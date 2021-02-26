Гибриды. Есть ли в них какой-нибудь смысл, кроме громких слов про заботу об экологии? В теории да, например, экономия топлива. Как обстоят дела на практике – посмотрим на примере Lexus RX 450h

Прежде чем перейти к сакральному, давайте взглянем на саму машину. Все-таки дизайнеры Lexus не зря свой хлеб едят – сделать так, чтобы машина на протяжении шести лет ни на секунду не воспринималась устаревшей – это уметь надо!

Да, глобально, дизайн четвертого поколения RX сформировался еще в 2015 году, и с этого момента его свежесть лишь поддерживали небольшими штрихами рестайлингов. Так что вся эта напускная дерзость: хищные фары, похожие на взмах самурайского меча, гигантская решетка радиатора – она не нова, что совершенно не отменяет её эффектности - машина притягивает взор.

К слову, на мой личный вкус темные оттенки цветов автомобилю идут больше. Так, например, в черном или темно-синем цвете гордость дизайнеров – парящая крыша – наиболее выделяется. Забавно, но европейские производители несколько лукавят, когда заявляют подобные стилистические штрихи на своих новых электромобилях как нечто уникальное. Опоздали, этому решению уже более пяти лет и придумали его ребята из Lexus.

Вообще, Lexus RX много где успел первым. Скажем больше, он стал прорывным еще в момент своего дебюта на Чикагском автосалоне 1997 года. Почему? Да потому что именно его можно назвать родоначальником сегмента премиальных кроссоверов. Возможно, мне возразят, напомнив про BMW X5 или Porsche Cayenne. Но, друзья, Cayenne тогда лишь в макетах существовал – в люди он выйдет только в 2002. BMW, конечно, появится пораньше – в 1999 году, но Lexus RX все равно опередил всех.

Впрочем, мы не про Porsche рассуждаем, а про Lexus RX. Тогда, в девяносто седьмом, журналисты высоко отзывались, в том числе, и о его интерьере. Думаю, что не покривлю душой, если скажу, что в Lexus продолжают держать марку. Кроме того, к этому вопросу они подходят творчески! Я сейчас говорю про желание работать с оттенками и фактурой. На моей памяти Lexus - один из немногих автопроизводителей, кто готов серийно (помимо стандартной черно-бело-серой обивки) предложить массу цветовых решений внутри салона. Охра, вишневый, шоколадный – все возможно. Хорошо, когда есть разнообразие. Собственно, у нас здесь сочетание молочного шоколада и сливочного крема – выглядит все более чем достойно. На ощупь тоже порядок – материалы отделки недешевы – кожа, металл и.т.д.

Что касается внутреннего простора, то здесь хочется отдельно сказать несколько хороших слов. Про переднюю часть салона мы еще поговорим, а пока сконцентрируемся на заднем ряду. Останавливаюсь я здесь не случайно, так как, будучи обладателем солидного роста в 186 сантиметров, я разместился на заднем диване преспокойно, имея еще около пяти сантиметров запаса места по коленям. Важно помнить, что второй ряд здесь сдвижной, то есть, простора можно прибавить. Самое главное – багажник не страдает! Свои 600 литров вы получите даже с самым крайним положением заднего ряда.

Что у нас спереди? Тоже простор и удобство. Кресла рассчитаны на крупных седоков, что я ценю. Диапазон регулировок - значительный. Приятно видеть, что наличествуют и регулировки длины подушки – ноги провисать не будут.

Пару слов о мультимедийной системе. Управлять ею можно тремя способами - аналоговые кнопки, стандартный для Lexus тачпад и сенсорный экран. Добавление последнего должно было значительно облегчить существование водителя, потому как на ходу тыкать в тачпад и выбирать нужную вкладку - удовольствие сомнительное. К сожалению, монитор расположен далековато и к нему приходится тянуться, так что учитывайте это, подбирая посадку. Зато звук от Mark Levinson изумительный. Учитывая, что в машине и шумоизоляция на уровне (спасибо стеклопакетам), ощущаешь себя не в автомобиле, а в некоем очень комфортном пространстве.

Комфорт – это один из китов, на котором базируется RX. На ходу ты убеждаешься в том, что машина создавалась с максимальной оглядкой именно на этот параметр. Например, про хорошую работу подвески я уже писал в тесте бензинового RX. Здесь также установлена адаптивная подвеска AVS, которая в режиме реального времени изменяет характеристики демпфирования каждого амортизатора в зависимости от выбранного режима и состояния дорожного полотна. Мелкие и средние неровности кроссовер практически не замечает, крупные машина проходит уже ощутимее, хотя пробоев нет.

Куда интереснее поговорить про силовую установку. Итак, у нас гибрид, а значит моторов здесь два – бензиновый V6 на 265 лошадиных сил и электрический движок на 68 «коней». Работает все следующим образом. В обычном режиме ДВС, вращая генератор, заряжает аккумуляторы, которые питают электродвигатель. Он, в свою очередь, приводит в движение задние колеса в момент интенсивных разгонов. Важный вопрос – умеет ли Lexus RX передвигаться исключительно на электрическом ходу. Да, умеет, для этого есть даже специальная кнопка. Правда, имеется пара нюансов - ехать-то он едет, но очень немного, 3-4 километра и все – далее в дело вмешивается обычный мотор, так как электроника не позволят «высадить» батарейку в ноль. Кроме того, быть быстрым троллейбусом вы тоже не сможете – чуть превысили скорость (максимум 65 километров в час) и... опять включается ДВС. Любопытно, но движение задним ходом происходит только на электрической тяге.

Как обстоят дела с динамикой? По паспорту перед нами самая мощная модификация. 330 лошадиных сил должны обеспечивать достойные показатели. На практике же мне не удалось достичь заветных 7,7 секунд разгона до сотни (паспортных). Лучший результат – 8,1, что сравнимо с разгоном обычной бензиновой версии. Причину такого результата я вижу в том, что гибридный кроссовер тяжелее обычного на 100 килограмм. Кстати, в качестве трансмиссии здесь используется вариатор и с ним, по ощущениям, машина разгоняется гораздо плавнее, чем с «автоматом».

Хорошо, с повадками разобрались, а что у нас с расходом? Должен сказать, что ничего поразительного мне здесь обнаружить не удалось. Во всяком случае, зимой гибрид не состоятелен. Как не крути, меньше 12 литров на сто километров по городу у меня добиться не получалось. По трассе же гибридный Lexus никак не хотел есть меньше девятки. То есть, фактически я получил ровно те же показатели, что и на RX с бензиновым мотором. Отличие заключается, пожалуй, в расходе на трассе, который на обычном кроссовере оказался на пару литров выше. Ради интереса пообщался с коллегами, которые брали на тест автомобиль летом. Да, в это время года картина несколько лучше – городской расход можно удержать уже в рамках десяти литров, однако на трассе все равно меньше 8,5 литров ни у кого не выходило.

Вы меня спросите, а почему я ничего не пишу про полный привод, который здесь присутствует. А я спрошу вас в ответ – вы действительно хотите испытывать тяжелый двухтонный кроссовер с низкими свесами на бездорожье?

Что в итоге? Двойственное ощущение. С одной стороны, Lexus RX - автомобиль универсальный. У него есть все: и хороший внешний вид, и вместительный салон, и широкий набор систем безопасности. С другой стороны, именно гибридная версия автомобиля, как по мне, мало что выигрывает у своего традиционного аналога. По динамике паритет, по расходу топлива тоже. Так что для себя я не определил никаких преимуществ ни в самом типе автомобиля, ни в необходимости переплачивать за него более полутора миллиона рублей. Хотя, сам по себе, Lexus RX безусловно хорош.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEXUS RX450H ГАБАРИТЫ, ММ 4890х1895х1705 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2790 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 600 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2040 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Гибрид РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3456 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН 263/6300 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН 335 / 4600 ТРАНСМИССИЯ Вариатор ПРИВОД Подключаемый полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 7.7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 8.5 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 65