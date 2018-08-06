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Lexus GX 460: по-прежнему в строю
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Цены
от 3 904 000
до 4 675 000
Lexus GX 460 2014 вид спередиLexus GX 460 2014 вид спереди сбоку
Lexus GX 460 2014 вид сбоку
Универсальные ходовые качества прекрасно сочетаются с роскошью и комфортом
Lexus GX 460 2014 вид сзади
Lexus GX 460 2014 салон
Монументальный интерьер вызывает чувство защищенности
Lexus GX 460 2014 приборная панельLexus GX 460 2014 центральная консольLexus GX 460 2014 выбор режимов Lexus GX 460 2014 передние кресла
Lexus GX 460 2014 второй ряд
Места сзади много, наклон спинок регулируется
Lexus GX 460 2014 третий рядрядLexus GX 460 2014 багажное отделение
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lexus GX 460 2014
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lexus GX 460 2014

Японский внедорожник производится давно, но до сих пор находится в прекрасной форме и может дать фору даже более свежим конкурентам

Модель нынешнего, второго, поколения увидела свет в 2009 году, а в 2013-м прошла через рестайлинг. И ныне многие уже ждут Lexus GX третьей генерации. Причем ходят слухи, что в следующем поколении популярного внедорожника, согласно всеобщему тренду, рамная конструкция уступит место несущему кузову. Нужна ли ему такая кардинальная перестройка, покажет время, мы же полагаем, что настоящий «вездеход» должен иметь раму и мощный «атмосферник» под капотом.

Именно такой «атмосферник» и стоит на нынешнем GX: восемь цилиндров, объем 4,6 л и мощность 296 л.с. Словом, настоящий, мужской размер! Агрегатируется двигатель с 6-диапазонным «автоматом». Привод здесь, разумеется, постоянный полный, имеется понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала, а также размыкающиеся стабилизаторы поперечной устойчивости – для увеличения хода подвески при движении по бездорожью.

Управляет всем этим арсеналом система Multi-Terrain Select, позволяющая выбирать различные режимы движения: «грязь и песок», «гравий», «неровная поверхность» и «скалистая поверхность». Дополнительно автомобиль оснащается системой поддержания постоянной скорости Crawl Control, с помощью которой можно двигаться, не касаясь педалей.

Мой Lexus – моя крепость

Когда подходишь к этому автомобилю, невольно проникаешься к нему почтением. Брутальные формы вызывают ощущение надежности, а фирменная веретенообразная решетка радиатора придает корпусу стремительность. Забегая вперед, скажу, что GX – один из самых уважаемых автомобилей в транспортном потоке. Стоит включить сигнал поворота, как внедорожнику сразу уступают дорогу, причем делают это гораздо охотнее, чем если ты едешь, например, в представительском седане.

Открываю дверь, встаю на широкую подножку и попадаю внутрь. Дверь захлопывается с солидным, дорогим звуком. Дизайн салона – монументальный (иначе и не скажешь). Высокая передняя панель с «наплывом» центральной консоли вызывает у водителя и пассажиров чувство защищенности. Вроде и не броневик, но ощущение такое, что сидишь за толстым слоем металла и никакие внешние катаклизмы тебя не смогут потревожить.

Отделка, как всегда у Lexus, роскошная, но эта роскошь не бросается в глаза. Помимо высококачественных деревянных и металлизированных элементов обращает на себя внимание тщательная проработка клавиш и переключателей, которые нажимаются с выверенным усилием, а также практически бесшумная работа замков у крышек вещевых отделений. Из таких мелочей и минимальных зазоров между салонными панелями и складывается ощущение роскоши. Дорого смотрится и при этом отлично читается в любое время суток оптитронная панель приборов. Нельзя не сказать и о великолепном звучании премиальной аудиосистемы Mark Levinson с 17 динамиками, сидишь – словно в концертном зале.

Посадка за рулем очень высокая, причем удобное положение подбирается без труда благодаря широкому диапазону настроек сиденья и рулевого колеса. Сиденье радушно принимает в свои «объятия» – я скорее назвал бы его мягким домашним креслом. Боковая поддержка здесь отсутствует, но она и не нужна, потому что вряд ли кто-то будет носиться на этом автомобиле сломя голову по извилистой трассе. Ну разве что мне придется, чтобы проверить его поведение в экстремальных режимах.

Благодаря высокой посадке, большой площади остекления и крупным зеркалам внедорожник отличается хорошей обзорностью. И к эргономике не придерешься, так как все органы управления находятся буквально под рукой, а меню интерфейса не требует чтения инструкции – нужные функции находишь легко и быстро.

На заднем диване места вдоволь. Особенно если отодвинуть его в крайнее положение, тогда ноги можно чуть ли не вытянуть. Помогают удобно устроиться и регулируемые по углу наклона спинки. Есть здесь и свой климат-контроль, позволяющий устанавливать температуру воздуха отдельно от водителя и переднего пассажира.

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Багажник огромный, его площадка ровная, дверь открывается вбок. Если вдруг встанете задней частью автомобиля близко к препятствию, когда нельзя открыть дверь, можно воспользоваться открывающимся стеклом и достать поклажу через него. Запасное колесо, как у всех настоящих внедорожников, под днищем, так что в случае прокола вынимать весь багаж не придется.

Интеллигентная мощь

Давлю кнопку запуска двигателя, и он просыпается… Нет, не с рыком и ревом, а просто с ровным «сытым» урчанием, которое через несколько секунд стихает. Точно такой же звук становится слышен на высоких оборотах, в остальных режимах движения мотор незаметен. При трогании с места обращаешь внимание на сильно задемпфированную педаль «газа», благодаря чему движение начинается очень плавно, а тягу можно дозировать с ювелирной точностью. В движении задемпфированность исчезает, и внедорожник моментально ускоряется, не теряя плавности реакций. Работу автоматической коробки передач просто не замечаешь – настолько плавно она переключается.

Рулевое управление с традиционным гидроусилителем отличается прекрасной обратной связью и умеренной «остротой» (ровно три оборота от упора до упора). На повороты баранки автомобиль реагирует степенно, сообщая тем самым водителю о своей массе и высоком центре тяжести, – не пристало солидному внедорожнику заниматься слаломом в транспортном потоке. Словом, ведет себя GX так, как от него и ожидаешь.

Я попробовал проехать быстрее связку виражей – против своей воли, потому что подобного желания этот автомобиль не вызывает. И убедился, что ничего страшного не происходит, несмотря на мягкую подвеску и высокий центр тяжести. Да, внедорожник довольно сильно кренится и стремится распрямить траекторию в крутом вираже, но делает он все надежно и предсказуемо, а система стабилизации постоянно начеку, чтобы, при необходимости, вернуть машину «на путь истинный».

В общем, этот Lexus предлагает водителю спокойный стиль езды, но при желании может поехать и быстро. Причем не только по асфальту. Случись съехать на грунтовку (даже разбитую), скорость сильно сбрасывать не придется, так как подвеска с танковой энергоемкостью выдержит любые удары. Хотя грунтовкой, понятное дело, возможности автомобиля не ограничиваются – GX способен залезть в такие дебри, куда не каждый трактор доберется. Впрочем, если у водителя есть голова на плечах, трактор вряд ли понадобится. Ведь, чтобы на этом «японце» ездить по бездорожью, джиперских талантов не требуется. В подавляющем большинстве случаев достаточно выбрать нужный режим в меню системы Multi-Terrain Select, затем включить систему поддержания постоянной скорости Crawl Control и дальше только аккуратно рулить – все остальное автомобиль сделает сам.

Протестировав Lexus GX 460, мы в очередной раз убедились, что настоящий внедорожник должен иметь раму и мощный «атмосферник» под капотом. Причем, как в нашем случае, это не мешает ему быть роскошным и комфортабельным. За роскошь, правда, следует платить – не менее 4 096 000 рублей. 

Технические характеристики Lexus GX 460

Габариты, мм

4880х1885х1845

Колесная база, мм

2790

Диаметр разворота, м

12,6

Дорожный просвет, мм

215

Объем багажника, л

621–1934

Снаряженная масса, кг

2340

Тип двигателя

бензиновый V8

Рабочий объем, куб. см

4608

Макс. мощность, л.с./об/мин

296/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

438/3500

Привод

полный

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

265/60 R18

Макс. скорость, км/ч

175

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,3

Расход топлива (средний), л/100 км

12,8

Объем бака, л

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