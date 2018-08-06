Японский внедорожник производится давно, но до сих пор находится в прекрасной форме и может дать фору даже более свежим конкурентам

Модель нынешнего, второго, поколения увидела свет в 2009 году, а в 2013-м прошла через рестайлинг. И ныне многие уже ждут Lexus GX третьей генерации. Причем ходят слухи, что в следующем поколении популярного внедорожника, согласно всеобщему тренду, рамная конструкция уступит место несущему кузову. Нужна ли ему такая кардинальная перестройка, покажет время, мы же полагаем, что настоящий «вездеход» должен иметь раму и мощный «атмосферник» под капотом.

Именно такой «атмосферник» и стоит на нынешнем GX: восемь цилиндров, объем 4,6 л и мощность 296 л.с. Словом, настоящий, мужской размер! Агрегатируется двигатель с 6-диапазонным «автоматом». Привод здесь, разумеется, постоянный полный, имеется понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала, а также размыкающиеся стабилизаторы поперечной устойчивости – для увеличения хода подвески при движении по бездорожью.

Управляет всем этим арсеналом система Multi-Terrain Select, позволяющая выбирать различные режимы движения: «грязь и песок», «гравий», «неровная поверхность» и «скалистая поверхность». Дополнительно автомобиль оснащается системой поддержания постоянной скорости Crawl Control, с помощью которой можно двигаться, не касаясь педалей.

Мой Lexus – моя крепость

Когда подходишь к этому автомобилю, невольно проникаешься к нему почтением. Брутальные формы вызывают ощущение надежности, а фирменная веретенообразная решетка радиатора придает корпусу стремительность. Забегая вперед, скажу, что GX – один из самых уважаемых автомобилей в транспортном потоке. Стоит включить сигнал поворота, как внедорожнику сразу уступают дорогу, причем делают это гораздо охотнее, чем если ты едешь, например, в представительском седане.

Открываю дверь, встаю на широкую подножку и попадаю внутрь. Дверь захлопывается с солидным, дорогим звуком. Дизайн салона – монументальный (иначе и не скажешь). Высокая передняя панель с «наплывом» центральной консоли вызывает у водителя и пассажиров чувство защищенности. Вроде и не броневик, но ощущение такое, что сидишь за толстым слоем металла и никакие внешние катаклизмы тебя не смогут потревожить.

Отделка, как всегда у Lexus, роскошная, но эта роскошь не бросается в глаза. Помимо высококачественных деревянных и металлизированных элементов обращает на себя внимание тщательная проработка клавиш и переключателей, которые нажимаются с выверенным усилием, а также практически бесшумная работа замков у крышек вещевых отделений. Из таких мелочей и минимальных зазоров между салонными панелями и складывается ощущение роскоши. Дорого смотрится и при этом отлично читается в любое время суток оптитронная панель приборов. Нельзя не сказать и о великолепном звучании премиальной аудиосистемы Mark Levinson с 17 динамиками, сидишь – словно в концертном зале.

Посадка за рулем очень высокая, причем удобное положение подбирается без труда благодаря широкому диапазону настроек сиденья и рулевого колеса. Сиденье радушно принимает в свои «объятия» – я скорее назвал бы его мягким домашним креслом. Боковая поддержка здесь отсутствует, но она и не нужна, потому что вряд ли кто-то будет носиться на этом автомобиле сломя голову по извилистой трассе. Ну разве что мне придется, чтобы проверить его поведение в экстремальных режимах.

Благодаря высокой посадке, большой площади остекления и крупным зеркалам внедорожник отличается хорошей обзорностью. И к эргономике не придерешься, так как все органы управления находятся буквально под рукой, а меню интерфейса не требует чтения инструкции – нужные функции находишь легко и быстро.

На заднем диване места вдоволь. Особенно если отодвинуть его в крайнее положение, тогда ноги можно чуть ли не вытянуть. Помогают удобно устроиться и регулируемые по углу наклона спинки. Есть здесь и свой климат-контроль, позволяющий устанавливать температуру воздуха отдельно от водителя и переднего пассажира.

Багажник огромный, его площадка ровная, дверь открывается вбок. Если вдруг встанете задней частью автомобиля близко к препятствию, когда нельзя открыть дверь, можно воспользоваться открывающимся стеклом и достать поклажу через него. Запасное колесо, как у всех настоящих внедорожников, под днищем, так что в случае прокола вынимать весь багаж не придется.

Интеллигентная мощь

Давлю кнопку запуска двигателя, и он просыпается… Нет, не с рыком и ревом, а просто с ровным «сытым» урчанием, которое через несколько секунд стихает. Точно такой же звук становится слышен на высоких оборотах, в остальных режимах движения мотор незаметен. При трогании с места обращаешь внимание на сильно задемпфированную педаль «газа», благодаря чему движение начинается очень плавно, а тягу можно дозировать с ювелирной точностью. В движении задемпфированность исчезает, и внедорожник моментально ускоряется, не теряя плавности реакций. Работу автоматической коробки передач просто не замечаешь – настолько плавно она переключается.

Рулевое управление с традиционным гидроусилителем отличается прекрасной обратной связью и умеренной «остротой» (ровно три оборота от упора до упора). На повороты баранки автомобиль реагирует степенно, сообщая тем самым водителю о своей массе и высоком центре тяжести, – не пристало солидному внедорожнику заниматься слаломом в транспортном потоке. Словом, ведет себя GX так, как от него и ожидаешь.

Я попробовал проехать быстрее связку виражей – против своей воли, потому что подобного желания этот автомобиль не вызывает. И убедился, что ничего страшного не происходит, несмотря на мягкую подвеску и высокий центр тяжести. Да, внедорожник довольно сильно кренится и стремится распрямить траекторию в крутом вираже, но делает он все надежно и предсказуемо, а система стабилизации постоянно начеку, чтобы, при необходимости, вернуть машину «на путь истинный».

В общем, этот Lexus предлагает водителю спокойный стиль езды, но при желании может поехать и быстро. Причем не только по асфальту. Случись съехать на грунтовку (даже разбитую), скорость сильно сбрасывать не придется, так как подвеска с танковой энергоемкостью выдержит любые удары. Хотя грунтовкой, понятное дело, возможности автомобиля не ограничиваются – GX способен залезть в такие дебри, куда не каждый трактор доберется. Впрочем, если у водителя есть голова на плечах, трактор вряд ли понадобится. Ведь, чтобы на этом «японце» ездить по бездорожью, джиперских талантов не требуется. В подавляющем большинстве случаев достаточно выбрать нужный режим в меню системы Multi-Terrain Select, затем включить систему поддержания постоянной скорости Crawl Control и дальше только аккуратно рулить – все остальное автомобиль сделает сам.

Протестировав Lexus GX 460, мы в очередной раз убедились, что настоящий внедорожник должен иметь раму и мощный «атмосферник» под капотом. Причем, как в нашем случае, это не мешает ему быть роскошным и комфортабельным. За роскошь, правда, следует платить – не менее 4 096 000 рублей.

Технические характеристики Lexus GX 460 Габариты, мм 4880х1885х1845 Колесная база, мм 2790 Диаметр разворота, м 12,6 Дорожный просвет, мм 215 Объем багажника, л 621–1934 Снаряженная масса, кг 2340 Тип двигателя бензиновый V8 Рабочий объем, куб. см 4608 Макс. мощность, л.с./об/мин 296/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 438/3500 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 265/60 R18 Макс. скорость, км/ч 175 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,3 Расход топлива (средний), л/100 км 12,8 Объем бака, л 87