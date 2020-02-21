Когда я сообщил своему товарищу, что беру на тест этот автомобиль, он огорошил меня едким комментарием «женскую карету тестишь?». Попросил его объясниться, в ответ получил набор выражений, который в целом сводился к тому, что этот автомобиль пользуется большой популярностью у прекрасной половины человечества. Надо сказать, что я сразу был категорически несогласен с этой позицией, так как Lexus RX350 подходит, как минимум, всем

Занятное дело получается, мне сразу вспоминаются кадры из российских фильмов начала нулевых, где первые RX или даже прародители в виде Toyota Harrier, являлись олицетворением очень солидных людей. Ради условной справедливости отмечу, что следующие поколения модели действительно получились какими-то женскими. Конечно, это чистая вкусовщина, но формы гигантского пузыря и плавные линии – эдакий результат игры в биодизайн, вызывали ощущения, что машина явно предназначена для условной домохозяйки. Вот вам и изменчивость общественного мнения. Впрочем, все это лирика, факт заключается в том, что дизайнеры, создавая нынешний RX, явно решили сыграть на дерзости. В пропорциях автомобиль, визуально, не изменился, но его облик теперь вызывает космические ощущения: рубленые пороги, хищные росчерки фар, гигантская решетка радиатора (не BMW единым) – все это подчеркивает стремительный и отчасти поджарый силуэт. А еще в компании гордятся тем, что сделали, и активно рассказывают об отличительных чертах, например, о «парящей крыше». Попробую объяснить, крышу и заднюю часть кузова разделяет остекление, что создает некую иллюзию воздуха. Выглядит изящно, не скрою, но, по-настоящему, похвалить мне хочется кое-что другое.

И это салон, точнее его оформление. Позволю себе высказаться относительно того, что автомобильным компаниям явно надо обращать внимание на дизайн интерьеров. Ладно, к разнообразию материалов отделки вопросов нет, кто во что горазд: металл, углепластик, пластик простой, пластик дорогой, дерево, подделка под дерево, экологические материалы и т.д., но почему в оттенках большинство ограничиваются двумя цветами: серый, черный, максимум белый. На фоне всеобщего минимализма салон Lexus RX выглядит ярко, даже не побоюсь этого слова, броско. Маленькая ремарка, это далеко не первый автомобиль Lexus, который я успел протестировать, и каждый из них выделялся чем-то своим, например, спорткар LC щеголял рыжим и охровым колером в отделке, а флагманский седан LS манил винно-красным цветом. В случае с RX меня ждали кофе и шоколад – отличное сочетание, на мой скромный взгляд. На положительной волне перейдем и к эргономике и внутреннему простору. Обоим пунктам можно ставить, как это модно сейчас говорить, два пальца вверх. Пространства и воздуха в кроссовере хватает с лихвой. Замечу, что автомобиль доступен и в удлиненной версии с литерой «L», где полезные сантиметры были направлены на размещение третьего ряда и сохранение приличного багажного отсека. К слову, в нашем случае объем багажника составляет роскошные 600 литров (это при разложенном заднем ряде), кроме того, открывается он и «с ноги», и с кнопочки…

К слову, о кнопочках, если говорить об эргономике, то, например, кресла хочется похвалить, в особенности длинную подушку, благодаря чему, ноги «не провисают», эта проблема часто знакома высоким людям. Собственно, они же скажут огромное спасибо за широкий диапазон регулировок. Сразу же отмечу и просторный задний диван с возможностью регулировки положения спинки. А еще внутри обнаружились очередные проявления «космического налета». Я сейчас имею в виду, зачитаю официальную формулировку, «систему комфортной посадки/высадки водителя». Короче говоря, когда ты выходишь из машины, сидения и руль отодвигаются в крайние положения, соответственно при посадке возвращаются в исходное (с сохранением всех персональных настроек). Так что можно закрыть глаза и на секунду представить себя за штурвалом космолета, когда ты собираешься покинуть свое место, а искусственный голос сообщает: «Пилот покидает свое место, программа начинает процедуру высвобождения» и сервоприводы с гидравликой начинают шипеть… . ну и так далее. Опять лирика, но практическая польза от этой штуковины все же есть – вылезать удобно. В целом, все сделано для того, чтобы ты сидел и наслаждался комфортом.

Есть в салоне этого автомобиля один косячок, скорее особенность. Имя ей – мультимедийная система. К звуку претензий нет – Mark&Levinson работает справно, а вот к управлению есть вопросы. Надо сказать, что в Lexus старательно указывают на два пункта. Первый – поддержка CarPlay и Android Auto. Второй – поддержка сенсорного управления. Ждали этих благ долго – лет пять. Современные сервисы – это хорошо. Сенсорное управление – а нужно ли оно? Нет, реализовано оно прекрасно, сенсор отзывчивый, но, если ты сидишь далеко, то тянуться до экрана неудобно и приходится пользоваться традиционным лексусовским тачпадом вкупе с россыпью кнопок, что тоже не очень удобно, хотя, дело привычки – пара дней активного пользования и заморочки исчезнут сами собой. Наверное… . В конце концов, человек - это такой зверь, который ко всему привыкает, как говорили классики.

Комфорт. На ходу ты убеждаешься в том, что машина создавалась с максимальной оглядкой на этот параметр. Взять, к примеру, подвеску, она, к слову, адаптивная (прерогатива старших комплектаций). Дабы не ударяться в долгие технические рассуждения, ограничимся официальной характеристикой: Адаптивная подвеска AVS в режиме реального времени изменяет характеристики демпфирования каждого амортизатора в зависимости от выбранного режима и состояния дорожного полотна. Что-то похожее я уже видел на автомобилях Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Напомню, что "местная" Magnetic Ride Control часто сбоила, например, в городе, где разнокалиберные неровности встречаются на каждом шагу. В случае с "Лексусом" таких проблем практически нет, лишь некоторые "острые" колдобины слегка подпорчивают приятное ощущение. Раз уж мы заговорили про подвеску и шасси, то отмечу что автомобиль неплохо управляется, по крайней мере, насколько это возможно для большого и достаточно тяжелого кроссовера с американской ДНК.

Что касается двигателей, то здесь картина получается интересной. В нашем случае под капотом прописался V-образный двигатель . Cухие технические характеристики: объем 3.5 литра, мощность в 300 лошадиных сил. На практике это оборачивается тем, что кроссовер, напомним, довольно тяжелый (снаряженная масса - две тонны), способен разогнаться до сотни секунд за восемь. И по началу, ты радуешься тому, что "нажал педальку и почти полетел", правда чувство радости потом сменяется пониманием того, что этот двигатель несколько диссонирует с общими повадками. Проще говоря, мощный мотор не слишком сочетается с кредо семейного автомобиля. С этой же точки зрения разочарует и расход около 12-14 литров на сотню в смешанном цикле. Хорошо, что моторная гамма, в целом, богатая. Есть базовый двухлитровый турбомотор на 238 лошадиных сил, он же и самый оптимальный на мой взгляд. Есть и гибрид на 263 лошадиные силы, который порадует "экологически-прошаренных человеков"и персонажей, которые считают каждый литр топлива. Но вернемся непосредственно к нашему автомобилю. Мотор здесь сочетается с восьмиступенчатым автоматом, к которому претензий нет. Некоторые вопросы вызывают тормоза: для эффективного замедления на педаль приходится наваливаться всем весом. Вы наверняка хотите узнать, как обстоят дела с полным приводом, разумеется он здесь есть (подключается автоматически), но прошу вас не испытывайте автомобиль бездорожьем, он не предназначен для этого. Внедорожником он является только на словах. Его максимум - грунтовый проселок, а дальше смысла ехать нет, ибо существует неиллюзорный шанс закопаться, машина то, повторюсь, тяжелая. Добавьте к этому очень низкие свесы, которыми вы будете загребать все, что попадется, да и, согласитесь, оторвать, например, передний бампер, который здесь расположен, просто крайне низко будет очень неприятно.

Что мы имеем в сухом остатке? Lexus RX350 автомобиль универсальный. Яркие индивидуальности однозначно оценят его внешний вид и возможности персонализации. Семейные люди оценят комфорт, вместимость и безопасность. Отметим, что кроссовер оснащается десятью подушками безопасности, а также комплексом систем безопасности Lexus Safety System, куда входят: Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS), Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LDA + LTA), Система распознавания дорожных знаков (RSA), Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC), Система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля (AHS), Система автоматического управления дальним светом (AHB) - короче говоря, полный набор. Что же касается мужского и женского, то здесь автомобиль просто подарит разные эмоции - кто-то будет наслаждаться комфортным передвижением, а кому-то понравится и педаль нажать, благо эффект от этого будет, причем заметный.



Технические характеристики Lexus RX350 ГАБАРИТЫ, ММ 4890х1895х1705 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2790 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 600 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2040 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3456 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН 300/6300 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН 370 / 4600 ТРАНСМИССИЯ Автомат – 8 ступеней ПРИВОД Подключаемый полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 8.2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 11.5 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 65