюсь на смотровой площадке, чтобы насладиться видами живописного горного ущелья.

Пока созерцал «забугорные» красоты, рядом с моим Lexus припарковался старенький пикап, из которого вышли двое в рабочих спецовках. Они долго рассматривали японский внедорожник, уважительно при этом кивая. Когда же я подошел к автомобилю, аборигены, не сговариваясь, подняли вверх большие пальцы, а потом стали заискивающе улыбаться, целовать руки и кланяться в ноги, признавая во мне верховного правителя. Я благосклонно принял почести. Шучу, конечно. Но про поднятые вверх большие пальцы – чистая правда.

Обновленный Lexus GX продается в России по ценам от 4 565 000 до 5 061 000 руб­лей в зависимости от версии и комплектации. Стоит сказать и о специальных сервисных программах для этой модели, благодаря которым владелец будет почти избавлен от забот по ее обслуживанию в течение первых трех лет после покупки. В числе этих программ 3-летняя гарантия, три первых регулярных ТО у официального дилера, а также три года использования сервиса «Помощь на дорогах». С какой стороны ни посмотри, весьма заманчивое предложение.

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