Стремительный изящный профиль, заниженная крыша, экстерьер солидный, но с «дизайнерскими» нотками. Lexus LS 500 AWD, ты точно представительский седан? Не четырехдверное купе?

Что нового в Lexus LS 500?

Этот японский S-класс, чья предмаксимальная версия Premium стоимостью 10 946 000 рублей сегодня у нас в Motorpage.ru на тесте, в прошлом году пережил рестайлинг. Что нового принес поставляемым в Россию Lexus LS 500 2020-й модельный, 2021-й производственный год?

Gin-ei Luster – новую технологию окраски кузова и цвет, как пишет производитель,«обеспечивающий глубокие тени и четкие блики». Изменился передний бампер. Lexus LS 500 получил новые колесные диски, пережил легкий редизайн передней и задней оптики, а технология Blade Scan AHS теперь позволяет ему ювелирно «вырезать» из светового пучка фар встречный автомобиль. Некоторые другие новшества, вроде прогрессивного полуавтопилота Teammate, до нас не добрались.

Силовой агрегат Lexus LS 500, топовый в нашем случае, – та же, что и прежде, связка двигателя V35A-FTS – 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом, – и пока единственного в мире десятиступенчатого «автомата». Кстати, этот тандем теперь ставится в Toyota Land Cruiser 300. Но в обновленном Lexus LS 500 АКПП прошла перепрошивку «мозгов» – повысилось ее быстродействие, и передачи теперь коробка умеет выбирать более оптимально. Стабилизаторы поперечной устойчивости, амортизаторы и даже опоры двигателя теперь другие – для большей комфортности хода. Хотя вроде подвеска пневматическая, с возможностью лифта примерно на два сантиметра, куда еще комфортнее? Но посмотрим на ходу.

В cалоне стало меньше рояльного лака и больше шпона из натурального дерева с имитацией открытых пор. Переделан центральный тоннель, увеличилось цифровое зеркало заднего вида. Кресла получили более мягкую набивку, а салон в целом – варианты отделки в традиционных японских стилях. Ах да, вот еще – центральный экран вырос в размерах до 12,3 дюймов по диагонали и управляется теперь не только с фирменного «лексусовского» трекпада на центральном тоннеле, но и откликается на прикосновения пальцев.

Дизайн интерьера придерживается классического стиля

Открываешь снабженную доводчиком дверь, на вид массивную, но не тяжелую – в Lexus LS 500 все двери из алюминия, так же, как капот и крышка багажника, – и водительское кресло отъезжает назад, облегчая посадку. У передней панели сложная многоярусная архитектура, и, глядя на нее, кажется, начинаешь понимать, откуда растут ноги у дизайна интерьера некоторых «корейцев». Нажимаешь кнопку «старт/стоп» – и в правую руку деликатно толкается держатель, подающий замок ремня безопасности; при начале движения ремень, наоборот, подтягивается, выбирая слабину. Так, а двигатель-то заработал? Приборная панель точно ожила: в центральной цифровой части прокрутилась заставка Lexus, высветилась шкала тахометра, в окнах слева и справа проснулись аналоговые стрелки – индикаторы температуры в системе охлаждения и уровня топлива в баке. Но на холостых в салоне, как и прежде, – полная тишина.

Общее впечатление от интерьера, по контрасту с динамичным экстерьером: спокойная роскошь – классическая, пусть и неуловимо восточная. Мягкая рыжая кожа, то гладкая, то с ворсом, вставки черного дерева с фигурнои? лазернои? гравировкои?. Набивка кресел и даже центрального подлокотника в самом деле идеальная: мягкая поначалу, но с проступающей по мере нажима твердой основой. Регулировки в 28-и направлениях, – это на переднем ряду, на заднем в 18-ти, – вентиляция, точечный подогрев, несколько режимов массажа, в общем, водителю Lexus LS 500 можно только позавидовать. Есть функция «Консьерж» – задаешь нужную температуру в салоне и климатическая установка автоматически, по необходимости, включает подогрев сидений – или их вентиляцию.

Разве что мне при среднестатистической комплекции и росте 180 см точно так же, как в родственном купе LC 500, поначалу чуть-чуть не хватало вылета рулевой колонки: руки вытягиваешь буквально на какие-то сантиметры больше, чем надо – ну или двигаешь вперед сиденье, но тогда чуть больше, чем нужно, сгибаются ноги. Ладно, не будем придираться, несколько минут – и к посадке привыкаешь.

Мультируль, кожаный снаружи и с внутренним кольцом из все того же темного пористого дерева. Перед глазами – проекционный дисплей. На центральном тоннеле удобно собраны, говоря компьютерным языком, «горячие» клавиши: лифт пневмоподвески, управление солнцезащитными шторками, кнопка регулировки кресел, которая вызывает на центральном экране меню – массаж, наклон спинки, подголовник вверх-вниз. Тут же можно завалить вперед до отказа пассажирское кресло, чтобы максимально освободить пространство заднему важному пассажиру. На боковине подушки есть физические кнопки регулировки кресла, – но дублирование неполное, подголовник, например, регулируется трекпадом на экране. А вот функции управления медиа есть в трех вариантах: кнопками на руле, на сенсорном экране, верньером и рядом физических кнопок в нижней части центральной консоли.

Как бизнес-седан LS 500 стал похож на спорткар LC 500

Как и у спорткупе LC 500 с атмосферным V8, который был у нас на тесте недавно, Lexus LS 500 рождает некоторое замешательство в самом спокойном режиме Eco и вызывает такой же бурный восторг в режиме Sport S+. Характер разгона, конечно, тут другой, не реактивно-самолетный, как в LC 500, а более степенный. Может быть, поэтому, по субъективным ощущениям, до паспортных 4.9 секунды до сотни LS 500 не дотягивает. Коллегам, замерявшим его динамику именно того экземпляра, что на тесте у нас, автомобиль вообще продемонстрировал максимальный результат до сотни в 6,6 секунды, а паспортные 4,9 были получены при разгоне от 100 до 200 км/ч – подтверждающее видео можно найти в интернете. Средний расход тестовый автомобиль показал мне на уровне 14,5 литра на сотню, запас хода на полном баке – 400 километров.

Подвеска: мелкие неровности она уничтожает просто на корню, обратная связь от крупных иногда доходит в салон, что ощущается особенно неожиданно на фоне предшествующего благолепия. Но это, скорее, шум, чем вибрация, а удары можно списать на низкопрофильные шины. Кстати, в Lexus LS 500 – один из лучших вариантов шума от шин Run-flat, который я слышал. Колёсные арки заизолированы так, что звуки от резины Dunlop SP Sport Maxx в размерности 245/45 R20 и от работы подвески в салон проникают с трудом. Да и шум двигателя при движении в крейсерском режиме скорее угадывается.

Про тормоза Lexus LS 500 сказать нечего, и это, вероятно, их лучшая характеристика. Это как при ходьбе, когда пользуешься собственными ногами – о них ведь не думаешь? Вот и к педали тормоза этого представительского седана привыкаешь моментально, больше чем двухтонный автомобиль замедляется плавно, мощно, без лишней истеричности, уверенно.

Системы безопасности работают безукоризненно?

Комплекс систем активнои? безопасности Lexus Safety System+ замечает, кажется, все происходящее вокруг, иногда даже с перебором. Едешь по городу в левом ряду, справа разделительный газон и вдруг – звуковой зуммер и оранжевая бегущая строка на приборной панели. Оказывается, слева, за газоном, на встречную полосу выходит боковой проезд и там на ней, перпендикулярным курсом, стоит автомобиль, пережидающий поток.

Обе руки надо держать строго на руле, если на трассе расслабиться и положить одну на подоконник, скоро на приборной панели высветятся оранжевым символ – руль с лежащими на нем руками и надпись –«удерживайте рулевое колесо». Иногда значок, кажется, даже загорается превентивно – перед резким поворотом, чтобы сделать маневр безопасным. А круиз-контроль Lexus LS 500 при случайном превышении установленной скорости, например, из-за уклона дороги, сначала подает тройной предупредительный сигнал, а потом притормаживает до заданного значения.

Почему на Lexus LS 500 тяжело ездить сзади?

За рулем отлично, а сзади укачивает – в представительских седанах такое бывает часто. Но только не в Lexus LS 500. Как показал наш тест, если водитель тут вдруг решит погонять в режиме Sport S+, задний правый пассажир этого почти не заметит: видно, работа над комфортными настройками подвески прошла не зря.

С «места босса» можно управлять миром, миром Lexus LS 500 как минимум. Уронить вперед до отказа спинку сидения переднего пассажира и, как сказала бы стюардесса, привести кресло в лежачее положение, выдвинуть под ноги оттоманку. Слева под рукой – широченный подлокотник с сенсорной панелью управления креслом, климатом, медиа. Перед глазами – 11,6-дюи?мовый LCD-дисплей, на который можно вывести изображение, что с встроенного плейера Blue-Ray, что с SD-карты, что с другого носителя через разъем HDMI. Такой же развлекательный комплект у соседа слева, включая второй разъем для наушников.

Мой накопитель с фильмами, подключенный через разъем USB, Lexus LS 500 читать почему-то отказался. Зато когда вставляешь диск Blue-Ray и начинаешь смотреть кино, возможности аудиосистемы Mark Levinson поражают: салон LS 500 превращается в домашний кинотеатр. Глубокие басы, которые слышишь кожей, звонкие сочные верхи. Правда, работает система только пока запущен двигатель, а потом экран гаснет, конец фильма. Так же и с креслом: если оно в лежачем положении, а двигатель выключен, то у важного правого пассажира не получится вернуть сиденье в вертикальное положение для выхода из машины, нужно сначала запустить двигатель с водительского места. Еще одна мелочь: в этом вертикальном положении заднего правого кресла с моим ростом 180 см от макушки головы до крыши места было немного. Может быть, низковатый потолок Lexus LS 500 – это расплата за изящность его силуэта? А в положении кресла «лежа» мои ноги, как у Прокруста, повисали в воздухе (см.фото): оттоманка была коротковата. То есть, чтобы боссу в Lexus LS 500 было совсем удобно, он должен быть ростом 170 сантиметров максимум.

Два в одном

Lexus LS 500 воспринимается как увесистая, хорошо сделанная инженерная вещь. В ряду конкурентов – автомобиль, скорее, супернадежный, чем суперпродвинутый. Его амплуа – ровный стремительный полет на предельно малых высотах, его «фишка» – тишина в салоне, которую нарушает лишь хрустальный звук акустической системы. А теперь вопрос: этим всем надо наслаждаться за рулем или на заднем ряду? У водителя-то комфорта – регулировок кресла, и опций массажа – похоже, побольше будет, чем у заднего пассажира…

Lexus LS 500, видимо, проектировался как автомобиль двойного назначения, с расчетом на то, что владелец, которого в рабочие дни возят на заднем сиденье, на выходных будет рулить сам. И если владельцем Lexus LS 500 мне стать вряд ли придется, то за удовольствие порулить им я бы даже согласился быть иногда персональным водителем – за приличные деньги, конечно.

Технические характеристики Lexus LS 500 ГАБАРИТЫ, ММ 5235x1900x1460 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3125 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 137/151 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 480 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ 2320 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый, двойной турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3444 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 422 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 6000 при 1600-4800 об/мин ПРИВОД Постоянный полный ТРАНСМИССИЯ 10-ст., АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 250 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 4,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,9