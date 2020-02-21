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О Lexus RX

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Лексус РХ

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Lexus RX 350 2020 вид спереди
Дизайнеры автомобиля явно вдохновлялись темой воздуха и космоса
Lexus RX 350 2020 вид спереди сбоку
Автомобиль выглядит футуристично со всех ракурсов
Lexus RX 350 2020 вид спереди
Lexus RX 350 2020 вид сзади
В Lexus гордятся своей «парящей крышей» - её и заднюю часть кузова разделяет остекление, что создает некую иллюзию воздуха
Lexus RX 350 2020 вид спереди
Хищные росчерки фар, гигантская решетка радиатора – все это подчеркивает стремительный и отчасти поджарый силуэт
Lexus RX 350 2020 вид спереди
Lexus RX 350 2020 салон
Кофе и шоколад – отличное сочетание оттенков в интерьере
Lexus RX 350 2020 переднее кресло
Кресла обладают широким набором регулировок - усядется любой
Lexus RX 350 2020 руль
Руль обладает электрическими регулировками, но сам перегружен кнопками
Lexus RX 350 2020 салон
Задний ряд очень просторен, а пассажиры не обделены благами в виде розеток
Lexus RX 350 2020 дверь
Для мизантропов есть шторки, которые скроют их от внешнего мира
Lexus RX 350 2020 багажное отделение
Объем багажника - 600 литров, прилично!
Lexus RX 350 2020 багажное отделение
Управление закрытием с кнопки добавляет удобства
Lexus RX 350 2020 камера заднего вида
Камера заднего вида транслирует отличную картинку, но никакой защиты от грязи нет
Lexus RX 350 2020 центральная консоль
Мультимедийная система получила новшество – сенсорный экран
Lexus RX 350 2020 тачпад
Рослым людям придется к нему тянуться, либо пользоваться тачпадом по старинке, что тоже требует привыкания
Lexus RX 350 2020 вид спереди
Под капотом расположился двигатель V8 на 300 лошадиных сил, что обеспечивает автомобилю достойную динамику. Средний расход топлива – 12 литров
Lexus RX 350 2020 вид сзади
Автомобиль неплохо управляется, по крайней мере, насколько это возможно для большого и достаточно тяжелого кроссовера
Lexus RX 350 2020 вид сзади
Адаптивную подвеску AVS хочется похвалить, лишь самые острые неровности портят впечатление
Lexus RX 350 2020 вид спереди
Кроссовер оснащается полным приводом, но на бездорожье соваться не стоит – очень низкие свесы
Lexus RX 350 2020 вид спереди
Держите Lexus RX350 в стихии города и трасс, тогда он подарит вам настоящее удовольствие

Когда я сообщил своему товарищу, что беру на тест этот автомобиль, он огорошил меня едким комментарием «женскую карету тестишь?». Попросил его объясниться, в ответ получил набор выражений, который в целом сводился к тому, что этот автомобиль пользуется большой популярностью у прекрасной половины человечества. Надо сказать, что я сразу был категорически несогласен с этой позицией, так как Lexus RX350 подходит, как минимум, всем

Занятное дело получается, мне сразу вспоминаются кадры из российских фильмов начала нулевых, где первые RX или даже прародители в виде Toyota Harrier, являлись олицетворением очень солидных людей. Ради условной справедливости отмечу, что следующие поколения модели действительно получились какими-то женскими. Конечно, это чистая вкусовщина, но формы гигантского пузыря и плавные линии – эдакий результат игры в биодизайн, вызывали ощущения, что машина явно предназначена для условной домохозяйки.  Вот вам и изменчивость общественного мнения. Впрочем, все это лирика, факт заключается в том, что дизайнеры, создавая нынешний RX, явно решили сыграть на дерзости. В пропорциях автомобиль, визуально, не изменился, но его облик теперь вызывает космические ощущения: рубленые пороги, хищные росчерки фар, гигантская решетка радиатора (не BMW единым) – все это подчеркивает стремительный и отчасти поджарый силуэт.  А еще в компании гордятся тем, что сделали, и активно рассказывают об отличительных чертах, например, о «парящей крыше». Попробую объяснить, крышу и заднюю часть кузова разделяет остекление, что создает некую иллюзию воздуха. Выглядит изящно, не скрою, но, по-настоящему, похвалить мне хочется кое-что другое.

И это салон, точнее его оформление.  Позволю себе высказаться относительно того, что автомобильным компаниям явно надо обращать внимание на дизайн интерьеров. Ладно, к разнообразию материалов отделки вопросов нет, кто во что горазд: металл, углепластик, пластик простой, пластик дорогой, дерево, подделка под дерево, экологические материалы и т.д., но почему в оттенках большинство ограничиваются двумя цветами: серый, черный, максимум белый. На фоне всеобщего минимализма салон Lexus RX выглядит ярко, даже не побоюсь этого слова, броско. Маленькая ремарка, это далеко не первый автомобиль Lexus, который я успел протестировать, и каждый из них выделялся чем-то своим, например, спорткар LC щеголял рыжим и охровым колером в отделке, а флагманский седан LS манил винно-красным цветом. В случае с RX меня ждали кофе и шоколад – отличное сочетание, на мой скромный взгляд. На положительной волне перейдем и к эргономике и внутреннему простору.  Обоим пунктам можно ставить, как это модно сейчас говорить, два пальца вверх.  Пространства и воздуха в кроссовере хватает с лихвой. Замечу, что автомобиль доступен и в удлиненной версии с литерой «L», где полезные сантиметры были направлены на размещение третьего ряда и сохранение приличного багажного отсека. К слову, в нашем случае объем багажника составляет роскошные 600 литров (это при разложенном заднем ряде), кроме того, открывается он и «с ноги», и с кнопочки…

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К слову, о кнопочках, если говорить об эргономике, то, например, кресла хочется похвалить, в особенности длинную подушку, благодаря чему, ноги «не провисают», эта проблема часто знакома высоким людям.   Собственно, они же скажут огромное спасибо за широкий диапазон регулировок.  Сразу же отмечу и просторный задний диван с возможностью регулировки положения спинки. А еще внутри обнаружились очередные проявления «космического налета».  Я сейчас имею в виду, зачитаю официальную формулировку, «систему комфортной посадки/высадки водителя». Короче говоря, когда ты выходишь из машины, сидения и руль отодвигаются в крайние положения, соответственно при посадке возвращаются в исходное (с сохранением всех персональных настроек). Так что можно закрыть глаза и на секунду представить себя за штурвалом космолета, когда ты собираешься покинуть свое место, а искусственный голос сообщает: «Пилот покидает свое место, программа начинает процедуру высвобождения» и сервоприводы с гидравликой начинают шипеть… . ну и так далее. Опять лирика, но практическая польза от этой штуковины все же есть – вылезать удобно. В целом, все сделано для того, чтобы ты сидел и наслаждался комфортом.

Есть в салоне этого автомобиля один косячок, скорее особенность. Имя ей – мультимедийная система. К звуку претензий нет – Mark&Levinson работает справно, а вот к управлению есть вопросы. Надо сказать, что в Lexus старательно указывают на два пункта. Первый – поддержка CarPlay и Android Auto. Второй – поддержка сенсорного управления. Ждали этих благ долго – лет пять. Современные сервисы – это хорошо. Сенсорное управление – а нужно ли оно?  Нет, реализовано оно прекрасно, сенсор отзывчивый, но, если ты сидишь далеко, то  тянуться до экрана неудобно и приходится пользоваться традиционным лексусовским тачпадом вкупе с россыпью кнопок, что тоже не очень удобно, хотя, дело привычки – пара дней активного пользования и заморочки исчезнут сами собой. Наверное… .  В конце концов, человек - это такой зверь, который ко всему привыкает, как говорили классики.

Комфорт. На ходу ты убеждаешься в том, что машина создавалась с максимальной оглядкой на этот параметр.  Взять, к примеру,  подвеску, она, к слову, адаптивная (прерогатива старших комплектаций). Дабы не ударяться в долгие технические рассуждения, ограничимся официальной характеристикой: Адаптивная подвеска AVS в режиме реального времени изменяет характеристики демпфирования каждого амортизатора в зависимости от выбранного режима и состояния дорожного полотна. Что-то похожее я уже видел на автомобилях Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.  Напомню, что "местная"  Magnetic Ride Control часто сбоила, например, в городе, где разнокалиберные неровности встречаются на каждом шагу. В случае с "Лексусом" таких проблем практически нет,  лишь некоторые "острые" колдобины слегка подпорчивают приятное ощущение.  Раз уж мы заговорили про  подвеску и шасси, то отмечу что  автомобиль неплохо управляется,  по крайней мере, насколько это возможно для большого и достаточно тяжелого кроссовера с американской ДНК.

Что касается двигателей, то здесь картина  получается интересной. В нашем случае под капотом прописался   V-образный двигатель .  Cухие технические характеристики: объем 3.5  литра, мощность в 300 лошадиных сил. На практике это оборачивается тем, что кроссовер, напомним,  довольно тяжелый (снаряженная масса - две тонны), способен разогнаться до сотни секунд за восемь. И по началу,  ты радуешься тому, что "нажал педальку и почти полетел", правда чувство радости потом сменяется пониманием того, что  этот двигатель несколько диссонирует с общими повадками. Проще говоря, мощный мотор не слишком сочетается с кредо семейного автомобиля. С этой же точки зрения  разочарует и расход около 12-14 литров на сотню в смешанном цикле.  Хорошо, что моторная гамма, в целом, богатая. Есть базовый двухлитровый турбомотор на 238 лошадиных сил, он же и самый оптимальный на мой взгляд. Есть и гибрид на 263 лошадиные силы, который порадует "экологически-прошаренных человеков"и персонажей, которые считают каждый литр топлива.  Но вернемся непосредственно к нашему автомобилю. Мотор здесь сочетается с восьмиступенчатым автоматом, к которому претензий нет. Некоторые вопросы вызывают тормоза: для эффективного замедления на педаль приходится наваливаться всем весом. Вы наверняка хотите узнать, как обстоят дела с полным приводом, разумеется он здесь есть (подключается автоматически), но прошу вас не испытывайте автомобиль бездорожьем, он не предназначен для этого. Внедорожником он является только на словах. Его максимум - грунтовый проселок, а дальше смысла ехать нет, ибо существует неиллюзорный шанс закопаться, машина то, повторюсь,  тяжелая. Добавьте к этому  очень низкие свесы, которыми вы будете загребать все, что попадется, да и, согласитесь, оторвать, например, передний бампер, который здесь расположен, просто крайне низко будет очень неприятно.

Что мы имеем в сухом остатке? Lexus RX350 автомобиль универсальный. Яркие индивидуальности однозначно оценят его внешний вид и возможности персонализации.  Семейные люди оценят комфорт, вместимость и безопасность. Отметим, что кроссовер оснащается десятью подушками безопасности, а также комплексом систем безопасности Lexus Safety System, куда входят:  Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS), Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LDA + LTA), Система распознавания дорожных знаков (RSA), Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC), Система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля (AHS), Система автоматического управления дальним светом (AHB) - короче говоря, полный набор. Что же касается мужского и женского, то здесь автомобиль просто подарит разные эмоции -  кто-то будет наслаждаться комфортным передвижением, а кому-то понравится и педаль нажать, благо эффект от этого будет, причем заметный.
     

Технические характеристики Lexus RX350

ГАБАРИТЫ, ММ

4890х1895х1705

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2790

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

200

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

600

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2040

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый V8

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

3456

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН

300/6300

МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН

370 / 4600

ТРАНСМИССИЯ

Автомат – 8 ступеней

ПРИВОД

Подключаемый полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

8.2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

11.5

ЕМКОСТЬ БАКА, Л

65

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