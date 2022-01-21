Первое поколение это внедорожника появилось еще в 1996 году. Нам же удалось познакомиться уже с четвертой генерацией Lexus LX. Мы проверили внедорожник на дорогах и направлениях Грузии и пришли к выводу, что этот автомобиль может не только бравировать роскошью

Историческая справка

Модели LX в этом году исполнится 26 лет. Между тем, история появления этого внедорожника очень интересная. Итак, первый LX построили на базе обычного Land Cruiser 80, который выпускался уже восемь лет кряду. В техническом плане LX мало отличался от донора – инженеры, по большому счету, лишь перенастроили подвеску, сделав ее более мягкой, да взяли самый мощный агрегат – 215-сильную рядную шестерку. Получился идеальный продукт бейджинжиниринга. Но держу пари, вы не знали, по каким причинам руководство марки пошло на такой шаг.

Дело в том, что в девяностых Lexus уже занимал достаточно прочное положение на рынке машин класса люкс. Американские концерны, почувствовав для себя опасность со стороны Lexus, надавили на правительство, и оно пригрозило стопроцентными пошлинами на ввоз японских люксовых машин. Однако технически Lexus LX 450 оставался «Ленд Крузером», а, следовательно, формально не являлся люксовым автомобилем – и под санкции не подпадал!

Опустив все подробности, скажу, что дебют у LX получился успешным: по итогам 1996-го удалось продать 5000 экземпляров LX 450 при плане в 4000, а в 1997-м покупателей нашли более 9000 машин. Словом, японцы смогли заинтересовать американского потребителя. И ведь было чем! Во-первых, по сравнению с американскими аналогами вроде Cadillac Escalade, Lexus LX был богаче оснащен. Внедорожник щеголял телефоном, креслами с памятью, бесключевым доступом в салон, CD-чейнджером на шесть дисков, климат-контролем, люком с электроприводом в крыше и.т.д. – некоторых вышеуказанных опций в американцах просто не было! К тому же интерьер у LX уже тогда было на голову выше конкурентов – качественные материалы отделки могли дать сто очков вперед. По большому счету, в плане оснащения и роскоши с Lexus мог соперничать лишь Range Rover, который также пытался завоевать американский рынок в те годы. Впрочем, у Lexus был еще один козырь – надежность. Практически сразу автомобиль возглавил в США рейтинг автомобилей с наименьшим количеством нареканий за первые три месяца владения. Кстати, первые LX не предлагались на домашнем рынке. В Россию же внедорожник, успев сменить поколение, приехал лишь в 2002 году.

Lexus LX – это не совсем Land Cruiser

Теперь передо мной стоит LX четвертого поколения, и я уже жду ваши комментарии «да это же Land Cruiser 300!». И, может быть, я бы с этим согласился, да только на деле все куда сложнее. Тот же самый дизайн – взгляните, например, на заднюю стойку крыши и задние стекла – они разительно отличаются от «тойотовских». Оформление передка и оптика здесь тоже свои. Впрочем, последнее – это уже стандартная практика в случае LX. «Морду» на LX устанавливают собственную, начиная со второго поколения. Но в целом конструкции у двух моделей одинаковые: рама, трансмиссия, размеры кузова — всё как у «Тойоты». Нюансы, опять же, есть, но о них чуть позже. К слову, о размерах, 5100х1990х1895 миллиметров. То есть машина крупная. Колесная база тоже приличная – 2850 миллиметров. Забавно, но этот параметр не меняется с 1995 года! Отвечаю на вопрос «нравится ли мне автомобиль внешне?» - скорее нет, чем да. Вкус, вообще, дело интимное, и для меня Lexus LX выглядит несколько грузно. К тому же, мне не нравится гигантская решетка радиатора, если на спорткарах и седанах вроде LS она смотрится уместно, то в случае с внедорожником кажется лишней. Впрочем, что-то мне подсказывает, что эту машину у нас полюбят, ибо большой джип же!

Большой снаружи, а что внутри?

Ладно, хватит о внешнем облике – переходим к интерьеру, благо поговорить здесь тоже есть о чем. Разумеется, он также отличается от «крузаковского», причем радикально. Про улучшенные материалы отделки можно скромно промолчать, но новая архитектура передней панели сразу бросается в глаза – консоль обогатилась парой экранов по центру. Верхний (12,3 дюйма) отвечает за навигацию, звук, настройки машины. Нижний (7 дюймов) — это «климат» и отражение работы системы смены внедорожных режимов Multi-Terrain Select. Есть здесь один пункт, который буквально греет мне душу – наконец-то мультимедийная система сделала шаг вперед и обзавелась протоколами Carplay и Android Auto. Казалось бы, что в этом особенного, но когда у меня на тесте был LX прошлого поколения, я испытывал целую переживания за будущего владельца, который отдаст более 10 миллионов рублей за данную машину и сможет подключить телефон, максимум, по протоколу Bluetooth. Я, конечно же, утрирую, но все же, если вы позиционируете свою машину в качестве премиальной, то извольте соответствующим образом ее наполнить. В любом случае, мультимедийная система с современными протоколами есть, и это радует. А что насчет звука? Все в полном порядке – 25 динамиков в исполнении Mark Levinson удовлетворят, как мне кажется, любого меломана.

И все же, самое главное в салоне автомобиля – удобство и комфорт. Начнем с передних кресел, которые, на мой взгляд, комфортны и функциональны. Все регулировки электрические – вплоть до боковой поддержки. Но самое главное – сама подушка здесь длинная и высокому человеку сидеть очень удобно. Пишу эти строки, памятуя Land Rover Discovery, в котором как раз из-за короткой подушки я никак не смог присидеться. Диван удобен и вмещает троих пассажиров. Единственный нюанс – большого простора не ждите. Так, например, я не смог нормально сесть «сам за собой» – колени почти уперлись в спинку кресла. Интересно, что у Lexus LX есть иной вариант компоновки – c двумя раздельными креслами с полным электропакетом. Про себя такой вариант я называю «Вип-лаундж» и считаю, что для флагманского внедорожника он подходит больше всего – в особенности, когда замечаешь, что правый пассажир (он же потенциальный босс) может полностью подвинуть переднее кресло и сесть с максимальным комфортом.

Поговорим о технике Lexus LX

Ладно, кидаем вещи в огромный багажник (при сложенных креслах 1) и отправляемся в путь. Помнится, мои коллеги очень огорчились по поводу того, что со сменой поколения Lexus LX лишился мотора V8 – его заменили на V6 c турбонаддувом. С одной стороны, я с такой позицией не согласен. Да, у флагманской машины всего должно быть по максимуму, но по большому счету на стороне V8 выступает лишь его прекрасный звук. В остальном новый V6 его превосходит. Он мощнее и момента здесь также больше – 415 лошадиных сил против 367 и 650 Нм против 530. К тому же на новом LX он раскрывается в диапазоне с 2000-3600 оборотов, тогда как на предыдущем поколении - лишь на 3200 оборотах. В итоге машина неплохо тянет с низов, а на разгоне выигрывает у предшественника почти целую секунду (6.8 против 7.7 секунды). Впрочем, мне кажется, что на этот результат играет и снижение массы внедорожника на 200 килограмм. Да, инженеры в этом поколении стали активно применять алюминий (многие кузовные панели - крыша, например, выполнены именно из этого материала).

С другой стороны, к этому мотору есть и некоторые вопросы. Начнем с расхода топлива. Стоит ли говорить, что прошлый V8 был прожорлив – в городе он потреблял до 27 литров, да и в смешанном цикле было сложно от него добиться меньше 22. Но был у него и плюс – производитель допускал заливать в него 92-й бензин. Назвать нынешний V6 c турбонаддувом экономичным тоже нельзя – разница в пару-тройку литров, максимум. Минимальный расход в смешанном цикле, которого мне удалось добиться, составил 19 литров на сотню. А вот вам и первое откровение – Аи-92 уже заливать нельзя. Только 95-й, а лучше вообще лить 98-й!

Есть еще один важный нюанс касательно надежности и ресурса данного агрегата. В свое время мне довелось поговорить с несколькими механиками, которые посчитали, что былая японская надежность в этом моторе поставлена под сомнение. Блок цилиндров здесь алюминиевый, как и ГБЦ, а поршневая группа облегченная. Соответственно, мотор будет требовать крайне внимательного обслуживания. Я уже упоминал про топливо с высоким октановым числом. Следить за маслом также придется тщательно, так как турбированные двигатели в этом отношении достаточно капризны. Скорее всего, в особенности жителям мегаполисов, придется вдвое сократить межсервисный интервал, который составляет 10 тысяч километров. Так что возникают некоторые вопросы к ресурсу двигателя по отношению с предшественником. К сожалению, в данный момент собрать статистику по надежности данного агрегата достаточно сложно, так как сам по себе агрегат молод – ему только три года. Знающие люди скажут, что он ставится на спорткар LC500, но там он работает в составе гибридной силовой установки, да и слова большой пробег и спорткар практически несовместимы. К сведению, японцы пошли на замену двигателя, в частности из-за того, что V8 стало слишком сложно и накладно адаптировать под экологические нормы, которые постоянно ужесточаются. Для справки, новый мотор соответствует нормам «Евро-5».

Альтернативный агрегат

Есть ли у будущего владельца Lexus альтернативный выбор агрегата? Разумеется! Есть турбодизельный мотор V6, который я считаю лучшим выбором для этой машины, как и для Land Cruiser, собственно. Во-первых, в его конструкции применены чугун и сталь. Так что, как говорил известный киногерой: «Тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надежно!». Во-вторых, мощность агрегата всего 299 лошадиных сил, но момента больше, чем у «бензинки» - 700 «ньютонов», да и доступны они уже с 1600 оборотов - практически с холостых! То есть тяга здесь, что называется, паровозная. Динамика, к слову, тоже достойная. В разгоне дизель проигрывает бензину всего секунду-полторы. По паспорту 6.9, но мы намерили 7.5. Максимальная скорость – 210 километров в час. В-третьих – дизель обладает умеренным аппетитом. В смешанном цикле - 16-17 литров, а на трассе, если ехать очень аккуратно, можно добиться и 14! Учитывая 110-литровый бензобак, можно рассчитывать на приличный запас хода. К слову, дизельные Land Cruiser и LX всегда ликвиднее бензиновых, и на вторичном рынке стоят, как минимум, на треть дороже бензиновых!

Вообще этот мотор интересен, как минимум, по той причине, что его разрабатывали совместно с компанией Mazda и вскоре его установят на флагманский кроссовер CX-9. Будем надеяться, что он доберется до российского рынка. Что до коробки передач, то с обоими агрегатами работает 10-диапазонный автомат, но для каждого мотора отдельный софт – на бензиновой версии передачи переключаются шустрее.

Поведение на дороге, вне их, итоги

Сколько раз я писал о премиальных внедорожниках и кроссоверах, столько же раз я повторял, что нет смысла загонять их в пампасы – их стезя асфальт. Lexus LX – приятное исключение из этого правила! Внедорожный арсенал здесь богатый – блокировки дифференциалов (передний, задний и межосевой), понижающий ряд в трансмиссии и целая россыпь ассистентов вроде системы помощи при повороте на бездорожье, которая тормозит заднее внутреннее по отношению к повороту колесо, что существенно уменьшает радиус разворота. К слову, у пневмоподвески Lexus LX 570 – четыре положения. «N» – обычное, когда дорожный просвет составляет 225 мм, при этом на высоких скоростях автомобиль сам «приседает» на 20 мм спереди и на 15 мм сзади. «LO» – минус 60 мм спереди и минус 40 мм сзади от паспортной высоты, включается автоматически для комфортной посадки-высадки при выключении двигателя. В положении «HI» (на скорости менее 30 км/ч) Lexus LX 570 привстает на 50 мм спереди и на 60 мм сзади. Эту высоту можно принудительно зафиксировать кнопкой «OFF», иначе при наборе скорости функция автоматического выравнивания вернет автомобиль в положение «N». Есть еще режим «очень большой высоты» – Lexus LX 570 включает его сам, когда автомобиль начинает застревать, подвеске дается команда «подъем» – еще плюс 20 мм от уровня «HI». Отмечу присутствие и интересных «фич» вроде Multi-terrain Monitor, благодаря камерам которой водитель может, не покидая салон, проверить состояние дороги прямо под автомобилем. На каменистых тропах Грузии, которые покорялись автомобилю без проблем, эта технология порой выручала. Что до асфальта, то на первый взгляд от рамного внедорожника ждешь излишней валкости в поворотах. Причем у предшественника дела обстояли именно так. Привожу свою собственную цитату: «в поворотах у всех обитателей салона есть отличная возможность проверить свою сопротивляемость морской болезни – кренится внедорожник мощно и неотвратимо. Кроме того, сам руль не отличается остротой - я покачиваю им на ходу туда-сюда градусов на 15 – автомобиль не особенно на это реагирует. С другой стороны, у нас и не спорткар, а внедорожник, который и не обязан обладать повадками горячих, быстрых и дерзких легковушек». Но вот какая история получается, новый LX в поворотах ведет себя благороднее – крены есть, но они стали меньше – спасибо электронным стабилизаторам, которые активно пытаются их погасить! Руль тоже стал острее. К слову, от упора до упора он делает меньше трех с половиной оборотов. Плавность хода на высоте – спасибо пневмоподвеске. К сожалению, вишенку на торт я не могу поставить – тормозов по-прежнему не хватает, однако и они улучшились в сравнении с предшественником.

Итог. Глобальная презентация модели, то ее одновременно проводили в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах и России. Такой выбор регионов говорит о многом - наша страна является одним из ключевых рынков сбыта. И немудрено - модель у нас любят, и продажи всегда были сравнительно высокими. Уверен, новое поколение обретет не меньшую популярность. Роскоши в новом LX хоть отбавляй, комфорта тоже. Приятный бонус – ему покорятся и дороги, и направления. Жалко, что за все это великолепие придется платить высокую цену. Официальных ценников на данный момент нет, но поговаривают, что стоит рассчитывать, минимум, на 15 миллионов рублей…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEXUS LX ГАБАРИТЫ, ММ 5100x1990x1895 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2850 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 225 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 701/1276 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2655 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый V6 турбо РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3445 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 415 при 5200 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 650 при 2000 – 3600 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 10-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 15,6