Говорят, 90% владельцев этих автомобилей никогда не съезжают с асфальта, при том, что Lexus LX 570 – один из последних настоящих внедорожников. Когда по итогам теста оказалось, что львиную долю времени выданный в пресс-парке автомобиль также проездил по городу, сюжет сложился сам собой: Крокодил Данди в Лос-Анджелесе, полицейский в детском саду, Lexus LX 570 в большом городе

Каждый раз провожая взглядом этот автомобиль в потоке, невольно думаешь: кто эти люди – те, что сидят внутри, за тонированными, чаще всего, стеклами? Готовые выложить 7,191 млн. (такова цена тестового Lexus LX 570 в комплектации Black Vision, с «черным» дизайном светотехники, радиаторной решетки, накладок, рейлингов и дверных ручек) за этот пятиметровой (5065 мм) длины и почти трехтонный (2815 кг снаряженной массы в семиместной комплектации) полноразмерный внедорожник, с разгоном до 100 км/ч за 7,7 секунд, но и со средним фактическим расходом под 30 литров АИ-95 на ту же сотню? Кто они – те, кто готов большую часть времени эксплуатации своего Lexus LX 570 без применения возить по асфальту туда-сюда несколько сотен килограммов внедорожной трансмиссии – с раздаточной коробкой и понижающей передачей в ней, с блокировкой межосевого дифференциала, с системой помощи на подъеме и спуске, с пятью режимами движения «ползком» по бездорожью?

Пресс-служба Lexus дает такой паспортный портрет целевой аудитории LX: мужчина¬ 38-42 лет, владелец компании, частный предприниматель, увлекается путешествиями и активными видами спорта. Но это ЦА – еще не владельцы. Если не по паспорту, а по сути, в реальной жизни? Что находят в этом тяжелом внедорожнике его обладатели при асфальтовом режиме эксплуатации?

Доступ в зону комфорта

Первая мысль, когда подходишь к черному с черными (солнцезащитные шторки) задними окнами Lexus LX 570 Black Vision с госномером 666: ну вот, теперь все посты ДПС – «мои»... (Оказалось, ровно наоборот, для ГАИ это – автомобиль-невидимка, ни одной проверки документов за две недели.) Когда приближаешься к Lexus LX 570 с электронным ключом в кармане, он это “видит” – заранее зажигает подсветку дверных ручек. Тяну ручку двери на себя – щелкает центральный замок, раскладываются боковые зеркала, под открываемой дверью на асфальте высвечивается логотип LX. Поднимаюсь по ступеньке в салон. Руль сам отъезжает вверх, сиденье водителя – назад: работает система комфортного доступа.

Что внутри? Во-первых, безупречное качество интерьера – и материалы (темно-красная кожа, темное дерево), и исполнение (стыки, швы, зазоры). Впечатление номер два: целая россыпь – кнопок, клавиш, тумблеров, верньеров, – повсюду: на руле, по обеим его сторонам, на центральной консоли, на широком тоннеле, разделяющем передние сиденья,– во всем этом предстоит разбираться, и понимаешь, что это тот случай, когда, скорее всего, без инструкции не справишься.

Внедорожник как седан

Поехали? Уж кнопку «старт/стоп» точно ни с чем не спутаешь; правда, она почему-то без подсветки. Например, если заглушить двигатель ночью, то потом, чтобы нащупать кнопку «старт/стоп» и завести его снова, придется включать освещение салона. (Оно – сенсорное, матовые окошки на потолке, касаешься его – окошко загорается. Касаешься опять – гаснет). Понятно, что владелец Lexus LX 570 через неделю привыкнет и будет находить кнопку «старт/стоп» наощупь, но «на новенького» – трудновато. К тому же она так недалеко от кнопки включения аудиосистемы, что поначалу с непривычки их легко спутать. В первый же день – хотел выключить радио, а вместо этого заглушил двигатель. Хорошо еще, что стоял на светофоре. Причем, все остальное, вокруг этой «старт/стоп», светится, как елочная гирлянда: центральный дисплей с картой, управление климатом, – подсвечено все, что только можно.

Куда едем? Надо задать адрес. Навигаторы Lexus обычно не дают подсказок, их меню устроено так, что если в конце набора сделал ошибку, то надо заново набирать по одной букве все – город, название улицы... Так и тут. Но наконец – ура, победа. По ходу дела отмечаю странный русский язык у звукового сопровождения: «Проедьте около четырех километров по текущей дороге». Голосовое управление не русифицировано, а моего английского Lexus LX 570 не понимает.

Странно небольшими поначалу кажутся лобовое стекло и дворники, но cкоро понимаешь, что это лишь в сравнении с размерами салона Lexus LX 570. Потому что, например, пассажир переднего сиденья первым делом сообщает: «сидишь, как в аквариуме». И правда, если не слишком утапливать подушку сиденья, и даже наоборот, поднять его почти максимально, у человека ростом 180 см останется достаточно места над головой, – и обзор в передней полусфере будет прекрасный. Боковые наружные зеркала огромны, в каждом видна буквально вся половина пространства сбоку-сзади.

Но вот владелец LX предыдущего поколения, сев в этот Lexus LX 570, признается: архитектура рабочего места его автомобиля была недвусмысленно «внедорожной», а здесь перед конструкторами словно поставили задачу – а пусть-ка человек, управляющий тяжелым внедорожником, чувствует себя, как в люксовом седане! И они это сделали: изменили наклон лобового стекла, понизили потолок, уменьшили руль, сделав водительское место более «собранным» (жизненное пространство для задних пассажиров, при этом, наоборот, явно увеличили).

Резюме: тот, кому знакомы простор и воздух на водительском месте внедорожников Lexus прежних поколений, в кресле нового Lexus LX 570 чувствует себя удобно, но словно в автомобиле меньшем по размерам. Пересевшие же в этот Lexus LX 570, например, из седана и лишенные умножающего печаль знания о том, как было раньше, говорят: сколько места, какой обзор!

Не думать о белом слоне

Ощущение и правда почти «легковое»: слово «кокпит» произносить не стоит, просто все нужное под руками – пространство вокруг водителя насыщенное, использовано почти по максимуму. Разве что когда начинаешь тыкать пальцем в центральный экран, поначалу кажется, что это не тачскрин, а просто экран индикации, дисплей. Ни навигацию через него поправить, ни температуру выставить. И уже начинаешь расстраиваться: такой большой – и нефункциональный, что ж зря столько места пропадает? Да и разрешение видали получше, и графику. Но потом правая рука оказывается на подлокотнике, в ладонь словно сама ложится продолговатая кнопка-джойстик Remote Touch на центральном тоннеле, и на экране «оживает» курсор. Есть контакт!

Но это все впечатления в статике. Потому что когда заработает 5,7-литровый 367-сильный V8 и Lexus LX 570 тронется с места, ощущаешь себя уже не за рулем дорогого седана, а погонщиком, сидящим на спине слона. Кстати, о слоне. Есть такая легенда. Когда индийский раджа хотел наказать какую-то из своих провинций, он посылал её жителям в дар белого слона. И это был не царский подарок, а наказание, смертный приговор. Потому что слона надо было кормить, а аппетит у слона был такой, что вся провинция вскоре разорялась. Lexus LX 570 тоже в каком-то смысле может стать для своего владельца таким слоном – правда, мой был черным. На его приборном щитке значилась цифра 27,5 литров расхода рекомендованного производителем АИ-95 на 100 км пробега, доставшаяся мне в наследство от прежнего водителя. И несмотря на все мои старания, на максимальное использование эко-режима, за время тест-драйва удалось уменьшить эту цифру всего на единицу – до 26,5 литров. Что ж, по крайней мере, стало понятно, зачем этот бензиновый LX 570 помимо основного 93-литрового оборудуют дополнительным 45-литровым топливным баком.

Танки в городе

Выезжая на Lexus LX 570 на городскую улицу, попадаешь в какую-то совсем другую, чем раньше, автомобильную страту. Те, кем ты был раньше – где-то внизу, а ты оказываешься на уровень выше и на равных общаешься с грузовиками и автобусами: они попадают в поле твоего зрения и становятся твоей целевой аудиторией, референтной группой, твоим сообществом. Меня приняли в братство, когдая поворачивал на стрелку направо на основную: водитель автобуса притормозил, махнул рукой и меня пропустил. Было полное взаимопонимание – и про массу, и про тормозной путь.

Да, ощущение от Lexus LX 570 на дороге и правда, несколько... «грузовиковое». Может быть, после спортивной версии немецкого кроссовера, с которого я только что пересел. Скажем доброе слово двигателю и его крутящему моменту – по паспортным характеристикам он вроде бы не такой уж чудовищный, 530 Нм, бывает и больше, причем, на автомобилях совсем не внедорожных, но если, стоя у светофора на Lexus LX 570, просто снять ногу с педали тормоза, трехтонный автомобиль начинает движение сам.

Отклик на педали тормоза и акселератора – адекватный, но не более того: тяжелый большой внедорожник послушно разгоняется (в режиме «Sport» – очень весело), послушно тормозит. Ощущения «полета» нет: тяжелая поступь. И руль, как и положено, «внедорожный», даже на асфальте, вот я покачиваю им на ходу туда-сюда градусов на 15 – автомобиль не особенно на это реагирует, – руль спокойный и вовсе не призывающий перестраиваться в потоке. Встал в свой ряд? – вот и давай, езжай в нем. Да и желания лихо прописывать повороты не возникает. Но есть другой «эффект Lexus LX 570». Процесс перестроения здесь – не как обычно – включил поворотник, дождался разрыва в потоке, руль повернул и поехал в правый или в левый ряд, нет – здесь это целое предприятие, к которому как бы надо готовиться заранее. Но: кажущаяся «задумчивость» Lexus LX 570 с лихвой компенсируется быстрой реакцией окружающих. Тебе не надо стремиться всунуться в образовавшийся интервал, ты включаешь поворотник – и интервал образуется сам собой.Ощущение в потоке: поток формируешь ты сам. Даже при максимально корректном вождении, когда Lexus LX 570 перестраивается, разгоняется, тормозит – это его движение и его маневры определяют движение остальных водителей. Впрочем, если кто-то решит, что масса носорога – это проблема носорога, и попытается опасно встроиться перед «веретеном» радиаторной решетки с литерой L, система предаварийной безопасности Pre-Crash Safety вмешается тут же: приборка вспыхнет красным, а если водитель промедлит, Lexus LX 570 сам применит экстренное торможение. Дистанция срабатывания PCS регулируется кнопкой, можно выбрать один из трех вариантов.

Пневподвеска – это, конечно, райское наслаждение. После нее ездить в других автомобилях, что называется, скучно. Немецкие инженеры, пока «доводили» Lexus LX 570 на полигоне, выучили два японских слова – гоцу-гоцу (тряска) и буру-буру (колебания). Выучили явно для того, чтобы владелец Lexus LX 570 об этих словах – ни сном, ни духом. Ни гоцу-гоцу, ни буру.

У пневмоподвески Lexus LX 570 – четыре положения. «N» – обычное, когда дорожный просвет составляет 225 мм, при этом на высоких скоростях автомобиль сам «приседает» на 20 мм спереди и на 15 мм сзади. «LO» – минус 60 мм спереди и минус 40 мм сзади от паспортной высоты, включается автоматически для комфортной посадки-высадки при выключении двигателя. В положении «HI» (на скорости менее 30 км/ч) Lexus LX 570 привстает на50 мм спереди и на 60 мм сзади. Эту высоту можно принудительно зафиксировать кнопкой «OFF», иначе при наборе скорости функция автоматического выравнивания вернет автомобиль в положение «N». Есть еще режим «очень большой высоты» – Lexus LX 570 включает его сам, когда подвеска в положении «HI», раздаточная коробка в режиме «L4» (пониженный ряд) плюс задействован один из пяти «ползущих режимов». И вот если со всем этим арсеналом автомобиль все-таки начинает застревать, подвеске дается команда «подъем» – еще плюс на 20 мм от уровня «HI».

В джунглях Москвы

Можно ли было ездить на Lexus LX 570 в городе и ни разу хотя бы не попробовать внедорожный арсенал? Можно! Шутка, нет, конечно. В ходе этой пробы, скажу сразу, ни один газон не пострадал, январские серийные снегопады и полуметровые сугробы, наметенные снегоуборщиками, пришлись очень кстати. Что в результате? Прежде всего, говоря коротко, в городе внедорожник Lexus LX 570 – безнадежно, что называется, overqualified. Затем: управление системой полного привода или, например, обзором экрана Multi-Terrain Monitor потребует проведения для среднестатистического водителя отдельного мастер-класса. Чтобы владелец Lexus LX 570, впервые пересевший на внедорожник, например, с кроссовера, мог корректно использовать все офф- роудные системы, перед покупкой автомобиля для него стоит проводить обязательный инструктаж, интуиция здесь не прокатит. Один пример, из инструкции пользователя: если при включении пониженного ряда раздатки вернуть рычаг АКПП из положения «N» в «D» слишком рано, когда индикатор смены режимов еще мигает, и раздатка не успела вернуться в рабочее положение – связь между двигателем и колесами будет потеряна и автомобиль на уклоне покатится вниз.

Что сказать по итогам этого, надо признать, нечестного соревнования, которое мы устроили Lexus LX 570? Нечестного – потому что когда соревнование изначально устроено с гандикапом, с искусственным ограничением, когда автомобиль на старте лишен своих основных преимуществ перед соперниками, – начинается самое трудное, он начинает соревноваться как бы не в своем классе. Что ж, это состязание Lexus LX570 выдерживает с достоинством. Качество интерьера, вместительность, плавность хода, незамечаемые 110-120 км/ч крейсерской скорости, комфорт на заднем ряду сидений, огромный багажник, – делают его прекрасным трассовым крейсером для дальних асфальтовых путешествий. Который, при этом, если понадобится, профессионально покажет себя на любом бездорожье.

Сегодня, в эпоху «одноразовых» автомобилей, Lexus LX 570 выглядит одним из немногих авто с высоким запасом прочности и надежности, – даже в группе коллег-внедорожников. Покупка его ¬– своего рода инвестиция в дорогую «движимость». Но как и дорогую недвижимость, его надо потом содержать. Аппетит у слона хороший, неважно, белый он или черный.

Технические характеристики Lexus LX570 ГАБАРИТЫ, ММ 5065x1980x1910 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2850 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 225 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 701/1276 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2585-2815 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 5663 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 367 при 5600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 530 при 3200 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 14,4