Более 10% этих внедорожников, выпущенных с 1996 года, продано в России. А значит, и новое поколение флагманской модели во многом нацелено на россиян

Традиционными ценностями Lexus LX преисполнен как никто другой. Премиальный японский рамный внедорожник, максимально рентабельный при перепродаже. В силу нынешних трендов плюсуем к уже имеющимся козырям достоинство нового, четвертого поколения LX – здоровый традиционализм. Это когда, шагая в ногу со временем, модель противостоит оголтелой цифровизации.

Как же выглядит консенсус классики и прогресса? Это мы выясняли в Грузии – на родине гостеприимства, в цитадели кулинарных излишеств. Там заведомо избыточный, сочащийся премиальным жирком внедорожник раскрыл все свои прелести. На Кавказе всегда хватало любителей содержать эффектный выезд, даже если тот слегка не по карману. Но кто считает деньги, когда речь идет о прес­тиже? Впрочем, типичные кавказско-азиатские прихваты нынче присущи и нашей восточно-европейской ментальности.

В транспортном потоке Тбилиси LX смотрелся князем. А что уж говорить о провинции. Глянцевый и стильный в городе, мускулистый и компетентный на бездорожье LX не выглядит дилетантом на фоне любого пейзажа. Автомобилем такого размера трудно промахнуться по его целевой аудитории. Неспроста эту модель так любят силовики и прочие службы безопасности.

LX – близкий «родственник» Toyota Land Cruiser 300. А это значит, что он устойчивее на ходу из-за пониженного центра тяжести, более жестких рамы и кузова при том, что они стали легче на 200 кг. Внешне незаметно, зато прежние очертания и размеры колесной базы угадываются без труда. И это еще одна хорошая новость. Размеры те же, жесткость кузова выше, вес снижен: уже в теории на ходу LX должен быть более собранным, чем рыхлый и местами неуклюжий предшественник.

Портрет в интерьере

За счет новой гаммы моторов «японец» прибавил в мощности и крутящем моменте. Под капотом версии LX 600 теперь хозяйничает бензиновый V6 3.4 с двойным наддувом и отдачей 415 л.с. и 650 Нм вместо 367 л.с. и 530 Нм старого «атмосферника» V8. В дизельной модификации LX 500d внедорожник обзавелся битурбодизелем V6 3.3, который выдает 299 л.с. и 700 Нм против 272 л.с. и 650 Нм прежнего 4,5-литрового агрегата. В комплекте – 10-дипазонная автоматическая трансмиссия и полный набор внедорожного железа.

В качестве подвески – продвинутая гидропневматика. На управляемости не мог не сказаться и электроусилитель, делающий понятнее обратную связь на руле: отныне электроника полностью контролирует траекторию. Правда, многие технические тонкости иной владелец, сидящий за рулем с чувством превосходства, просто не заметит.

В салоне самые современные системы безопасности, проекционный дисплей на лобовом стекле и престижный Mark Levinson на 25 аудиоточек! Роль сейфа выполняет подлокотник с охлаждаемой емкостью размером с иной багажный отсек. Массивные кресла с массажем и кондиционированием, жанровая отделка кожей и деревом. Как веяние времени – «этажерка» из двух экранов: 12,3-дюймовый доминирует над 7-дюймовым. Функционально хватило бы и первого, как у Land Cruiser 300, но это же Lexus! Меньший отвечает за «климат» и выбор режима движения. Но зачем тачскрин, если все дублировано кнопками и тумблерами? Они-то во многом и обеспечивают тот самый бастион классицизма, который не желает сдавать новый LX.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Приборная панель цифровая лишь частично: по центру анимированный ЖК-дисплей спидометра и вспомогательные пиктограммы. Их окружают четыре аналоговых прибора – температура охлаждающей жидкости и масла, остаток топлива и напряжение в бортовой сети.

А если отрезать палец?

Медиасистема, «навигация», Интернет, связь со смартфоном – все это управляется пальчиками с верхнего дисплея. Новая медиасистема превосходит предшественницу не только функционалом и размером экрана – она обновляется «по воздуху», стала явно шустрее и сообразительнее. Дактилоскоп на кнопке пуска двигателя – еще один привет спецслужбам: без отпечатка пальца владельца автомобиль не заведется.

Безопасность? Отчасти да, если угонщик не решит отрубить палец у хозяина авто.

А оно, судя по всему, того стоит. Новинка вот-вот появится у дилеров, но цены еще не объявлены. В Lexus успокаивают: модель будет «в рынке». Этого все и боятся. «В рынке» нынче означает старт от 10 млн и отсутствие верхней планки прайс-листа. Эксперты прогнозируют, что LX окажется раза в полтора дороже родственного Land Cruiser.

Перед тем как перейти к ездовым откровениям, не можем упустить версию VIP, которая выходит за перечень 5- и 7-местных модификаций новинки. Это 4-местный салон с двумя «командирскими» креслами на втором ряду, ничем не уступающими передним: здесь максимальный спектр электрорегулировок, вплоть до положения лежа. Вентиляция и массаж прилагаются. Центральный тоннель-подлокотник снабжен персональной сенсорной панелью для управления всеми комфортными функциями и мультимедийными возможностями. На спинках передних кресел персональные мониторы, а под ноги при необходимости из под переднего сиденья с помощью электропривода выныривает оттоманка. Не спрашивайте, что делает этот опцион седанов класса «люкс» во внедорожнике, который даже после всех ухищрений производителя на ходу таковым и остается со всеми особенностями рамной конструкции. Оставим это на усмотрение бренда – сделали, значит, чуют спрос.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Lexus LX оснащен системой кругового обзора. Помимо функций безопасности в городском трафике система Multi-Terrain Monitor транслирует видео с информацией о том, что находится под колесами спереди и сзади. Полезная вещь на бездорожье.

Блокировки тоже три

На ходу LX похож на БТР. Не хватает только КПВТ на башне. Если вы забыли скинуть скорость перед препятствием, оно будет пройдено на высокой скорости. Пробить подвеску можно, но это кажется сложнее, чем пробить дыру в дороге. Подвеска сама подстраивается под покрытие в зависимости от выбранного режима движения: Comfort, два «спортивных» для трассы, Normal… Для бездорожья своя история. Жесткость и величина допустимых кренов зависят от режима работы «раздатки», от скорости и разнонаправленных ускорений кузова. Дорожный просвет под задним мостом неизменный, тогда как под защитой картера мотора он может достигать 305 мм (если машина застряла). Стандартный клиренс на трассе 202 мм. Кстати, в сравнении с Land Cruiser 300 ходы подвесок здесь слегка зажаты: крашеные по самое не могу бамперы и 22-е колеса, знаете ли, не располагают к внедорожным подвигам.

Да, по маневренности LX явно не «горячий» хэтчбек. А вот по динамике – уже вполне. Разгон до сотни топовой версии LX 600 (менее 7 с) тому доказательство. Дизель менее 8 с – тоже огонь. В сравнении с предыдущей моделью при наборе скорости уже практически нет ощущения неуправляемости – подвеска и рулевое очень стараются. И в этом, пожалуй, главное преимущество новинки, притом что на бездорожье модель полностью сохранила свой потенциал, включая понижаю­щий ряд и внедорожный «ползающий» круиз-контроль для дилетантов. Кроме того, для топовых LX отныне доступно сразу три блокировки дифференциала.

Словом, премьера интересная. У машины, несмотря на прежний форм-фактор, много нового, о чем стоит почитать в описании на сайте производителя или на профильных форумах. А эмоционально это тот же поглотитель дорог и бездорожья. Что называется, и в пир, и в мир, альтернативы которому на российских просторах почти нет. Жаль только атмосферный мотор: «двухнаддувник» явно не пробежит как минимум полмиллиона километров без капремонта…

Технические характеристики Lexus LX Габариты, мм 5100×1990×1895 Колесная база, мм 2850 Радиус разворота, м 6,4 Дорожный просвет, мм 202–305 Объем багажника, л 767 Снаряженная масса, кг 2525 Тип двигателя бензиновый V6 Рабочий объем, см³ 3445 Макс. мощность, л.с./об/мин 415/5200 Макс. момент, Нм/об/мин 650/2000–3600 Привод полный Трансмиссия автоматическая 10-диапазонная Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,9 Расход топлива (средний), л/100 км нет данных Объем бака, л 110