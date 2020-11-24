Lexus LX автомобиль, по-своему, уникальный. Вроде бы громадный, дорогущий, жрущий – такие в современном мире выживать не должны, - а он берет и продается, да так, что, например, в 2014 году каждый пятый проданный Lexus носил шильдик LX. Да и вообще, с 2015 года эта модель находится в первой тройке по продажам моделей бренда. Так что же так подкупает в нем людей?

Может быть стиль? Да, машины мы выбираем глазами, и Lexus LX мне нравится, хоть и напоминает танк или айсберг, который потопил Титаник. И не пытайтесь меня переубедить в обратном, ибо шкаф - пять метров в длину на два метра в ширину не может быть изящным по определению! Хотя справедливости ради отмечу, что у нынешнего поколения LX есть стиль! Предшественники, на мой взгляд, отличались от своих доноров – «Крузаков» - незначительно, эмблемы, да пара штрихов. В нашем же случае гигантская решетка радиатора, выполненная в фирменном стиле марки, новые молдинги, хищная оптика – все это придает машине индивидуальность, да в целом делает силуэт внедорожника стремительным, насколько это возможно.

С мыслями о габаритах забираюсь внутрь. Отмечаю, что залезать высоковато, хотя есть и подножка, и ручки на стойках, но чувствую, что, например, женщинам будет нелегко. Впрочем, мы, мужчины, существа неприхотливые, да и от рамной машины другого не ждешь. Зато усесться не составляет никаких проблем - диапазон регулировки кресел широк. Правда сами они по-американски аморфные – мягкая набивка, неявная боковая поддержка – тучным людям вроде меня это может понравится, более субтильным человекам, возможно, будет менее комфортно, особенно на поворотах.

Кстати, салон у нас семиместный, но вот откровение, просторным я его никак не назову. Например, сзади запаса по ногам маловато, и это я говорю про второй ряд, который можно двигать (на десять сантиметров). Такая картина немного печалит, потому что, например, Chevrolet Tahoe при схожих габаритах (он буквально чуть-чуть длиннее Lexus - 5181 мм против 5065 мм) дает куда больше внутреннего пространства, да и третий ряд там более полноценный, я уже молчу про удлиненную версию. У Lexus третья скамейка существенно съедает багажник, пусть он и большой (700 литров).

Ладно, поговорим о хорошем – эргономика порадовала. Здесь минимум сенсоров, точнее их вообще нет, а все управление завязано на кнопках. Конечно, кто-то назовет это устаревшим решением или приветом из 90-х, но это удобно – ты не ищешь судорожно нужную панель, не елозишь пальцем, нажал на кнопку – получил результат.

«Аналог рулит», короче говоря, но не везде. Он еще может и раздражать, особенно в управлении мультимедийной системы. Сама по себе она хороша – звук от Mark Levinson, большой экран дюймов так на 12, хорошая графика, но управление здесь выведено на джойстик. Удобно ли это? Нет, ни разу. Он крайне чувствителен - чуть двинул, а курсор уже улетел куда-то в угол. Стоит ли говорить, что в движении отвлекаться на такое управление попросту опасно. И вот здесь у меня возникает вопрос – почему бы не сделать экран сенсорным, тем более, что здесь он располагается близко к водителю, в отличие, например, от седанов, где применение джойстиков и сенсоров оправдано. И не говорите мне про голосовое управление, с русификацией здесь проблемы, так что трижды подумайте прежде, чем включить местную навигацию голосом.

Лучше возьмите телефон, включите навигатор там и отправляйтесь в путь. Он у вас может получиться достаточно долгим, учитывая, что бак здесь девяносто три литра. Но дам вам совет, не гоните, потому что мотор под капотом может уничтожить его достаточно быстро. Впрочем, обо всем по порядку.

Начать стоит с того, что под капотом расположился мотор 3UR-FE. Это бензиновый V8 объемом 5.7 литра и мощностью в 367 лошадиных сил. Двигатель интересный, как минимум, потому что он изначально устанавливался на более крупные автомобили вроде пикапов Toyota Sequoia или даже небольших грузовиков. Кроме того, первые моторы серии UR увидели свет еще в 2006 году, так что мотор, по современным меркам, уже заслуженный ветеран.

Впрочем, это лирика, а что по характеру? Просто и ясно – паровоз. Здесь 530 Нм крутящего момента, которые прекрасно раскрываются уже с низов – достаточно просто снять ногу с педали тормоза и трехтонный кашалот чинно устремляется вперед. Но! При разгоне нет ощущения «легкости», это не полет, а скорее уверенный шаг. Опять же – все дело в трех тоннах веса, а еще хорошей шумоизоляции, потому что разгон до сотни у автомобиля с этим мотором занимает менее восьми секунд, что весьма неплохо. Хотя это и не рекорд, тот же Tahoe разгоняется до сотни за 6.7 секунд, а пятилитровый Range Rover выполнит это упражнение уже за пять секунд.

Зато по расходу топлива наш подопечный рекордсмен, к сожалению, в отрицательном смысле. 25-27 литров по городу и около 17 на трассе – как тебе такое, Илон Маск? Тут невольно вспоминаешь две вещи. Первая – почти столитровый бак — это не прихоть, а необходимость. Вторая - почему в Lexus не поколдовали с движком, не добавили ему каких-нибудь примочек, вроде AFL на больших «американцах» по типу «Эскалейда» или «Тахо», когда половина цилиндров в круизном режиме отключается и соответственно существенно снижается расход.

Я хорошо помню свой тест Tahoe, когда на трассе при скорости в 130 км/час, расход замер на отметке в 13 литров. Отчасти ответом на мой вопрос может стать дизельный двигатель, который появился на Lexus LX сравнительно недавно (спасибо фанатам модели, которые прогнули взгляды управленцев Lexus, для которых LX был манифестом владельцев, которые не считают деньги). Это мотор V8, объем 4.5 литра и мощностью в 272 лошадиных силы. Пару лет назад такой автомобиль был на тесте у моего коллеги. По его замерам – минимальный расход топлива при скорости в 90-100 км/час замер на отметке в 11 литров. Если же ехать чуть быстрее - 14-15 литров. Закончим на хорошей ноте. Поговаривают, что наш бензиновый мотор - это, так называемый, «миллионник», а значит с надежностью у него полный порядок, даже на больших пробегах.

А что у нас с управляемостью? Ну, в поворотах у всех обитателей салона есть отличная возможность проверить свою сопротивляемость морской болезни – кренится внедорожник мощно и неотвратимо. Кроме того, сам руль не отличается остротой - я покачиваю им на ходу туда-сюда градусов на 15 – автомобиль не особенно на это реагирует. С другой стороны, у нас и не спорткар, а внедорожник, который и не обязан обладать повадками горячих, быстрых и дерзких легковушек.

Кстати, тормозов здесь слегка не хватает, сказывается высокая масса, педаль приходится серьезно продавливать, дабы добиться адекватной реакции. Поговаривают, что тормозная система занимает чуть ли не первую строчку при доработке данного автомобиля. Зато у нас здесь прекрасная плавность хода. Спасибо пневмоподвеске, которая стоит и спереди, и сзади.

У пневмоподвески Lexus LX 570 – четыре положения. «N» – обычное, когда дорожный просвет составляет 225 мм, при этом на высоких скоростях автомобиль сам «приседает» на 20 мм спереди и на 15 мм сзади. «LO» – минус 60 мм спереди и минус 40 мм сзади от паспортной высоты, включается автоматически для комфортной посадки-высадки при выключении двигателя. В положении «HI» (на скорости менее 30 км/ч) Lexus LX 570 привстает на 50 мм спереди и на 60 мм сзади. Эту высоту можно принудительно зафиксировать кнопкой «OFF», иначе при наборе скорости функция автоматического выравнивания вернет автомобиль в положение «N». Есть еще режим «очень большой высоты» – Lexus LX 570 включает его сам, когда автомобиль начинает застревать, подвеске дается команда «подъем» – еще плюс на 20 мм от уровня «HI». Застревать? Неужели на этом автомобиле можно ехать на бездор?

Ну, в теории можно, да и на практике наверное тоже… . По крайней мере, арсенал для этого здесь есть – раздатка, понижающий ряд и целый набор ассистентов вроде Crawl Control (система поддержания скорости на бездорожье). Но мне почему-то проверять все это не хочется, и масса у автомобиля тяжелая и свесы, особенно передний, большие. Да и говорят, 90% владельцев этих автомобилей никогда не съезжают с асфальта.

Так что в итоге? Знаете, конечно, в прямом сравнении с конкурентами у Lexus LX могут проявляться такие черты, которые сыграют не в его пользу, но у рынка на этот счет другое мнение. Вы верите в то, что двухлетний Lexus LX может стоить буквально как новый? Может. А может ли пятилетний внедорожник с пробегом под 300 тысяч стоить около пяти миллионов? Может, если это Lexus. Все просто, сегодня, в эпоху «одноразовых» автомобилей, Lexus LX 570 выглядит одним из немногих авто с высоким запасом прочности и надежности, – даже в группе коллег-внедорожников. Покупка его ¬– своего рода инвестиция в дорогую «движимость», которая проживет сравнительно долго. Но, как и дорогую недвижимость, его надо содержать, а сможете ли вы это себе позволить – уже совсем другой вопрос.