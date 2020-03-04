От обновленного японского кроссовера не спрячется никто

Помнится, Красная Шапочка спрашивала Серого Волка, переодевшегося в бабушку, почему у него такие большие глаза, а тот отвечал, что они нужны ему, чтобы лучше видеть. Обновленный Lexus RX выглядит как самый настоящий хищник и, по сравнению с дорестайлинговой версией, гораздо лучше видит в темноте. Только «глаза» у него (в смысле фары) не увеличились, а, наоборот, сощурились. Видимо, чтобы навести резкость. Так что теперь от него не спрячутся ни бабушки, ни их внучки, ни велосипедисты, движущиеся по обочине или переходящие дорогу.

Маленькая революция

Адаптивный диодный свет на сегодняшний момент в премиум-сегменте не редкость. Эти фары состоят из множества диодов, часть которых выключается, чтобы навести тень на попутные и встречные автомобили, таким образом не ослепляя водителей при работающем дальнем свете. И все в этих сис­темах вроде бы хорошо, но тень, как правило, делается с запасом, из-за чего при движении по узкой загородной дороге она может закрыть не только автомобиль, но и бредущего по обочине, например, ребенка. Или велосипедиста, едущего по краю проезжей части. Решение проб­лемы подготовил Lexus, представивший на обновленном кроссовере RX функцию BladeScan.

Ее особенность заключается в способности регулировки светового потока с повышенной точностью – до 0,7° (для сравнения, у предшественника этот показатель составляет 1,7°). Следовательно, функция BladeScan дает возможность увидеть те дорожные объекты, которые не удается распознать с помощью обычных адаптивных фар. К примеру, обновленный Lexus RX обнаруживает пешеходов на расстоя­нии 56 м, в то время как раньше дистанция составляла всего 32 м. Для этого используется революционная технология со специальными лезвиеподобными зеркалами (что отображено в названии системы), позволяющими концентрировать световой пучок непосредственно в том месте, где он необходим.

Помимо функции BladeScan кроссовер обзавелся серьезно обновленной внешностью. Автомобиль получил новую решетку радиатора и бамперы, при этом фары, как уже отмечено, стали более узкими, а «противотуманки» съехали в самый низ переднего бампера. Сменилась «начинка» и задних фонарей, сигналы поворота которых теперь имеют эффект бегущей строки.

А еще здесь доработано шасси, получившее новые амортизаторы с клапаном сверхнизкой скорости (для улучшения плавности хода на мелких неровностях), более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, а также систему помощи при повороте АСА, подавляющую снос передней оси. Попутно повышена жесткость кузова благодаря точечной лазерной сварке и увеличению применения высокопрочных соединений структурными клеями. Кроме того, модель оснастили комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System+ нового поколения, умеющих удерживать машину в полосе, распознавать дорожные знаки и самостоятельно тормозить в случае опасности. Имеется и адаптивный круиз-контроль.

Не светом единым

В интерьере тоже имеются обновки. Прежде всего, это сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма, а также тачпад на центральном тоннеле, заменивший джойстик, выполнявший функции компьютерной мыши. Помнится, тот джойстик отличался гиперчувствительностью, причем настолько, что даже девушкам сложно было им пользоваться, не говоря уже о представителях мужского пола. Тачпад однозначно удобнее, хотя и в этом случае он кажется мне слишком отзывчивым – я постоянно проскакиваю нужные пункты меню. Из других обновлений отмечу функцию беспроводной зарядки смартфона, USB-порты и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Я нахожусь за рулем гибридной модификации RX 450h суммарной мощностью 313 л.с., и автомобиль обволакивает меня тишиной и комфортом. Вдобавок даже на горном серпантине во французском Провансе, где проходит тест-драйв, кроссовер совсем не противится быстрой езде. Видно, что над жесткостью кузова и настройками подвески конструкторы работали не зря. «Японец» очень точно реагирует на действия рулевого колеса, почти не сопротивляется на входе в повороты и не сильно кренится.

А как же революционный свет? Я дождался наступления ночи и свернул на «кривую» дорожку. Местные уверяют, что эта та самая, где Красная Шапочка познала пятьдесят оттенков Серого… Уж не знаю, как разглядел ее здесь Серый Волк, у которого отсутствует функция BladeScan, но от меня бы она точно не укрылась. Потому что фары Lexus RX светят так, что ночь превращается в день. При этом тени они наводят на попутный и встречный транспорт очень четко, совершенно не захватывая обочину. Как и обещали!

Обновленный Lexus RX за фары получает однозначный зачет, как и за улучшенную управляемость. И облагороженный дизайн дает ему дополнительные очки в борьбе за кошелек покупателя. Все это с лихвой оправдывает чуть подросшие цены на модель, диапазон которых составляет от 3 389 000 до 5 574 000 рублей. Кстати, все новые владельцы Lexus будут получать электронный ПТС, который не имеет даты окончания, допускает любое количество собственников и не может быть утерян. Если, конечно, не накроется база данных, где будет храниться вся эта информация.