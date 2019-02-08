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Lexus LX 570: инвестиция в движимость
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О Lexus LX

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от 4 999 000
до 6 540 000
Lexus LX 2016 вид спереди
Даже без учета характерного номерного знака «лицо» LX570 настраивает на серьезное общение
Lexus LX 2016 вид сбоку
Если бы не размеры, в профиль кузов LX570 напоминал бы универсал…
Lexus LX 2016 вид спереди сбоку
... но глядя на него в ракурсе ? спереди, понимаешь – конечно, внедорожник
Lexus LX 2016 вид сбоку сзади
Пластиковые накладки колесных арок самого первого поколения LX давно ушли в прошлое, вместе с внедорожным предназначением автомобиля
Lexus LX 2016 вид сзади
Если перед вами в городском потоке окажется такая корма, знайте: этот водитель, скорее всего, смотрит на мир сверху вниз не только буквально
Lexus LX 2016 салон
У водителя и переднего пассажира в салоне этого полноценного внедорожника – дизайн и комфорт люксового седана
Lexus LX 2016 салон
А у пассажиров задних плюс к тому – полный набор развлечений
Lexus LX 2016 часы
Аналоговые часы ¬ непременный атрибут роскоши
Lexus LX 2016 приборная панель
Комбинация приборов сочетает аналоговую понятность и цифровое богатство настроек
Lexus LX 2016 передние кресла
Посадка-высадка на водительское кресло и сама по себе удобна, но при отпирании дверей LX еще и поможет, подняв руль и отодвинув сиденье назад
Lexus LX 2016 передние кресла
При формовке передних кресел их создатели очевидно больше думали о комфорте, а не о "прописывании" поворотов
Lexus LX 2016 задний диван
На сиденье заднего ряда с удобствами разместятся три взрослых пассажира. Особенно если до предела сдвинуть нижнюю подушку назад, а спинку – откинуть
Lexus LX 2016 задний диван
Но есть вариант и для тех, кто любит «командирскую» посадку даже на заднем ряду
Lexus LX 2016 задний диван
Для «командования», кстати, есть все возможности, даже пульт дистанционного управления
Lexus LX 2016 багажное отделение
Багажное отделение LX даже при минимальном объеме напоминает небольшой дом
Lexus LX 2016 ступенька
Можно даже присесть, входя, на ступеньку-приступок
Lexus LX 2016 задний фонарь
Черненая «бровь» заднего фонаря – признак комплектации Black Vision
Lexus LX 2016 приборная панель
Цифра расхода топлива на приборном щитке – то немногое, что в этом автомобиле может расстроить
Lexus LX 2016 колесо
Подвеска в положении "HI"…
Lexus LX 2016 колесо
...и в положении "N", почувствуйте разницу
Lexus LX 2016 площадка-лоток
Традиционная площадка-лоток у края заднего дивана – как на прежних LX
Lexus LX 2016 моторный отсек
Глядя на расстояние между радиаторной решеткой и двигателем, можно решить, что пространство моторного отсека используется не «на все сто»
Lexus LX 2016 моторный отсек
Производитель акустики Hi-End Марк Левинсон начал сотрудничать с Lexus в 2001 году, когда эти автомобили стали эталонами по шумоизоляции в классе
Lexus LX 2016 вид сзади

Говорят, 90% владельцев этих автомобилей никогда не съезжают с асфальта, при том, что Lexus LX 570 – один из последних настоящих внедорожников. Когда по итогам теста оказалось, что львиную долю времени выданный в пресс-парке автомобиль также проездил по городу, сюжет сложился сам собой: Крокодил Данди в Лос-Анджелесе, полицейский в детском саду, Lexus LX 570 в большом городе

Каждый раз провожая взглядом этот автомобиль в потоке, невольно думаешь: кто эти люди – те, что сидят внутри, за тонированными, чаще всего, стеклами? Готовые выложить 7,191 млн. (такова цена тестового Lexus LX 570 в комплектации Black Vision, с «черным» дизайном светотехники, радиаторной решетки, накладок, рейлингов и дверных ручек) за этот пятиметровой (5065 мм) длины и почти трехтонный (2815 кг снаряженной массы в семиместной комплектации) полноразмерный внедорожник, с разгоном до 100 км/ч за 7,7 секунд, но и со средним фактическим расходом под 30 литров АИ-95 на ту же сотню? Кто они – те, кто готов большую часть времени эксплуатации своего Lexus LX 570 без применения возить по асфальту туда-сюда несколько сотен килограммов внедорожной трансмиссии – с раздаточной коробкой и понижающей передачей в ней, с блокировкой межосевого дифференциала, с системой помощи на подъеме и спуске, с пятью режимами движения «ползком» по бездорожью?

Пресс-служба Lexus дает такой паспортный портрет целевой аудитории LX: мужчина¬ 38-42 лет, владелец компании, частный предприниматель, увлекается путешествиями и активными видами спорта. Но это ЦА – еще не владельцы. Если не по паспорту, а по сути, в реальной жизни? Что находят в этом тяжелом внедорожнике его обладатели при асфальтовом режиме эксплуатации?

Доступ в зону комфорта

Первая мысль, когда подходишь к черному с черными (солнцезащитные шторки) задними окнами Lexus LX 570 Black Vision с госномером 666: ну вот, теперь все посты ДПС – «мои»... (Оказалось, ровно наоборот, для ГАИ это – автомобиль-невидимка, ни одной проверки документов за две недели.) Когда приближаешься к Lexus LX 570 с электронным ключом в кармане, он это “видит” – заранее зажигает подсветку дверных ручек. Тяну ручку двери на себя – щелкает центральный замок, раскладываются боковые зеркала, под открываемой дверью на асфальте высвечивается логотип LX. Поднимаюсь по ступеньке в салон. Руль сам отъезжает вверх, сиденье водителя – назад: работает система комфортного доступа.

Что внутри? Во-первых, безупречное качество интерьера – и материалы (темно-красная кожа, темное дерево), и исполнение (стыки, швы, зазоры). Впечатление номер два: целая россыпь – кнопок, клавиш, тумблеров, верньеров, – повсюду: на руле, по обеим его сторонам, на центральной консоли, на широком тоннеле, разделяющем передние сиденья,– во всем этом предстоит разбираться, и понимаешь, что это тот случай, когда, скорее всего, без инструкции не справишься.

Внедорожник как седан

Поехали? Уж кнопку «старт/стоп» точно ни с чем не спутаешь; правда, она почему-то без подсветки. Например, если заглушить двигатель ночью, то потом, чтобы нащупать кнопку «старт/стоп» и завести его снова, придется включать освещение салона. (Оно – сенсорное, матовые окошки на потолке, касаешься его – окошко загорается. Касаешься опять – гаснет). Понятно, что владелец Lexus LX 570 через неделю привыкнет и будет находить кнопку «старт/стоп» наощупь, но «на новенького» – трудновато. К тому же она так недалеко от кнопки включения аудиосистемы, что поначалу с непривычки их легко спутать. В первый же день – хотел выключить радио, а вместо этого заглушил двигатель. Хорошо еще, что стоял на светофоре. Причем, все остальное, вокруг этой «старт/стоп», светится, как елочная гирлянда: центральный дисплей с картой, управление климатом, – подсвечено все, что только можно.

Куда едем? Надо задать адрес. Навигаторы Lexus обычно не дают подсказок, их меню устроено так, что если в конце набора сделал ошибку, то надо заново набирать по одной букве все – город, название улицы... Так и тут. Но наконец – ура, победа. По ходу дела отмечаю странный русский язык у звукового сопровождения: «Проедьте около четырех километров по текущей дороге». Голосовое управление не русифицировано, а моего английского Lexus LX 570 не понимает.

Странно небольшими поначалу кажутся лобовое стекло и дворники, но cкоро понимаешь, что это лишь в сравнении с размерами салона Lexus LX 570. Потому что, например, пассажир переднего сиденья первым делом сообщает: «сидишь, как в аквариуме». И правда, если не слишком утапливать подушку сиденья, и даже наоборот, поднять его почти максимально, у человека ростом 180 см останется достаточно места над головой, – и обзор в передней полусфере будет прекрасный. Боковые наружные зеркала огромны, в каждом видна буквально вся половина пространства сбоку-сзади.

Но вот владелец LX предыдущего поколения, сев в этот Lexus LX 570, признается: архитектура рабочего места его автомобиля была недвусмысленно «внедорожной», а здесь перед конструкторами словно поставили задачу – а пусть-ка человек, управляющий тяжелым внедорожником, чувствует себя, как в люксовом седане! И они это сделали: изменили наклон лобового стекла, понизили потолок, уменьшили руль, сделав водительское место более «собранным» (жизненное пространство для задних пассажиров, при этом, наоборот, явно увеличили).

Резюме: тот, кому знакомы простор и воздух на водительском месте внедорожников Lexus прежних поколений, в кресле нового Lexus LX 570 чувствует себя удобно, но словно в автомобиле меньшем по размерам. Пересевшие же в этот Lexus LX 570, например, из седана и лишенные умножающего печаль знания о том, как было раньше, говорят: сколько места, какой обзор!

Не думать о белом слоне

Ощущение и правда почти «легковое»: слово «кокпит» произносить не стоит, просто все нужное под руками – пространство вокруг водителя насыщенное, использовано почти по максимуму. Разве что когда начинаешь тыкать пальцем в центральный экран, поначалу кажется, что это не тачскрин, а просто экран индикации, дисплей. Ни навигацию через него поправить, ни температуру выставить. И уже начинаешь расстраиваться: такой большой – и нефункциональный, что ж зря столько места пропадает? Да и разрешение видали получше, и графику. Но потом правая рука оказывается на подлокотнике, в ладонь словно сама ложится продолговатая кнопка-джойстик Remote Touch на центральном тоннеле, и на экране «оживает» курсор. Есть контакт!

Но это все впечатления в статике. Потому что когда заработает 5,7-литровый 367-сильный V8 и Lexus LX 570 тронется с места, ощущаешь себя уже не за рулем дорогого седана, а погонщиком, сидящим на спине слона. Кстати, о слоне. Есть такая легенда. Когда индийский раджа хотел наказать какую-то из своих провинций, он посылал её жителям в дар белого слона. И это был не царский подарок, а наказание, смертный приговор. Потому что слона надо было кормить, а аппетит у слона был такой, что вся провинция вскоре разорялась. Lexus LX 570 тоже в каком-то смысле может стать для своего владельца таким слоном – правда, мой был черным. На его приборном щитке значилась цифра 27,5 литров расхода рекомендованного производителем АИ-95 на 100 км пробега, доставшаяся мне в наследство от прежнего водителя. И несмотря на все мои старания, на максимальное использование эко-режима, за время тест-драйва удалось уменьшить эту цифру всего на единицу – до 26,5 литров. Что ж, по крайней мере, стало понятно, зачем этот бензиновый LX 570 помимо основного 93-литрового оборудуют дополнительным 45-литровым топливным баком.

Танки в городе

Выезжая на Lexus LX 570 на городскую улицу, попадаешь в какую-то совсем другую, чем раньше, автомобильную страту. Те, кем ты был раньше – где-то внизу, а ты оказываешься на уровень выше и на равных общаешься с грузовиками и автобусами: они попадают в поле твоего зрения и становятся твоей целевой аудиторией, референтной группой, твоим сообществом. Меня приняли в братство, когдая поворачивал на стрелку направо на основную: водитель автобуса притормозил, махнул рукой и меня пропустил. Было полное взаимопонимание – и про массу, и про тормозной путь.

Да, ощущение от Lexus LX 570 на дороге и правда, несколько... «грузовиковое». Может быть, после спортивной версии немецкого кроссовера, с которого я только что пересел. Скажем доброе слово двигателю и его крутящему моменту – по паспортным характеристикам он вроде бы не такой уж чудовищный, 530 Нм, бывает и больше, причем, на автомобилях совсем не внедорожных, но если, стоя у светофора на Lexus LX 570, просто снять ногу с педали тормоза, трехтонный автомобиль начинает движение сам.

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Отклик на педали тормоза и акселератора – адекватный, но не более того: тяжелый большой внедорожник послушно разгоняется (в режиме «Sport» – очень весело), послушно тормозит. Ощущения «полета» нет: тяжелая поступь. И руль, как и положено, «внедорожный», даже на асфальте, вот я покачиваю им на ходу туда-сюда градусов на 15 – автомобиль не особенно на это реагирует, – руль спокойный и вовсе не призывающий перестраиваться в потоке. Встал в свой ряд? – вот и давай, езжай в нем. Да и желания лихо прописывать повороты не возникает. Но есть другой «эффект Lexus LX 570». Процесс перестроения здесь – не как обычно – включил поворотник, дождался разрыва в потоке, руль повернул и поехал в правый или в левый ряд, нет – здесь это целое предприятие, к которому как бы надо готовиться заранее. Но: кажущаяся «задумчивость» Lexus LX 570 с лихвой компенсируется быстрой реакцией окружающих. Тебе не надо стремиться всунуться в образовавшийся интервал, ты включаешь поворотник – и интервал образуется сам собой.Ощущение в потоке: поток формируешь ты сам. Даже при максимально корректном вождении, когда Lexus LX 570 перестраивается, разгоняется, тормозит – это его движение и его маневры определяют движение остальных водителей. Впрочем, если кто-то решит, что масса носорога – это проблема носорога, и попытается опасно встроиться перед «веретеном» радиаторной решетки с литерой L, система предаварийной безопасности Pre-Crash Safety вмешается тут же: приборка вспыхнет красным, а если водитель промедлит, Lexus LX 570 сам применит экстренное торможение. Дистанция срабатывания PCS регулируется кнопкой, можно выбрать один из трех вариантов.

Пневподвеска – это, конечно, райское наслаждение. После нее ездить в других автомобилях, что называется, скучно. Немецкие инженеры, пока «доводили» Lexus LX 570 на полигоне, выучили два японских слова – гоцу-гоцу (тряска) и буру-буру (колебания). Выучили явно для того, чтобы владелец Lexus LX 570 об этих словах – ни сном, ни духом. Ни гоцу-гоцу, ни буру.

У пневмоподвески Lexus LX 570 – четыре положения. «N» – обычное, когда дорожный просвет составляет 225 мм, при этом на высоких скоростях автомобиль сам «приседает» на 20 мм спереди и на 15 мм сзади. «LO» – минус 60 мм спереди и минус 40 мм сзади от паспортной высоты, включается автоматически для комфортной посадки-высадки при выключении двигателя. В положении «HI» (на скорости менее 30 км/ч) Lexus LX 570 привстает на50 мм спереди и на 60 мм сзади. Эту высоту можно принудительно зафиксировать кнопкой «OFF», иначе при наборе скорости функция автоматического выравнивания вернет автомобиль в положение  «N». Есть еще режим «очень большой высоты» – Lexus LX 570 включает его сам, когда подвеска в положении «HI», раздаточная коробка в режиме «L4» (пониженный ряд) плюс задействован один из пяти «ползущих режимов». И вот если со всем этим арсеналом автомобиль все-таки начинает застревать, подвеске дается команда «подъем» – еще плюс на 20 мм от уровня «HI».

В джунглях Москвы

Можно ли было ездить на Lexus LX 570 в городе и ни разу хотя бы не попробовать внедорожный арсенал? Можно! Шутка, нет, конечно. В ходе этой пробы, скажу сразу, ни один газон не пострадал, январские серийные снегопады и полуметровые сугробы, наметенные снегоуборщиками, пришлись очень кстати. Что в результате? Прежде всего, говоря коротко, в городе внедорожник Lexus LX 570 – безнадежно, что называется, overqualified. Затем: управление системой полного привода или, например, обзором экрана Multi-Terrain Monitor потребует проведения для среднестатистического водителя отдельного мастер-класса. Чтобы владелец Lexus LX 570, впервые пересевший на внедорожник, например, с кроссовера, мог корректно использовать все офф- роудные системы, перед покупкой автомобиля для него стоит проводить обязательный инструктаж, интуиция здесь не прокатит. Один пример, из инструкции пользователя: если при включении пониженного ряда раздатки вернуть рычаг АКПП из положения «N» в «D» слишком рано, когда индикатор смены режимов еще мигает, и раздатка не успела вернуться в рабочее положение – связь между двигателем и колесами будет потеряна и автомобиль на уклоне покатится вниз.

Что сказать по итогам этого, надо признать, нечестного соревнования, которое мы устроили Lexus LX 570? Нечестного – потому что когда соревнование изначально устроено с гандикапом, с искусственным ограничением, когда автомобиль на старте лишен своих основных преимуществ перед соперниками, – начинается самое трудное, он начинает соревноваться как бы не в своем классе. Что ж, это состязание Lexus LX570 выдерживает с достоинством. Качество интерьера, вместительность, плавность хода, незамечаемые 110-120 км/ч крейсерской скорости, комфорт на заднем ряду сидений, огромный багажник, – делают его прекрасным трассовым крейсером для дальних асфальтовых путешествий. Который, при этом, если понадобится, профессионально покажет себя на любом бездорожье.

Сегодня, в эпоху «одноразовых» автомобилей, Lexus LX 570 выглядит одним из немногих авто с высоким запасом прочности и надежности, – даже в группе коллег-внедорожников. Покупка его ¬– своего рода инвестиция в дорогую «движимость». Но как и дорогую недвижимость, его надо потом содержать. Аппетит у слона хороший, неважно, белый он или черный.

Технические характеристики Lexus LX570

ГАБАРИТЫ, ММ

5065x1980x1910

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2850

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

225

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

701/1276

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2585-2815

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый V8

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

5663

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

367 при 5600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

530 при 3200 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

8-ст., автоматическая

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

220

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

14,4

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